ജമ്മുകശ്മീര് മുഖ്യമന്ത്രി ഒമര് അബ്ദുള്ളയ്ക്കെതിരെ നിയമ നടപടിയുമായി ബിജെപി; നൂറ് കോടി രൂപ ആവശ്യപ്പെട്ട് മാനനഷ്ടക്കേസ്
നാഷണല് കോണ്ഫറന്സ് എംഎല്എമാരെ മറുകണ്ടം ചാടിക്കാന് ഇരുപത് മുതല് മുപ്പത് കോടി രൂപവരെ ബിജെപി നേതാക്കള് വാഗ്ദാനം ചെയ്തെന്ന ഒമര് അബ്ദുള്ളയുടെ പ്രസ്താവനയ്ക്ക് പിന്നാലെയാണ് ബിജെപി വക്കീല് നോട്ടീസ് അ്യച്ചിരിക്കുന്നത്.
Published : July 13, 2026 at 12:55 PM IST
ശ്രീനഗര്: ജമ്മു കശ്മീര് മുഖ്യമന്ത്രി ഒമര് അബ്ദുള്ളയ്ക്ക് ബിജെപിയുടെ വക്കീല് നോട്ടീസ്. നാഷണല് കോണ്ഫറന്സിന്റെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള കശ്മീര് സര്ക്കാരിനെ അട്ടിമറിക്കാന് നിയമസഭാ സമാജികര്ക്ക് ബിജെപി ഇരുപത് മുതല് മുപ്പത് കോടി രൂപ വരെ വാഗ്ദാനം ചെയ്തെന്ന ഒമറിന്റെ പരാമര്ശത്തിലാണ് നോട്ടീസ്. ബിജെപി ജമ്മുകശ്മീര് ഘടകമാണ് വക്കീല് നോട്ടീസ് അയച്ചിരിക്കുന്നത്.
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ഏഴ് ദിവസത്തിനകം പരസ്യമായി മാപ്പ് പറയുകയോ അല്ലെങ്കില് ആരോപണങ്ങള് തെളിയിക്കാന് ആവശ്യമായ രേഖകള് പുറത്ത് വിടുകയോ വേണമെന്ന് വക്കീല് നോട്ടീസില് ബിജെപി ആവശ്യപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. അല്ലാത്തപക്ഷം നിയമനടപടികളുമായി മുന്നോട്ട് പോകും. ഒമറിന്റെ ആരോപണങ്ങള് തെറ്റും അടിസ്ഥാന രഹിതവും അപകീര്ത്തികരവുമാണെന്ന് നോട്ടീസില് ആരോപിക്കുന്നു. ബിജെപിയുടെ പ്രതിച്ഛായക്ക് മങ്ങലേല്പ്പിച്ചതിന് നൂറ് കോടി രൂപ നഷ്ടപരിഹാരം ആവശ്യപ്പെട്ടിട്ടുമുണ്ട്.
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അടുത്തിടെ ശ്രീനഗറില് നടന്ന ഒരു പൊതുസമ്മേളനത്തെ അഭിസംബോധന ചെയ്യവേ ആയിരുന്നു ഒമര് അബ്ദുള്ള ഈ ആരോപണങ്ങള് ഉയര്ത്തിയത്. പാര്ട്ടി ഇക്കാര്യത്തില് ഒമറിന് വക്കീല് നോട്ടീസ് അയച്ചതായി ബിജെപിയുടെ കശ്മീര് വക്താവ് മന്സൂര് ഭട്ട് പറഞ്ഞു. ആരോപണങ്ങള് തെളിയിക്കുകയോ പരസ്യമായി മാപ്പ് പറയുകയോ ചെയ്യാത്ത പക്ഷം മാനനഷടക്കേസുമായി മുന്നോട്ട് പോകുമെന്നും അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കി.
അദ്ദേഹത്തിന്റെ പക്കല് തെളിവുകള് പൊതുജനസമക്ഷം വയ്ക്കണം. അല്ലെങ്കില് അധികൃതരുടെ മുന്നില്. ആരോപണങ്ങള് തെളിയിക്കാനാകാത്ത പക്ഷ അവ പിന്വലിക്കണം. തെരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട ഒരു സര്ക്കാരിന്റെ തലവനെന്ന നിലയില് ഇത്തരത്തില് നിരുത്തരവാദപരമായ പ്രസ്താവനകള് ഒമര് നടത്താന് പാടില്ല. വസ്തുതകളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിലായിരിക്കണം പ്രസ്താവനകള് എന്നും ബിജെപി വക്താവ് പറഞ്ഞു.
പരസ്യപ്രസ്താവനകള് സത്യവും വിശ്വസ്തവും ഭരണഘടനാ തത്വങ്ങള്ക്ക് അനുസരിച്ചും ആകണമെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേര്ത്തു. ജമ്മകശ്മീരിലെ ജനങ്ങളെ തെറ്റിദ്ധരിപ്പിക്കാന് മുഖ്യമന്ത്രി ശ്രമിക്കരുതെന്നും ബിജെപി ആവശ്യപ്പെട്ടു. ലഡാക്ക് ഹൈക്കോടതിയിലെ അഭിഭാഷകന് പരിമോക്ഷ് സേത്ത് മുഖേനയൊണ് നോട്ടീസ് അയച്ചിരിക്കുന്നത്.