വിവാദമൊഴിയാതെ 'ബിലോങ്ങിങ്: എ ജേർണി ഓഫ് ലവ്'; പ്രധാനമന്ത്രി പദം നിരസിച്ചുവെന്ന പരാമർശത്തെ പരിഹസിച്ച് ബിജെപി
പ്രധാനമന്ത്രി പദം ഏറ്റെടുക്കാതിരിക്കുക എന്ന 'മഹത്തായ ത്യാഗം' (super sacrifice) അവർ ചെയ്തത്, യഥാർഥത്തിൽ ഒരു 'സൂപ്പർ പ്രധാനമന്ത്രി' (super PM) ആകാൻ വേണ്ടിയാണെന്ന് ബിജെപി വക്താവ് സുധാൻഷു ത്രിവേദിയുടെ പരിഹാസം.
By PTI
Published : November 11, 2026 at 3:29 PM IST
ന്യൂഡൽഹി: സോണിയ ഗാന്ധിയുടെ 'ബിലോങ്ങിങ്: എ ജേർണി ഓഫ് ലവ്' (Belonging: A Journey of Love) എന്ന ആത്മകഥയിലെ പരമാർശങ്ങളെ തള്ളി ബിജെപി. പ്രധാനമന്ത്രി പദം ഏറ്റെടുക്കാതിരിക്കുക എന്ന 'മഹത്തായ ത്യാഗം' (super sacrifice) അവർ ചെയ്തത്, യഥാർഥത്തിൽ ഒരു 'സൂപ്പർ പ്രധാനമന്ത്രി' (super PM) ആകാൻ വേണ്ടിയാണെന്ന് ബിജെപി വക്താവ് സുധാൻഷു ത്രിവേദിയുടെ പരിഹാസം.
കോൺഗ്രസ് നേതാവ് സോണിയ ഗാന്ധിയുടെ ആത്മകഥ വിവാദമായതിന് പിന്നാലെയാണ് ബിജെപി വക്താവ് സുധാൻഷു ത്രിവേദിയുടെ വിമർശനം. ബിജെപി ആസ്ഥാനത്ത് നടന്ന വാർത്താസമ്മേളനത്തിലാണ് സുധാൻഷു ത്രിവേദി രൂക്ഷ വിമർശനം ഉന്നയിച്ചത്. അടിയന്തരാവസ്ഥയെ തൻ്റെ ഭർത്താവ് രാജീവ് ഗാന്ധി എതിർത്തിരുന്നു എന്ന സോണിയയുടെ അവകാശവാദവും സുധാൻഷു തള്ളി.
പ്രധാനമന്ത്രി പദം ഏറ്റെടുക്കാനുള്ള ആശയത്തെ പൂർണമായും തള്ളിക്കളഞ്ഞ സോണിയ ഗാന്ധി, സഖ്യകക്ഷികൾ നിർബന്ധിച്ചപ്പോൾ ആദ്യം വിമുഖതയോടെ "ശരി" എന്ന് സമ്മതിക്കുകയും, പിന്നീട് ഉറച്ച തീരുമാനത്തോടെ അത് നിരസിക്കുകയും ചെയ്തതിനെക്കുറിച്ച് ആത്മകഥയിൽ വിവരിക്കുന്നുണ്ട്.
2004ൽ പ്രധാനമന്ത്രി പദം നിരസിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് താൻ അനുഭവിച്ച മാനസിക സംഘർഷങ്ങളെക്കുറിച്ച് സോണിയ ഗാന്ധി വെളിപ്പെടുത്തിയതിനെക്കുറിച്ചുള്ള ചോദ്യങ്ങളെയും സുധാൻഷു ത്രിവേദി പരിഹസിച്ചു. പ്രധാനമന്ത്രി പദം ഉപേക്ഷിച്ച് 'സൂപ്പർ പ്രധാനമന്ത്രി' ആയത് എന്ത് വലിയ ത്യാഗമാണ്!" എന്നാണ് അദ്ദേഹം പരിഹസിച്ചത്.
കോൺഗ്രസ് നേതൃത്വത്തിലുള്ള യുപിഎ ഭരണകാലത്ത് പ്രധാനമന്ത്രി പദം ഏറ്റെടുക്കാതിരുന്ന സോണിയ ഗാന്ധി, 'നാഷണൽ അഡ്വൈസറി കൗൺസിൽ' (NAC) അധ്യക്ഷയായി കാബിനറ്റ് റാങ്കിലുള്ള പദവി വഹിച്ചിരുന്നുവെന്ന് അദ്ദേഹം ചൂണ്ടിക്കാട്ടി.
ഇടിവി ഭാരത് കേരള വാട്സ്ആപ്പ് ചാനലില് ജോയിന് ചെയ്യാന് ഈ ലിങ്കില് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
"പ്രധാനമന്ത്രി പദം ഉപേക്ഷിച്ച് കാബിനറ്റ് റാങ്കിലുള്ള മറ്റൊരു പദവി സ്വീകരിക്കുന്ന ഇത്തരമൊരു 'ത്യാഗം' ലോകത്ത് മറ്റെവിടെയും കാണാൻ കഴിയില്ല. നാഷണൽ അഡ്വൈസറി കൗൺസിൽ അധ്യക്ഷ സ്ഥാനം എന്നത് കാബിനറ്റ് റാങ്കിലുള്ളതും, ഒപ്പം 'ലാഭകരമായ പദവി'യുമാണ്. അതായത്, ലാഭകരമായ ഒരു കാബിനറ്റ് പദവി അവർ ഉറപ്പാക്കിയിരുന്നു," സുധാൻഷു ത്രിവേദി പരിഹസിച്ചു.
"പിന്നീട് വിവാദമുണ്ടായപ്പോൾ സോണിയ ഗാന്ധിക്ക് രാജിവെക്കേണ്ടി വന്നു. തെരഞ്ഞെടുപ്പിന് ശേഷം അവർ തിരിച്ചെത്തുന്നതിന് മുമ്പ്, അവരുടെ നേതൃത്വത്തിൽ പ്രവർത്തിച്ചിരുന്ന മൻമോഹൻ സിങ് സർക്കാർ നിയമങ്ങളിൽ മാറ്റം വരുത്തുകയും, എൻഎസി (NAC) അധ്യക്ഷ പദവിയെ 'ലാഭകരമായ പദവി' എന്ന പരിധിയിൽ നിന്ന് ഒഴിവാക്കുകയും ചെയ്തു," ബിജെപി നേതാവ് പറഞ്ഞു.
അടിയന്തരാവസ്ഥ ഏർപ്പെടുത്തിയതിന് തൻ്റെ ഭർത്താവിന്റെ സഹോദരൻ സഞ്ജയ് ഗാന്ധിയെ കുറ്റപ്പെടുത്തുകയും, മുൻ പ്രധാനമന്ത്രി രാജീവ് ഗാന്ധി അതിനെ എതിർത്തിരുന്നു എന്ന് അവകാശവാദത്തെയും അദ്ദേഹം തള്ളി. രാജീവ് ഗാന്ധി പല അവസരങ്ങളിലും അടിയന്തരാവസ്ഥയെ പിന്തുണച്ചിരുന്നുവെന്ന് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.
Also Read: 'ഒരു ദിവസം മാത്രം ജീവിച്ച മകന്; നെഞ്ച് പൊട്ടി ഞാനും രാജീവും കരഞ്ഞു', മറക്കാനാകാത്ത വേദന പങ്കിട്ട് സോണിയ ഗാന്ധി