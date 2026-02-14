യുപിയില് കമിതാക്കൾ വെടിയേറ്റ് മരിച്ച നിലയിൽ; അന്വേഷണം ആരംഭിച്ച് പൊലീസ്
മരിച്ച ആൺകുട്ടിയുടെ കയ്യിൽ നിന്ന് ഒരു പിസ്റ്റൾ കണ്ടെടുത്തതായി റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്.
Published : February 14, 2026 at 6:51 PM IST
ലഖ്നൗ: ഉത്തര്പ്രദേശിലെ നോയിഡയിൽ കാറിനുള്ളിൽ സംശയാസ്പദമായ സാഹചര്യത്തിൽ കമിതാക്കൾ വെടിയേറ്റ് മരിച്ച നിലയിൽ. രക്തത്തിൽ കുളിച്ച നിലയിലായിരുന്നു മൃതദേഹങ്ങളെന്ന് ഉദ്യോഗസ്ഥൻ അറിയിച്ചു. രേഖ, സുമിത് എന്നിവരാണ് മരിച്ചത്. മരിച്ചവർ ഡൽഹിയിലും നോയിഡയിൽ നിന്നുമുള്ളവരാണെന്ന് പ്രാഥമിക അന്വേഷണത്തിൽ കണ്ടെത്തി.
നോയിഡ സെക്ടർ 39 പൊലീസ് സ്റ്റേഷൻ പരിധിയിലെ സെക്ടർ 107 ന് സമീപമുള്ള റോഡിൽ ഉച്ചകഴിഞ്ഞാണ് സംഭവം. പൊലീസ് ഇൻക്വസ്റ്റ് റിപ്പോർട്ട് തയ്യാറാക്കി മൃതദേഹങ്ങൾ പോസ്റ്റ്മോർട്ടത്തിനായി അയച്ചു. സംഭവത്തിൽ അന്വേഷണം ആരംഭിച്ചിട്ടുണ്ട്.
മരിച്ച ആൺകുട്ടിയുടെ കയ്യിൽ നിന്ന് ഒരു പിസ്റ്റൾ കണ്ടെടുത്തതായി റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തു. കാമുകൻ കാമുകിയെ കാറിനുള്ളിൽ വെച്ച് വെടിവച്ച ശേഷം സ്വയം വെടിവക്കുകയായിരുന്നു എന്നാണ് പ്രാഥമിക അന്വേഷണത്തിൽ തെളിഞ്ഞത്. സ്ഥലത്ത് നിന്ന് ഒരു പിസ്റ്റളും വെടിയുണ്ടകളും കണ്ടെടുത്തു.
സംഭവത്തെക്കുറിച്ച് നാട്ടുകാരനാണ് പൊലീസിനെ അറിയിച്ചത്. ഇതേ തുടർന്ന് പൊലീസ് സംഭവ സ്ഥലത്ത് എത്തുകയായിരുന്നു. മുതിർന്ന ഉദ്യോഗസ്ഥരും സ്ഥലത്ത് എത്തിയിട്ടുണ്ട്. നോയിഡ പൊലീസ് സ്റ്റേഷൻ പരിധിയിലെ സെക്ടർ 58 ലെ താമസക്കാരിയാണ് പെൺകുട്ടി. ഡൽഹിയിലെ ത്രിലോക്പുരിയിലാണ് ആൺകുട്ടി താമസിക്കുന്നത്.
ഇടിവി ഭാരത് കേരള വാട്സ്ആപ്പ് ചാനലില് ജോയിന് ചെയ്യാന് ഈ ലിങ്കില് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
സംഭവത്തെക്കുറിച്ച്, വിശദമായി അന്വേഷിക്കുകയാണെന്ന് നോയിഡ അഡീഷണൽ ഡിസിപി മനീഷ് സിങ് പറഞ്ഞു. ഇരുവരുടെയും കുടുംബങ്ങളെ വിവരം അറിയിച്ചിട്ടുണ്ട്. മൃതദേഹങ്ങളുടെ ഇൻക്വസ്റ്റ് റിപ്പോർട്ട് തയ്യാറാക്കി പോസ്റ്റ്മോർട്ടത്തിനായി അയച്ചു. സമീപത്തുള്ള സിസിടിവി ക്യാമറകളെയും ആളുകളെയും ചോദ്യം ചെയ്തുവരികയാണ്.
പ്രണയിതാക്കൾ ഹോട്ടൽ മുറിയിൽ ജീവനൊടുക്കി
അതേസമയം, കോട്ടയത്ത് വിവാഹത്തിന് വീട്ടുകാർ സമ്മതിക്കാത്തതിനെത്തുടർന്ന് പ്രണയിതാക്കൾ ഹോട്ടൽ മുറിയിൽ ജീവനൊടുക്കിയ സംഭവം വലിയ വാർത്തയായിരുന്നു. കോട്ടയം ശാസ്ത്രി റോഡിലെ ലോഡ്ജിലാണ് സംഭവം നടന്നത്. ലോഡ്ജിൽ പുതുപ്പള്ളി സ്വദേശി നന്ദകുമാർ, മര്യാത്തുരുത്ത് വരിശേരി സ്വദേശിനി ആസിയ തസനിം എന്നിവരെ തൂങ്ങിമരിച്ച നിലയിൽ കണ്ടെത്തുകയായിരുന്നു.
ഇരുവരും കുറച്ചു വർഷങ്ങളായി പ്രണയത്തിലായിരുന്നു. വിവാഹം കഴിക്കണമെന്ന ആഗ്രഹം വീട്ടുകാരെ അറിയിച്ചെങ്കിലും ഇരു കുടുംബങ്ങളും ഇതിനെ എതിർത്തു. വീട്ടുകാരുടെ എതിർപ്പിനെത്തുടർന്ന് വൈകിട്ട് അഞ്ചുമണിയോടെയാണ് ഇരുവരും ശാസ്ത്രി റോഡിലെ ലോഡ്ജിൽ മുറിയെടുത്ത് ജീവനൊടുക്കുകയായിരുന്നു.
ഒന്നിച്ച് ജീവിക്കാൻ സാധിക്കില്ലെന്ന വിഷമത്തിലാണ് ഇവർ ജീവനൊടുക്കിയതെന്നായിരുന്നു പൊലീസ് പറഞ്ഞത്. മുറിയിൽ നിന്ന് പൊലീസ് ആത്മഹത്യാക്കുറിപ്പ് കണ്ടെടുക്കുകയും ചെയ്തു. തങ്ങളുടെ വിവാഹത്തിന് വീട്ടുകാർ സമ്മതിക്കാത്തതിനാലാണ് ഇത്തരമൊരു തീരുമാനമെടുത്തതെന്ന് കുറിപ്പിൽ വ്യക്തമാക്കുന്നു.
ALSO READ: എളമക്കരയിലെ പിതാവിൻ്റെയും മകളുടെയും മരണം: കുട്ടിയെ പീഡിപ്പിച്ചത് ദീർഘകാലം; പോസ്റ്റ്മോർട്ടം റിപ്പോർട്ട്