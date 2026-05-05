''എൻ്റേത് ഹിന്ദുത്വത്തിൻ്റെ വിജയം...'' മമതയെ തോൽപിച്ച സുവേന്ദു, കാവി വസന്തത്തിന് 75 വർഷത്തെ കാത്തിരിപ്പ്
1951-ൽ ഭാരതീയ ജനസംഘം സ്ഥാപിതമായത് മുതൽ 75 വർഷമെടുത്തു, ശ്യാമപ്രസാദ് മുഖർജിയുടെ നാടായ ബംഗാളിൽ ബിജെപിയ്ക്ക് അധികാരമേറ്റെടുക്കാൻ.
Published : May 5, 2026 at 5:07 PM IST
കൊൽക്കത്ത: ഫ്ലാഷ്ബാക്ക്: മെയ് 13, 2011, സ്ഥലം: അലിമുദ്ദീൻ സ്ട്രീറ്റ്, കൊൽക്കത്ത, മുഖ്യമന്ത്രി ബുദ്ധദേവ് ഭട്ടാചാര്യ സിപിഎം ആസ്ഥാനത്ത് തൻ്റെ പാർട്ടി സഹപ്രവർത്തകരുമായി ഒരു യോഗം നടത്തുകയായിരുന്നു. ഇടതുമുന്നണിയുടെ പരാജയം ഏതാണ്ട് ഉറപ്പായിരുന്നു. സിപിഎമ്മിൻ്റെ ആദരണീയനായ 'കാക്കബാബു' (അമ്മാവൻ) ആയ മുസാഫർ അഹമ്മദിൻ്റെ ഛായാചിത്രത്തിലേക്ക് ബുദ്ധദേവ് ഉറ്റുനോക്കി. താമസിയാതെ, റാലിയിൽ നിന്ന് ഒരാൾ കെട്ടിടത്തിനരികിലൂടെ കടന്നുപോയി: "സിപിഎം മരിച്ചു" എന്നായിരുന്നു ആ മുദ്രാവാക്യം.
ഫ്ലാഷ്ഫോർവേഡ്: മെയ് നാല്, 2026
സ്ഥലം: കാളിഘട്ട്, കൊൽക്കത്ത, "ജയ് ശ്രീറാം" എന്ന് വിളിച്ചുകൊണ്ട് യുവാക്കളുടെ കൂട്ടം മുഖ്യമന്ത്രി മമത ബാനർജിയുടെ വസതിക്ക് മുന്നിൽ എത്തി. താമര (ബിജെപിയുടെ ചിഹ്നം) വഹിച്ചവരായിരുന്നു അവർ. ചുവരുകളിലെ ചുവരെഴുത്തുകൾ ഇതിനകം തന്നെ അതിൻ്റെ സൂചന നൽകിയിരുന്നു. 15 വർഷത്തിനുശേഷം, ബംഗാൾ മറ്റൊരു രാഷ്ട്രീയ പരിവർത്തനത്തിന് സാക്ഷ്യം വഹിക്കുകയായിരുന്നു. വൈകുന്നേരം രാത്രിയാകുമ്പോൾ, 200-ലധികം സീറ്റുകൾ നേടി ബിജെപി അധികാരത്തിലെത്തി.
ബിജെപിയുടെ 75 വർഷത്തെ നീണ്ട യാത്ര
1951-ൽ ഭാരതീയ ജനസംഘം സ്ഥാപിതമായത് മുതൽ 75 വർഷമെടുത്തു, ശ്യാമപ്രസാദ് മുഖർജിയുടെ നാടായ ബംഗാളിൽ ബിജെപിയ്ക്ക് അധികാരമേറ്റെടുക്കാൻ. 1972 മുതൽ 54 വർഷത്തിനിടെ ആദ്യമായി നിലവിൽ കേന്ദ്രം ഭരിക്കുന്ന ഒരു പാർട്ടി പശ്ചിമ ബംഗാളിൽ സർക്കാർ രൂപീകരിക്കുന്നു. മെയ് 9-ന് 'പോച്ചിഷെ ബോയ്ഷാഖ്' എന്ന ദിവസമാണ് ബിജെപി സർക്കാർ സത്യപ്രതിജ്ഞ ചെയ്യുന്നത്. 2016-ൽ ബംഗാളിൽ വെറും മൂന്ന് സീറ്റുകൾ നേടിയ ബിജെപി ഇപ്പോൾ സംസ്ഥാനത്ത് അധികാരത്തിലെത്തുകയാണ്.
ഭബാനിപൂരിൽ, ബിജെപി നേതാവ് സുവേന്ദു അധികാരി 15,000-ത്തിലധികം വോട്ടുകൾക്ക് മമത ബാനർജിയെ പരാജയപ്പെടുത്തി. ഭബാനിപൂരിൽ നിന്ന് തെരഞ്ഞെടുപ്പ് സർട്ടിഫിക്കറ്റ് വാങ്ങിയ ശേഷം, സുവേന്ദു പ്രഖ്യാപിച്ചത് ഇങ്ങനെയാണ്, "ഭബാനിപൂരിലെ എൻ്റെ വിജയം ഹിന്ദുത്വത്തിൻ്റെ വിജയമാണ്."
ഇടിവി ഭാരത് കേരള വാട്സ്ആപ്പ് ചാനലില് ജോയിന് ചെയ്യാന് ഈ ലിങ്കില് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ന്യൂഡൽഹിയിൽ, വിജയപ്രസംഗം നടത്താൻ വൈകുന്നേരം പാർട്ടി ആസ്ഥാനം സന്ദർശിക്കുന്നതിന് മുമ്പ്, പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദിയും കേന്ദ്ര ആഭ്യന്തരമന്ത്രി അമിത് ഷായും 'എക്സിലൂടെ' ബംഗാളിലെ ബിജെപി പ്രവർത്തകരെ അഭിനന്ദിച്ചു. ആ ദിവസം പ്രധാനമന്ത്രി ഒരു സർപ്രൈസ് സമ്മാനിച്ചു. വെളുത്ത കുർത്തയും ചുവന്ന ബോർഡറുള്ള ടസ്സർ സിൽക്ക് ധോത്തിയും ധരിച്ചാണ് അദ്ദേഹം ബിജെപി ആസ്ഥാനത്ത് എത്തിയത്. ബംഗാളിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഇത് ഒരു പരമ്പരാഗത വസ്ത്രമാണ്.
തെരഞ്ഞെടുപ്പ് പ്രചാരണം അവസാനിച്ച ദിവസം തന്നെ, ബിജെപി സംസ്ഥാന പ്രസിഡൻ്റ് സാമിക് ഭട്ടാചാര്യ സമാധാന സന്ദേശം അയച്ചു. പ്രചാരണത്തിനിടെ താനോ മറ്റേതെങ്കിലും പാർട്ടി അംഗമോ നടത്തിയ ഏതെങ്കിലും പരാമർശങ്ങൾ ആരെയെങ്കിലും വേദനിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ, അവരോട് ക്ഷമ ചോദിക്കുന്നുവെന്ന് പ്രസ്താവിച്ചുകൊണ്ട് സാമിക് ക്ഷമാപണം നടത്തി.
എന്നിരുന്നാലും, അന്തിമഫലം ഔദ്യോഗികമായി പ്രഖ്യാപിക്കുന്നതിന് വളരെ മുൻപുതന്നെ, തൃണമൂൽ പ്രവർത്തകർ മുതൽ മുതിർന്ന നേതാക്കൾ വരെയുള്ള എല്ലാവർക്കുമെതിരെയുള്ള ആക്രമണങ്ങളുടെ വിശദാംശങ്ങൾ സംസ്ഥാനത്തുടനീളമുള്ള റിപ്പോർട്ടുകൾ പ്രവഹിക്കാൻ തുടങ്ങി. ബരാസത് മുനിസിപ്പാലിറ്റി ചെയർമാൻ്റെ വാഹനം പോലും നശിപ്പിക്കപ്പെട്ടു.
മമതയുടെ ആരോപണങ്ങൾ
അതേസമയം, ഏറ്റവും ശക്തമായ ആരോപണം മമത ബാനർജിയിൽ നിന്നാണ് വന്നത്. സഖാവത്ത് മെമ്മോറിയൽ ഗേൾസ് സ്കൂളിനുള്ളിൽ വച്ച് അക്രമികള് തന്നെ ചവിട്ടിയതായി മമത ആരോപിച്ചു. ഭബാനിപൂരിലെ വോട്ടെണ്ണൽ പ്രക്രിയയെക്കുറിച്ച് താൻ ഉന്നയിച്ച പരാതികൾക്ക് തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷൻ ചെവികൊടുത്തില്ലെന്നും അവർ ആരോപിച്ചു.
"ബിജെപി അധാർമ്മികമായ മാർഗങ്ങളിലൂടെയാണ് വിജയിച്ചത്. കേന്ദ്ര സേനയുമായി സഹകരിച്ച് തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷൻ ചെയ്തത് അധാർമ്മികവും നിയമവിരുദ്ധവുമാണ്. അവർ നൂറിലധികം സീറ്റുകൾ കൊള്ളയടിച്ചു. അവർ നമ്മുടെ തോൽവിക്ക് നിർബന്ധിതമായി പദ്ധതിയിട്ടുവെന്നും മമത ആരോപിച്ചു.
Also Read: "ഇത് മുൻകൂട്ടി തയ്യാറാക്കിയ തിരക്കഥ", ബംഗാളിലും അസമിലും ബിജെപി തെരഞ്ഞെടുപ്പ് മോഷ്ടിച്ചു, ഗുരുതര ആരോപണവുമായി രാഹുല് ഗാന്ധി