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ബിജെപിയിൽ വൻ അഴിച്ചുപണി; പുതിയ ഭാരവാഹി പട്ടിക ഇന്ന് പ്രഖ്യാപിക്കും

സ്മൃതി ഇറാനി, അനുരാഗ് ഠാക്കൂർ, പൂനം മഹാജൻ, ക്യാപ്റ്റൻ ബ്രിജേഷ് ചൗട്ട, ഹരീഷ് ദ്വിവേദി, കവിത പാട്ടിദാർ, ഭോല സിങ് തുടങ്ങിയ പ്രമുഖർ പുതിയ പട്ടികയിൽ ഇടംപിടിക്കുമെന്നാണ് സൂചന

BJP ORGANIZATIONAL OVERHAUL SMRITI IRANI BJP POST ANURAG THAKUR NEW ROLE BJP GENERAL SECRETARIES
Representative image (ANI)
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By ETV Bharat Kerala Team

Published : August 17, 2026 at 12:27 PM IST

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ന്യൂഡൽഹി: ബിജെപിയുടെ പുതിയ ദേശീയ ഭാരവാഹി പട്ടിക ഇന്ന് പ്രഖ്യാപിക്കും. യുവാക്കൾക്കും സ്ത്രീകൾക്കും കൂടുതൽ പ്രാതിനിധ്യം നൽകുന്ന പുതിയ നേതൃനിരയെയാണ് ആർഎസ്എസ് നേതൃത്വവുമായുള്ള കൂടിയാലോചനകൾക്ക് ശേഷം പാർട്ടി അവതരിപ്പിക്കുന്നത്.

പ്രമുഖർ പട്ടികയിൽ
സ്മൃതി ഇറാനി, അനുരാഗ് ഠാക്കൂർ, പൂനം മഹാജൻ, ക്യാപ്റ്റൻ ബ്രിജേഷ് ചൗട്ട, ഹരീഷ് ദ്വിവേദി, കവിത പാട്ടിദാർ, ഭോല സിങ് തുടങ്ങിയ പ്രമുഖർ പുതിയ പട്ടികയിൽ ഇടംപിടിക്കുമെന്നാണ് സൂചന. ദേശീയ ജനറൽ സെക്രട്ടറിമാർ, ദേശീയ വൈസ് പ്രസിഡൻ്റുമാർ, വിവിധ വകുപ്പുകളുടെ തലവന്മാർ എന്നീ സ്ഥാനങ്ങളിലേക്കാണ് പുതിയ നിയമനങ്ങൾ നടക്കുന്നത്. കഴിഞ്ഞ അഞ്ച് വർഷത്തിനിടയിൽ പാർട്ടിയിൽ നടക്കുന്ന ഏറ്റവും വലിയ സംഘടനാ അഴിച്ചുപണിയാണിത്. വലിയൊരു തലമുറമാറ്റം തന്നെ പുതിയ പ്രഖ്യാപനത്തിൽ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നുണ്ട്.

ജനറൽ സെക്രട്ടറിമാർക്ക് നിർണായക ചുമതല
പുതിയ ടീമിൽ ജനറൽ സെക്രട്ടറിമാർക്ക് തന്നെയായിരിക്കും ഏറ്റവും കൂടുതൽ പ്രാധാന്യം ലഭിക്കുക. സംഘടനാപരമായ വിലയിരുത്തലുകൾക്കായി രണ്ടാഴ്ച കൂടുമ്പോൾ ഇവർ പാർട്ടി അധ്യക്ഷനുമായി കൂടിക്കാഴ്ച നടത്താറുണ്ട്. നിലവിൽ ബിജെപിക്ക് ഏഴ് ജനറൽ സെക്രട്ടറിമാരാണുള്ളത്. പുതിയ മാറ്റത്തിൽ ഇവരുടെ എണ്ണം വർധിക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. അമിത് ഷാ ബിജെപി അധ്യക്ഷനായിരുന്ന കാലത്ത് പാർട്ടിയിൽ വലിയ മാറ്റങ്ങൾ കൊണ്ടുവന്നിരുന്നു. ലൈബ്രറി, ഡോക്യുമെൻ്റേഷൻ, സദ്ഭരണം എന്നിവയുൾപ്പെടെ പത്തൊൻപത് പുതിയ വകുപ്പുകൾ അന്ന് രൂപീകരിച്ചു. കൂടാതെ സ്വച്ഛ് ഭാരത് ഉൾപ്പെടെ ആറ് പ്രധാന സംഘടനാ പദ്ധതികൾക്കും അദ്ദേഹം തുടക്കം കുറിച്ചു. സമാനമായ ഘടനാപരമായ മാറ്റങ്ങൾ ഇത്തവണയും പ്രതീക്ഷിക്കുന്നുണ്ട്.

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സാങ്കേതികവിദ്യയ്ക്ക് മുൻഗണന
ഡാറ്റ, സോഷ്യൽ മീഡിയ, അനലിറ്റിക്സ്, സാങ്കേതികവിദ്യ, ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇൻ്റലിജൻസ് എന്നീ മേഖലകൾക്ക് പുതിയ മാറ്റത്തിൽ കൂടുതൽ സംഘടനാപരമായ ശ്രദ്ധ ലഭിക്കും. ഇതിനായി പ്രത്യേക വകുപ്പുകൾ തന്നെ രൂപീകരിച്ചേക്കും. ആധുനിക കാലത്തെ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് പ്രചാരണങ്ങളിൽ സാങ്കേതികവിദ്യയുടെ പങ്ക് വലുതായതിനാൽ ഈ മേഖലകളിൽ പ്രാവീണ്യമുള്ളവരെ നേതൃനിരയിലേക്ക് കൊണ്ടുവരാനാണ് പാർട്ടി ശ്രമിക്കുന്നത്.

ലക്ഷ്യം വരാനിരിക്കുന്ന തെരഞ്ഞെടുപ്പുകൾ
2027ൽ നടക്കുന്ന ഉത്തർപ്രദേശ് നിയമസഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പിനും 2029ലെ ലോക്‌സഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പിനുമായി പാർട്ടിയെ സജ്ജമാക്കുക എന്നതാണ് പുതിയ നേതൃനിരയുടെ പ്രധാന ചുമതല. അടുത്തിടെ നടന്ന ബാങ്കിപ്പൂർ ഉപതെരഞ്ഞെടുപ്പിലെ പരാജയവും പാർട്ടിക്കെതിരെ ഉയർന്ന പ്രതിഷേധങ്ങളും ആഭ്യന്തര അവലോകനത്തിൽ ചർച്ചയായിരുന്നു. ഈ വിഷയങ്ങൾ പുതിയ നിയമനങ്ങളെ സ്വാധീനിക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. ദീർഘകാല വിജയത്തിനായി താഴെത്തട്ടിൽ മികച്ച ഫലം ഉണ്ടാക്കേണ്ടതിൻ്റെ ആവശ്യകത പാർട്ടി വൃത്തങ്ങൾ ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുന്നു. ജനങ്ങളിലേക്ക് കൂടുതൽ ഇറങ്ങിച്ചെന്ന് പ്രവർത്തിക്കാൻ കഴിയുന്ന നേതാക്കളെയാണ് പാർട്ടിക്ക് ഇപ്പോൾ ആവശ്യമെന്നും വിലയിരുത്തലുണ്ട്.
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TAGGED:

BJP ORGANIZATIONAL OVERHAUL
SMRITI IRANI BJP POST
ANURAG THAKUR NEW ROLE
BJP GENERAL SECRETARIES
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