ETV Bharat / bharat

ബിജെപിയുടെ തലപ്പത്ത് ഇനി നിതിൻ നബിൻ? ഔദ്യോഗിക പ്രഖ്യാപനം ഉടൻ, തെരഞ്ഞെടുപ്പ് പ്രക്രിയ പുരോഗമിക്കുന്നു

ഭാരതീയ ജനതാ പാർട്ടിയുടെ 12-ാമത് ദേശീയ അധ്യക്ഷൻ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് പ്രക്രിയയാണ് ഇന്ന് നടക്കുന്നത്. ബിജെപിയുടെ വർക്കിങ് പ്രസിഡൻ്റായ നിതിൻ നബിന് സാധ്യത. വൈകീട്ട് 6.30 ന് ദേശീയ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് ഉദ്യോഗസ്ഥർ പത്രക്കുറിപ്പ് പുറത്തിറക്കും.

BJP NATIONAL PRESIDENT POLLS NITIN NABIN PROFILE ബിജെപി ദേശീയ അധ്യക്ഷൻ BJP NATIONAL PRESIDENT POLL
BJP National Working President Nitin Nabin (PTI)
author img

By ETV Bharat Kerala Team

Published : January 19, 2026 at 3:54 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

ന്യൂഡൽഹി: ബിജെപിയുടെ ദേശീയ അധ്യക്ഷനെ തെരഞ്ഞെടുക്കുന്ന പ്രക്രിയ ആരംഭിച്ചു. ഡൽഹിയിലെ ബിജെപി ആസ്ഥാനത്ത് നാമനിർദേശ പത്രികാ സമർപ്പണ പ്രക്രിയകൾ ആരംഭിച്ചതായി ഔദ്യോഗിക വൃത്തങ്ങൾ അറിയിച്ചു. ജെപി നദ്ദയുടെ പിൻഗാമിയായി നിതിൻ നബിൻ അധ്യക്ഷ സ്ഥാനത്തേക്ക് എത്താനാണ് സാധ്യത.

ആഭ്യന്തരമന്ത്രി അമിത് ഷാ, താഗത മന്ത്രി നിതിൻ ഗഡ്കരി, മുതിർന്ന നേതാക്കളായ ധർമ്മേന്ദ്ര പ്രധാൻ, ഭൂപേന്ദ്ര യാദവ്, കിരൺ റിജിജു എന്നിവരുടെ സാന്നിധ്യത്തിൽ ബിജെപി അധ്യക്ഷൻ നദ്ദയും പ്രതിരോധ മന്ത്രി രാജ്‌നാഥ് സിങ്ങും നബിൻ്റെ നാമനിർദ്ദേശ പത്രിക തെരഞ്ഞെടുപ്പിൻ്റെ റിട്ടേണിംഗ് ഓഫിസർ കെ ലക്ഷ്‌മണിന് കൈമാറി.

ഇടിവി ഭാരത് കേരള വാട്‌സ്‌ആപ്പ് ചാനലില്‍ ജോയിന്‍ ചെയ്യാന്‍ ഈ ലിങ്കില്‍ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക

മുഖ്യമന്ത്രിമാരായ യോഗി ആദിത്യനാഥ്, പുഷ്‌കർ സിംഗ് ധാമി, നയാബ് സിംഗ് സൈനി, പ്രമോദ് സാവന്ത് എന്നിവരും ചടങ്ങിൽ പങ്കെടുത്തു. നബിന് പിന്തുണ പ്രഖ്യാപിച്ച് ബിഹാർ, ആന്ധ്രാപ്രദേശ്, മഹാരാഷ്ട്ര, അസം, ജാർഖണ്ഡ് തുടങ്ങിയ സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള നേതാക്കളും എത്തിയിട്ടുണ്ട്.

പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദി, ആഭ്യന്തരമന്ത്രി അമിത് ഷാ എന്നിവരുൾപ്പെടെയുള്ള ഉന്നത പാർട്ടി നേതാക്കൾ നബിൻ്റെ സ്ഥാനാർത്ഥിത്വത്തെ പിന്തുണയ്ക്കുന്നതിനാൽ, ബിജെപിയുടെ പന്ത്രണ്ടാമത് ദേശീയ പ്രസിഡൻ്റായി നബിൻ എതിരില്ലാതെ തെരഞ്ഞെടുക്കപ്പെടാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. ഇന്ന്(ജനുവരി 19) ഉച്ചയ്ക്ക് രണ്ടുമണി മുതൽ നാല് മണിവരെ നാമ നിർദേശ പത്രിക സമർപ്പിക്കാനുള്ള സമയം അനുവദിച്ചത്. ശേഷം പത്രികകളുടെ സൂക്ഷമ പരിശോധന നടത്തി വൈകീട്ട് 6.30 ന് പത്രക്കുറിപ്പ് പുറത്തിറക്കും.

പാർട്ടിയുടെ ദേശീയ കൗൺസിലിൽ നിന്നും സംസ്ഥാന കൗൺസിലുകളിൽ നിന്നുമുള്ള പ്രതിനിധികൾ ഉൾപ്പെടുന്ന ഇലക്‌ടറൽ കോളജ് വഴിയാണ് പുതിയ ദേശീയ അധ്യക്ഷനെ തീരുമാനിക്കുന്നത്. ബിജെപിയുടെ ഭരണഘടന പ്രകാരം, ഒരു സംസ്ഥാനത്തെ ഇലക്‌ടറൽ കോളജിലെ കുറഞ്ഞത് 20 അംഗങ്ങളെങ്കിലും സംയുക്തമായി ഒരു സ്ഥാനാർഥിയെ നിർദ്ദേശിക്കണം. നിർദേശിക്കപ്പെടുന്ന വൃക്തിക്ക് കുറഞ്ഞത് 15 വർഷത്തെ അംഗത്വം ഉണ്ടായിരിക്കണമെന്നതാണ് നിബന്ധന. ജനുവരി 20 (ചൊവ്വാഴ്‌ച) നാകും ബിജെപിയുടെ പുതിയ ദേശീയ അധ്യക്ഷനെ തെരഞ്ഞെടുക്കുക.

പ്രതീക്ഷയിൽ നിതിൻ നബി

ബിജെപിയുടെ ദേശീയ വർക്കിങ് പ്രസിഡൻ്റായ നിതിൻ നബിൻ ഉന്നത സ്ഥാനത്തേക്ക് നാമനിർദ്ദേശം സമർപ്പിച്ചു. നിതിൻ നബി തെരഞ്ഞെടുക്കപ്പെടുകയാണെങ്കിൽ ബിജെപിയുടെ ദേശീയ അധ്യക്ഷ സ്ഥാനത്തെത്തുന്ന ഏറ്റവും പ്രായം (45) കുറഞ്ഞ വ്യക്തിയായി നിതിൻ നബിൻ മാറും. അന്തരിച്ച മുതിർന്ന ബിജെപി നേതാവും നാല് തവണ എംഎൽഎയുമായ നബിൻ കിഷോർ പ്രസാദ് സിൻഹയുടെ മകനാണ്.

പാർട്ടിയുടെ ചരിത്രത്തിലെ ഏറ്റവും പ്രായം കുറഞ്ഞ വർക്കിങ് പ്രസിഡൻ്റുമാരിൽ ഒരാളാണ് നിതിൻ നബിൻ. 2025 ഡിസംബറിലാണ് ബിജെപിയുടെ ദേശീയ വർക്കിങ് പ്രസിഡൻ്റായി നിതിൻ നബിനെ തെരഞ്ഞെടുത്തത്. ബിഹാറിലെ മന്ത്രിയും അഞ്ച് തവണ എംഎൽഎയുമായിരുന്നു നിതിൻ നബിൻ.

പട്‌നയിലെ ബങ്കിപൂർ നിയോജകമണ്ഡലത്തിൽ നിന്ന് അഞ്ച് തവണ നിയമസഭാംഗമായിട്ടുണ്ട്. നിതീഷ്‌കുമാർ മന്ത്രിസഭയില്‍ റോഡ് നിർമാണം, നഗരവികസനം, ഭവന നിർമാണം, നിയമം , നീതി എന്നീ വകുപ്പുകളാണ് നിതിൻ നബിൻ കൈകാര്യം ചെയ്‌തിരുന്നത്. അഖില ഭാരതീയ വിദ്യാർത്ഥി പരിഷത്ത് (എബിവിപി) വഴിയായിരുന്നു നബിൻ്റെ രാഷ്‌ട്രീയ പ്രവേശനം. ബിജെപിയുടെ യുവജന വിഭാഗമായ ഭാരതീയ ജനത യുവ മോർച്ചയിൽ (ബിജെവൈഎം) സുപ്രധാന സംഘടനാ സ്ഥാനങ്ങൾ വഹിച്ചു, അതിൽ ബിജെവൈഎം ബിഹാറിന്റെ ദേശീയ ജനറൽ സെക്രട്ടറിയും സംസ്ഥാന പ്രസിഡൻ്റും ഉൾപ്പെടുന്നു.

സിക്കിം, ഛത്തീസ്‌ഗഡ് തുടങ്ങിയ സംസ്ഥാനങ്ങളുടെ ബിജെപിയുടെ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് ഇൻചാർജായും നബിൻ സേവനമനുഷ്‌ഠിച്ചിട്ടുണ്ട്, ഇവിടെ ബിജെപിയുടെ വിജയത്തിന് പിന്നാലെ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ സംഘടനാ പ്രവര്‍ത്തനങ്ങളുടെ മികവ് ദേശീയ നേതാക്കള്‍ അടക്കം പ്രശംസിച്ചിരുന്നു. താഴെത്തട്ടിലുള്ള ബന്ധം, എളിമയുള്ള സ്വഭാവം, എളുപ്പത്തിൽ കൈകാര്യം ചെയ്യാവുന്ന പ്രവർത്തന ശൈലി എന്നിവയാൽ അദ്ദേഹം അറിയപ്പെടുന്നു. ബിഹാറിൽ നിന്നുള്ള ഒരു നേതാവിനെ ആദ്യമായി ഇത്രയും വലിയ ദേശീയ പദവിയിലേക്ക് കൊണ്ടുവന്നത് കിഴക്കൻ സംസ്ഥാനങ്ങളില്‍ പാർട്ടിയുടെ സ്വാധീനം വർധിപ്പിക്കാനുള്ള തന്ത്രപരമായ നീക്കമായും കണക്കാക്കപ്പെടുന്നു

ALSO READ: യുവ മുഖം, മോദിയുടെയും അമിത് ഷായുടെയും വിശ്വസ്‌തൻ; ബിജെപിയുടെ പുതിയ ദേശീയ വർക്കിങ് പ്രസിഡൻ്റ് നിതിൻ നബിൻ ആരാണ്?

TAGGED:

BJP NATIONAL PRESIDENT POLLS
NITIN NABIN PROFILE
BJP NEW PRESIDENT
HOW BJP SELECT NEW PRESIDENT
BJP NATIONAL PRESIDENT POLL UPDATES

Quick Links / Policies

എഡിറ്റേഴ്സ് പിക്ക്

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.