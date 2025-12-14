മണിപ്പൂരില് പുതിയ സർക്കാർ; യോഗം വിളിച്ച് ബിജെപി നേതൃത്വം, ബിരേൻ സിങ് അടക്കമുള്ള നേതാക്കള് പങ്കെടുക്കും
മണിപ്പൂരിൽ സംഘർഷം നിലനിൽക്കുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ പുതിയ സർക്കൂർ രൂപീകരണ ചർച്ചകൾ. സംസ്ഥാനത്തെ ബിജെപി നേതാക്കളും മുൻ മുഖ്യമന്ത്രി എൻ ബിരേൻ സിങ്ങും ചടങ്ങിൽ പങ്കെടുക്കു.
Published : December 14, 2025 at 9:30 AM IST
ന്യൂഡൽഹി: മണിപ്പൂരിലെ സ്ഥിതിഗതികൾ അവലോകനം ചെയ്യാൻ യോഗം വിളിച്ച് ചേർത്ത് ബിജെപി നേതാക്കൾ. ചർച്ചകൾ സർക്കാർ രൂപീകരണത്തെ കേന്ദ്രീകരിച്ചായിരിക്കുമെന്ന് പാർട്ടി നേതാക്കൾ സൂചന നൽകുന്നു. പുതിയ സർക്കാർ രൂപീകരണത്തെക്കുറിച്ചുള്ള ഊഹാപോഹങ്ങൾ വർധിച്ച് വരുന്ന സാഹചര്യത്തിലാണ് യോഗം. ഇതിനോടകം തന്നെ അടുത്ത സർക്കാർ രൂപീകരിക്കുന്നതിനായി നിരവധി ബിജെപി എംഎൽഎമാരിൽ നിന്നും നേതാക്കളിൽ നിന്നും ആവശ്യമുയർന്നിട്ടുണ്ട്.
ഡൽഹിയിൽ നടക്കാൻ പോകുന്ന യോഗത്തെക്കുറിച്ച് മുൻ മുഖ്യമന്ത്രി എൻ ബിരേൻ സിങ് സ്ഥിരീകരണം നൽകി. സംസ്ഥാനത്തെ എല്ലാ ബിജെപി എംഎൽഎമാരോടും യോഗത്തിൽ പങ്കെടുക്കാൻ നിർദേശിച്ചിട്ടുണ്ട്. 86-ാമത് നൂപി ലാൽ ദിനത്തോടനുബന്ധിച്ച് സംസാരിക്കവെയാണ് ബിരേൻ സിങ് ഇക്കാര്യം അറിയിച്ചത്. നിർദിഷ്ട യോഗത്തിൻ്റെ ഔപചാരിക അജണ്ടയൊന്നും തന്നെ അറിയിച്ചിട്ടില്ല. എന്നാൽ പുതിയ സർക്കാർ രൂപീകരണത്തെക്കുറിച്ചുള്ള ചർകളാണ് നടത്താൻ പോകുന്നതെന്ന് അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കി.
മണിപ്പൂരിൽ സംഘർഷങ്ങൾ നിലനിൽക്കുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ കേന്ദ്രത്തിൽ നിന്നുള്ള മുതിർന്ന നേതാക്കളായ ദേശീയ ജനറൽ സെക്രട്ടറി (സംഘടന) ബി എൽ സന്തോഷും പാർട്ടിയുടെ വടക്കുകിഴക്കൻ കോർഡിനേറ്റർ സംബിത് പത്രയും കഴിഞ്ഞ മാസം മണിപ്പൂർ സന്ദർശിച്ചിരുന്നു. സംസ്ഥാന പാർട്ടി നേതാക്കളുമായും എംഎൽഎമാരുമായും നിരവധി കൂടിക്കാഴ്ചകൾ നടത്തി. ഈ ചർച്ചകൾ വടക്കുകിഴക്കൻ സംസ്ഥാനത്ത് പുതിയ സർക്കാർ രൂപീകരിക്കാനുള്ള സാധ്യതയെക്കുറിച്ചുള്ള അഭ്യൂഹങ്ങൾക്ക് ആക്കം കൂട്ടി.
ഒക്ടോബറിൽ ബിരേൻ സിങ് ഉൾപ്പെടെയുള്ള 26 ബിജെപി നേതാക്കൾ ന്യൂഡൽഹിയിൽ വച്ച് സന്തോഷിനെയും പത്രയെയും കണ്ട് ഒരു ജനകീയ സർക്കാർ രൂപീകരിക്കുന്നതിനെപ്പറ്റി ചർച്ച നടത്തിയിരുന്നു. ഒരു ഐക്യ ടീമായി ഭരണം പുനരാരംഭിക്കാൻ സന്നദ്ധതയും പ്രകടിപ്പിച്ചു. തുടർന്ന് സംസ്ഥാനത്ത് ഒരു ജനകീയ സർക്കാർ രൂപീകരിക്കാനുള്ള ശ്രമങ്ങളിൽ മണിപ്പൂരിലെ എല്ലാ ബിജെപി നിയമസഭാംഗങ്ങളും ഐക്യത്തോടെ തുടരുന്നുവെന്നും ബിരേൻ സിങ് പറഞ്ഞു.
ഇടിവി ഭാരത് കേരള വാട്സ്ആപ്പ് ചാനലില് ജോയിന് ചെയ്യാന് ഈ ലിങ്കില് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
പിന്നീട് സർക്കാർ രൂപീകരണ പ്രക്രിയ ഇതിനകം തന്നെ ആരംഭിച്ചിട്ടുണ്ടെന്നും നിയമസഭാംഗങ്ങൾ പ്രകടിപ്പിക്കുന്ന വ്യക്തിഗത അഭിപ്രായങ്ങളെക്കുറിച്ച് അഭിപ്രായം പറയുന്നതിൽ നിന്ന് വിട്ടുനിൽക്കുന്നുവെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. “ജനങ്ങളാൽ തെരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട ഒരു സർക്കാർ സ്ഥാപിതമായിക്കഴിഞ്ഞാൽ, കുടിയിറക്കപ്പെട്ട കുടുംബങ്ങളുടേതക്കം സംസ്ഥാനത്തെ പല പ്രശ്നങ്ങളും സർക്കാരിന് പരിഹരിക്കാനാകും,” അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു.
“മണിപ്പൂരിലെ സ്ഥിതിഗതികൾ അവലോകനം ചെയ്യാൻ ബിജെപി എംഎൽഎമാരെ ഡൽഹിയിലേക്ക് വിളിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്. യോഗത്തിൻ്റെ കൃത്യമായ അജണ്ട എന്താണെന്ന് ഞങ്ങളോട് പറഞ്ഞിട്ടില്ല, പക്ഷേ അതിൽ സർക്കാർ രൂപീകരണം ഉൾപ്പെട്ടേക്കാം,” അദ്ദേഹം മാധ്യമങ്ങളോട് പറഞ്ഞു.
ഫെബ്രുവരി 13 ന് മുഖ്യമന്ത്രി സ്ഥാനത്ത് നിന്ന് എൻ ബിരേൻ സിങ് രാജിവച്ച് നാല് ദിവസത്തിന് ശേഷം സംഘർഷഭരിതമായ മണിപ്പൂരില് രാഷട്രപതി ഭരണം നിലവില് വരികയായിരുന്നു. രാഷട്രപതി ഭരണം പ്രഖ്യാപിച്ചതിന് ശേഷം താൽക്കാലികമായി നിർത്തിവച്ചിരിക്കുന്ന 60 അംഗ സംസ്ഥാന നിയമസഭയുടെ കാലാവധി 2027 വരെ നീട്ടിയിട്ടുണ്ട്.
Also Read: വോട്ട് കൊള്ള; കർണാടകയിൽ മുൻ ബിജെപി എംഎൽഎ അടക്കം 6 പേർക്കെതിരെ കുറ്റപത്രം