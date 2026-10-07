തെലങ്കാനയിൽ വ്യാജ ഫോം-7 രേഖകളുടെ വൻ ശേഖരം; പിന്നിൽ ഉത്തരേന്ത്യൻ ലോബിയോ?
തെലങ്കാനയിലെ വിവിധ നിയമസഭാ മണ്ഡലങ്ങളിലെ ബൂത്തുകളിൽ വിതരണം ചെയ്യുന്നതിനായി തയ്യാറാക്കിയ വ്യാജ ഫോം-7 രേഖകളുടെ കെട്ടുകളാണ് ഇപ്പോൾ വലിയ വിവാദങ്ങൾക്ക് വഴിവച്ചിരിക്കുന്നത്
Published : October 7, 2026 at 10:12 AM IST
ഹൈദരാബാദ്: തെലങ്കാനയിൽ വ്യാജ ഫോം-7 രേഖകൾ വ്യാപകമായി വിതരണം ചെയ്ത സംഭവത്തിൽ രാഷ്ട്രീയ വിവാദം കടുക്കുന്നു. വോട്ടർപട്ടികയിൽ നിന്ന് പേര് നീക്കം ചെയ്യാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഫോം-7 കൂട്ടത്തോടെ സമർപ്പിക്കപ്പെട്ടതിന് പിന്നിൽ വൻ ഗൂഢാലോചനയുണ്ടെന്നാണ് രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടികളുടെ ആരോപണം. സംഭവത്തിൽ സമഗ്രമായ അന്വേഷണം ആവശ്യപ്പെട്ട് വിവിധ പാർട്ടികൾ രംഗത്തെത്തി.
വ്യാജ രേഖകളുടെ കെട്ടുകൾ
തെലങ്കാനയിലെ വിവിധ നിയമസഭാ മണ്ഡലങ്ങളിലെ ബൂത്തുകളിൽ വിതരണം ചെയ്യുന്നതിനായി തയ്യാറാക്കിയ വ്യാജ ഫോം-7 രേഖകളുടെ കെട്ടുകളാണ് ഇപ്പോൾ വലിയ വിവാദങ്ങൾക്ക് വഴിവച്ചിരിക്കുന്നത്. ഈ രേഖകൾക്കൊപ്പം തെലങ്കാനയിലെ നിയമസഭാ മണ്ഡലത്തിൻ്റെ പേരും നമ്പറും, പോളിങ് ബൂത്തിൻ്റെ പേരും നമ്പറും വ്യക്തമാക്കുന്ന വെള്ളക്കടലാസുകളും പ്രത്യേകം പതിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്. സംസ്ഥാനത്തെ നിരവധി മണ്ഡലങ്ങളിലെ പോളിങ് ബൂത്തുകളിൽ വിതരണം ചെയ്യുന്നതിനായി സമാനമായ രീതിയിൽ വ്യാജ ഫോം-7 രേഖകൾ തയ്യാറാക്കിയിട്ടുണ്ടെന്നാണ് പുറത്തുവരുന്ന വിവരങ്ങൾ. എന്നാൽ, ആരാണ് ഇതിന് പിന്നിലെന്നോ, ആരാണ് ഇത് വിതരണം ചെയ്യുന്നതെന്നോ ഉള്ള കാര്യങ്ങൾ ഇപ്പോഴും ദുരൂഹമായി തുടരുകയാണ്.
ഉത്തരേന്ത്യൻ ബന്ധം സംശയിച്ച് പാർട്ടികൾ
ഈ വ്യാജ രേഖകൾ അച്ചടിച്ചിരിക്കുന്നത് ഉത്തരേന്ത്യൻ സംസ്ഥാനങ്ങളിലാണെന്നാണ് പ്രധാനമായും രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടികൾ സംശയിക്കുന്നത്. രേഖകളിലെ ലേബലുകളിൽ 'വിധാൻ സഭ' എന്ന പദം ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നതാണ് ഈ സംശയത്തിന് അടിസ്ഥാനം. തെലങ്കാന ഉൾപ്പെടെയുള്ള ദക്ഷിണേന്ത്യൻ സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ നിയമസഭയെ പ്രാദേശികമായി 'ശാസന സഭ' എന്നാണ് സാധാരണയായി വിളിക്കാറുള്ളത്. ഉത്തരേന്ത്യൻ സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ വ്യാപകമായി ഉപയോഗിക്കുന്ന 'വിധാൻ സഭ' എന്ന പദം രേഖകളിൽ കടന്നുകൂടിയത് അച്ചടി അവിടെ നിന്നാണെന്നതിൻ്റെ വ്യക്തമായ സൂചനയാണെന്ന് പാർട്ടികൾ ചൂണ്ടിക്കാട്ടുന്നു.
ഒരു പ്രത്യേക വിഭാഗം വോട്ടർമാരെ ലക്ഷ്യമിട്ട് വോട്ടർപട്ടികയിൽ നിന്ന് അവരുടെ പേരുകൾ ഒഴിവാക്കുക എന്ന ഗൂഢലക്ഷ്യത്തോടെയാണോ ഈ ഫോം-7 രേഖകൾ കൂട്ടത്തോടെ അച്ചടിച്ച് വിതരണം ചെയ്തത് എന്ന കടുത്ത ആശങ്കയിലാണ് രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടികൾ. സമഗ്രമായ അന്വേഷണത്തിലൂടെ മാത്രമേ ഇതിന് പിന്നിലെ യഥാർഥ വസ്തുതകൾ പുറത്തുകൊണ്ടുവരാൻ സാധിക്കൂ എന്ന് അവർ ഉറപ്പിച്ചു പറയുന്നു.
സംഭവത്തിൻ്റെ ഗൗരവം കണക്കിലെടുത്ത്, പ്രാദേശിക ഇലക്ടറൽ രജിസ്ട്രേഷൻ ഓഫിസർമാർക്ക് (ഇ.ആർ.ഒ) അന്വേഷണം നടത്താനും പൊലീസിൽ കേസ് രജിസ്റ്റർ ചെയ്യാനും തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മിഷൻ ഇതിനകം നിർദേശം നൽകിയിട്ടുണ്ട്. എന്നാൽ, പ്രത്യേക അന്വേഷണ സംഘത്തെ നിയോഗിച്ച് പരിശോധന നടത്തിയില്ലെങ്കിൽ, ഈ രേഖകൾ എവിടെയാണ് അച്ചടിച്ചതെന്നോ ആരാണ് ഇത് സംസ്ഥാനത്ത് എത്തിച്ചതെന്നോ ഉള്ള നിർണായക വിവരങ്ങൾ ഒരിക്കലും വെളിച്ചത്തുവരില്ലെന്ന് പാർട്ടികൾ മുന്നറിയിപ്പ് നൽകുന്നു.
ഗോഷാമഹലിലും മുഷീറാബാദിലും കർശന പരിശോധന
മറ്റ് സംസ്ഥാനങ്ങളിലും സമാനമായ സംഭവങ്ങൾ നടന്നിട്ടുണ്ടോ എന്ന സംശയവും ഇപ്പോൾ ബലപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. വിവിധയിടങ്ങളിൽ വിതരണം ചെയ്ത രേഖകൾ ഒരേ കേന്ദ്രത്തിൽ നിന്നാണോ അച്ചടിച്ചതെന്ന് കണ്ടെത്താൻ വിശദമായ അന്വേഷണം വേണമെന്നാണ് പാർട്ടികളുടെ പ്രധാന ആവശ്യം. അതിനിടെ, ഗോഷാമഹൽ, മുഷീറാബാദ് മണ്ഡലങ്ങളിൽ മുൻകൂട്ടി അച്ചടിച്ച ഫോം-7 രേഖകൾ സമർപ്പിച്ചതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് തെരഞ്ഞെടുപ്പ് ഉദ്യോഗസ്ഥർ പരിശോധന കർശനമാക്കി. മുഷീറാബാദ് മണ്ഡലത്തിൽ ഇത്തരം രേഖകൾ കണ്ടെത്തിയതിനെ തുടർന്ന് പൊലീസിൽ പരാതി നൽകിയിട്ടുണ്ട്.
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സമാനമായ സാഹചര്യം നിലനിൽക്കുന്നതിനാൽ ഗോഷാമഹലിലെ ഇലക്ടറൽ രജിസ്ട്രേഷൻ ഓഫിസറോട് അടിയന്തരമായി അന്വേഷണം നടത്താൻ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് ഉദ്യോഗസ്ഥർ ഉത്തരവിട്ടു. ചൊവ്വാഴ്ച ഗോഷാമഹൽ മണ്ഡലത്തിലെ ഒരു പോളിങ് ബൂത്തിൽ മുൻകൂട്ടി അച്ചടിച്ച ഫോം-7 രേഖകൾ സമർപ്പിക്കാനുള്ള ശ്രമം പ്രാദേശിക ഇ.ആർ.ഒയും ബൂത്ത് ലെവൽ ഓഫിസർമാരും (ബി.എൽ.ഒ) ചേർന്ന് തടഞ്ഞിരുന്നു. എ.ഐ.എം.ഐ.എം പാർട്ടിയാണ് ഈ വിഷയം തെരഞ്ഞെടുപ്പ് ഉദ്യോഗസ്ഥരുടെ ശ്രദ്ധയിൽപ്പെടുത്തിയത്. വോട്ടർപട്ടികയിൽ നിന്ന് പേരുകൾ നീക്കം ചെയ്യാനുള്ള അപേക്ഷയാണ് ഫോം-7. ഇത് ദുരുപയോഗം ചെയ്യുന്നത് ജനാധിപത്യ പ്രക്രിയയെ അട്ടിമറിക്കാനുള്ള ശ്രമമാണെന്നാണ് വിലയിരുത്തൽ.
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