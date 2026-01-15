മുംബൈ ആര് ഭരിക്കും? എക്സിറ്റ് പോൾ ഫലങ്ങൾ പുറത്ത്; ബിജെപി-ഷിൻഡെ സഖ്യം 151 സീറ്റുകളിലേക്ക്, ഉദ്ധവിന് കനത്ത തിരിച്ചടി

ETV Bharat / bharat

മുംബൈ കോർപറേഷൻ ഭരണം ബിജെപി-ഷിൻഡെ സഖ്യം പിടിച്ചെടുക്കുമെന്ന് എക്സിറ്റ് പോൾ. 131-151 സീറ്റുകൾ സഖ്യം നേടുമെന്ന് ആക്‌സിസ് മൈ ഇന്ത്യ. കാൽനൂറ്റാണ്ടിന് ശേഷം ഉദ്ധവ് വിഭാഗത്തിന് ഭരണം നഷ്ടമാകും.

മുംബൈ: മഹാരാഷ്ട്ര തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മിഷൻ അന്തിമ വോട്ടിങ് കണക്കുകൾ ഔദ്യോഗികമായി പുറത്തുവിടാനിരിക്കെ രാജ്യം ഉറ്റുനോക്കുന്ന ബൃഹൻ മുംബൈ മുനിസിപ്പൽ കോർപറേഷൻ (ബിഎംസി) തെരഞ്ഞെടുപ്പിലെ നിർണായക എക്സിറ്റ് പോൾ ഫലങ്ങൾ പുറത്തുവന്നു. കാൽനൂറ്റാണ്ടിലധികമായി ശിവസേന (ഉദ്ധവ് വിഭാഗം) കൈവശം വച്ചിരുന്ന മുംബൈ കോർപറേഷൻ്റെ ഭരണം ഇത്തവണ ഏക്നാഥ് ഷിൻഡെയുടെ ശിവസേനയും ബിജെപിയും ചേർന്നുള്ള 'മഹായുതി' സഖ്യം പിടിച്ചെടുക്കുമെന്നാണ് സർവേകൾ ഒരേസ്വരത്തിൽ വ്യക്തമാക്കുന്നത്.

ആക്‌സിസ് മൈ ഇന്ത്യ റിപ്പോർട്ട്

ജെവിസി പോളിനെ ശരിവയ്ക്കുന്ന തരത്തിൽ ആക്‌സിസ് മൈ ഇന്ത്യയുടെ കണക്കുകളും മഹായുതി സഖ്യത്തിന് വൻ വിജയസാധ്യതയാണ് കൽപ്പിക്കുന്നത്. കേവല ഭൂരിപക്ഷത്തിന് 114 സീറ്റുകൾ വേണ്ടയിടത്ത് ബിജെപിയും ഷിൻഡെ വിഭാഗം ശിവസേനയും ചേർന്നുള്ള മഹായുതി സഖ്യം 131 മുതൽ 151 വരെ സീറ്റുകൾ നേടി വൻ ഭൂരിപക്ഷത്തോടെ അധികാരത്തിലെത്തുമെന്നാണ് പ്രവചനം. 2017ൽ ബിജെപി തനിച്ച് 82 സീറ്റുകൾ നേടിയിരുന്നിടത്ത് നിന്നാണ് സഖ്യകക്ഷിയായി ഈ കുതിച്ചുചാട്ടം നടത്തുന്നത്.

ഉദ്ധവ് താക്കറെയുടെ ശിവസേന (യുബിടി), രാജ് താക്കറെയുടെ എംഎൻഎസ്, ശരദ് പവാറിൻ്റെ എൻസിപി (എസ്പി) എന്നിവർ ഉൾപ്പെടുന്ന സഖ്യത്തിന് 58 മുതൽ 68 വരെ സീറ്റുകൾ മാത്രമേ ലഭിക്കാൻ സാധ്യതയുള്ളൂവെന്നും ഇത് ഉദ്ധവ് വിഭാഗത്തിന് വലിയ തിരിച്ചടിയാകുമെന്നും റിപ്പോർട്ട് വ്യക്തമാക്കുന്നു. കോൺഗ്രസ്, വിബിഎ, ആർഎസ്‌പി എന്നിവർ ഉൾപ്പെടുന്ന സഖ്യം 12 മുതൽ 16 വരെ സീറ്റുകളിലും മറ്റുള്ളവർ 6 മുതൽ 12 വരെ സീറ്റുകളിലും ഒതുങ്ങും.

തെരഞ്ഞെടുപ്പിലെ വോട്ട് വിഹിതത്തിലും ബിജെപി സഖ്യം ബഹുദൂരം മുന്നിലാണ്. ബിജെപി സഖ്യം 42 ശതമാനം (ബിജെപി 28, ഷിൻഡെ സേന 14) വോട്ട് നേടുമ്പോൾ യുബിടി സഖ്യം 32 ശതമാനം (ഉദ്ധവ് സേന 24, എംഎൻഎസ് 7, എൻസിപി-എസ്പി 1) വോട്ടിൽ ഒതുങ്ങും. കോൺഗ്രസ് സഖ്യത്തിനും മറ്റുള്ളവർക്കും 13 ശതമാനം വീതം വോട്ടുകളാണ് പ്രവചിക്കുന്നത്. ഏകദേശം 54 ശതമാനം പോളിങ് നടക്കുമെന്ന കണക്കുകൂട്ടലിലാണ് ഈ സർവേ തയാറാക്കിയിരിക്കുന്നത്. പോളിങ് ശതമാനത്തിൽ കുറവുണ്ടായാൽ അത് ബിജെപി സഖ്യത്തിൻ്റെ സീറ്റുകളെ ബാധിച്ചേക്കാമെന്നും റിപ്പോർട്ടിൽ പരാമർശമുണ്ട്.

ജെവിസി എക്സിറ്റ് പോൾ പ്രവചനം

ആകെയുള്ള 227 സീറ്റുകളിൽ ബിജെപി സഖ്യം വ്യക്തമായ ആധിപത്യം സ്ഥാപിക്കുമെന്നാണ് ജെവിസി എക്സിറ്റ് പോൾ കണക്കുകൾ സൂചിപ്പിക്കുന്നത്. ബിജെപി സഖ്യം 138 സീറ്റുകളും ശിവസേന (ഉദ്ധവ്) സഖ്യം 59 സീറ്റുകളും നേടുമെന്നാണ് പ്രവചനം. കോൺഗ്രസ് സഖ്യം 23 സീറ്റുകളിലും മറ്റുള്ളവർ 7 സീറ്റുകളിലും ഒതുങ്ങും.

നിർണായക വിധിയെഴുത്ത്

മുംബൈയുടെ രാഷ്ട്രീയ ചരിത്രത്തിൽ വലിയൊരു വഴിത്തിരിവായേക്കാവുന്ന ഈ ഫലം ഉദ്ധവ് താക്കറെയുടെ രാഷ്ട്രീയ ഭാവിയെയും ഏക്നാഥ് ഷിൻഡെയുടെ സ്വാധീനത്തെയും അളക്കുന്ന നിർണായക വിധിയെഴുത്താകും. ഏഷ്യയിലെ തന്നെ ഏറ്റവും സമ്പന്നമായ മുനിസിപ്പൽ കോർപറേഷനാണ് ബിഎംസി. അമ്പതിനായിരം കോടിയിലധികം രൂപയുടെ വാർഷിക ബജറ്റുള്ള ഈ സമിതിയുടെ ഭരണം പിടിക്കുക എന്നത് മഹാരാഷ്ട്ര രാഷ്ട്രീയത്തിൽ അധികാരമുറപ്പിക്കാൻ ഏതൊരു പാർട്ടിക്കും അത്യാവശ്യമാണ്. പല ചെറിയ ഇന്ത്യൻ സംസ്ഥാനങ്ങളുടെയും വാർഷിക ബജറ്റിനേക്കാൾ വലിയ തുകയാണ് ബിഎംസി കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നത് എന്നത് തെരഞ്ഞെടുപ്പിൻ്റെ പ്രാധാന്യം വർധിപ്പിക്കുന്നു. 1997 മുതൽ ശിവസേനയുടെ അനിഷേധ്യ കോട്ടയായിരുന്ന മുംബൈ നഗരസഭ കൈവിട്ടുപോകുന്നത് ഉദ്ധവ് താക്കറെയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം കേവലം ഭരണനഷ്ടം മാത്രമല്ല പാർട്ടിയുടെ നിലനിൽപ്പിനെ ബാധിക്കുന്ന വിഷയം കൂടിയാണ്.

ശിവസേന പിളർന്നതിനുശേഷം നടക്കുന്ന ആദ്യത്തെ തദ്ദേശ തെരഞ്ഞെടുപ്പാണിത് എന്നതും ശ്രദ്ധേയമാണ്. യഥാർഥ ശിവസേന ആരുടേത് എന്ന തർക്കത്തിന് നിയമപോരാട്ടങ്ങൾക്കപ്പുറം ജനകീയ കോടതി നൽകുന്ന മറുപടിയാകും ഈ ഫലം. ബാൽ താക്കറെ രൂപീകരിച്ച ശിവസേനയുടെ ശക്തികേന്ദ്രം എക്കാലവും മുംബൈ ആയിരുന്നു. 'മറാഠി മാനൂസ്' എന്ന വികാരത്തെ മുൻനിർത്തി ഉദ്ധവ് താക്കറെ വോട്ടർമാരെ സമീപിച്ചപ്പോൾ വികസനവും ഹിന്ദുത്വവും ചേർത്തുവച്ചാണ് ബിജെപി-ഷിൻഡെ സഖ്യം പ്രചാരണം നടത്തിയത്. മുംബൈയിലെ മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ജനസംഖ്യ കണക്കുകളും എക്സിറ്റ് പോൾ ഫലങ്ങളിൽ പ്രതിഫലിക്കുന്നുണ്ട്. ഗുജറാത്തി, ഉത്തരേന്ത്യൻ വോട്ടർമാരുടെ ഏകീകരണം ബിജെപിക്ക് ഗുണകരമായപ്പോൾ പരമ്പരാഗത മറാഠി വോട്ടുകളിൽ വിള്ളലുണ്ടായി എന്നത് ഉദ്ധവ് വിഭാഗത്തിന് കനത്ത വെല്ലുവിളിയായി.

കൂടാതെ മുംബൈയിലെ അടിസ്ഥാന സൗകര്യ വികസനം, റോഡുകളിലെ കുഴികൾ, മഴക്കാലത്തെ വെള്ളക്കെട്ട് തുടങ്ങിയ വിഷയങ്ങൾ ഭരണവിരുദ്ധ വികാരമായി മാറിയിട്ടുണ്ടോ എന്നും ഫലങ്ങൾ വരുമ്പോൾ വ്യക്തമാകും. കഴിഞ്ഞ രണ്ട് വർഷത്തോളമായി തെരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട ജനപ്രതിനിധികളില്ലാതെ അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റർ ഭരണത്തിൻ കീഴിലായിരുന്നു ബിഎംസി പ്രവർത്തിച്ചിരുന്നത്. ഈ കാലയളവിൽ സംസ്ഥാന സർക്കാർ നടപ്പിലാക്കിയ വികസന പദ്ധതികൾ വോട്ടായി മാറിയെന്ന് വേണം എക്സിറ്റ് പോൾ ഫലങ്ങളിൽ നിന്ന് അനുമാനിക്കാൻ. വരാനിരിക്കുന്ന മഹാരാഷ്ട്ര നിയമസഭ തെരഞ്ഞെടുപ്പിനും ലോക്‌സഭ തെരഞ്ഞെടുപ്പിനും മുന്നോടിയായുള്ള സെമി ഫൈനലായാണ് രാഷ്ട്രീയ നിരീക്ഷകർ ബിഎംസി തെരഞ്ഞെടുപ്പിനെ കാണുന്നത്. മുംബൈ നഗരത്തിൽ ആധിപത്യം സ്ഥാപിക്കുന്നവർക്ക് സംസ്ഥാന ഭരണം പിടിക്കുക എളുപ്പമാകും.

കോൺഗ്രസിനും എൻസിപിക്കും (ശരദ് പവാർ വിഭാഗം) മുംബൈ നഗരത്തിൽ സ്വാധീനം കുറഞ്ഞതും ദലിത്-മുസ്‌ലിം വോട്ടുകളുടെ വിഭജനവും മഹാവികാസ് അഘാഡിക്ക് തിരിച്ചടിയായി എന്ന് പ്രാഥമിക വിലയിരുത്തലുകൾ സൂചിപ്പിക്കുന്നു. രാജ് താക്കറെയുടെ എംഎൻഎസ് വോട്ട് വിഹിതത്തിൽ ഉണ്ടാക്കിയേക്കാവുന്ന മാറ്റങ്ങളും മറാഠി വോട്ടുകൾ ഭിന്നിപ്പിക്കുന്നതിൽ നിർണായക പങ്കുവഹിച്ചിട്ടുണ്ടാകാം. ഔദ്യോഗിക ഫലപ്രഖ്യാപനം വരുമ്പോൾ എക്സിറ്റ് പോളുകൾ പ്രവചിച്ചതുപോലെ ഷിൻഡെ-ബിജെപി സഖ്യം അധികാരത്തിലേറുകയാണെങ്കിൽ അത് ഉദ്ധവ് താക്കറെയുടെ രാഷ്ട്രീയ ജീവിതത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ പ്രതിസന്ധിയായിരിക്കും. എന്നാൽ പ്രവചനങ്ങൾ തെറ്റിച്ച് ഉദ്ധവ് വിഭാഗം തിരിച്ചുവരവ് നടത്തിയാൽ അത് മഹാരാഷ്ട്ര രാഷ്ട്രീയത്തിൽ പുതിയൊരു പോർമുഖം തുറക്കും.

