മമതയുടെ 15 വർഷത്തെ ദുർഭരണം തുറന്ന് കാട്ടും; തൃണമൂൽ കോൺഗ്രസിന് എതിരെ കുറ്റപത്രവുമായി ബിജെപി
By PTI
Published : March 28, 2026 at 1:05 PM IST
കൊൽക്കത്ത: പശ്ചിമ ബംഗാളിലെ നിയമസഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പിന് മുന്നോടിയായി തൃണമൂൽ കോൺഗ്രസിനെതിരെ കുറ്റപത്രം സമർപ്പിക്കാൻ ഒരുങ്ങി ബിജെപി. തൃണമൂൽ കോൺഗ്രസ് സർക്കാരിനെതിരായ ബിജെപിയുടെ കുറ്റപത്ര പട്ടിക കേന്ദ്ര ആഭ്യന്തര മന്ത്രി അമിത് ഷാ ഇന്ന് പുറത്തിറക്കുമെന്ന് പാർട്ടി നേതാവ് പറഞ്ഞു.
'അഭിയോഗ്നാമ' അല്ലെങ്കിൽ 'ചാർജ് ഷീറ്റ്' എന്ന് പേരിട്ടിരിക്കുന്ന രേഖയിൽ പശ്ചിമ ബംഗാൾ മുഖ്യമന്ത്രി മമത ബാനർജിയുടെ 15 വർഷത്തെ ഭരണകാലത്തെ അഴിമതിയുടെയും ദുർഭരണത്തിന്റെയും കേസുകളാണ് വിവരിക്കുന്നത്. ശനിയാഴ്ച ഉച്ചയ്ക്ക് ന്യൂ ടൗണിലെ ഒരു ഹോട്ടലിൽ അമിത് ഷാ 'ചാർജ് ഷീറ്റ്' അവതരിപ്പിക്കും.
14 മേഖലകളിലായി തൃണമൂൽ കോൺഗ്രസ് നടത്തിയ അഴിമതികളെക്കുറിച്ച് കുറ്റപത്രത്തിൽ എടുത്തു കാണിക്കുമെന്ന് ബിജെപി നേതാവ് പറഞ്ഞു. ഭരണത്തിലെ "അഴിമതി", "ക്രമസമാധാന തകർച്ച", സ്ത്രീകളുടെ സുരക്ഷാ ആശങ്കകൾ, "സിൻഡിക്കേറ്റ് രാജിന്റെ വ്യാപനം", ആരോഗ്യ-വിദ്യാഭ്യാസ മേഖലയിലെ പ്രതിസന്ധികൾ എന്നിവയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ആരോപണങ്ങൾ 'ചാർജ് ഷീറ്റിൽ' പ്രധാനമായും ഉൾപ്പെടുത്തുമെന്ന് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.
ഏപ്രിൽ ആദ്യ വാരത്തിൽ പുറത്തിറങ്ങാൻ സാധ്യതയുള്ള തെരഞ്ഞെടുപ്പ് പ്രകടന പത്രികയിൽ അല്ലെങ്കിൽ 'സങ്കൽപ് പത്ര'യിൽ ബദൽ മാർഗങ്ങൾ അവതരിപ്പിക്കാനും ബിജെപി പദ്ധതിയിടുന്നതായി അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു. ബിജെപിയുടെ അടിസ്ഥാന ശൃംഖല ശക്തിപ്പെടുത്തുന്നതിനും വോട്ടെടുപ്പ് തന്ത്രങ്ങൾ മെച്ചപ്പെടുത്തുന്നതിനുമായി 'പോറിബോർട്ടൺ യാത്ര' ഉൾപ്പെടെയുള്ള സംഘടനാ യോഗങ്ങളിലും പൊതു റാലികളിലും ജനസമ്പർക്ക പരിപാടികളിലും അമിത് ഷാ പങ്കെടുത്തിട്ടുണ്ട്.
കഴിഞ്ഞ രണ്ട് മാസത്തിനിടെ പശ്ചിമ ബംഗാളിൽ നിരവധി ഇടങ്ങൾ അദ്ദേഹം സന്ദർശിച്ചു. പശ്ചിമ ബംഗാളിലെ 294 അംഗ നിയമസഭയിൽ ഏപ്രിൽ 23-നും ഏപ്രിൽ 29-നുമായി രണ്ട് ഘട്ടങ്ങളിലായാണ് വോട്ടെടുപ്പ് നടക്കുക. വോട്ടെണ്ണൽ മെയ് 4-ന് നടക്കും.
നേരത്തെ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷനെതിരെ മമത ബാനർജി ആരോപണം ഉയർത്തിയിരുന്നു. ബിജെപിയും തിരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷനും തമ്മിൽ ഒത്തുകളിക്കുന്നു എന്നായിരുന്നു ആരോപണം. ഇതിനെ വെറും സാങ്കേതിക പിഴവായി കാണാൻ കഴിയില്ലെന്നും മമത പ്രതികരിച്ചു. തിരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷന്റെ വിജ്ഞാപനം മാധ്യമങ്ങൾക്ക് മുന്നിൽ ഉയർത്തിക്കാട്ടിയായിരുന്നു മമതയുടെ ആരോപണം.
തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷൻ പുറപ്പെടുവിച്ച വിജ്ഞാപനമാണിതെന്നും അതിൽ ബിജെപിയുടെ പാർട്ടി ചിഹ്നത്തിന്റെ ചിത്രം വ്യക്തമായി കാണാമെന്നും അവർ അവകാശപ്പെട്ടു. ഇത് തികച്ചും രാഷ്ട്രീയപരമായ നീക്കമാണെന്നും മനഃപൂർവ്വമാണെന്നും അവർ ആരോപിച്ചു. "പൂച്ച ബാഗിൽ നിന്ന് പുറത്തായി" എന്ന പഴഞ്ചൊല്ലോടെയാണ് മുഖ്യമന്ത്രി ഇതിനെ ഉപമിച്ചത്.
ALSO READ: ഇന്ത്യയിൽ നിന്ന് നക്സലിസം പൂർണമായി ഇല്ലാതാകുമോ? കേന്ദ്രത്തിൻ്റെ നിർണായക നീക്കം ലോക്സഭയിലേക്ക്