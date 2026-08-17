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ബിജെപി ദേശീയ ഭാരവാഹികളെ പ്രഖ്യാപിച്ചു; കെ. സുരേന്ദ്രന്‍ ദേശീയ സെക്രട്ടറി, അനിൽ ആന്‍റണി തുടരും

ബി.എൽ. സന്തോഷ് ദേശീയ ജനറൽ സെക്രട്ടറിയായി (ഓർഗനൈസേഷൻ) തുടരും. അതേസമയം, വൈസ് പ്രസിഡന്‍റ് സ്ഥാനത്തുണ്ടായിരുന്ന എ പി അബ്ദുള്ളക്കുട്ടിക്ക് പുതിയ സ്ഥാനം നല്‍കിയിട്ടില്ല..

K SURENDRAN BJP ANIL ANTONY BJP RESHUFFLE
K. Surendran, Anil Antony (Facebook.com)
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By ETV Bharat Kerala Team

Published : August 17, 2026 at 3:28 PM IST

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ന്യൂഡൽഹി: ബിജെപിയുടെ പുതിയ ദേശീയ ഭാരവാഹികളുടെയും വിവിധ മോർച്ച ഭാരവാഹികളുടെയും പട്ടിക പുറത്തിറക്കി. കേരളത്തിൽ നിന്നുള്ള നേതാക്കളായ കെ. സുരേന്ദ്രൻ, അനിൽ ആന്‍റണി എന്നിവരെ പാർട്ടി ദേശീയ സെക്രട്ടറിമാരായി നിയോഗിച്ചിട്ടുണ്ട്. പാര്‍ട്ടി അധ്യക്ഷന്‍ നിതിൻ നബിൻ ആണ് പുതിയ ഭാരവാഹികളെ പ്രഖ്യാപിച്ചത്. ഈ നിയമനങ്ങൾ ഉടനടി പ്രാബല്യത്തിൽ വരുമെന്ന് ജനറൽ സെക്രട്ടറിയും ഓഫീസ് ഇൻ-ചാർജുമായ അരുൺ സിംഗ് അറിയിച്ചു. അനില്‍ ആന്‍റണി ദേശീയ സെക്രട്ടറിയായി തുടര്‍ന്നു വരികയായിരുന്നു. അതേസമയം, വൈസ് പ്രസിഡന്‍റ് സ്ഥാനത്തുണ്ടായിരുന്ന എ പി അബ്ദുള്ളക്കുട്ടിക്ക് പുതിയ സ്ഥാനം നല്‍കിയിട്ടില്ല..

ബിജെപി ദേശീയ സെക്രട്ടറിമാരുടെ പട്ടികയിലാണ് കേരളത്തിൽ നിന്നുള്ള നേതാക്കൾ ഇടംപിടിച്ചത്. കെ. സുരേന്ദ്രനെയും അനിൽ ആന്‍റണിയെയും കൂടാതെ കവിത പാട്ടീൽ (മധ്യപ്രദേശ്), ഡോ. ഭോലാ സിംഗ് (ഉത്തർപ്രദേശ്), ഡോ. പ്രദീപ് വർമ്മ (ജാർഖണ്ഡ്), ജഗ്ദീഷ് ഈശ്വർഭായ് പട്ടേൽ (ഗുജറാത്ത്), ഡോ. സന്ദീപ് പഥക് (ഡൽഹി), ഫാംഗ്നൺ കൊന്യാക് (നാഗാലാൻഡ്), സംഗീത യാദവ് (ഉത്തർപ്രദേശ്), ഡോ. എം. വെങ്കടേഷൻ (തമിഴ്‌നാട്), മനോജ് തിഗ്ഗ (പശ്ചിമ ബംഗാൾ), സിദ്ധാർത്ഥ് ശംഭു (ബീഹാർ), ഡോ. സ്വദേശ് സിംഗ് (ഡൽഹി), മൃഗാങ്ക ദേവ് ബർമൻ (അസം), രോഹൻ ഗുപ്ത (ഗുജറാത്ത്), ജയ് പ്രകാശ് (ഡൽഹി) എന്നിവരും ദേശീയ സെക്രട്ടറിമാരായി ചുമതലയേറ്റു.

ദേശീയ വൈസ് പ്രസിഡന്‍റുമാരായി 13 പേരെയാണ് പ്രഖ്യാപിച്ചത്. വസുന്ധര രാജെ സിന്ധ്യ (രാജസ്ഥാൻ), തീരഥ് സിംഗ് റാവത്ത് (ഉത്തരാഖണ്ഡ്), റാം മാധവ് (ഡൽഹി), ബൈജയന്ത് ജയ് പാണ്ഡെ (ഒഡീഷ), ഡി. പുരന്ദേശ്വരി (ആന്ധ്രാപ്രദേശ്), രേഖ വർമ്മ (ഉത്തർപ്രദേശ്), വർഷാബെൻ നരേന്ദ്രഭായ് ദോഷി (ഗുജറാത്ത്), ഡോ. ഭാരതി പ്രവീൺ പവാർ (മഹാരാഷ്ട്ര), സർദാർ മൻപ്രീത് സിംഗ് ബാദൽ (പഞ്ചാബ്), ലാൽ സിംഗ് ആര്യ (മധ്യപ്രദേശ്), പ്രൊഫ. എം. നാഗരാജ് (കർണാടക), പ്രൊഫ. താരിഖ് മൻസൂർ (ഉത്തർപ്രദേശ്), ഡോ. മധുചന്ദ്ര കർ (പശ്ചിമ ബംഗാൾ) എന്നിവരാണ് വൈസ് പ്രസിഡന്റുമാർ.

ബി.എൽ. സന്തോഷ് ദേശീയ ജനറൽ സെക്രട്ടറിയായി (ഓർഗനൈസേഷൻ) തുടരും. ശിവപ്രകാശ്, സൗദാൻ സിംഗ് എന്നിവരാണ് ജോയിന്‍റ് ജനറൽ സെക്രട്ടറിമാർ (ഓർഗനൈസേഷൻ). ദേശീയ ജനറൽ സെക്രട്ടറിമാരായി വിനോദ് താവ്ഡെ, സുനിൽ ബൻസാൽ, ബിപ്ലബ് കുമാർ ദേബ്, സ്മൃതി ഇറാനി, ഡോ. സതീഷ് പൂനിയ, ഗജേന്ദ്ര പട്ടേൽ, ഹരീഷ് ദ്വിവേദി, സഞ്ജയ് ഭാട്ല എന്നിവരെ തെരഞ്ഞെടുത്തു.

മഹാരാഷ്ട്രയിൽ നിന്നുള്ള പിയൂഷ് ഗോയലാണ് ദേശീയ ട്രഷറർ. രാജസ്ഥാനിൽ നിന്നുള്ള രാജേഷ് മംഗൾ ജോയിന്‍റ് ട്രഷററായി ചുമതലയേൽക്കും. തരുൺ ചുഗ് സെൻട്രൽ ഓഫീസ് ഇൻ-ചാർജ് ആയും മഹേന്ദ്ര പാണ്ഡെ സെൻട്രൽ ഓഫീസ് സെക്രട്ടറിയായും പ്രവർത്തിക്കും. വടക്കുകിഴക്കൻ സംസ്ഥാനങ്ങളുടെ കോർഡിനേറ്ററായി ഡോ. സംബിത് പത്രയെയും ജോയിന്‍റ് കോർഡിനേറ്ററായി രാജീവ് ബബ്ബറെയും ചുമതലപ്പെടുത്തി. ഓൾ സെൽസ് കോർഡിനേറ്ററായി വിഷ്ണു ദത്ത് ശർമ്മയും ജോയിന്‍റ് കോർഡിനേറ്റർമാരായി ഋതുരാജ് സിൻഹ, വിഷ്ണു വർദ്ധൻ റെഡ്ഡി എന്നിവരും പ്രവർത്തിക്കും.

പാർട്ടിയുടെ വിവിധ മോർച്ചകൾക്കും പുതിയ അധ്യക്ഷന്മാരെ പ്രഖ്യാപിച്ചു. ഡോ. ഹേമാംഗ് ജോഷി (യുവമോർച്ച), രൂപ കുമാരി ചൗധരി (മഹിളാ മോർച്ച), അമർപാൽ മൗര്യ (ഒബിസി മോർച്ച), ബൻസിലാൽ ഗുർജാർ (കിസാൻ മോർച്ച), ശിവേഷ് കുമാർ റാം (എസ്സി മോർച്ച), ഡോ. മന്നാലാൽ റാവത്ത് (എസ്.ടി മോർച്ച), കൻവർ ബാസിത് അലി (മൈനോറിറ്റി മോർച്ച) എന്നിവരാണ് മോർച്ചാ തലവന്മാർ.

മീഡിയ കൺവീനറായി അനിൽ ബലൂണിയെയും കോ-കൺവീനർമാരായി ആശിഷ് ഉഷാ അഗ്രവാൾ, പ്രദീപ് ഭണ്ഡാരി, സിദ്ധാർത്ഥ് യാദവ് എന്നിവരെയും നിയമിച്ചു. സോഷ്യൽ മീഡിയ കൺവീനറായി ദീപക് മ്ഹാസ്കെയും കോ-കൺവീനർമാരായി പ്രീതി ഗാന്ധി, ശിവാനന്ദ് ദ്വിവേദി, അലോക് ഭട്ട്, അരുൺ യാദവ് എന്നിവരും ചുമതലയേൽക്കും.

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K SURENDRAN
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ANIL ANTONY
BJP RESHUFFLE
BJP RESHUFFLE

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