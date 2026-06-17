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കസ്റ്റഡി പീഡനത്തിൽ മരിച്ച ദളിത് യുവാവിൻ്റെ മൃതദേഹം സംസ്‌കരിച്ചു; മകൻ്റെ മരണത്തില്‍ നീതി തേടി അമ്മയുടെ പ്രതിഷേധം

ജൂൺ 15 ന് കുടുംബം മൃതദേഹം ഏറ്റുവാങ്ങിയില്ലെങ്കിൽ ഭരണകൂടം മാന്യമായി സംസ്‌കാര നടപടികൾ പൂർത്തിയാക്കണമെന്നായിരുന്നു ഹൈക്കോടതിയുടെ അന്തിമ നിർദേശം

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File photo of Madurai bench of Madras High Court (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Kerala Team

Published : June 17, 2026 at 2:54 PM IST

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മധുര:തമിഴ്‌നാട്ടിലെ ശിവഗംഗ ജില്ലയിൽ നിന്നുള്ള 26 കാരനായ ദളിത് യുവാവ് ആകാശിൻ്റെ മൃതദേഹം മരണത്തിന് 101 ദിവസങ്ങൾക്ക് ശേഷം മധുരയിലെ വൈദ്യുത ശ്‌മശാനത്തിൽ സംസ്‌കരിച്ചു. കസ്റ്റഡി പീഡനത്തെ തുടർന്ന് മരിച്ചെന്നാരോപിക്കപ്പെടുന്ന ആകാശിൻ്റെ മൃതദേഹം ഏറ്റുവാങ്ങാൻ കുടുംബം മൂന്ന് മാസത്തിലേറെയായി വിസമ്മതിച്ചിരുന്നതിനാലാണ് സംസ്‌കാരം ഇത്രയും വൈകിയത്.

മദ്രാസ് ഹൈക്കോടതിയുടെ മധുര ബെഞ്ച് നൽകിയ കർശന നിർദേശത്തെ തുടർന്നാണ് ജില്ലാ ഭരണകൂടവും പൊലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥരും ചേർന്ന് സംസ്‌കാര നടപടികൾ പൂർത്തിയാക്കിയത്. സംഭവസ്ഥലത്ത് വലിയ പൊലീസ് സന്നാഹം ഒരുക്കിയിരുന്നു.

ആകാശിൻ്റെ ദുരൂഹ മരണത്തിലേക്കുള്ള വഴി

ശിവഗംഗ ജില്ലയിലെ മനമദുരൈ സ്വദേശിയായ ആകാശിനെ മാർച്ച് 6 ന് ഒരു ആക്രമണക്കേസുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് പൊലീസ് അറസ്റ്റ് ചെയ്‌തിരുന്നു. അറസ്റ്റ് ചെയ്‌തതിന് പിന്നാലെ ആകാശ് രക്ഷപ്പെടാൻ ശ്രമിച്ചുയെന്നും കാലിന് പരിക്കേൽക്കുകയായിരുന്നു എന്നായിരുന്നു പൊലീസ് വിശദീകരണം.

എന്നാൽ പിന്നീട് ജുഡീഷ്യൽ മജിസ്ട്രേറ്റിന് മുന്നിൽ നൽകിയ മൊഴിയിൽ പൊലീസ് ക്രൂരമായി മർദിച്ചെന്നും കാലെല്ല് തകർത്തെന്നും ആകാശ് ആരോപിച്ചിരുന്നു. ഗുരുതരമായി പരിക്കേറ്റ ആകാശ് മാർച്ച് 8 ന് മധുരയിലെ സർക്കാർ രാജാജി ആശുപത്രിയിൽ ചികിത്സയിലിരിക്കെ മരണത്തിന് കീഴടങ്ങി.

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തുടർന്ന് നടത്തിയ പോസ്റ്റ്മോർട്ടം പരിശോധനയിൽ ശരീരത്തിൽ ഏകദേശം 28 മുറിവുകളും മർദനത്തിൻ്റെ അടയാളങ്ങളും കണ്ടെത്തിയതോടെ സംഭവം തമിഴ്‌നാട്ടിലാകെ വലിയ പ്രതിഷേധങ്ങൾക്ക് വഴിവച്ചു. പട്ടികജാതി സംഘടനകളും മനുഷ്യാവകാശ പ്രവർത്തകരും ശക്തമായ പ്രതിഷേധവുമായി രംഗത്തെത്തി.

ഹൈക്കോടതിയുടെ ഇടപെടൽ

ജനരോഷം ശക്തമായതോടെ കേസ് മാർച്ച് 9 ന് സിബിസിഐഡി അന്വേഷണ സംഘത്തിന് കൈമാറി. കേസിൽ ഉൾപ്പെട്ടതായി ആരോപിക്കപ്പെടുന്ന ഒരു ഇൻസ്പെക്‌ടറും സബ് ഇൻസ്പെക്‌ടറും ഉൾപ്പെടെ ആറ് പൊലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥരെ സസ്‌പെൻഡ് ചെയ്‌തു.

സംഭവം സ്വമേധയാ പരിഗണിച്ച മദ്രാസ് ഹൈക്കോടതി മാർച്ച് 13-ന് സിബിസിഐഡിക്ക് കൊലക്കുറ്റവും എസ്.സി/എസ്.ടി അതിക്രമ നിരോധന നിയമത്തിലെ വകുപ്പുകളും ചുമത്തി കേസ് രജിസ്റ്റർ ചെയ്യാൻ നിർദേശം നൽകി. തുടർന്ന് മനമദുരൈ ഡിഎസ്‌പി രാജ ഉൾപ്പെടെ 11 പൊലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥരെ അന്വേഷണസംഘം ചോദ്യം ചെയ്‌തു.

ആകാശിൻ്റെ പിതാവ് രാജേഷ് കണ്ണൻ 50 ലക്ഷം രൂപ നഷ്‌ടപരിഹാരവും സംഭവത്തിൽ പങ്കുണ്ടെന്ന് ആരോപിക്കപ്പെടുന്ന 16 പൊലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥരെയും ഉടൻ അറസ്റ്റ് ചെയ്യണമെന്നാവശ്യപ്പെട്ട് ഹൈക്കോടതിയെ സമീപിച്ചിരുന്നു. കുടുംബാംഗങ്ങൾ മനമദുരൈ പഴയ ബസ് സ്റ്റാൻഡിന് സമീപം ദീർഘകാല സമരവും നടപടിക്കുവേണ്ടി നടത്തിയിരുന്നു.

സംസ്‌കാര വേളയിൽ വികാര രംഗങ്ങൾ

ജൂൺ 15 ന് കുടുംബം മൃതദേഹം ഏറ്റുവാങ്ങിയില്ലെങ്കിൽ ഭരണകൂടം മാന്യമായി സംസ്‌കാര നടപടികൾ പൂർത്തിയാക്കണമെന്നായിരുന്നു ഹൈക്കോടതിയുടെ അന്തിമ നിർദേശം. എന്നാൽ കുടുംബം നിലപാട് മാറ്റാതിരുന്നതോടെ അധികൃതർ നടപടികളിലേക്ക് കടന്നു.

ആശുപത്രി മോർച്ചറിയിൽ നിന്ന് മൃതദേഹം മാറ്റാൻ എത്തിയ ഉദ്യോഗസ്ഥരെ കുടുംബാംഗങ്ങൾ തടയാൻ ശ്രമിച്ചതോടെ സംഘർഷാവസ്ഥ രൂപപ്പെട്ടു. പ്രതിഷേധിച്ച ബന്ധുക്കളെ പൊലീസ് താൽക്കാലികമായി കസ്റ്റഡിയിലെടുത്ത ശേഷം സംസ്‌കാര ചടങ്ങുകൾ കാണുന്നതിനായി ശ്‌മാശാനത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുപോയി.

ശ്‌മാശാനത്തിൽ ആകാശിൻ്റ അമ്മ പൊട്ടിക്കരഞ്ഞുകൊണ്ട് പൊലീസുകാർക്ക് നേരെ മണ്ണ് വാരിയെറിഞ്ഞു. “എൻ്റെ മകൻ്റെ മരണത്തിന് ഉത്തരവാദികളായവർക്ക് ശിക്ഷ ലഭിക്കും, അവർ നശിച്ചുപോകും” എന്ന് വിളിച്ച് പറഞ്ഞു

കസ്റ്റഡി മരണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് തമിഴ്‌നാട്ടിൽ വലിയ ചർച്ചകൾക്ക് വഴിവെച്ച ഈ സംഭവം പൊലീസ് അതിക്രമം, കസ്‌റ്റഡി ആക്രമണം മനുഷ്യാവകാശ സംരക്ഷണം, പട്ടികജാതി വിഭാഗങ്ങളുടെ സുരക്ഷ തുടങ്ങിയ വിഷയങ്ങളിൽ വീണ്ടും ഗുരുതര ചോദ്യങ്ങൾ ഉയർത്തുകയാണ്.

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TAGGED:

CUSTODIAL TORTUR
TAMIL NADU
CUSTODIAL MURDER
DALITH CUSTODIAL ARREST
CUSTODIAL TORTURE

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