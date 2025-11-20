ഹൃദയാഘാതത്തെ തുടർന്ന് ബിഎൽഒ മരിച്ചു; എസ്ഐആർ ജോലി സമ്മർദമെന്ന് കുടുംബം
ഗുജറാത്തില് ബിഎല്ഒ മരിച്ചു. ഹൃദയഘാതമെന്ന് ഡോക്ടര്മാര്. ഹൃദയാഘാതത്തിന് കാരണം എസ്ഐആർ ജോലി സമ്മർദമെന്ന് കുടുംബം.
Published : November 20, 2025 at 7:12 PM IST
അഹമ്മദാബാദ് : ഗുജറാത്തില് ഹൃദയാഘാതത്തെ തുടർന്ന് ബിഎൽഒ മരിച്ചു. ഖേഡ ജില്ലയിലെ ബൂത്ത് ലെവൽ ഓഫിസറും സ്കൂൾ പ്രിൻസിപ്പലുമായ രമേശ്ഭായ് പർമറാണ് (50) മരിച്ചത്. എസ്ഐആർ ജോലി സമ്മർദത്താലാണ് മരണമെന്ന് രമേശ്ഭായ്യുടെ കുടുംബം പറയുന്നു.
കപദ്വഞ്ച് താലൂക്കിലെ നവപുര പ്രൈമറി സ്കൂളിലെ പ്രിൻസിപ്പലായിരുന്നു രമേശ്ഭായ്. യാതൊരു വിധ അസുഖങ്ങളോ ശാരീരിക പ്രയാസങ്ങളോ ഇല്ലായിരുന്നുവെന്ന് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കുടുംബം പറഞ്ഞു. രമേശ്ഭായ്ക്ക് ജോലിയില് വലിയ സമ്മര്ദമുണ്ടായിരുന്നുവെന്ന് സഹോദരന് പറഞ്ഞു.
ഇടിവി ഭാരത് കേരള വാട്സ്ആപ്പ് ചാനലില് ജോയിന് ചെയ്യാന് ഈ ലിങ്കില് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
"രമേശ്ഭായ് ജോലിയിലെ സമ്മർദം കാരണം ദിവസങ്ങളായി വിഷാദത്തിലായിരുന്നു. സ്കൂളിൽ നിന്ന് തിരിച്ചെത്തിയ ശേഷം രമേശ്ഭായ് രാത്രിയിലും തെരഞ്ഞെടുപ്പ് ജോലികളിൽ ഏർപ്പെട്ടിരുന്നു. വളരെ വൈകി ഉറങ്ങാൻ കിടന്ന രമേശ്ഭായ് രാവിലെ ഉണർന്നില്ല. ഉടൻ തന്നെ അദ്ദേഹത്തെ ആശുപത്രിയിലേക്ക് കൊണ്ടുപോയി. അവിടെ വച്ചാണ് മരണം സ്ഥിരീകരിച്ചത്. ഹൃദയാഘാതമാണ് മരണ കാരണമെന്ന് ഡോക്ടര് പറഞ്ഞു.
"ബിഎൽഒ ആയ എൻ്റെ അച്ഛൻ വളരെയധികം ജോലി സമ്മർദത്തിലായിരുന്നു. വീട്ടിൽ നെറ്റ്വർക്ക് പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്നു, അതിനാൽ അദ്ദേഹം രാത്രി വളരെ വൈകിയും ജോലി ചെയ്യുമായിരുന്നുവെന്ന്" രമേശ്ഭായുടെ മകൾ ശിൽപബെൻ പറഞ്ഞു.
ഖേഡയിലെ ജില്ലാ പ്രാഥമിക വിദ്യാഭ്യാസ ഓഫിസർ പരേഷ് വഗേല, രമേശ്ഭായ്യുടെ മരണത്തിൽ അനുശോചനം അറിയിച്ചു. " അധ്യാപകൻ്റെ പെട്ടെന്നുള്ള വിയോഗം ദാരുണവും ഞെട്ടലുളവാക്കുന്നതുമാണ്. ഹൃദയാഘാതം മൂലമാണ് അദ്ദേഹം മരിച്ചതെന്ന് അറിയാൻ കഴിഞ്ഞൂവെന്ന്" പരേഷ് വഗേല പറഞ്ഞു. കുടുംബവുമായി സംസാരിച്ചതിന് ശേഷമെ കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ പറയാന് സാധിക്കുകയൂള്ളൂവെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു.
സമാന സംഭവം കഴിഞ്ഞ ദിവസം മറ്റ് സംസ്ഥാനങ്ങളിലും നടന്നു. കേരളത്തിലും രാജസ്ഥാനിലുമായി രണ്ട് ബിഎൽഒമാർ ജീവനൊടുക്കിയതും ഇതേ കാരണത്താലായിരുന്നു. കേരളത്തിലെ കണ്ണൂർ സ്വദേശി അനീഷും ജയ്പൂർ സ്വദേശി മുകേഷ് ജന്ഗിതുമാണ് ജോലി സമ്മർദത്താൽ ആത്മഹത്യ ചെയ്ത മറ്റ് രണ്ട് ബിഎൽഒമാർ.
സംഭവത്തില് പ്രതിഷേധവുമായി കേരളത്തിലെ ബൂത്ത് ലെവല് ഓഫിസർമാർ രംഗത്തെത്തിയിരുന്നു. സംസ്ഥാന സർക്കാർ ജീവനക്കാരുടെയും അധ്യാപക-ടീച്ചേഴ്സ് സർവീസ് ഓർഗനൈസേഷനുകളുടെയും ആക്ഷൻ കൗൺസിലുകളുടെ നേതൃത്വത്തിൽ സംസ്ഥാനത്തുടനീളമുള്ള ബിഎൽഒമാർ പ്രതിഷേധ പ്രകടനത്തിന്റെ ഭാഗമായി ജോലി ബഹിഷ്കരിക്കുകയും ചെയ്തിരുന്നു.
Also Read: ഉടൻ പൊളിക്കണം, അൽ ഫലാഹ് സർവകലാശാല ചെയർമാന്റെ കുടുംബ വീട്ടിലേക്ക് ഇഡി നോട്ടിസ്