കൃഷ്ണ നദിയിൽ ബോട്ട് മറിഞ്ഞ് അപകടം; മൂന്ന് കുട്ടികളടക്കം നാല് മരണം
പൽനാട് ജില്ലയിലെ അച്ചംപേട്ട മണ്ഡലത്തിലുള്ള കോനൂർ ഗ്രാമത്തിലാണ് നാടിനെ നടുക്കിയ ദുരന്തമുണ്ടായത്
Published : June 14, 2026 at 4:36 PM IST|
Updated : June 14, 2026 at 4:50 PM IST
അമരാവതി: ആന്ധ്രാപ്രദേശിലെ പൽനാട് ജില്ലയിലുണ്ടായ ദാരുണമായ ബോട്ട് അപകടത്തിൽ ഒരു കുടുംബത്തിലെ മൂന്ന് കുട്ടികളടക്കം നാല് പേർ മുങ്ങിമരിച്ചു. പൽനാട് ജില്ലയിലെ അച്ചംപേട്ട മണ്ഡലത്തിലുള്ള കോനൂർ ഗ്രാമത്തിലാണ് നാടിനെ നടുക്കിയ ദുരന്തമുണ്ടായത്. മംഗളകർമത്തിൻ്റെ സന്തോഷത്തിലായിരുന്ന ഒരു വീടും ഗ്രാമവും നിമിഷ നേരം കൊണ്ട് കണ്ണീരിലാണ്ടു.
കോനൂർ സ്വദേശിയായ ഗന്ധം ഗംഗയ്യയുടെ വീട്ടിൽ നടന്ന ഒരു ചടങ്ങിൽ പങ്കെടുക്കാനാണ് ബന്ധുക്കളും കുടുംബാംഗങ്ങളും ഒത്തുചേർന്നത്. ചടങ്ങുകൾക്ക് ശേഷം ഗംഗയ്യയുടെ മകനും മകളും അടങ്ങുന്ന പത്തംഗ സംഘം വിനോദയാത്രയ്ക്കായി കൃഷ്ണാനദിയിൽ ബോട്ടിൽ കയറുകയായിരുന്നു. നദിയിലൂടെ കുറച്ചുദൂരം സഞ്ചരിച്ച് തിരികെ വരുന്നതിനിടെ പെട്ടെന്ന് നിയന്ത്രണം നഷ്ടമായി ബോട്ട് തലകീഴായി മറിയുകയായിരുന്നു.
അപകടത്തിൽപ്പെട്ട ആറ് പേർ അദ്ഭുതകരമായി നീന്തി രക്ഷപ്പെടുകയോ പ്രദേശവാസികളുടെ സഹായത്തോടെ കരയ്ക്കെത്തുകയോ ചെയ്തു. എന്നാൽ മറ്റ് നാല് പേർ ഒഴുക്കിൽപ്പെട്ട് മുങ്ങിത്താഴുകയായിരുന്നു. പൊലീസും നാട്ടുകാരും ചേർന്ന് നടത്തിയ വിപുലമായ തിരച്ചിലിനൊടുവിലാണ് നാല് പേരുടെയും മൃതദേഹങ്ങൾ കണ്ടെടുത്തത്.
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ഗന്ധം സന്ധ്യ (9), ഗന്ധം സൈനി (10), ബത്തുല കാർത്തിക് (12), കോനാട്ട ചൈതന്യ (28)എന്നിവരാണ് മരണമടഞ്ഞത്. മൃതദേഹങ്ങൾ പോസ്റ്റ്മോർട്ടം നടപടികൾക്കായി അടുത്തുള്ള സർക്കാർ ആശുപത്രിയിലേക്ക് മാറ്റി. അപകടത്തെക്കുറിച്ച് പൊലീസ് അന്വേഷണം ആരംഭിച്ചിട്ടുണ്ട്.
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