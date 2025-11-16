'സങ്കടകരം, ആത്മഹത്യയിൽ രാഷ്ട്രീയം കലർത്തരുത്': ബിജെപി പ്രവർത്തകൻ്റെ മരണത്തില് പ്രതികരിച്ച് രാജീവ് ചന്ദ്രശേഖർ
ആത്മഹത്യക്ക് പിന്നിലെ കാരണം എന്താണെന്ന് കണ്ടുപിടിക്കും. വിഷയത്തെക്കുറിച്ച് ജില്ലാ പ്രസിഡൻ്റ് അന്വേഷിക്കുമെന്ന് ഉറപ്പ് നൽകി രാജീവ് ചന്ദ്രശേഖർ.
Published : November 16, 2025 at 12:21 PM IST
തൃശൂർ: ബിജെപി പ്രവർത്തകൻ ജീവനൊടുക്കിയ സംഭവത്തിൽ മാധ്യമങ്ങളോട് പ്രതികരിച്ച് ബിജെപി സംസ്ഥാന അധ്യക്ഷൻ രാജീവ് ചന്ദ്രശേഖർ. "ബിജെപി പ്രവർത്തകൻ്റെ ആത്മഹത്യ അത്യധികം സങ്കടകരം" എന്ന് രാജീവ് ചന്ദ്രശേഖർ മാധ്യമങ്ങളോട് പറഞ്ഞു. ഇക്കാര്യത്തിൽ ബിജെപിക്ക് വീഴ്ച സംഭവിച്ചിട്ടില്ലെന്നും തെരഞ്ഞെടുപ്പിന് ശുപാർശ ചെയ്ത പാനലിൽ ആ വ്യക്തിയുടെ പേര് ഉണ്ടായിരുന്നില്ലെന്നും രാജീവ് ചന്ദ്രശേഖർ ആവർത്തിച്ചു പറഞ്ഞു.
"സംഭവം അറിഞ്ഞതിന് പിന്നാലെ കാരണം അന്വേഷിച്ചിരുന്നു. ആത്മഹത്യക്ക് പിന്നിലെ കാരണം എന്താണെന്ന് കണ്ടുപിടിക്കും. വിഷയത്തെക്കുറിച്ച് അന്വേഷിക്കാന് ഇന്നലെ തന്നെ ജില്ലാ പ്രസിഡൻ്റിന് നിര്ദേശം നല്കിയിട്ടുണ്ട്. ജില്ലാ പ്രസിഡൻ്റ് അന്വേഷിക്കുമെന്ന് നൂറുശതമാനം ഉറപ്പ് നൽകുന്നു" എന്നും രാജീവ് ചന്ദ്രശേഖർ മാധ്യമങ്ങളോടു പ്രതികരിച്ചു.
മണ്ഡലതലത്തില് നിന്നെത്തിയ സ്ഥാനാര്ഥി പാനലില് ആനന്ദിൻ്റെ പേരുണ്ടായിരുന്നില്ല. അദ്ദേഹം പിന്നീട് ശിവസേനയിൽ ചേര്ന്നെന്നാണ് ലഭിച്ച വിവരമെന്നും രാജീവ് ചന്ദ്രശേഖര് പറഞ്ഞു. ആത്മഹത്യയിൽ രാഷ്ട്രീയം കലർത്തരുതെന്നും അത് നാണക്കേടാണെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.
പാര്ട്ടിയുടെ ഭാഗത്തുനിന്ന് ഒരു വീഴ്ചയും ഉണ്ടായിട്ടില്ലെന്നാണ് ഇതുവരെ മനസിലായത്. സംഭവത്തെ രാഷ്ട്രീയവത്കരിക്കുന്ന പാര്ട്ടികള് എന്താണ് ചെയ്തതെന്ന് ആരും മറക്കാന് പാടില്ലെന്നും രാജീവ് ചന്ദ്രശേഖര് പറഞ്ഞു. "കോണ്ഗ്രസില് നിന്നും സിപിഎമ്മില് നിന്നും ആരോപണങ്ങൾ വരുന്നുണ്ട്. ഇത് പറയുന്നവരാരും നവീന് ബാബുവിനെ മറക്കാന് പാടില്ല. ദിവ്യയെ ന്യായീകരിച്ച എസിപിയെ ആരാണ് സ്ഥാനാര്ഥിയാക്കിയത് എന്ന് ജനങ്ങള്ക്കറിയാം" അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു.
തൃക്കണ്ണാപുരം സ്വദേശി ആനന്ദ് കെ തമ്പി ആണ് മരിച്ചത്. വീടിനകത്ത് ആത്മഹത്യയ്ക്ക് ശ്രമിച്ച നിലയിൽ കണ്ടെത്തിയതിനെ തുടർന്ന് ഉടൻ ആശുപത്രിയിലെത്തിച്ചെങ്കിലും ജീവൻ രക്ഷിക്കാനായില്ല. ഇൻക്വസ്റ്റ് നടപടികളും തുടർനടപടികളും ഇന്ന് ഉണ്ടാകുമെന്ന് പൂജപ്പുര എസ്ഐ എസ്.എൽ സുധീഷ് ഇടിവി ഭാരതിനോട് വ്യക്തമാക്കിയിരുന്നു.
തദ്ദേശ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് പ്രഖ്യാപിച്ച സാഹചര്യത്തിൽ, ബിജെപി-ആർഎസ്എസ് പ്രവർത്തകന്റെ ഈ അസ്വാഭാവിക മരണം ചർച്ചാ വിഷയമാകുകയാണ്. ജീവനൊടുക്കുന്നതിന് മുമ്പ് ആനന്ദ് സുഹൃത്തുക്കൾക്കയച്ച വാട്സ്ആപ്പ് സന്ദേശത്തിൽ ഗുരുതര ആരോപണങ്ങളാണ്. തന്നെ സ്ഥാനാർഥിയാക്കാത്തതിന് പിന്നിൽ ബിജെപി നേതാക്കളാണെന്നും, ആർഎസ്എസ്, ബിജെപി നേതാക്കൾക്ക് മണ്ണ് മാഫിയയുമായി ബന്ധമുണ്ടെന്നുമൊക്കെയാണ് ആരോപണങ്ങൾ.
"എന്റെ ജീവിതത്തിൽ പറ്റിയ ഏറ്റവും വലിയ തെറ്റ് ഞാൻ ഒരു ആർഎസ്എസുകാരനായി ജീവിച്ചിരുന്നു എന്നതാണ്. അതുതന്നെയാണ് എനിക്ക് ഇന്ന് ആത്മഹത്യ ചെയ്യാനുള്ള അവസ്ഥയിലേക്ക് കൊണ്ടെത്തിച്ചത്" എന്നും ആത്മഹത്യാ കുറിപ്പിൽ പറയുന്നു. ഇതിനൊപ്പം വ്യക്തിപരമായ സാമ്പത്തിക ഇടപാടുകളുടെ വിവരങ്ങളും കുടുംബജീവിതവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ചില കാര്യങ്ങളും കുറിപ്പിൽ പരാമർശിച്ചുണ്ട്.
