'സന്യാസിമാരെ പരിഹാസ കഥാപത്രങ്ങളാക്കി', 'ചാന്ദ് ചോരി' പ്രതിഷേധത്തിൽ പ്രതിപക്ഷത്തിനെതിരെ വിമർശനവുമായി ബിജെപി
പ്രതിഷേധത്തിനിടെ പ്രതിപക്ഷ എംഎൽഎമാർ കാവി വസ്ത്രം ധരിച്ചു വന്നതിലൂടെ സന്യാസിമാരെ പരിഹസിക്കുകയാണ് ചെയ്തത്. ഇതിനെതിരെ കർശന നടപടിയെടുക്കണമെന്നും ബിജെപി ആവശ്യപ്പെട്ടു.
By PTI
Published : August 3, 2026 at 4:55 PM IST
ന്യൂഡൽഹി: അയോധ്യ രാമക്ഷേത്രത്തിലെ സംഭവാന തട്ടിപ്പ് ആരോപിച്ച് പാർലമെൻ്റിൽ നടത്തിയ 'ചാന്ദ് ചോരി' പ്രതിഷേധത്തിലൂടെ പ്രതിപക്ഷം ഹിന്ദു സന്യാസിമാരെ അപമാനിക്കുകയും മതവികാരം വ്രണപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്തുവെന്ന് ബിജെപി. ഇതിനെതിരെ കർശന നടപടിയെടുക്കണമെന്നും ബിജെപി ആവശ്യപ്പെട്ടു.
ജന്തർ മന്തറിലെ വിദ്യാർഥി പ്രതിഷേധത്തിലെ പൊലീസ് അതിക്രമങ്ങൾക്കെതിരെയും രാമക്ഷേത്രത്തിലെ സംഭാവന തട്ടിപ്പിനെതിരെയുമാണ് പ്രതിപക്ഷ എംപിമാർ പാർലമെൻ്റിൽ 'ചാന്ദ് ചോരി' പ്രതിഷേധം നടത്തിയത്. ഇതിനതിരെ ആരോപണവുമായാണ് ബിജെപി രംഗത്തെത്തിയത്.
പ്രതിഷേധത്തിനിടെ പ്രതിപക്ഷ എംഎൽഎമാർ കാവി വസ്ത്രം ധരിച്ചു വന്നതിനെതിരെയും ബിജെപി ദേശീയ ജനറൽ സെക്രട്ടറി തരുൺ ചുഗ് ആരോപിച്ചു. ഇത്തരം പ്രവർത്തികളിലൂടെ ഹിന്ദു സന്യാസിമാരെ പരിഹാസ കഥാപത്രങ്ങളാക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് എന്ന് തരുൺ ചുഗ് പറഞ്ഞു.
കാവി വസ്ത്രം ധരിച്ച് വിശുദ്ധരായി വേഷംമാറി ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ ജനാധിപത്യ സ്ഥാപനത്തിൻ്റെ പരിസരത്ത് നിൽക്കുകയും കാവി വസ്ത്രം പരിഹാസപാത്രമാക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. ഇന്ത്യയിലെ സന്യാസിമാരെ നിങ്ങൾ പരിഹാസപാത്രമാക്കുകയാണ്. ഇത് നിർഭാഗ്യകരമാണ്. ഇതിനെതിരെ കർശന നടപടി സ്വീകരിക്കണം. ലോകമെമ്പാടുമുള്ള ഹിന്ദുക്കൾ പാർലമെൻ്റിൽ നടന്ന പ്രതിഷേധത്തിൽ വേദനിക്കുകയും രോഷാകുലരാകുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ടെന്നും തരുൺ ചുഗ് പറഞ്ഞു.
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പ്രതിഷേധത്തിനിടെ പ്രിയങ്കാ ഗാന്ധി ഉൾപ്പെടെയുള്ള എംപിമാർ സംഭാവനപ്പെട്ടികളിൽ പണം നിക്ഷേപിച്ചപ്പോൾ സ്വതന്ത്ര എംപിയായ പപ്പു യാദവ് തൻ്റെ പോക്കറ്റിലേക്കാണ് പണം തിരുക്കിയത്. അദ്ദേഹം സനാതന ധർമ്മത്തെ അപമാനിക്കുകായണ് ചെയ്തതെന്ന് സന്യസിമാരും ഹിന്ദു സംഘടനകളും ആരോപിക്കുന്നു.
രാജ്യത്തെ യുവാക്കളുടെ അഭിലാഷങ്ങൾ നിറവേറ്റുന്നതിനായി കഴിഞ്ഞ 12 വർഷമായി പ്രവർത്തിച്ചയാളാണ് പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദി. വിദ്യാർഥികളോട് ക്ഷമിക്കാനും അവരെ പുരോഗതിയുടെ പാതയിലേക്ക് തിരികെ കൊണ്ടുവരാനും വിശാലമനസ്കതയുള്ള തീരുമാനങ്ങളും പ്രധാനമന്ത്രി എടുത്തിട്ടുണ്ടെന്നും തരുൺ ചുഗ് പ്രശംസിച്ചു.
അതേസമയം പാർലമെൻ്റിനുള്ളിൽ പ്രശ്നങ്ങൾ ഉന്നയിക്കുന്നതിന് പകരം ജനാധിപത്യ പാരമ്പര്യങ്ങളെ തടസപ്പെടുത്തുകയാണ് പ്രതിപക്ഷം ചെയ്തതെന്ന് ബിജെപി എംപി ദിനേശ് ശർമ്മ ആരോപിച്ചു. പുറത്ത് മുദ്രാവാക്യങ്ങൾ വിളിക്കുന്നതിനുപകരം ലോക്സഭയിലും രാജ്യസഭയിലും പ്രതിപക്ഷം അഭിപ്രായങ്ങൾ അവതരിപ്പിക്കണമെന്ന് ദിനേശ് ശർമ്മ പറഞ്ഞു.
പ്രതിപക്ഷ എംപിമാർക്ക് കാവി വസ്ത്രങ്ങളെയും ഹിന്ദു ദേവതകളെയും പരിഹസിക്കാൻ ഒരു മടിയുമില്ല. അതേസമയം ഒരു പാർട്ടിയും മുസ്ലീം പുരോഹിതൻ്റെ വേഷം ധരിക്കാനോ, ഒരു പള്ളിയുടെ വ്യാജ ഘടന നിർമ്മിക്കാനോ പ്രവാചകനെതിരായ പരാമർശങ്ങൾ നടത്താനോ ധൈര്യപ്പെടില്ലെന്നും ബിജെപി എംപി നിഷികാന്ത് ദുബെ ആരോപിച്ചു. അതേസമയം ബിജെപി എല്ലാത്തരം അക്രമണങ്ങളെയും എതിർക്കുന്നുവെന്നും പപ്പു യാദവിനെതിരെ ചെരിപ്പ് എറിഞ്ഞ സംഭവം നിർഭാഗ്യകരമാണെന്നും നിഷികാന്ത് പറഞ്ഞു.
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