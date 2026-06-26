എൽഒപി എന്നാൽ പ്രതിപക്ഷ നേതാവല്ല, മറിച്ച് പര്യടനത്തിൻ്റെ നേതാവ്; രാഹുൽ ഗാന്ധിക്കെതിരെ പരിഹാസവുമായി ബിജെപി വക്താവ്
മോദി ചെയ്യുന്നത് സേവനം എന്ന് വിശേഷിപ്പിച്ച അദ്ദേഹം രാഹുൽ ഗാന്ധി ഏറ്റവും കൂടുതൽ കാലം പ്രതിപക്ഷ നേതാവാക്കാനുള്ള അവധി മോഡിലാണെന്നും കുറ്റപ്പെടുത്തി.
By PTI
Published : June 26, 2026 at 8:08 PM IST
ന്യൂഡൽഹി: പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് രാഹുൽ ഗാന്ധിക്കെതിരെ ആഞ്ഞടിച്ച് ഭരണകക്ഷിയായ ബിജെപി. കോൺഗ്രസ് നേതാവ് രാഹുൽ ഗാന്ധി എപ്പോഴും അവധിക്കാല മോഡിൽ ആണെന്നും തിരഞ്ഞെടുപ്പ് അല്ലെങ്കിൽ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പാർട്ടിക്ക് അദ്ദേഹത്തെ ആവശ്യമുള്ളപ്പോഴെല്ലാം പലപ്പോഴും ഹാജരാകുന്നില്ലെന്നും ബിജെപി ആരോപിച്ചു.
പ്രതിപക്ഷ നേതാവിൻ്റെ വിദേശ സന്ദർശനങ്ങളെ വിമർശിച്ച ബിജെപി, ഗാന്ധി മറ്റൊരു വിദേശ സന്ദർശനത്തിന്" പോയിരിക്കുകയാണെന്ന് അവകാശപ്പെട്ടു. എൽഒപി എന്നാൽ പ്രതിപക്ഷ നേതാവല്ല, മറിച്ച് "പര്യടനത്തിൻ്റെയും (ടൂറിസത്തിന്റെയും) പാർട്ടിയുടെയും നേതാവ് എന്നാണ് എന്ന ആക്ഷേപം രാഹുലിനെതിരെ ബിജെപി ദേശീയ വക്താവ് ഷെഹ്സാദ് പൂനവല്ല തൊടുത്തു വിട്ടു.
അദ്ദേഹം ജനങ്ങളെയോ, പാർലമെൻ്റിനെയോ, രാജ്യത്തെയോ ഒന്നാമതായി പരിഗണിക്കുന്നില്ല. വിനോദസഞ്ചാരത്തിനാണ് അദ്ദേഹം പ്രഥമ പരിഗണന നൽകുന്നത്. പാർട്ടിക്ക് സംഘടനാ പിന്തുണ ആവശ്യമുള്ള നിർണായക ഘട്ടങ്ങളിൽ, അദ്ദേഹം ഒളിച്ചോടുന്നു. പാർലമെൻ്റ് സമ്മേളനങ്ങളിൽ ഒളിച്ചോടുന്നു തുടങ്ങിയ പരിഹാസങ്ങളാണ് പൂനവല്ല പറഞ്ഞത്.
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അവധിക്കാലത്ത് മാത്രം ജീവിക്കുന്നതിനാൽ കോൺഗ്രസ് നേതാവ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ കാലം പ്രതിപക്ഷ നേതാവായി മാറിയേക്കാം എന്നും പാർട്ടി വക്താവ് പറഞ്ഞു. ഒരു വശത്ത്, പ്രധാനമന്ത്രി മോദി രാജ്യത്തെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ കാലം തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട പ്രധാനമന്ത്രിയായി മാറി. 9,000 ദിവസത്തിലധികം, മുഖ്യമന്ത്രിയായും പ്രധാനമന്ത്രിയായും, സർക്കാർ തലവൻ എന്ന നിലയിലും, അദ്ദേഹം ഒരു ദിവസം പോലും അവധിയെടുത്തിട്ടില്ല എന്ന് മോദിയെ പ്രശംസിച്ച പൂനവല്ല രാഹുലിനെതിരെ ശക്തമായ പരിഹാസ വാക്കുകളാണ് പറഞ്ഞത് .
മോദി ചെയ്യുന്നത് സേവനം എന്ന് വിശേഷിപ്പിച്ച അദ്ദേഹം രാഹുൽ ഗാന്ധി ഏറ്റവും കൂടുതൽ കാലം പ്രതിപക്ഷ നേതാവാക്കാനുള്ള അവധി മോഡിലാണെന്നും കുറ്റപ്പെടുത്തി. ഗാന്ധി നൂറുകണക്കിന് വിദേശ യാത്രകളും പര്യടനങ്ങളും" നടത്തിയെന്നും ഈ സന്ദർശനങ്ങളുടെ സാമ്പത്തിക ചിലവ് എവിടെ നിന്നാണെന്നും അദ്ദേഹം ചോദ്യം ചെയ്യ്തു.
ആളുകൾ സാധാരണയായി ജോലി സമയങ്ങൾക്കിടയിൽ ഒരു അവധിക്കാലം എടുക്കുന്നു. രണ്ട് അവധിക്കാല കാലയളവുകൾക്കിടയിൽ ചെറിയ ജോലിക്കായി രാഹുൽ ഗാന്ധി ഇന്ത്യയിലേക്ക് വരുന്നു എന്നും പൂനവല്ല പരിഹസിച്ചു ." അവധിക്കാല യാത്രകൾക്കായി അദ്ദേഹം കോടിക്കണക്കിന് രൂപ ചെലവഴിച്ചിട്ടുണ്ട് പക്ഷേ വിദേശ യാത്രകൾക്കായി പണം എങ്ങനെ ചെലവഴിക്കുന്നു എന്നതിൻ്റെ കണക്ക് നൽകാൻ അദ്ദേഹത്തിന് കഴിയുന്നില്ല എന്നും അദ്ദേഹം അവകാശപ്പെട്ടു. ഗാന്ധിയുടെ വിദേശ യാത്രകൾക്ക് നിഴൽ വീഴ്ത്തിയ സംഘടനകളാണ് ഫണ്ട് നൽകുന്നതെന്നും അദ്ദേഹം ആരോപിച്ചു.
അജണ്ടകൾ നിശ്ചയിക്കുന്ന ചില നിഗൂഢ സംഘടനകളാണ് ഈ യാത്രകൾ സ്പോൺസർ ചെയ്യുന്നത്, ഇത് സാധാരണയായി ഇന്ത്യാ വിരുദ്ധ അജണ്ടയാണ്. അതിൽ പോലും, കോൺഗ്രസും രാഹുൽ ഗാന്ധിയും ഒരു കണക്കും പറയുന്നില്ല. രാഹുൽ ഗാന്ധി വിദേശത്തേക്ക് പോയി ഇന്ത്യയ്ക്കെതിരെ വിഷം വമിപ്പിക്കും എന്നും ബിജെപി വക്താവ് കുറ്റപ്പെടുത്തി.
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