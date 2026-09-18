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"തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മിഷൻ ബിജെപിയുടെ കളിപ്പാവ, ഇത് മോദിക്കുള്ള ജന്മദിന സമ്മാനം", തൃണമൂലിൻ്റെ ചിഹ്നം മരവിപ്പിച്ചതിനെതിരെ രൂക്ഷ വിമര്‍ശനവുമായി കോണ്‍ഗ്രസ്

രാജ്യത്തെ ജനാധിപത്യത്തെ നശിപ്പിക്കാൻ ബിജെപി ഉപയോഗിക്കുന്ന ഉപകരണമായി കമ്മീഷൻ അധഃപതിച്ചുവെന്നും കോണ്‍ഗ്രസിൻ്റെ വിമര്‍ശനം. അനിവാര്യ നടപടിയെന്ന് ബിജെപി

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Congress General Secretary KC Venugopal (ANI)
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By ETV Bharat Kerala Team

Published : September 18, 2026 at 7:06 AM IST

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ന്യൂഡൽഹി: പശ്ചിമ ബംഗാളിൽ തൃണമൂൽ കോൺഗ്രസിൻ്റെ പേരും ചിഹ്നവും മരവിപ്പിച്ച തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മിഷൻ്റെ നടപടിയപുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ദേശീയതലത്തില്‍ വലിയ ചര്‍ച്ചയ്‌ക്ക് വഴിവയ്‌ക്കുന്നു. തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മിഷൻ്റെ നടപടിയെ രൂക്ഷമായി വിമർശിച്ച് കോൺഗ്രസ് ജനറൽ സെക്രട്ടറി കെ. സി. വേണുഗോപാൽ രംഗത്തെത്തി. ബിജെപി നടത്തിയ ഭരണഘടനാ വിരുദ്ധമായ അട്ടിമറിക്ക് പിന്നാലെ, പാർട്ടി ചിഹ്നം മരവിപ്പിച്ചത് ചീഫ് ഇലക്ഷൻ കമ്മിഷണർ ജ്ഞാനേഷ് കുമാർ പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദിക്ക് നൽകിയ അർദ്ധരാത്രി ജന്മദിന സമ്മാനമാണ് എന്ന് അദ്ദേഹം തൻ്റെ എക്‌സ് പോസ്റ്റിലൂടെ പരിഹസിച്ചു. ബിജെപിയുടെ കൈയിലെ വെറുമൊരു കളിപ്പാവയായി തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മിഷൻ മാറിയെന്നും അദ്ദേഹം ആരോപിച്ചു.

മമത ബാനർജിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ ബിജെപിക്കെതിരെ പോരാടിയവർക്ക്, ഇപ്പോൾ അവർക്കെതിരെ തിരിയാനും കൂറുമാറ്റം എന്ന ഭരണഘടനാ വിരുദ്ധമായ പാപം ചെയ്യാനും തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മിഷൻ ചുവപ്പ് പരവതാനി വിരിക്കുകയാണ്. രാജ്യത്തെ ജനാധിപത്യത്തെ നശിപ്പിക്കാൻ ബിജെപി ഉപയോഗിക്കുന്ന ഉപകരണമായി കമ്മിഷൻ അധഃപതിച്ചു.

മുൻപ് മഹാരാഷ്ട്രയിൽ ശിവസേനയുടെയും എൻസിപിയുടെയും കാര്യത്തിൽ ചെയ്തത് തന്നെയാണ് ഇപ്പോൾ കമ്മീഷൻ തൃണമൂലിൻ്റെ കാര്യത്തിലും ആവർത്തിക്കുന്നത്. ബിജെപിയെ ആരെല്ലാം എതിർക്കുന്നുവോ, അവരുടെയെല്ലാം തെരഞ്ഞെടുപ്പ് നിലനിൽപ്പ് തന്നെ ഇല്ലാതാക്കുകയാണ് രീതി. മമത ബാനർജിക്ക് പാർട്ടിയുടെ ചിഹ്നം ഉടനടി തിരികെ നൽകാൻ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മിഷൻ തയ്യാറാകണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ട കെ. സി. വേണുഗോപാൽ, ഈ ജനാധിപത്യ വിരുദ്ധ നീക്കത്തെ കോൺഗ്രസ് ശക്തമായി അപലപിക്കുന്നുവെന്നും കൂട്ടിച്ചേർത്തു.

അതേസമയം, തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മിഷൻ്റെ നടപടിയെ പിന്തുണച്ച് ബിജെപി രംഗത്തെത്തി. 2026 ലെ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് തോൽവിക്ക് ശേഷം തൃണമൂൽ കോൺഗ്രസ് "തുടച്ചുനീക്കപ്പെടുന്നത്" അനിവാര്യമായിരുന്നു എന്നാണ് ബിജെപി വ്യക്തമാക്കുന്നത്. "ഞങ്ങൾ പണ്ടേ പറഞ്ഞിരുന്ന കാര്യമാണിത്. തൃണമൂൽ കോൺഗ്രസ് ഒരു തവണ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ പരാജയപ്പെട്ടാൽ, പിന്നീട് തൃണമൂൽ കോൺഗ്രസ് പാർട്ടിക്ക് യാതൊരു പ്രസക്തിയുമുണ്ടാകില്ല, തൃണമൂൽ കോൺഗ്രസ് എന്ന പാർട്ടിയോ അവരുടെ ചിഹ്നമോ നിലനിൽക്കില്ല. അത് തന്നെയാണ് ഇപ്പോൾ സംഭവിച്ചിരിക്കുന്നത്. 2026 ലെ തെരഞ്ഞെടുപ്പിന് മുൻപ് വലിയ വലിയ ഡയലോഗുകൾ അടിച്ചത് മമത ബാനർജിയും അഭിഷേക് ബാനർജിയുമായിരുന്നു. പശ്ചിമ ബംഗാളിൽ നിന്ന് ബിജെപിയെ ഇല്ലാതാക്കും, ബിജെപി തകരും എന്നൊക്കെയാണ് അവർ പറഞ്ഞിരുന്നത്. ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾ കാണുന്നുണ്ടല്ലോ, 2026-ൽ ബിജെപി തെരഞ്ഞെടുപ്പ് വിജയിച്ചു. ബിജെപി വിജയിച്ചതിന് ശേഷം തൃണമൂൽ കോൺഗ്രസ് പശ്ചിമ ബംഗാളിൽ നിന്ന് പൂർണമായും തുടച്ചുനീക്കപ്പെടുകയാണ്," പശ്ചിമ ബംഗാൾ ബിജെപി എംഎൽഎ കൗസ്തുവ് ബാഗ്ചി പറഞ്ഞു.

മാസങ്ങൾ നീണ്ട രാഷ്ട്രീയ പിരിമുറുക്കങ്ങൾക്കൊടുവിലാണ്, നേതൃത്വ തർക്കത്തിൽ അന്തിമ തീരുമാനം ഉണ്ടാകുന്നത് വരെ 'ഓൾ ഇന്ത്യ തൃണമൂൽ കോൺഗ്രസ്' എന്ന പേരോ പാർട്ടിയുടെ 'പുല്ലും പൂക്കളും' എന്ന ചിഹ്നമോ ഉപയോഗിക്കുന്നതിൽ നിന്ന് തൃണമൂൽ കോൺഗ്രസിൻ്റെ ഇരുവിഭാഗങ്ങളെയും വിലക്കിക്കൊണ്ട് കേന്ദ്ര തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മിഷൻ വ്യാഴാഴ്ച ഇടക്കാല ഉത്തരവ് പുറപ്പെടുവിച്ചത്.

"അരൂപ് റോയ് (ഹർജിക്കാരൻ) നയിക്കുന്ന ഗ്രൂപ്പിനോ, മമത ബാനർജി (പ്രതിവാദി) നയിക്കുന്ന മറുവിഭാഗത്തിനോ 'ഓൾ ഇന്ത്യ തൃണമൂൽ കോൺഗ്രസ്' എന്ന പാർട്ടിയുടെ പേര് ഉപയോഗിക്കാൻ അനുവാദമില്ല," ഉത്തരവിൽ വ്യക്തമാക്കുന്നു.

ഇരുവിഭാഗങ്ങളെയും തുല്യ നിലയിൽ നിർത്തുന്നതിനും അവരുടെ അവകാശങ്ങളും താൽപ്പര്യങ്ങളും സംരക്ഷിക്കുന്നതിനുമാണ് ഈ ഇടക്കാല ക്രമീകരണമെന്നും, ചിഹ്ന ഉത്തരവിലെ ഖണ്ഡിക 15 പ്രകാരം തർക്കം പരിഹരിക്കപ്പെടുന്നത് വരെ വരാനിരിക്കുന്ന ഉപതെരഞ്ഞെടുപ്പുകളിൽ ഈ ഉത്തരവ് പ്രാബല്യത്തിൽ തുടരുമെന്നും കമ്മീഷൻ അറിയിച്ചു. തങ്ങളുടെ ഗ്രൂപ്പുകളെ തിരിച്ചറിയുന്നതിനായി, മാതൃ പാർട്ടിയെ പരാമർശിച്ചോ അല്ലാതെയോ ഉള്ള താൽപ്പര്യമുള്ള മൂന്ന് പേരുകൾ സെപ്റ്റംബർ 18 രാവിലെ 11 മണിക്ക് മുൻപായി കമ്മിഷനെ അറിയിക്കാൻ ഇരുവിഭാഗങ്ങൾക്കും നിർദേശം നൽകിയിട്ടുണ്ട്.

വരാനിരിക്കുന്ന ഉപതെരഞ്ഞെടുപ്പുകളിൽ തങ്ങളുടെ സ്ഥാനാർഥികൾക്കായി കമ്മീഷൻ വിജ്ഞാപനം ചെയ്ത പട്ടികയിൽ നിന്ന് താൽപ്പര്യമുള്ള മൂന്ന് സ്വതന്ത്ര ചിഹ്നങ്ങളും അവർ സമർപ്പിക്കണം. അതിൽ നിന്നൊന്ന് കമ്മീഷൻ അവർക്ക് അനുവദിക്കും. ന്യൂഡൽഹിയിലെ നിർവാചൻ സദനിൽ വ്യാഴാഴ്ച നടന്ന വാദം കേൾക്കലിന് ശേഷമാണ് ഈ ഉത്തരവ് വന്നത്. ഇരുവിഭാഗങ്ങളിൽ നിന്നും അന്തിമ സമർപ്പണങ്ങൾ തേടിയ ശേഷമാണ് ഇസിഐ വാദം കേട്ടത്.

ഏപ്രിലിൽ നടന്ന നിയമസഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ ബിജെപിയോട് തൃണമൂല്‍ പരാജയപ്പെട്ടതിന് പിന്നാലെ മുൻ മുഖ്യമന്ത്രി മമത ബാനർജിയിൽ നിന്ന് അകന്നുപോയ, പുതുതായി തെരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട 80 ടിഎംസി എംഎൽഎമാരിൽ 60 ഓളം പേരുടെ ഗ്രൂപ്പിനെ നയിക്കുന്നത് പശ്ചിമ ബംഗാൾ പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് റിതബ്രത ബാനർജിയാണ്. തങ്ങളാണ് "യഥാർഥ" തൃണമൂൽ കോൺഗ്രസ് എന്ന് അവകാശപ്പെട്ട് ഇരുവിഭാഗവും രംഗത്തെത്തുകയും പാർട്ടിയുടെ നിയമപരമായ നേതൃത്വമായി അംഗീകരിക്കണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ട് തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മിഷനെ സമീപിക്കുകയുമായിരുന്നു.

ഒക്ടോബർ 6-ന് നന്ദിഗ്രാമിലും റെജിനഗറിലും നടക്കാനിരിക്കുന്ന ഉപതെരഞ്ഞെടുപ്പിന് മുന്നോടിയായാണ് ഈ തർക്കം ഉണ്ടായിരിക്കുന്നത്. ഇരുവിഭാഗവും തങ്ങളുടെ സ്ഥാനാർഥികളെ ഇവിടെ നിർത്തിയിട്ടുണ്ടെന്ന് മാത്രമല്ല, തൃണമൂലിൻ്റെ പരമ്പരാഗത ചിഹ്നത്തിനായി അവകാശവാദം ഉന്നയിക്കുകയും ചെയ്തിരുന്നു. 2026 ലെ നിയമസഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ ഭവാനിപൂരിൽ മമത ബാനർജിയെ പരാജയപ്പെടുത്തി സീറ്റ് നിലനിർത്തിയ മുഖ്യമന്ത്രി സുവേന്ദു അധികാരി നന്ദിഗ്രാം ഒഴിഞ്ഞതിനെ തുടർന്നാണ് അവിടെ ഒഴിവുവന്നത്. ആം ജനതാ ഉന്നയൻ പാർട്ടി സ്ഥാപകൻ ഹുമയൂൺ കബീർ രാജിവച്ചതിനെ തുടർന്നാണ് റെജിനഗർ സീറ്റ് ഒഴിഞ്ഞുകിടക്കുന്നത്. അദ്ദേഹം നൗഡയിൽ നിന്നും വിജയിച്ചിരുന്നു. രണ്ട് സീറ്റുകളിലേക്കുമുള്ള വോട്ടെടുപ്പ് ഒക്ടോബർ 6-നും വോട്ടെണ്ണൽ ഒക്ടോബർ 9-നുമാണ് നിശ്ചയിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഒക്ടോബർ 11-നകം തെരഞ്ഞെടുപ്പ് നടപടികൾ പൂർത്തിയാക്കണമെന്നാണ് കമ്മിഷൻ സമയപരിധി നിശ്ചയിച്ചിരിക്കുന്നത്.


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ELECTION COMMISSION TMC ORDER
KC VENUGOPAL ON TMC SYMBOL
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