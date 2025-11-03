ETV Bharat / bharat

ബിഹാര്‍ നിയമസഭ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് 2025; ഏറ്റവും ധനികനായ സ്ഥാനാര്‍ത്ഥി ആരാണെന്ന് അറിയാമോ?

ബിഹാറില്‍ ആദ്യഘട്ടത്തില്‍ ജനവിധി തേടുന്ന 1303 സ്ഥാനാര്‍ത്ഥികളില്‍ 519 പേരും അതായത് നാല്‍പ്പത് ശതമാനനവും കോടീശ്വരന്‍മാരെന്ന് എഡിആര്‍ റിപ്പോര്‍ട്ട് വ്യക്തമാക്കിയിരുന്നു.

PRANAY DECLARES RS 170 CRORE ASSETS BJP CANDIDATE BIHARS RICHEST BIHAR ELECTION 2025 ബിഹാര്‍ നിയമസഭ തെരഞ്ഞെടുപ്പ്
Kumar Pranay(left) (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Kerala Team

Published : November 3, 2025 at 9:57 AM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

പട്‌ന: ബിഹാര്‍ പോളിങ് ബൂത്തിലെത്താന്‍ മണിക്കൂറുകള്‍ മാത്രമാണ് അവശേഷിക്കുന്നത്. നാളെ ഒന്നാം ഘട്ട വോട്ടെടുപ്പിനുള്ള പരസ്യ പ്രചാരണം അവസാനിക്കും. വ്യാഴാഴ്‌ചയാണ് വോട്ടെടുപ്പ്.

Also Read; ബിഹാര്‍ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് 2025: കനല്‍ ഒരു തരി; ദിവ്യ ഗൗതം-ഇടത് പാര്‍ട്ടിയിലെ ഏക വനിതാ സ്ഥാനാര്‍ത്ഥി, സുശാന്ത് രജപുതുമായി ബന്ധം അറിയാം

ആദ്യഘട്ട വോട്ടെടുപ്പില്‍ ജനവിധി തേടുന്ന സ്ഥാനാര്‍ത്ഥികളില്‍ എന്‍ഡിഎ സഖ്യത്തില്‍ ഉള്ള ബിജെപിയുടെ കുമാര്‍ പ്രണയ് ആണ് ഏറ്റവും ധനികനായ സ്ഥാനാര്‍ത്ഥി. 170 കോടി രൂപയുടെ സ്വത്ത് തനിക്കുണ്ടെന്നാണ് ഇദ്ദേഹം തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷന് നല്‍കിയിരിക്കുന്ന സത്യവാങ്മൂലത്തില്‍ വ്യക്തമാക്കിയിട്ടുള്ളത്. ബിഹാറിലെ സ്ഥാനാര്‍ത്ഥികളില്‍ ഏറ്റവും വലിയ ധനികന്‍ ഇയാളെന്നും അസോസിയേഷന്‍ ഓഫ് ഡെമോക്രാറ്റിക് റിഫോംസ് പുറത്ത് വിട്ട റിപ്പോര്‍ട്ട് വ്യക്തമാക്കുന്നു.

ഇടിവി ഭാരത് കേരള വാട്‌സ്‌ആപ്പ് ചാനലില്‍ ജോയിന്‍ ചെയ്യാന്‍ ഈ ലിങ്കില്‍ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക

പണം, ബാങ്ക് നിക്ഷേപം, ഓഹരികള്‍, മറ്റ് നിക്ഷേപങ്ങള്‍ തുടങ്ങിയ ജംഗമ ആസ്‌തി 83.35 കോടി രൂപയുടേതാണ്. ഇതിന് പുറമെ കെട്ടിങ്ങള്‍ അടക്കമുള്ള കൃഷി-കാര്‍ഷികേതര ഭൂമി എന്നിവയടങ്ങുന്ന സ്ഥാവര വസ്‌തുക്കള്‍ക്ക് 86.65 കോടി രൂപ നിലവിലെ വിപണി വിലയനുസരിച്ച് മൂല്യമുണ്ടെന്നും സത്യവാങ്മൂലത്തില്‍ പറയുന്നുണ്ട്.

ഇയാളുടെ ഭാര്യയ്ക്ക് 132 കോടി രൂപയുടെ ജംഗമ ആസ്‌തിയുണ്ട്.ആദ്യഘട്ടത്തില്‍ ജനവിധി തേടുന്ന 1303 സ്ഥാനാര്‍ത്ഥികളില്‍ 519 പേരും അതായത് നാല്‍പ്പത് ശതമാനവും കോടീശ്വരന്‍മാരാണെന്നും റിപ്പോര്‍ട്ട് വ്യക്തമാക്കുന്നു.

അഞ്ച് വര്‍ഷം കൊണ്ട് ഇരട്ടിയിലേറെ വരുമാനം

കുമാര്‍ പ്രണയിയുടെ ആസ്‌തികള്‍ക്ക് പുറമെ ഇയാളുടെ വരുമാനത്തിലും വര്‍ദ്ധനയുണ്ടായിട്ടുണ്ട്. 2020-21 സാമ്പത്തിക വര്‍ഷം ഇയാളുടെ വരുമാനം 4.36 ലക്ഷം രൂപ ആയിരുന്നു. ഇത് 2024-25ല്‍ 10.75 ലക്ഷമായി ഉയര്‍ന്നു. അതായത് അഞ്ച് വര്‍ഷം കൊണ്ട് ഇയാളുടെ വരുമാനത്തില്‍ 146ശതമാനം വര്‍ദ്ധന ഉണ്ടായെന്ന് അര്‍ത്ഥം.

എഡിആര്‍ അനുസരിച്ച് ബിഹാറിലെ ഒരു സ്ഥാനാര്‍ത്ഥിയുടെ ശരാശരി ആസ്‌തി 3.26 കോടി രൂപയാണ്. പ്രണയി പോലുള്ള അതിസമ്പന്നരായ സ്ഥാനാര്‍ത്ഥികള്‍ ബിഹാറിലെ ധനിക സ്ഥാനാര്‍ത്ഥി പട്ടികയ്ക്ക് പുതിയൊരു മാനം നല്‍കിയിരിക്കുന്നു.

ബിഹാറിലെ മറ്റ് സമ്പന്ന സ്ഥാനാര്‍ത്ഥികള്‍

കുമാര്‍ പ്രണയിന് പുറമെ നിരവധി സമ്പന്ന സ്ഥാനാര്‍ത്ഥികളും ബിഹാറില്‍ ജനവിധി തേടുന്നു. കഴിഞ്ഞ ദിവസം അറസ്റ്റിലായ മൊകാമയിലെ സ്ഥാനാര്‍ത്ഥി ആനന്ദ് സിങിന് ഏകദേശം എഴുപത് കോടി രൂപയുടെ സ്വത്തുണ്ട്. രണ്ടാം ഘട്ടത്തില്‍ ജനവിധി തേടുന്ന സമ്പന്ന സ്ഥാനാര്‍ത്ഥികളില്‍ മൂന്നാമനാണ് ഇയാള്‍. ബേലാഗഞ്ചില്‍ നിന്ന് ജനവിധി തേടുന്ന ജെഡിയുവിന്‍റെ മനോരമ ദേവിയാണ് വനിതാ സ്ഥാനാര്‍ത്ഥികളില്‍ ഏറ്റവും സമ്പന്ന. റിയല്‍ എസ്റ്റേറ്റ്-കൃഷി ഭൂമി എന്നിവയിലാണഅ ഇവരുടെ നിക്ഷേപം.

നളന്ദയിലെ കോണ്‍ഗ്രസ് സ്ഥാനാര്‍ത്ഥി കൗശലേന്ദ്ര കുമാറിന് മുപ്പത് കോടിയുടെ ആസ്‌തിയുണ്ട്. കോര്‍ത്തയില്‍ നിന്നുള്ള കവിത ദേവിക്ക് 2.9 കോടിയാണ് സ്വത്ത്. ദര്‍ഭംഗയില്‍ നിന്നുള്ള സ്ഥാനാര്‍ത്ഥി മൊജാഹിദ് ആലമും പട്‌നയില്‍ നിന്നുള്ള ശത്രുഘ്‌നന്‍ വര്‍മ്മയുമാണ് ഏറ്റവും പാവപ്പെട്ട സ്ഥാനാര്‍ത്ഥികള്‍. ഇവരുടെ പക്കല്‍ കേവലം ആയിരം രൂപ മാത്രമാണ് ഉള്ളത്.

വലിയ സമ്പത്തുണ്ടെങ്കിലും കുമാര്‍ പ്രണയക്കെതിരെ കേസുകളൊന്നുമില്ല. എന്നാല്‍ ആദ്യഘട്ടത്തില്‍ ജനവിധി തേടുന്ന മുപ്പത് ശതമാനം സ്ഥാനാര്‍ത്ഥികളും കുറ്റവാളികളാണ്. എന്നാല്‍ പ്രണയിക്കെതിരെ യാതൊരു കേസുമില്ല.

TAGGED:

PRANAY DECLARES RS 170 CRORE ASSETS
BJP CANDIDATE BIHARS RICHEST
ബിഹാര്‍ നിയമസഭ തെരഞ്ഞെടുപ്പ്
BIHAR ELECTION 2025
BJPS PRANAY BIHAR RICHEST CANDIDATE

Quick Links / Policies

എഡിറ്റേഴ്സ് പിക്ക്

പൂട്ട്‌ വീണ് മൂപ്പീന്‍സ് കുന്ന്; വികസനം കാത്ത് നടപ്പാത, സന്ദര്‍ശകര്‍ക്ക് മാഹി സമ്മാനിക്കുന്നത് നിറം മങ്ങിയ കാഴ്‌ചകള്‍

പന്തം പോലെ ജ്വലിക്കും; വഴിനീളെ 'തീപ്പൂമരം', തേയിലച്ചെരുവുകള്‍ക്കിത് പൂക്കാലം

തോണിയിലേറി തെയ്യങ്ങൾ അരയി ദേശത്തേക്ക്; അപൂർവ കാഴ്‌ചയായി കാർത്തിക കാവിലെ കളിയാട്ടം

അനന്തഭദ്രത്തിന് 20 വർഷം: ശിവക്കാവും ദിഗംബരനും കുഞ്ഞൂട്ടനും ഇന്നും മലയാളികൾക്ക് ആവേശം

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.