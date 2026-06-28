ഏകീകൃത സിവിൽ കോഡ് ബില് നിയമസഭയിലേക്ക്; നിർണായക പ്രഖ്യാപനവുമായി സുവേന്ദു അധികാരി
ബിൽ തിങ്കളാഴ്ച നിയമസഭയിൽ അവതരിപ്പിക്കും, ബജറ്റ് സമ്മേളനത്തിനിടയിലാണ് ബിൽ സഭയുടെ പരിഗണനയില് വരുന്നത്, ബില്ലിനെ എതിര്ക്കാന് നിര്ദേശിച്ച് മമത ബാനര്ജി.
Published : June 28, 2026 at 4:44 PM IST
കൊല്ക്കത്ത: പശ്ചിമബംഗാള് നിയമസഭയില് ഏകീകൃത സിവിൽ കോഡ് (യുസിസി) ബില് അവതരിപ്പിക്കാനൊരുങ്ങി ബിജെപി. ബിൽ തിങ്കളാഴ്ച നിയമസഭയിൽ അവതരിപ്പിക്കുമെന്ന് മുഖ്യമന്ത്രി സുവേന്ദു അധികാരി സ്ഥിരീകരിച്ചു. ബജറ്റ് സമ്മേളനത്തിനിടയിലാണ് ബിൽ സഭയുടെ പരിഗണനയ്ക്ക് വരുന്നത്.
സമ്മേളനത്തിൽ നിയമനിർമ്മാണവുമായി മുന്നോട്ട് പോകുമെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. യുസിസി നടപ്പാക്കുന്നതിന് കൃത്യമായ നിയമപരമായ നടപടിക്രമങ്ങളുണ്ടെന്നും ബംഗാൾ അത് പൂർണമായി പാലിക്കും. ഗുജറാത്ത്, അസം, ഉത്തരാഖണ്ഡ് എന്നീ സംസ്ഥാനങ്ങളുടെ മാതൃകയിൽ കൃത്യമായ നിയമനടപടികൾ പാലിച്ചായിരിക്കും സംസ്ഥാനത്ത് യുസിസി നടപ്പിലാക്കുകയെന്ന് അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കി.
യുസിസി ബില്ലിലെ പ്രധാന വിഷയങ്ങളായ സ്വത്വം, സമത്വം, മതേതരത്വം, ഭരണഘടനാ അവകാശങ്ങൾ, വ്യക്തിനിയമങ്ങളും സംസ്ഥാന അധികാരവും തമ്മിലുള്ള ബന്ധം എന്നിവ ചര്ച്ചയാകാന് സാധ്യത. വ്യാഴാഴ്ച വൈകുന്നേരം നിയമസഭയിൽ ചേർന്ന ബിസിനസ് അഡ്വൈസറി കമ്മിറ്റി യോഗത്തിലാണ് ബില് അവതരണ ചര്ച്ചകള് നടന്നത്.
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വിവാഹം, വിവാഹമോചനം, സ്വത്ത് അവകാശം, ദത്തെടുക്കൽ തുടങ്ങിയ കാര്യങ്ങളിൽ എല്ലാ മതസ്ഥർക്കും ഒരേ നിയമം ബാധകമാക്കുന്നതാണ് ഏകീകൃത സിവിൽ കോഡ്. ബില്ലിലൂടെ ബഹുഭാര്യത്വവും മുത്തലാഖും നിരോധിക്കാനും ലിവ്-ഇൻ പങ്കാളിത്തങ്ങൾ നിർബന്ധിതമായി രജിസ്റ്റർ ചെയ്യാനും നിർദ്ദേശമുണ്ട്. നിയമത്തിന് മുന്നിൽ തുല്യത ഉറപ്പാക്കാനും ദേശീയ ഒരുമ ശക്തിപ്പെടുത്താനും യുസിസി അനിവാര്യമാണെന്നാണ് ബിജെപിയുടെ വാദം.
ബിജെപിയുടെ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് വാഗ്ദാനം
ബംഗാളിൽ നടന്ന നിയമസഭാ തിരഞ്ഞെടുപ്പിൽ ബിജെപിയുടെ പ്രധാന വാഗ്ദാനങ്ങളിൽ ഒന്നായിരുന്നു ഏകീകൃത സിവിൽ കോഡ്. അധികാരത്തിൽ വന്ന് ആറ് മാസത്തിനകം ഇത് നടപ്പിലാക്കുമെന്നായിരുന്നു പ്രകടനപത്രികയിലെ പ്രഖ്യാപനം.
ബിജെപി 'സങ്കൽപ് പത്ര'യിൽ വാഗ്ദാനം ചെയ്ത് ആറ് മാസത്തെ സമയപരിധിക്ക് വളരെ മുമ്പാണ് ഈ നീക്കം. ബിജെപി സർക്കാർ അധികാരമേറ്റ് ആറ് മാസത്തിനുള്ളിൽ യുസിസി നടപ്പിലാക്കുമെന്ന് പ്രകടന പത്രിക പുറത്തിറക്കുമ്പോൾ കേന്ദ്ര ആഭ്യന്തര മന്ത്രി അമിത് ഷാ വാഗ്ദാനം ചെയ്തിരുന്നു.
തിങ്കളാഴ്ച ബില് അവതരിപ്പിക്കുന്നത് ബിജെപി സർക്കാരിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം തെരഞ്ഞെടുപ്പ് വാഗ്ദാനങ്ങളുടെ പൂർത്തീകരണമാണ്. എന്നാല് ബില് സാമൂഹിക സമവായം, ഭരണഘടനാപരമായ സംരക്ഷണം എന്നിവയെക്കുറിച്ച് വിവാദങ്ങള് അഴിച്ച് വിട്ടിരുന്നു. വിശാലമായ കൂടിയാലോചന കൂടാതെ നടപ്പാക്കാൻ കഴിയുമോ എന്നതിനെക്കുറിച്ചും ചോദ്യങ്ങൾ ഉയർത്തുന്നു.
യുസിസി ബിജെപിയുടെ രാഷ്ട്രീയ പ്രതിബദ്ധത - സാമിക് ഭട്ടാചാര്യ
യുസിസിയെക്കുറിച്ചുള്ള ബിജെപിയുടെ നിലപാട് ദീർഘകാലവും അവ്യക്തവുമാണെന്ന് സംസ്ഥാന ബിജെപി പ്രസിഡൻ്റ് സാമിക് ഭട്ടാചാര്യ പറഞ്ഞു. "യുസിസിയെക്കുറിച്ചുള്ള ബിജെപിയുടെ നിലപാട് ദീർഘകാലവും അവ്യക്തവുമാണ്. ഇത് ഞങ്ങളുടെ രാഷ്ട്രീയ പ്രതിബദ്ധതയുടെയും തിരഞ്ഞെടുപ്പ് പ്രകടന പത്രികയുടെയും ഭാഗമാണ്" ഭട്ടാചാര്യ എക്സിലെഴുതി.
ഭരണഘടനാപരമായി സംരക്ഷിക്കപ്പെടുന്ന ഗോത്ര സമൂഹങ്ങൾ ബില് പരിധിക്ക് പുറത്തായിരിക്കുമെന് അദ്ദേഹം ഉറപ്പ് നല്കി. ഭരണഘടനയുടെ ആർട്ടിക്കിൾ 366(25), 342 എന്നിവ പ്രകാരം പട്ടികവർഗം നിർദ്ദിഷ്ട നിയമത്തിൽ നിന്ന് ഒഴിവാക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നുവെന്നും അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കി. അവരുടെ ആചാരങ്ങൾ, പാരമ്പര്യങ്ങൾ, പ്രത്യേക അവകാശങ്ങൾ എന്നിവ സംരക്ഷിക്കപ്പെടുന്നത് തുടരുമെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.
അതേസമയം ജനന നിയന്ത്രണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട നിയമനിർമ്മാണം സംബന്ധിച്ച ആരോപണങ്ങളും ഭട്ടാചാര്യ നിരസിച്ചു, അത്തരം വ്യവസ്ഥകൾ യുസിസിയുടെ ലക്ഷ്യമോ ഭാഗമോ അല്ലെന്ന് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. " സിവിൽ നിയമങ്ങളിലെ ഏകീകരണം നിയമപരമായ സമത്വം ശക്തിപ്പെടുത്തും. മതാധിഷ്ഠിത വ്യക്തിനിയമങ്ങളിൽ നിന്ന് ഉണ്ടാകുന്ന അസമത്വങ്ങൾ ഇല്ലാതാക്കും. ഭരണഘടനാ തത്വങ്ങളിൽ വേരൂന്നിയ ഒരു ഭരണ പരിഷ്കാരമായി നിയമനിർമ്മാണത്തെ അവതരിപ്പിക്കാൻ സർക്കാർ ശ്രമിച്ചു" അദ്ദേഹം എഴുതി.
യുസിസിക്കെതിരെ ആഞ്ഞടിച്ച് പ്രതിപക്ഷ പാര്ട്ടികള്
ഏകീകൃത സിവിൽ കോഡ് നിയമപരമായ ഒരു പ്രശ്നത്തിനപ്പുറം രാഷ്ട്രീയ പ്രശ്നമാണെന്ന് പ്രതിപക്ഷ പാര്ട്ടികള് പറയുന്നു. ബില്ലിനെതിരെ നിയമസഭയ്ക്കകത്തും പുറത്തും ചെറുത്തുനിൽപ്പ് നടത്താൻ ടിഎംസി അധ്യക്ഷയും മുൻ മുഖ്യമന്ത്രിയുമായ മമത ബാനർജി പാർട്ടിയോട് നിർദ്ദേശിച്ചു. യുസിസി ഭരണഘടനാ ധാർമ്മികത, സാമൂഹിക സമ്മതം, ഇന്ത്യയുടെ ബഹുസ്വരത എന്നിവ സംബന്ധിച്ച ചോദ്യങ്ങള് ഉയര്ത്തുന്നുവെന്നും അവര് ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചു.
എന്തൊരു തിടുക്കമാണെന്ന് എനിക്ക് മനസ്സിലാകുന്നില്ല. യുസിസി പോലുള്ള ഒരു വിഷയത്തിൽ വിപുലമായ ചർച്ചയും കൂടിയാലോചനയും ആവശ്യമാണ്. വ്യക്തിനിയമങ്ങളെയും കുടുംബകാര്യങ്ങളെയും ബാധിക്കുന്ന നിയമനിർമ്മാണം വിശാലമായ പൊതുചർച്ചയില്ലാതെ തിടുക്കത്തിൽ പാസാക്കരുതെന്നും ബാനര്ജി വ്യക്തമാക്കി.
യഥാർത്ഥ നിയമ പരിഷ്കരണം പിന്തുടരുന്നതിനുപകരം നിയമനിർമ്മാണത്തെ ഒരു രാഷ്ട്രീയ ഉപകരണമായി ഉപയോഗിക്കാൻ ബിജെപി ശ്രമിക്കുന്നുവെന്ന് മുതിർന്ന ടിഎംസി നേതാക്കൾ ആരോപിച്ചു." യുസിസി യഥാർത്ഥത്തിൽ പൗരന്മാരുടെയും ഭരണഘടനാ മൂല്യങ്ങളുടെയും ക്ഷേമത്തിനാണോ കൊണ്ടുവരുന്നത്, അതോ രാഷ്ട്രീയ ധ്രുവീകരണത്തിനുള്ള ഉപകരണമായി ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ടോ എന്നതാണ് ചോദ്യം" ടിഎംസി നേതാവ് പറഞ്ഞു.
യുസിസി പശ്ചിമ ബംഗാളിൽ നിയമപരമായ വ്യവസ്ഥകൾക്കപ്പുറം പ്രാധാന്യം നേടാനുള്ള സാധ്യതയാണ് ഉയര്ന്നുവരുന്നത്. ബിജെപി സർക്കാരിനും തെരഞ്ഞെടുപ്പ് പരാജയത്തിന് ശേഷം രാഷ്ട്രീയ അടിത്തറ വീണ്ടെടുക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്ന പ്രതിപക്ഷത്തിനും ഒരു പ്രധാന വെല്ലുവിളിയായി യുസിസി മാറുന്നു.
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