അമിത തൊഴില് സമ്മര്ദ്ദം; എസ്ഐആര് പ്രവര്ത്തനങ്ങളില് ഏര്പ്പെട്ടിരുന്ന രാജസ്ഥാന് ബിഎല്ഒയും ആത്മഹത്യ ചെയ്തു
മേലുദ്യോഗസ്ഥന് അപമാനിച്ചെന്നും പിരിച്ച് വിടുമെന്ന് ഭീഷണിപ്പെടുത്തിയെന്നും ആരോപണം. ബിന്ദായക പൊലീസ് സ്റ്റേഷനില് നിന്നാണ് ആത്മഹത്യാക്കുറിപ്പ് പുറത്ത് വിട്ടിരിക്കുന്നത്. പോസ്റ്റ്മോര്ട്ടത്തിന് ശേഷം മൃതദേഹം ബന്ധുക്കള്ക്ക് വിട്ടു കൊടുത്തു. പൊലീസ് അന്വേഷണം ആരംഭിച്ചു.
Published : November 17, 2025 at 10:30 AM IST
ജയ്പൂര്: തീവ്രവോട്ടര്പട്ടിക പരിഷ്ക്കരണം(special intensive review-SIR)പുരോഗമിക്കുന്നതിനിടെ രാജസ്ഥാനില് നിന്നും ഒരു ബൂത്ത് ലെവല് ഓഫീസറുടെ ആത്മഹത്യാ വാര്ത്ത പുറത്ത് വന്നിരിക്കുന്നു. ട്രെയിനിന് മുന്നില് ചാടിയാണ് ഇയാള് മരിച്ചത്.
ബിന്ദായക പൊലീസ് സ്റ്റേഷന് പരിധിയിലാണ് ദാരുണ സംഭവം. ജയ്പൂര്-ഫുലേര റെയില്വേ ട്രാക്കിലാണ് ആത്മഹത്യ നടന്നത്. ബിന്ദായക പൊലീസ് സ്ഥലത്തെത്തി മൃതദേഹം പോസ്റ്റ്മോര്ട്ടം ചെയ്യുകയും പിന്നീട് ബന്ധുക്കള്ക്ക് വിട്ടു കൊടുക്കുകയും ചെയ്തു. മൃതദേഹത്തിന് സമീപത്ത് നിന്ന് പൊലീസിന് ആത്മഹത്യാക്കുറിപ്പ് ലഭിച്ചു. അമിതമായ ജോലിഭാരം ഉണ്ടായിരുന്നതായി ഇതില് അദ്ദേഹം ആരോപിക്കുന്നുണ്ട്. മേലുദ്യോഗസ്ഥനില് നിന്ന് നിരന്തരം മാനസിക സമ്മര്ദ്ദവും പിരിച്ച് വിടല് ഭീഷണിയും ഉണ്ടായിരുന്നതായും അദ്ദേഹം ആരോപിക്കുന്നു.
ആത്മഹത്യാക്കുറിപ്പിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തില് കേസെടുത്തു
അധ്യാപകനായ ബിഎല്ഒ മുകേഷ് ജന്ഗിത് ആത്മഹത്യ ചെയ്തുവെന്നാണ് ബിന്ദായ പൊലീസ് സ്റ്റേഷന് ഓഫീസര് വിനോദ് കുമാര് പറഞ്ഞത്. സംഭവത്തെക്കുറിച്ച് അന്വേഷണം നടക്കുകയാണ്. കല്വാഡിലെ ധര്മ്മപുര ഗ്രാമവാസിയാണ്. ആത്മഹത്യാക്കുറിപ്പിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തില് ആത്മഹത്യാ പ്രേരണാക്കുറ്റം ചുമത്തിയാണ് അന്വേഷണം നടക്കുന്നത്.
അധ്യാപകരും ജീവനക്കാരും പ്രതിഷേധത്തില്
സംഭവം അധ്യാപകരുടെയും ജീവനക്കാരുടെയും ഇടയില് കനത്ത പ്രതിഷേധത്തിന് കാരണമായിട്ടുണ്ട്. സംസ്ഥാനത്ത് തീവ്ര വോട്ടര് പട്ടിക പരിഷ്ക്കരണം നിര്ത്തി വയ്ക്കണമെന്നാണ് രാജസ്ഥാന് സ്റ്റേറ്റ് സംയുക്ത എംപ്ലോയീസ് ജോയിന്റ് ഫെഡറേഷന് സംസ്ഥാന ജനറല് സെക്രട്ടറി വിപിന് പ്രകാശ് ശര്മ്മ ആവശ്യപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത്. കളക്ടറും ജില്ലാ മജിസ്ട്രേറ്റുമാണ് ഇതിന് നേതൃത്വം നല്കുന്നത്. എന്നാല് താഴെത്തട്ടിലുള്ള ഉദ്യോഗസ്ഥര്ക്കാണ് സമ്മര്ദ്ദമെല്ലാം നേരിടേണ്ടി വരുന്നതെന്നും അദ്ദേഹം ചൂണ്ടിക്കാട്ടുന്നു. ജോലിയുടെ ഗുണമേന്മയാകണം അംഗീകരിക്കേണ്ടത്. അല്ലാതെ എണ്ണമല്ല നോക്കേണ്ടതെന്നും അദ്ദേഹം ചൂണ്ടിക്കാട്ടി.
ഉദ്യോഗസ്ഥര് സമ്മര്ദ്ദം ഉണ്ടാക്കരുത്, മുഖ്യമന്ത്രിക്ക് പരാതി നല്കും
ബിഎല്ഒ ആയ ഒരു അധ്യാപകനെ ആത്മഹത്യയിലേക്ക് തള്ളി വിട്ട തരം തൊഴില് സമ്മര്ദ്ദം സങ്കടകരമാണ്. അധികൃതര് അനാവശ്യ സമ്മര്ദ്ദം ഉണ്ടാക്കരുത്. ബിഎല്ഒമാരില് അനാവശ്യ സമ്മര്ദ്ദം ഉണ്ടാക്കരുതെന്ന് കാട്ടി മുഖ്യമന്ത്രിക്ക് പരാതി നല്കുമെന്നും അദ്ദേഹം അറിയിച്ചു. അര്ദ്ധവാര്ഷിക പരീക്ഷയും തുടങ്ങിക്കഴിഞ്ഞു. വിദ്യാലയങ്ങളില് അധ്യാപകരില്ലാത്ത സ്ഥിതിയാണ്.കുട്ടികളുടെ പഠനത്തിലും വിട്ടുവീഴ്ചയുണ്ടാകരുതെന്ന് അദ്ദേഹം ചൂണ്ടിക്കാട്ടി.
കഴിഞ്ഞ ദിവസം കേരളത്തിലെ കണ്ണൂരിലും അമിത തൊഴില് സമ്മര്ദ്ദം മൂലം ഒരു ബിഎല്ഒ ആത്മഹത്യ ചെയ്തിരുന്നു. പയ്യന്നൂരിലെ ബൂത്ത് ലെവല് ഓഫിസർ അനീഷ് ജോർജാണ് ആത്മഹത്യ ചെയ്തത്. സംഭവത്തില് പ്രതിഷേധവുമായി കേരളത്തിലെ ബൂത്ത് ലെവല് ഓഫിസർമാർ രംഗത്തെത്തിയിട്ടുണ്ട്. സംസ്ഥാന സർക്കാർ ജീവനക്കാരുടെയും അധ്യാപക-ടീച്ചേഴ്സ് സർവീസ് ഓർഗനൈസേഷനുകളുടെയും ആക്ഷൻ കൗൺസിലുകളുടെ നേതൃത്വത്തിൽ ഇന്ന് മുതൽ സംസ്ഥാനത്തുടനീളമുള്ള ബിഎൽഒമാർ പ്രതിഷേധ പ്രകടനത്തിന്റെ ഭാഗമായി ജോലി ബഹിഷ്കരിക്കും.