ഇന്ത്യ മുന്നണിക്ക് മറുപടിയുമായി ബിജെപി; രാജ്യവ്യാപക പദയാത്ര ഇന്ന്, ഹൈദരാബാദിൽ അമിത് ഷാ നയിക്കും
എൻഡിഎ സർക്കാരിനും മുഖ്യ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മിഷണർ ഗ്യാനേഷ് കുമാറിനുമെതിരെ ഇന്ത്യ മുന്നണി വലിയ രീതിയിലുള്ള പ്രതിഷേധങ്ങളാണ് ഉയർത്തുന്നത്
Published : November 2, 2026 at 11:06 AM IST
ഹൈദരാബാദ്: പ്രതിപക്ഷമായ ഇന്ത്യ മുന്നണിയുടെ ആരോപണങ്ങളെ പ്രതിരോധിക്കാൻ ലക്ഷ്യമിട്ട് ബിജെപിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ രാജ്യവ്യാപകമായി ഇന്ന് പദയാത്രകൾ സംഘടിപ്പിക്കും. 'ജനാധിപത്യത്തെ രക്ഷിക്കൂ, അരാജകത്വം ഒഴിവാക്കൂ' എന്ന മുദ്രാവാക്യമുയർത്തി ബിഹാർ, പശ്ചിമബംഗാൾ, തെലങ്കാന എന്നീ സംസ്ഥാനങ്ങളിലാണ് പ്രധാനമായും പദയാത്രകൾ നടക്കുന്നത്. ബിജെപി ദേശീയ അധ്യക്ഷൻ നിതിൻ നബിൻ ബിഹാറിലും പശ്ചിമബംഗാളിലും പദയാത്രകൾക്ക് നേതൃത്വം നൽകുമ്പോൾ, കേന്ദ്ര ആഭ്യന്തര മന്ത്രി അമിത് ഷാ തെലങ്കാനയിലെ ഹൈദരാബാദിൽ നടക്കുന്ന മാർച്ചിനെ നയിക്കും.
ഇന്ത്യ മുന്നണിക്ക് മറുപടി
നിയമസഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പുകളിൽ വോട്ട് മോഷണം നടന്നുവെന്നും ഫലങ്ങളിൽ കൃത്രിമം കാണിച്ചുവെന്നും ആരോപിച്ച് എൻഡിഎ സർക്കാരിനും മുഖ്യ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മിഷണർ ഗ്യാനേഷ് കുമാറിനുമെതിരെ ഇന്ത്യ മുന്നണി വലിയ രീതിയിലുള്ള പ്രതിഷേധങ്ങളാണ് ഉയർത്തുന്നത്. ഇതിന് മറുപടി നൽകുക എന്ന ലക്ഷ്യത്തോടെയാണ് ബിജെപി രാജ്യവ്യാപകമായി പ്രചാരണം ആരംഭിച്ചിരിക്കുന്നത്.
ഞായറാഴ്ച ന്യൂഡൽഹിയിലെ രാംലീല മൈതാനത്ത് ഇന്ത്യ മുന്നണിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ വൻ റാലി സംഘടിപ്പിച്ചിരുന്നു. പ്രതിപക്ഷം രാജ്യത്ത് തെറ്റായ വിവരങ്ങൾ പ്രചരിപ്പിക്കുകയാണെന്നും സംഘടിതമായ അരാജകത്വം സൃഷ്ടിക്കാൻ ശ്രമിക്കുകയാണെന്നും ബിജെപി ആരോപിക്കുന്നു. ഇതിനെതിരെ ജനങ്ങളെ ബോധവത്കരിക്കുന്നതിൻ്റെ ഭാഗമായാണ് തിങ്കളാഴ്ചത്തെ പദയാത്രകൾ എന്ന് പാർട്ടി നേതൃത്വം വ്യക്തമാക്കി.
പദയാത്രകളുടെ സമയക്രമം
ബിജെപി ബിഹാർ ഘടകം എക്സിൽ പങ്കുവച്ച വിവരങ്ങൾ അനുസരിച്ച്, നിതിൻ നബിൻ്റെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള ആദ്യ പദയാത്ര ഇന്ന് (നവംബർ രണ്ട്) ഭഗൽപൂരിൽ നടക്കും. രാവിലെ 11 മണിക്ക് ലജ്പത് പാർക്കിൽ നിന്ന് ആരംഭിക്കുന്ന കാൽനടയാത്ര ഉച്ചയ്ക്ക് 12.30ന് സേവാ ജ്യോതി ചൗക്കിൽ സമാപിക്കും. ബിഹാറിലെ പരിപാടികൾ പൂർത്തിയാക്കിയ ശേഷം അദ്ദേഹം കൊൽക്കത്തയിലേക്ക് തിരിക്കും. അവിടെ നടക്കുന്ന രണ്ടാമത്തെ പദയാത്രയ്ക്കും അദ്ദേഹം നേതൃത്വം നൽകും. ബിജെപി പുറത്തിറക്കിയ വാർത്താക്കുറിപ്പ് പ്രകാരം, വൈകുന്നേരം മൂന്ന് മണിക്ക് കോളജ് സ്ട്രീറ്റിൽ നിന്ന് ആരംഭിക്കുന്ന മാർച്ച് 5.30ന് ധർമതലയിൽ അവസാനിക്കും.
കോൺഗ്രസ് നടത്തുന്ന വ്യാജ പ്രചാരണങ്ങൾക്കെതിരെ തെലങ്കാന ബിജെപി ഘടകം സംഘടിപ്പിക്കുന്ന പദയാത്രയിലാണ് കേന്ദ്ര ആഭ്യന്തര മന്ത്രി അമിത് ഷാ പങ്കെടുക്കുന്നത്. ഇന്ന് ഉച്ചയ്ക്ക് ശേഷം ബഷീർബാഗിലെ ബാബു ജഗ്ജീവൻ റാം പ്രതിമയ്ക്ക് മുന്നിൽ നിന്ന് ആരംഭിക്കുന്ന കാൽനടയാത്ര മൊസാംജാഹി മാർക്കറ്റിൽ സമാപിക്കും. കേന്ദ്ര കൽക്കരി വകുപ്പ് മന്ത്രി ജി. കിഷൻ റെഡ്ഡി, തെലങ്കാന ബിജെപി അധ്യക്ഷൻ എൻ. രാമചന്ദർ റാവു എന്നിവർ ഞായറാഴ്ച അമിത് ഷായുടെ പദയാത്ര കടന്നുപോകുന്ന വഴികൾ സന്ദർശിച്ച് വിലയിരുത്തിയിരുന്നു. പരിപാടി വൻ വിജയമാക്കുന്നതിനായി സുരക്ഷ ഉൾപ്പെടെയുള്ള ക്രമീകരണങ്ങൾ ഇരുവരും പരിശോധിച്ചതായി ബിജെപി വൃത്തങ്ങൾ അറിയിച്ചു.
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മൊസാംജാഹി മാർക്കറ്റിൽ നടക്കുന്ന പൊതുസമ്മേളനത്തിൽ അമിത് ഷാ ജനങ്ങളെ അഭിസംബോധന ചെയ്ത് സംസാരിക്കുമെന്ന് എൻ. രാമചന്ദർ റാവു വ്യക്തമാക്കി. അഭിഭാഷകർ, ഡോക്ടർമാർ, പ്രമുഖർ എന്നിവർക്ക് പുറമെ ആയിരക്കണക്കിന് പാർട്ടി പ്രവർത്തകരും സാധാരണക്കാരും ഈ കാൽനടയാത്രയിൽ പങ്കെടുക്കുമെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു. അതേസമയം, വോട്ട് മോഷണം ആരോപിച്ച് ബിജെപിയെ അധികാരത്തിൽ നിന്ന് പുറത്താക്കണമെന്ന് ഇന്ത്യ മുന്നണി ഞായറാഴ്ച ആഹ്വാനം ചെയ്തിരുന്നു.
രാജ്യദ്രോഹ കുറ്റത്തിന് മുഖ്യ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മിഷണർ ഗ്യാനേഷ് കുമാറിനെ ഭാവിയിൽ തൽസ്ഥാനത്ത് നിന്ന് നീക്കി ജയിലിൽ അടയ്ക്കുമെന്നും, പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദിക്കും ആഭ്യന്തര മന്ത്രി അമിത് ഷായ്ക്കും നിയമത്തിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടാൻ കഴിയില്ലെന്നും രാഹുൽ ഗാന്ധി റാലിയിൽ തുറന്നടിച്ചിരുന്നു. ഈ രാഷ്ട്രീയ സാഹചര്യത്തിലാണ് ബിജെപിയുടെ പുതിയ നീക്കം.
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