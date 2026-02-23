പത്താം ക്ലാസ് വിദ്യാർഥികള് തമ്മിൽ കത്തിക്കുത്ത്; 30 സെക്കൻഡിനുള്ളിൽ 27 തവണ വെട്ടേറ്റു, നടപടിയെടുക്കാതെ പൊലീസ്
Published : February 23, 2026 at 5:21 PM IST
ഭോപ്പാൽ: പത്താം ക്ലാസ് വിദ്യാർഥികള് തമ്മിലുള്ള സംഘർഷത്തിൽ കത്തിക്കുത്ത്. ഭോപ്പാലിലെ തില ജമാൽപൂരിലെ സ്നൂക്കർ ക്ലബിലാണ് കത്തിയും കഠാരയുമായി എത്തിയ വിദ്യാർഥികള് തമ്മിലാണ് ഏറ്റുമുട്ടലുണ്ടായത്. സംഭവത്തിൽ രണ്ട് വിദ്യാർഥിക്ക് ഗുരുതരമായി പരിക്കേറ്റു. പരിക്കേറ്റ ഒരു വിദ്യാർഥിക്ക് 30 സെക്കൻഡിനുള്ളിൽ 27 തവണ വെട്ടേറ്റതായാണ് റിപ്പോർട്ട്. മറ്റൊരാള്ക്ക് തോളിലും പുറകിലുമായി മാരക മുറിവുകളുണ്ട്.
ഇക്കഴിഞ്ഞ ഫെബ്രുവരി 15 നാണ് സംഭവം. കേസുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഞെട്ടിക്കുന്ന സിസിടിവി ദൃശ്യങ്ങള് പുറത്ത് വന്നതോടെയാണ് സംഭവം വാർത്തയായത്. എന്നാൽ ഇത്രയും ഗുരുതരമായ സംഭവം നടന്നിട്ട് പൊലീസ് കാര്യമായി ഇടപെട്ടില്ലെന്നാണ് ഇരയുടെ കുടുംബത്തിൻ്റെ ആക്ഷേപം. കുറ്റക്കാരായ വിദ്യാർഥികളെ സ്റ്റേഷനിലെത്തിച്ച ശേഷം താക്കീത് നൽകി പറഞ്ഞയച്ചാതായാണ് വിവരം. സിനിമാ സ്റ്റൈലിൽ അതിക്രമിച്ച് കയറി വിദ്യാർഥികളെ മാരകമായി ആക്രമിക്കുന്ന ദൃശ്യങ്ങളാണ് പുറത്ത് വന്നിട്ടുള്ളത്.
ആക്രമണത്തിനിരയായ രണ്ട് കുട്ടികള് ആശുപത്രിയിലാണ്. പത്താം ക്ലാസ് വിദ്യാർഥിയെ ലക്ഷ്യമിട്ടെത്തിയ മറ്റ് വിദ്യാർഥികള് ക്ലബിൽ അതിക്രമിച്ച് കയറി 30 സെക്കൻഡിനുള്ളിൽ അക്രമികൾ 27 തവണ കുട്ടിയെ കുത്തി പരിക്കേൽപ്പിക്കുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. എന്നിട്ട് സ്ഥലത്ത് നിന്ന് രക്ഷപ്പെടുകയായിരുന്നു. ഒരു വിദ്യാർഥിയുടെ കൈയിൽ പത്തിലധികം ആഴത്തിലുള്ള മുറിവുകളും രണ്ട് വിരലുകൾ അറ്റുപോയിട്ടുമുണ്ട്. മറ്റൊരു കുട്ടിയുടെ തോളിലും പുറകിലും ഗുരുതരമായ പരിക്കുകളുണ്ട്.
കുട്ടികള് തമ്മിലുള്ള വാക്ക് തർക്കമാണ് അടിപിടിയ്ക്കും കത്തിക്കുത്തിലേക്കും നയിച്ചത്. അക്രമികളും ഇരയും ഒരേ കോച്ചിങ് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടിൽ ഒരുമിച്ച് പഠിക്കുന്നവരാണെന്ന് പൊലീസ് പറഞ്ഞു. കുറച്ച് ദിവസങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് നടന്ന വാക്ക് തർക്കത്തിൻ്റെ പ്രതികാരം തീർക്കാനാണ് കത്തിയും കഠാരയുമായി കുട്ടികള് ആക്രമിച്ച് കയറിയത്. പൂൾ ഗെയിം കളിക്കുന്നത് സംബന്ധിച്ചാണ് ആദ്യം തർക്കമുണ്ടായത്. പരിക്കേറ്റ 16 വയസുള്ള വിദ്യാർഥി എല്ലാ ദിവസവും സ്നൂക്കർ പൂളിൽ കളിക്കാൻ എത്താറുണ്ട്. ഇത് മനസിലാക്കിയ മറ്റ് കുട്ടികള് തക്കം പാത്ത് ആക്രമിക്കുകയായിരുന്നു.
പരിക്കേറ്റ പ്രായപൂർത്തിയാകാത്ത രണ്ട് കുട്ടികളും പത്താം ക്ലാസ് വിദ്യാർഥികളാണെന്ന് തില ജമാൽപുര പൊലീസ് സ്റ്റേഷനിലെ ടി ഐ അശുതോഷ് ഉപാധ്യായ പറഞ്ഞു. ആക്രമണം ഉൾപ്പെടെയുള്ള വകുപ്പുകൾ ചുമത്തിയാണ് എഫ്ഐആർ രജിസ്റ്റർ ചെയ്തതെന്നും മെഡിക്കൽ റിപ്പോർട്ടുകളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ കൂടുതൽ കുറ്റങ്ങൾ ചുമത്തുമെന്നും പൊലീസ് വ്യക്തമാക്കി.
