അസമിൽ ആദ്യ സ്ഥാനാർഥി പട്ടിക പുറത്തിറക്കി ബിജെപി; പട്ടികയിൽ മുഖ്യമന്ത്രി ഹിമന്ത ബിശ്വ ശർമ്മയും പ്രദ്യുത് ബോർഡോലോയും

കോൺഗ്രസിൽ നിന്ന് കൂറുമാറി ബിജെപിയിൽ ചേർന്ന പ്രദ്യുത് ബോർഡോലോയ് ദിസ്‌പൂരിൽ നിന്ന് മത്സരിക്കുന്നു.

അസം ബിജെപി ബിജെപി അസം തെരഞ്ഞെടുപ്പ് നിയമസഭ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് 2026
BJP leadership huddle in New Delhi before Assam First List announcement
By ETV Bharat Kerala Team

Published : March 19, 2026 at 5:20 PM IST

ന്യൂഡൽഹി: അസം നിയമസഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പിന് മുന്നോടിയായി ബിജെപി ആദ്യ സ്ഥാനാര്‍ഥി പട്ടിക പുറത്തിറക്കി. 126 മണ്ഡലങ്ങളിലേക്കുള്ള സ്ഥാനാര്‍ഥി പട്ടികയിൽ ആദ്യഘട്ടമെന്ന നിലയിൽ 88 മണ്ഡലങ്ങളിലെ സ്ഥാനാര്‍ഥികളെയാണ് പ്രഖ്യാപിച്ചത്. പാർട്ടിയുടെ ഉന്നത നേതാക്കളുടെ അധ്യക്ഷതയിൽ ചേർന്ന കേന്ദ്ര തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മിറ്റി യോഗത്തിലാണ് പട്ടികയ്ക്ക് അന്തിമരൂപം നൽകിയത്. ഏപ്രില്‍ ഒമ്പതിന് ഒറ്റഘട്ടമായാണ് അസമില്‍ തെരഞ്ഞെടുപ്പ്.

പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദി, ആഭ്യന്തര മന്ത്രി അമിത് ഷാ, പ്രതിരോധ മന്ത്രി രാജ്‌നാഥ് സിങ്, ബിജെപി അസം അധ്യക്ഷൻ ദിലീപ് സൈകിയ എന്നിവർ യോഗത്തിൽ പങ്കെടുത്തു. ജലൂക്ബാരിയിൽ നിന്ന് അസം മുഖ്യമന്ത്രി ഹിമന്ത ബിശ്വ ശർമ്മയും ടിഹുവിൽ നിന്ന് മുതിർന്ന മന്ത്രി ചന്ദ്രമോഹൻ പട്ടോവാരിയും ഗോലാഘട്ടിൽ നിന്ന് സംസ്ഥാന ധനമന്ത്രി അജന്ത നിയോഗും ജനവിധി തേടും.

കോൺഗ്രസിൽ നിന്ന് കൂറുമാറി ബിജെപിയിൽ ചേർന്ന പ്രദ്യുത് ബോർഡോലോയ് ദിസ്‌പൂരിൽ നിന്ന് മത്സരിക്കും. മുൻ കോൺഗ്രസ് സംസ്ഥാന അധ്യക്ഷൻ ഭൂപൻ കുമാർ ബോറ ബിഹ്പുരിയയിൽ നിന്നാണ് മത്സരിക്കുന്നത്. കഴിഞ്ഞ രണ്ട് തെരഞ്ഞെടുപ്പുകളിലും ഭൂപൻ ബിജെപി സ്ഥാനാര്‍ഥികളോട് പരാജയപ്പെട്ടിരുന്നു.

ന്യൂ ഗുവാഹത്തിയിൽ നിന്ന് ദിപ്ലു രഞ്ജൻ ശർമ്മയും ഗുവാഹത്തി സെൻട്രലിൽ നിന്ന് വിജയ് കുമാർ ഗുപ്‌തയും ബിജെപിക്ക് വേണ്ടി മത്സരിക്കും. മറ്റ് പ്രധാന സീറ്റുകളായ മാർഗരിറ്റയിൽ നിന്ന് ഭാസ്‌കർ ശർമ്മയും ദിബ്രുഗഡിൽ നിന്ന് പ്രശാന്ത ഫുകാനും അസമിലെ ശക്തികേന്ദ്രമായ ദിഗ്ബോയിയിൽ നിന്ന് സുരൻ ഫുകാനും മത്സരിക്കുന്നു.

പിതാവ് പ്രദ്യുത് ബോർഡോലോയ് ബിജെപിയിലേക്ക് ചേർന്നതിനെത്തുടർന്ന്, മാർഗരിറ്റയിലെ കോൺഗ്രസ് സ്ഥാനാര്‍ഥിത്വത്തില്‍ നിന്ന് പ്രതീക് ബോർഡോലോയ് പിന്മാറിയത് ശ്രദ്ധേയമായി. ബർഹാംപൂരിൽ നിന്ന് ജിതു ഗോസ്വാമിയെയും നാഗോൺ-ബതദ്രബയിൽ നിന്ന് രൂപക് ശർമ്മയെയും പാർട്ടി സ്ഥാനാര്‍ഥികളാക്കി. ആദിവാസി, സംവരണ മണ്ഡലങ്ങളിലും നിരവധി സ്ഥാനാര്‍ഥികളെ പ്രഖ്യാപിച്ചിട്ടുണ്ട്.

ബിർസിങ് ജറുവയിൽ നിന്ന് മാധവി ദാസും ചാമരിയയിൽ നിന്ന് ജ്യോത്സന കലിതയും മംഗൾഡായിയിൽ നിന്ന് നിലിമ ദേവിയും മത്സരിക്കും. ആദ്യ പട്ടികയിൽ പരിചയസമ്പന്നരായ നേതാക്കളെയും പുതുമുഖങ്ങളെയും പാർട്ടി ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. സംസ്ഥാനത്തുടനീളം പാർട്ടിയുടെ അടിത്തറ ശക്തിപ്പെടുത്താൻ ഇതിലൂടെ സാധിക്കുമെന്നാണ് നേതാക്കളുടെ പ്രതീക്ഷ.

പ്രദ്യുത് ബോർഡോലോയ് ബിജെപിയിൽ ചേർന്നു

നിയമസഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് അടുക്കവേയാണ് അസം കോൺഗ്രസ് എംപി പ്രദ്യുത് ബോർഡോലോയ് പാർട്ടിയിൽ നിന്ന് രാജിവച്ച് ബിജെപിയിൽ ചേർന്നത്. ദില്ലിയിൽ വെച്ച് മുഖ്യമന്ത്രി ഹിമന്ത ബിശ്വ ശർമ്മയുടെ സാന്നിധ്യത്തിലാണ് അദ്ദേഹം ബിജെപി അംഗത്വമെടുത്തത്. കോൺഗ്രസ് വിടാൻ കൃത്യമായ കാരണങ്ങളുണ്ടെന്ന് അദ്ദേഹം പ്രതികരിച്ചു.

അസം ബിജെപി
ബിജെപി
അസം തെരഞ്ഞെടുപ്പ്
നിയമസഭ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് 2026
CANDIDATES IN ASSAM ELECTION 2026

