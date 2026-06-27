"മരിച്ചത് പോലെ കിടന്നത് ജീവന് രക്ഷിച്ചു"; കരടി ആക്രമണത്തില് സെക്യൂരിറ്റിക്ക് അത്ഭുത രക്ഷപ്പെടല്, സിസിടിവി ദൃശ്യങ്ങള് പുറത്ത്
റോയൽ സ്പ്രിംഗ്സ് ഗോൾഫ് കോഴ്സില് ഡ്യൂട്ടിയിലുണ്ടായിരുന്ന സെക്യൂരിറ്റി ജീവനക്കാരന് നേരെ കരടി ചാടി വീണു. മരിച്ചതായി അഭിനയിച്ചത് ജീവന് രക്ഷിച്ചു. കരടിക്കായി തിരച്ചില് ഊര്ജിതമാക്കി വനംവകുപ്പ്.
Published : June 27, 2026 at 7:16 PM IST
ശ്രീനഗർ: ശ്രീനഗറിലെ റോയൽ സ്പ്രിംഗ്സ് ഗോൾഫ് കോഴ്സിലെ സെക്യൂരിറ്റി ജീവനക്കാരന് കരടി ആക്രമണത്തില് നിന്ന് അത്ഭുത രക്ഷപ്പെടല്. കരടി ആക്രമിക്കാന് തുടങ്ങിയതോടെ മരിച്ചത് പോലെ അഭിനയിച്ചാണ് സെക്യൂരിറ്റി ജീവനക്കാരന് നിസാരപരിക്കുകളോടെ രക്ഷനേടിയത്. കരടിയെ പിടി കൂടാനുള്ള ശ്രമങ്ങൾ ഊര്ജിതമാക്കിയെന്ന് വന്യജീവി വകുപ്പ് അറിയിച്ചു. ആക്രമണത്തിൻ്റെ സിസിടിവി ദൃശ്യങ്ങള് പുറത്ത് വന്നിട്ടുണ്ട്.
ശ്രീനഗറിലെ റോയൽ സ്പ്രിംഗ്സ് ഗോൾഫ് കോഴ്സിലാണ് (ജൂൺ 25) സംഭവം. ത്രാലിൽ സ്വദേശിയായ അജാസ് അഹമ്മദാണ് രക്ഷപ്പെട്ടത്. ആക്രമണത്തിൻ്റെ സിസിടിവി ദൃശ്യങ്ങളിൽ, ഗോൾഫ് കോഴ്സിൻ്റെ പ്രധാന ഗേറ്റിൽ ഇരിക്കുകയായിരുന്ന അജാസ് അഹമ്മദിനെ നേരം കരടി ചാടിവീഴുകയായിരുന്നു. കരടിയെ കണ്ടതും കൈയ്യിലുണ്ടായിരുന്ന വടി അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കൈയില് നിന്നും താഴേക്ക് പതിച്ചു.
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ഗുരുതര അപകടം മുന്നില് കണ്ട ഇയാള് പെട്ടന്ന് മരിച്ചത് പോലെ കിടന്നു. പിന്നാലെ കരടി സംഭവസ്ഥലത്ത് നിന്നും പിന്വാങ്ങുകയായിരുന്നു. കരടി പോയെന്ന് ഉറപ്പാക്കിയതിന് ശേഷം അജാസ് ബഹളം വച്ച് ആളെക്കൂട്ടി. നാട്ടുകാര് അഹമ്മദിനെ അടുത്തുള്ള ആശുപത്രിയില് പ്രവേശിപ്പിച്ചു. പരിക്കുകള് ഗുരുതരമല്ലാത്തതിനാല് ഡിസ്ചാർജ് ചെയതു.
കരടിയുടെ തിരച്ചില് ഊര്ജിതമാക്കി വനം വകുപ്പ്
ആക്രമണത്തെത്തുടർന്ന് വന്യജീവി വകുപ്പ് കരടിയ്ക്കായി തിരച്ചിൽ ആരംഭിച്ചു. കഴിഞ്ഞ മൂന്ന് ദിവസമായി ഗോൾഫ് കോഴ്സിൽ ഒരു രക്ഷാസംഘം നിലയുറപ്പിച്ചിട്ടുണ്ടെന്നും കരടിയെ രക്ഷിക്കാൻ ഒന്നിലധികം കൂടുകളിൽ കെണികൾ സ്ഥാപിച്ചിട്ടുണ്ടെന്നും ഉദ്യോഗസ്ഥർ അറിയിച്ചു.
സമൃദ്ധമായി ഭക്ഷണം ലഭിക്കുന്ന വനപ്രദേശങ്ങളില് നിന്ന് കരടിയെ പിടിക്കുന്നതിന് സമയമെടുക്കുമെന്ന് വന്യജീവി ഉദ്യോഗസ്ഥർ പറയുന്നു. കരടികൾ ഏറ്റവും സജീവമായി കാണപ്പെടുന്ന അതിരാവിലെയും വൈകുന്നേരവും ജാഗ്രത പാലിക്കാൻ വന്യജീവി വകുപ്പ് ജീവനക്കാരോടും സന്ദർശകരോടും നിർദ്ദേശിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഡാച്ചിഗാം ദേശീയോദ്യാനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വനപ്രദേശങ്ങളില് വന്യമൃഗങ്ങളുടെ സഞ്ചാരം ആവര്ത്തിക്കുന്നത് ആശങ്ക ഉയർത്തുന്നുണ്ടെന്ന് ജീവനക്കാര് കൂട്ടിച്ചേര്ത്തു.
ആർഎസ്ജിസിയിൽ കരടികള് സജീവം
ആർഎസ്ജിസിയിൽ കരടികളെ കാണുന്നത് സാധാരണ കാഴ്ചയാണ്. 2024 സെപ്റ്റംബറിൽ, കോഴ്സിൻ്റെ ഫെയർവേകളിലൊന്നിലൂടെ രണ്ട് കരടിക്കുട്ടികൾ ശാന്തമായി നടക്കുന്ന വീഡിയോ സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ വൈറലായിരുന്നു. ദാൽ തടാകത്തെ മറികടന്ന് വിശാലമായ കോഴ്സിലൂടെ കരടികള് നടക്കുന്നതാണ് ദൃശ്യത്തില് കാണുന്നത്.
കഴിഞ്ഞ വർഷം ഡിസംബറിൽ നാഷണൽ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് ടെക്നോളജി ശ്രീനഗർ, കശ്മീർ യൂണിവേഴ്സിറ്റി, സ്കിംസ് സൗറ, നിരവധി റെസിഡൻഷ്യൽ ഏരിയകളില് പ്രതൃക്ഷപ്പെട്ട കരിങ്കരടി ഏകദേശം 11 ദിവസത്തോളം താമസക്കാരെ ആശങ്കയിലാഴ്ത്തി. ശ്രീനഗർ പൊലീസിൻ്റെ സഹായത്തോടെ വന്യജീവി സംഘങ്ങൾ തുടർച്ചയായ നിരീക്ഷണം നടത്തുകയും പ്രത്യേകം രൂപകൽപ്പന ചെയ്ത കൂടുകളിൽ കെണികൾ സ്ഥാപിക്കുകയും ചെയ്തു. ദിവസങ്ങള് നീണ്ട ദൗത്യത്തിനൊടുവിലാണ് നിഗീൻ തടാകത്തിന് സമീപം വച്ച് കരടിയെ പിടികൂടുന്നത്.
റോയൽ സ്പ്രിംഗ്സ് ഗോൾഫ് കോഴ്സ്
സിറ്റി ഫോറസ്റ്റ് നാഷണൽ പാർക്ക് എന്നും അറിയപ്പെടുന്ന സലിം അലി നാഷണൽ പാർക്കിൻ്റെ ഭാഗമാണ് ഗോൾഫ് കോഴ്സ്. സബർവാൻ പർവതനിരകളുടെ താഴ്വരയിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന ഈ വനം വംശനാശഭീഷണി നേരിടുന്ന ഹംഗുൽ, ഹിമാലയൻ കരിങ്കരടികൾ, പുള്ളിപ്പുലികൾ, ഡസൻ കണക്കിന് പക്ഷിമൃഗാദികൾ എന്നിവയാല് സമൃദ്ധമാണ്.
1998-ൽ, അന്നത്തെ ജമ്മു കശ്മീർ സർക്കാർ സംരക്ഷിത പ്രദേശത്തെ ഒരു അന്താരാഷ്ട്ര നിലവാരമുള്ള ഗോൾഫ് കോഴ്സാക്കി മാറ്റാൻ തീരുമാനിച്ചു. പ്രശസ്ത അമേരിക്കൻ ഗോൾഫ് കോഴ്സ് ആർക്കിടെക്റ്റ് റോബർട്ട് ട്രെന്ഡ് ജോൺസ് ജൂനിയറിനെ ഈ സ്ഥലം ഗോൾഫ് കോഴ്സാക്കി മാറ്റാൻ ചുമതലപ്പെടുത്തി. റോയൽ സ്പ്രിംഗ്സ് ഗോൾഫ് കോഴ്സ് 2001-ൽ കമ്മിഷൻ ചെയ്തു. പദ്ധതി വന്യജീവികളുടെ ആവാസവ്യവസ്ഥയെ തകർക്കുമെന്നും പരമ്പരാഗതമായി ഈ പ്രദേശം കൈവശപ്പെടുത്തിയിരുന്ന മൃഗങ്ങളെ നാടുകടത്തുമെന്നും സംരക്ഷകർ അന്ന് ആശങ്ക പ്രകടിപ്പിച്ചിരുന്നു.
ഗോൾഫ് കോഴ്സിലൂടെ ഇടയ്ക്കിടെ കരടികൾ സഞ്ചരിക്കുന്നത് സബർവാൻ കുന്നുകൾക്കും ഡാച്ചിഗാമിനും ഇടയിലുള്ള മനുഷ്യര്ക്ക് ആശങ്ക പരത്തുന്നുണ്ടെന്ന് വന്യജീവി വിദഗ്ധർ പറയുന്നു. കരടിയെ സുരക്ഷിതമായി രക്ഷപ്പെടുത്തി മാറ്റി സ്ഥാപിക്കുന്നതുവരെ രക്ഷാപ്രവർത്തനങ്ങൾ തുടരുമെന്ന് ഉദ്യോഗസ്ഥർ പറഞ്ഞു. ഗോൾഫ് കോഴ്സിന് ചുറ്റുമുള്ള ഒറ്റപ്പെട്ട പ്രദേശങ്ങളിലേക്ക് പോകുന്നത് ഒഴിവാക്കണമെന്ന് അവർ പൊതുജനങ്ങളോട് അഭ്യർത്ഥിച്ചു.
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