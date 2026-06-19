ഇന്ത്യ സഖ്യം പ്രവർത്തിക്കുന്നത് കൊള്ളയിലൂടെയും അഴിമതിയിലൂടെയും"; രൂക്ഷവിമര്ശനവുമായി ബിജെപി വക്താവ്
കഴിഞ്ഞ ദിവസം നടന്ന രാജ്യസഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ കോൺഗ്രസ് സ്ഥാനാർത്ഥി പരാജയപ്പെട്ടതിനെത്തുടർന്ന് ജെഎംഎം നയിക്കുന്ന ഭരണ സഖ്യത്തിനുള്ളിൽ ഭിന്നത വർദ്ധിച്ചതായും ബിജെപി ചൂണ്ടിക്കാട്ടി.
By PTI
Published : June 19, 2026 at 3:21 PM IST
റാഞ്ചി: ഇന്ത്യ സഖ്യത്തിന്റെ പ്രവര്ത്തനരീതി കൊള്ളയും അഴിമതിയുമാണെന്നും ബിജെപി വക്താവ് പ്രതുൽ ഷാദിയോ പറഞ്ഞു. കഴിഞ്ഞ ദിവസം നടന്ന രാജ്യസഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ കോൺഗ്രസ് സ്ഥാനാർത്ഥി പരാജയപ്പെട്ടതിനെത്തുടർന്ന് ജെഎംഎം നയിക്കുന്ന ഭരണ സഖ്യത്തിനുള്ളിൽ ഭിന്നത വർധിച്ചതായും ബിജെപി ചൂണ്ടിക്കാട്ടി.
സർവേ ഫലങ്ങൾ ഭരണ സഖ്യത്തെ തുറന്നുകാട്ടി. ആർജെഡിയും സിപിഐ (എംഎൽ) ലിബറേഷനും വഞ്ചന നടത്തിയെന്ന് കോൺഗ്രസ് ആരോപിച്ചു, അതേസമയം ആർജെഡി ജാർഖണ്ഡ് കോൺഗ്രസിൻ്റെ ചുമതലയുള്ളയാളെ 'ബിക്കാവു' (വിറ്റ് തീർന്നയാൾ) എന്ന് വിളിക്കുന്നുവെന്നും പ്രതുൽ ഷാദിയോ പറഞ്ഞു. രാഷ്ട്രീയ ജനതാദളും സിപിഐ (എംഎൽ) ലിബറേഷനും വഞ്ചന നടത്തിയെന്ന് ജാർഖണ്ഡ് കോൺഗ്രസ് ഇൻ-ചാർജ് കെ രാജു ആരോപിച്ചു. മറുപടിയായി, മറ്റുള്ളവരിലേക്ക് വിരൽ ചൂണ്ടുന്നതിനുമുമ്പ് കോൺഗ്രസ് ആത്മപരിശോധന നടത്തണമെന്ന് ആർജെഡി ആരോപിച്ചു.
ക്രോസ് വോട്ടിംഗിനിടെ എൻഡിഎ പിന്തുണയുള്ള സ്വതന്ത്ര സ്ഥാനാർത്ഥി പരിമൾ നാഥ്വാനി വ്യാഴാഴ്ച ജാർഖണ്ഡിലെ രണ്ട് രാജ്യസഭാ സീറ്റുകളിൽ ഒന്ന് നേടി കോൺഗ്രസിൻ്റെ പ്രണവ് ഝയെ പരാജയപ്പെടുത്തി. ജാർഖണ്ഡ് മുക്തി മോർച്ച (ജെഎംഎം) സ്ഥാനാർത്ഥി ബൈദ്യനാഥ് റാം മറ്റൊരു സീറ്റിലേക്ക് തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടു.
ബിജെപി നേതൃത്വത്തിലുള്ള എൻഡിഎയ്ക്ക് 24 എംഎൽഎമാരുണ്ട്, രാജ്യസഭയിൽ ഒരു സിറ്റ് ഉറപ്പാക്കാൻ 81 അംഗ നിയമസഭയിൽ കുറഞ്ഞത് 28 സീറ്റുകൾ ആവശ്യമാണ്. ജെഎംഎമ്മും കോൺഗ്രസും ഉൾപ്പെടുന്ന ഇന്ത്യാ ബ്ലോക്കിന് സഭയിൽ 56 അംഗങ്ങളാണുള്ളത്.
കോൺഗ്രസിനെ വിമർശിച്ച് സഞ്ജയ് പ്രസാദ് യാദവ്
വഞ്ചന നടത്തിയെന്ന കോൺഗ്രസിൻ്റെ ആരോപണത്തിനെതിരെ ആഞ്ഞടിച്ച് ജാർഖണ്ഡ് ആർജെഡി മന്ത്രി സഞ്ജയ് പ്രസാദ് യാദവ്. ആർജെഡിയെയും സിപിഐ (എംഎൽ) ലിബറേഷനെയും അപകീർത്തിപ്പെടുത്തിയ കോൺഗ്രസ് തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ സ്വന്തം എംഎൽഎമാരുടെ വോട്ടുകൾ നേടുന്നതിൽ പരാജയപ്പെട്ടുവെന്ന് സഞ്ജയ് പ്രസാദ് യാദവ് വിമർശിച്ചു.
അടുത്തിടെ നടന്ന ബീഹാർ രാജ്യസഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ, ബിജെപിക്ക് വോട്ട് ചെയ്തതിന് കോൺഗ്രസ് എംഎൽഎമാരെ കൈയോടെ പിടികൂടി. എന്നിട്ട് ഇപ്പോൾ അവർ വഞ്ചന ആരോപിക്കുന്നു. അത് ആർജെഡിയുടെ രക്തത്തിൽ അലിഞ്ഞിട്ടില്ലയെന്ന് ജാർഖണ്ഡ് ആർജെഡി മന്ത്രി സഞ്ജയ് പ്രസാദ് യാദവ് കൂട്ടിച്ചേർത്തു.
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ജാർഖണ്ഡിലെ കോൺഗ്രസ് ഇൻചാർജ് കെ. രാജുവിൻ്റെ ആരോപണത്തെ ഞാൻ അപലപിക്കുന്നു. പാർട്ടി ആത്മപരിശോധന നടത്തണമെന്ന് ഞാൻ നിർദ്ദേശിക്കുന്നു. പാർട്ടിയുടെ പോളിംഗ് ഏജൻ്റായിരുന്നു താനെന്നും യാദവ് പറഞ്ഞു . വോട്ടെടുപ്പിന് ശേഷം, നാല് ആർജെഡി വോട്ടുകളും കോൺഗ്രസ് സ്ഥാനാർത്ഥിക്ക് അനുകൂലമായി പോൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ടെന്ന് പാർട്ടി ഹൈക്കമാൻഡിനും ജാർഖണ്ഡ് മുഖ്യമന്ത്രിക്കും ഉറപ്പ് നൽകിയതായും അദ്ധേഹം പറഞ്ഞു. പാർട്ടിയുടെ തെറ്റുകൾ മറച്ചുവെക്കാനാണ് അടിസ്ഥാനരഹിതമായ ആരോപണം ഉന്നയിച്ചതെന്നും കോൺഗ്രസ് ആത്മപരിശോധന നടത്തുകയോ ഭാവിയിലെ പ്രത്യാഘാതങ്ങൾക്ക് തയ്യാറാകുകയോ ചെയ്യണമെന്നും സഞ്ജയ് പ്രസാദ് യാദവ് പറഞ്ഞു.
സിപിഐ (എംഎൽ) ലിബറേഷൻ സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറി മനോജ് ഭക്ത് പാർട്ടിയുടെ രണ്ട് എംഎൽഎമാർ ഇന്ത്യാ സഖ്യത്തിലെ സ്ഥാനാർത്ഥിക്ക് അനുകൂലമായി വോട്ട് ചെയ്തതായി ഉറപ്പ് നൽകി.
ഇന്ത്യ സഖ്യത്തിലെ 56 അംഗങ്ങളിൽ ജെഎംഎമ്മിൻ്റെ 34 പേരും കോൺഗ്രസിൻ്റെ 16 പേരും ആർജെഡിയുടെ നാല് പേരും സിപിഐ (എംഎൽ) ലിബറേഷനിൽ നിന്നുള്ള രണ്ട് പേരും ഉൾപ്പെടുന്നു. എൻഡിഎയിലെ 24 എംഎൽഎമാരിൽ ബിജെപിയുടെ 21 പേരും എൽജെപി (റാം വിലാസ്), എജെഎസ്യു പാർട്ടി, ജെഡി (യു) എന്നിവയിൽ നിന്ന് ഓരോ എംഎൽഎമാരും വീതമുണ്ട്. ജാർഖണ്ഡ് ലോക്താന്ത്രിക് ക്രാന്തികാരി മോർച്ചയ്ക്ക് ഒരു എംഎൽഎയുണ്ട്.
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