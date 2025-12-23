ഇന്ത്യൻ ഭരണഘടന ഇല്ലാതാക്കാൻ ബിജെപി ശ്രമിക്കുന്നു; ബിജെപിയെ രൂക്ഷമായി വിമർശിച്ച് രാഹുൽ ഗാന്ധി
ബിജെപി പൂർണ്ണ തോതിലുള്ള ആക്രമണം ആരംഭിച്ചിട്ടുണ്ടെന്നും രാജ്യത്തിൻ്റെ സ്ഥാപന ചട്ടക്കൂട് പിടിച്ചെടുത്തിരിക്കുകയാണെന്നും രാഹുൽ ഗാന്ധി ആരോപിച്ചു.
Published : December 23, 2025 at 8:36 AM IST
ന്യൂഡൽഹി: ബിജെപിയെ രൂക്ഷമായി വിമർശിച്ച് പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് രാഹുൽ ഗാന്ധി. എല്ലാവർക്കും തുല്യ അവകാശങ്ങൾ ഉറപ്പുനൽകുന്ന "ഭരണഘടന ഇല്ലാതാക്കാനാണ് ബിജെപിയുടെ ശ്രമ"മെന്ന് രാഹുൽ ഗാന്ധി ആരോപിച്ചു. പാർട്ടിയെ അധികാരത്തിൽ നിന്ന് പുറത്താക്കാൻ കഴിവുള്ള പ്രതിപക്ഷ പ്രതിരോധ സംവിധാനം കെട്ടിപ്പടുക്കുകയാണ് ലക്ഷ്യമെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. ബെർലിനിലെ ഹെർട്ടി സ്കൂൾ യൂണിവേഴ്സിറ്റയിൽ സംസാരിക്കുകയായിരുന്നു അദ്ദേഹം.
Watch: Shri @RahulGandhi speaks at the Hertie School - 'Politics is the art of listening' | Berlin, Germany. https://t.co/304NdurE0R— Congress (@INCIndia) December 22, 2025
'ബിജെപി പ്രധാനമായും മുന്നോട്ടുവയ്ക്കുന്നത് ഭരണഘടനയെ ഇല്ലാതാക്കുക എന്ന ആശയമാണ്. സംസ്ഥാനങ്ങൾ തമ്മിലുള്ള സഹകരണം ഇല്ലാതാക്കണം, ഭാഷകളും മതങ്ങളും ഒന്നാണ് എന്ന ആശയം ഇല്ലാതാക്കണം. രാഷ്ട്രീയം എന്നത് ഒരു കലയാണ്. ഞങ്ങൾ ബിജെപിയോട് പോരാടുന്നില്ല. ഇന്ത്യൻ സ്ഥാപന ഘടന പിടിച്ചെടുക്കുന്നതിന് എതിരെയാണ് ഞങ്ങൾ പോരാടുന്നത്' വിദ്യാർത്ഥികളുടെ ചോദ്യങ്ങൾക്ക് ഉത്തരം നൽകിക്കൊണ്ട് പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് പറഞ്ഞു.
ബിജെപി പൂർണ്ണ തോതിലുള്ള ആക്രമണം ആരംഭിച്ചിട്ടുണ്ടെന്നും രാജ്യത്തിൻ്റെ സ്ഥാപന ചട്ടക്കൂട് പിടിച്ചെടുത്തിരിക്കുകയാണെന്നും അദ്ദേഹം ആരോപിച്ചു. ഏറ്റവും വലുതും സങ്കീർണ്ണവുമായ ഇന്ത്യൻ ജനാധിപത്യം ഒരു ആഗോള ആസ്തിയാണെന്നും ഇന്ത്യൻ ജനാധിപത്യ വ്യവസ്ഥയ്ക്കെതിരായ "ആക്രമണം" ആഗോള ജനാധിപത്യ വ്യവസ്ഥയ്ക്കെതിരെ നടത്തുന്ന ആക്രമണമാണെന്നും രാഹുൽ കൂട്ടിച്ചേർത്തു.
"ഈ ഗ്രഹത്തിലെ ജനാധിപത്യത്തെക്കുറിച്ച് എന്തെങ്കിലും പറയാൻ നിങ്ങൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നുവെങ്കിൽ, ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും വലുതും സങ്കീർണ്ണവുമായ ജനാധിപത്യത്തെ നിങ്ങൾക്ക് അവഗണിക്കാൻ കഴിയില്ല. അതുകൊണ്ടാണ് ഇന്ത്യൻ ജനാധിപത്യം ഒരു ആഗോള ആസ്തിയാണെന്ന് ഞാൻ പറയുന്നത്. അപ്പോൾ ഇന്ത്യൻ ജനാധിപത്യ വ്യവസ്ഥയ്ക്കു നേരെയുള്ള ആക്രമണം യഥാർത്ഥത്തിൽ ഇന്ത്യൻ ജനാധിപത്യ വ്യവസ്ഥയ്ക്കു നേരെ മാത്രം നടത്തുന്ന ഒരു ആക്രമണമല്ല, ആഗോള ജനാധിപത്യ വ്യവസ്ഥയ്ക്കു നേരെയുള്ള ഒരു ആക്രമണം കൂടിയാണ്," രാഹുൽ ഗാന്ധി പറഞ്ഞു.
"ഇന്ത്യയിലെ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് സംവിധാനത്തിൽ ഒരു പ്രശ്നമുണ്ടെന്ന് ഞങ്ങൾ അടിസ്ഥാനപരമായി വിശ്വസിക്കുന്നു. രണ്ടാമത്തെ കാര്യം, നമ്മുടെ സ്ഥാപന ചട്ടക്കൂടിൻ്റെ മൊത്തത്തിലുള്ള പിടിച്ചെടുക്കലാണ്. നമ്മുടെ രാജ്യത്തിൻ്റെ സ്ഥാപന ചട്ടക്കൂടിനുമേൽ പൂർണ്ണമായ ആക്രമണം നടക്കുന്നുണ്ട്," അദ്ദേഹം ആരോപിച്ചു. ഇന്ത്യയിൽ സ്ഥാപനങ്ങൾ നിർവഹിക്കേണ്ട കടമകൾ അവർ ചെയ്യുന്നില്ലെന്നും അദ്ദേഹം അഭിപ്രായപ്പെട്ടു. യൂറോപ്യൻ യൂണിയൻ കെട്ടിപ്പടുക്കാൻ യൂറോപ്യന്മാർ പാടുപെടുമ്പോൾ, 1947 ൽ ഇന്ത്യ ഭരണഘടനയെ അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ള ഒരു സാമ്പത്തിക,രാഷ്ട്രീയ യൂണിയൻ കെട്ടിപ്പടുത്തുവെന്നും പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് പറഞ്ഞു. കഴിഞ്ഞ ആഴ്ച പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് ജർമ്മനിയിൽ പര്യടനം നടത്തിയിരുന്നു.
