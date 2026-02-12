'കേരളം സവിശേഷതകളുള്ള നാട്'; ബിജെപി ജനപ്രതിനിധികളെ അഭിസംബോധന ചെയ്ത് കേന്ദ്രമന്ത്രി
പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദിയുടെ ക്ഷണപ്രകാരം ഡൽഹിയിൽ നടന്ന ശിബിരത്തിൽ ബിജെപി നേതാക്കന്മാരും ജനപ്രതിനിധികളും പങ്കെടുത്തു.
Published : February 12, 2026 at 4:24 PM IST
ന്യൂഡൽഹി: ഒട്ടനവധി സവിശേഷതകളുള്ള സംസ്ഥാനമാണ് കേരളമെന്ന് കേന്ദ്രമന്ത്രി മനോഹർ ലാൽ ഖട്ടർ. ജനസംഖ്യയിലും സാക്ഷരതയിലും മുന്നിൽ നിൽക്കുന്ന സംസ്ഥാനം കൂടിയാണ് കേരളമെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. കേരളത്തിലെ തദ്ദേശ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ വിജയിച്ച ബിജെപി ജനപ്രതിനിധികൾ ഒത്തുചേർന്ന ഡൽഹിയിലെ ദേശീയ കാര്യാലയത്തിലെ ഭരണ നൈപുണ്യ വികസന ശിബിരത്തില് സംസാരിക്കുകയായിരുന്നു കേന്ദ്രമന്ത്രി.
നഗരങ്ങളുടെ വികസനത്തിനായി സംസ്ഥാന സർക്കാരും കേന്ദ്ര സർക്കാരും പണം ചെലവഴിക്കുന്നുണ്ട്. എന്നാലും ബിജെപി വിജയിച്ചിട്ടുള്ള കോർപറേഷനുകളിലും മുനിസിപ്പാലിറ്റികളിലും നമ്മുടെ വരുമാനം എങ്ങനെ വർധിപ്പിക്കാൻ സാധിക്കുമെന്നുള്ളതിനെ കുറിച്ച് ചിന്തിക്കണം. എന്നാൽ മാത്രമെ കൃത്യമായ വികസനം നടത്താൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂവെന്നും മനോഹർ ലാൽ ഖട്ടർ പറഞ്ഞു.
കൂടുതൽ പദ്ധതികൾ നടപ്പാക്കുന്നത് തീരുമാനത്തിലുണ്ട്. എന്നാൽ ചില പദ്ധതികളിൽ സംസ്ഥാന സർക്കാരിൻ്റെ സമീപനം അവയ്ക്ക് തടസങ്ങൾ സൃഷ്ടിക്കുന്നു. പ്രാധാനമന്ത്രി ആവാസ് യോജന പദ്ധതി പ്രകാരം കേരളത്തിൽ ഒരു ലക്ഷത്തിൽപരം വീടുകൾ നിർമിച്ച് കൊടുത്തു. ഇതിൻ്റെ തുടർച്ചയായി ആവാസ് യോജന 2.0 പദ്ധതിയിൽ സംസ്ഥാന സർക്കാർ ഒപ്പുവയ്ക്കാന് വിസമ്മതിക്കുന്നത് കാലതാമസമുണ്ടാക്കുന്നു. എന്നിരുന്നാലും പദ്ധതി ഉടൻ പ്രാബല്യത്തിൽ വരികയും അർഹരായവർക്ക് ഭവനം ലഭിക്കുകയും ചെയ്യും.
സ്വച്ഛ്ഭാരതിൻ്റെ രണ്ടാം ഘട്ടത്തിൽ 875 കോടി രൂപ കേന്ദ്ര സർക്കാർ കേരളത്തിന് അനുവദിച്ചിട്ടുണ്ട്. എന്നാൽ ഇതിൽ നിന്നും 218 കോടി രൂപ മാത്രമെ സംസ്ഥാനം ചെലവാക്കിയിട്ടുള്ളൂ. മുഴുവൻ പണവും ചെലവാക്കാൻ നിർദേശിച്ച് കൊണ്ട് കേന്ദ്ര തലത്തിൽ നിന്നും ഒരു പ്രപോസൽ വിടാൻ തീരുമാനിച്ചിട്ടുണ്ട്. അത് വരും ദിവസങ്ങളിൽ തദ്ദേശ സ്ഥാപനങ്ങൾക്ക് ഗുണകരമാകും. അടുത്ത ദിവസം കേന്ദ്ര ആഭ്യന്തര മന്ത്രി അമിത് ഷാ ജനപ്രതിനിധികളെ കാണാനെത്തുമെന്നും മനോഹർ ലാൽ ഖട്ടർ കൂട്ടിച്ചേർത്തു.
ഭരണ നൈപുണ്യ ശിബിരത്തിൽ വികസിത കേരളമെന്ന വിഷയത്തെ പ്രതിനിധീകരിച്ച് ബിജെപി ദേശീയ ജനറൽ സെക്രട്ടറി വിനോദ് താവ്ഡെ ബിജെപി ജനപ്രതിനിധികളെ അഭിസംബോധന ചെയ്ത് സംസാരിച്ചു. തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ വിജയിച്ചവർ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് ഫലത്തിൽ അവലോകനം നടത്തിയിരുന്നോയെന്ന് അദ്ദേഹം ജനപ്രതിനിധികളോട് ചോദിച്ചു. 'ഏത് ബൂത്തിൽ നിന്നാണ് നിങ്ങൾക്ക് കൂടുതൽ വോട്ട് ലഭിച്ചത്, എവിടെയാണ് കുറവ് വോട്ട് ലഭിച്ചതെന്ന് നിങ്ങൾ അവലോകനം നടത്തിയിരുന്നോ?' അദ്ദേഹം ചോദിച്ചു.
ദേശീയ അധ്യക്ഷൻ നിതിൻ നബീൻ, സംസ്ഥാന അധ്യക്ഷൻ രാജീവ് ചന്ദ്രശേഖർ എന്നിവർ യോഗത്തിൽ സംസാരിച്ചു. പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദിയുടെ ക്ഷണപ്രകാരമാണ് ഡൽഹിയിൽ നടന്ന ശിബിരത്തിൽ ബിജെപി നേതാക്കന്മാരും ജനപ്രതിനിധികളും പങ്കെടുത്തത്.
