'കശ്‌മീർ സർക്കാർ യുവാക്കളെ ലഹരിയുടെ അടിമകളാക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നു': പ്രതിഷേധവുമായി ബിജെപി

മുസ്‌ലീം ഭൂരിപക്ഷ മേഖലയിലുടനീളമുള്ള മദ്യശാലകൾ നിരോധിക്കണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ട് ബിജെപി ജമ്മു കശ്‌മീർ മുഖ്യമന്ത്രി ഒമർ അബ്‌ദുള്ളയുടെ ശ്രീനഗറിലെ വസതിക്ക് മുന്നിൽ മാർച്ച് നടത്തി.

BJP JAMMU KASHMIR BJP PROTEST AGAINST LIQUOR SALES OMAR ABDULLAH
മദ്യം നിരോധിക്കണമെന്ന ആവശ്യവുമായി ബിജെപി നേതാക്കൾ നടത്തിയ പ്രതിഷേധത്തെ തടയുന്ന പോലീസ് (ANI)
By ETV Bharat Kerala Team

Published : May 15, 2026 at 6:14 PM IST

ശ്രീനഗർ: ജമ്മു കശ്‌മീരിലെ മുസ്‌ലീം ഭൂരിപക്ഷ മേഖലയിലുടനീളമുള്ള മദ്യശാലകൾ നിരോധിക്കണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ട് ബിജെപി. സംഭവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഇന്ന് (മെയ് 15) ജമ്മു കശ്മീർ മുഖ്യമന്ത്രി ഒമർ അബ്‌ദുള്ളയുടെ വസതിക്ക് മുന്നിൽ ബിജെപി പ്രവർത്തകർ മാർച്ച് നടത്തി.

രാവിലെ ഒമർ അബ്‌ദുള്ളയുടെ വസതി സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന ഗുപ്ർ‌കർ റോഡിലേക്കാണ് ബിജെപി നേതാക്കളും പ്രവർത്തകരും മാർച്ച് നടത്തിയത്. 'മദ്യ വിൽപ്പന നിർത്തുക, ഒമർ സർക്കാർ തുലയട്ടെ' എന്നീ മുദ്രാവാക്യങ്ങൾ മുഴക്കിയാണ് പ്രവർത്തകർ സമരം നടത്തിയത്. സർക്കാർ മേഖലയിൽ മദ്യ വിൽപ്പനയെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുകയും പിന്തുണയ്ക്കുകയും ചെയ്യുന്നുവെന്ന് ആരോപിച്ചായിരുന്നു ബിജെപി പ്രവർത്തകരുടെ പ്രതിഷേധം.

''കശ്‌മീരിലെ ഭാരതീയ ജനതാ പാർട്ടി എല്ലാത്തരം ലഹരികൾക്കും എതിരാണ്. നാഷണൽ കോൺഫറൻസ് സർക്കാർ പ്രാദേശത്തെ യുവാക്കളെ ലഹരിയുടെ അടിമകളാക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നു. സർക്കാർ മദ്യത്തെ പിന്തുണയ്ക്കുകയാണ്.

മുസ്‌ലീം ഭൂരിപക്ഷമുള്ള കശ്‌മീരിനെ സൂഫികളുടെയും സന്യാസിമാരുടെയും നാട്ടിൽ മദ്യശാലകൾ തുറക്കാൻ ബിജെപി അനുവദിക്കില്ല. ഒമർ അബ്‌ദുള്ള സർക്കാർ ഇത് ശ്രദ്ധിച്ചില്ലെങ്കിൽ, ഞങ്ങൾ പ്രതിഷേധം തുടരും. ബിജെപി മദ്യശാലകൾ പൂട്ടിക്കും. വരുമാനത്തിനായി മദ്യത്തെ പിന്തുണയ്ക്കുന്ന പാർട്ടിക്കുള്ള മുന്നറിയിപ്പാണിത്'' - ബിജെപി വക്താവ് അൽതാഫ് താക്കൂർ പറഞ്ഞു.

കേന്ദ്രഭരണ പ്രദേശത്ത് മദ്യം അനുവദിക്കുന്നതിനെച്ചൊല്ലി നാഷണൽ കോൺഫറൻസും, പീപ്പിൾസ് ഡെമോക്രാറ്റിക് പാർട്ടിയും (പിഡിപി) തമ്മിൽ ചൂടേറിയ ചർച്ചയും, വാഗ്‌വാദങ്ങളും നടക്കുന്ന സാഹചര്യത്തിലാണ് പ്രതിഷേധം ശക്തമാകുന്നത്.

കഴിഞ്ഞ രണ്ട് വർഷത്തിനിടെ മദ്യവിൽപ്പനയിൽ നിന്നുള്ള വരുമാനത്തിൽ വർധനവ് ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട്. മുസ്‌ലീം ഭൂരിപക്ഷ പ്രദേശമായ കശ്‌മീരീൽ കഴിഞ്ഞ രണ്ട് വർഷത്തിനിടെ ആകെ ലഭിച്ച 2,152 കോടി രൂപയിൽ 18,448.50 ലക്ഷം രൂപ മദ്യവിൽപ്പനയിൽ നിന്നുമാണ്. എന്നാൽ മത, പൗര സമൂഹ കൂട്ടായ്‌മകളിൽനിന്നും മദ്യം നിരോധിക്കണമെന്ന ആവശ്യം വർധിച്ചുവരികയാണ്.

അതേസമയം മദ്യനിരോധനം ഏർപ്പെടുത്തിയില്ലെങ്കിൽ മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ വസതിക്ക് പുറത്ത് നിരാഹാര സമരം നടത്തുമെന്ന് ബിജെപി നേതാവ് മൻസൂർ ഭട്ട് മുന്നറിയിപ്പ് നൽകി.

"ഒമർ അബ്‌ദുള്ളയ്ക്ക് ജനങ്ങൾ ശക്തമായ ജനവിധി നൽകിയിട്ടുണ്ട്. പിഡിപിയുടെയോ നാഷണൽ കോൺഫറൻസിൻ്റെയോ കഴിവില്ലായ്‌മയായി അദ്ദേഹം ഇതിനെ കാണരുത്. നമ്മുടെ യുവാക്കൾ മദ്യത്തിന് അടിമകളായി മാറുന്നതിനാൽ സർക്കാർ മദ്യം നിരോധിക്കണം. നമ്മുടെ അമ്മമാർ അവരുടെ കുഞ്ഞുങ്ങൾ ലഹരിക്ക് അടിമയായി മരിക്കുന്നത് കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്," ബിജെപി ആരോപിച്ചു. ഒരു മതവും മദ്യ ഉപഭോഗത്തെ പിന്തുണയ്ക്കുന്നില്ലെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു.

