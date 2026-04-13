ETV Bharat / bharat

രാജ്യസഭാ ഡെപ്യൂട്ടി ചെയർമാൻ സ്ഥാനത്തേക്ക് വീണ്ടും ഹരിവംശ്; വിമർശനവുമായി പ്രതിപക്ഷം

രാജ്യസഭാ നേതാവ് കൂടിയായ ഹരിവംശിനെ ഡെപ്യൂട്ടി ചെയർമാനായി വീണ്ടും തെരഞ്ഞെടുക്കുന്നതിനെക്കുറിച്ച് വിവിധ പാർട്ടികളുടെ നേതാക്കളുമായി ചർച്ച നടത്തിയെന്ന് കേന്ദ്രമന്ത്രിയും ബിജെപി നേതാവുമായ ജെ പി നദ്ദ

BJP Harivansh Narayan Singh deputy chairman of Rajya Sabha RS deputy chairman
Harivansh Narayan Singh (X@Harivansh)
author img

By PTI

Published : April 13, 2026 at 5:20 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

ന്യൂഡൽഹി: ഹരിവംശ് നാരായൺ സിങ്ങിനെ വീണ്ടും രാജ്യസഭാ ഡെപ്യൂട്ടി ചെയർമാനായി നാമനിർദ്ദേശം ചെയ്യാൻ ഒരുങ്ങി എൻഡിഎ. നിലവിലെ ചെയർമാൻ്റെ കാലാവധി അവസാനിച്ചതിന് പിന്നാലെയാണിത്. ഹരിവംശിനെ ഡെപ്യൂട്ടി ചെയർമാനായി വീണ്ടും തെരഞ്ഞെടുക്കുന്നതിനുള്ള നടപടികൾ ഇതിനോടകം ആരംഭിച്ചതായി റിപ്പോർട്ടിൽ പറയുന്നു. തെരഞ്ഞെടുപ്പ് ഈ മാസം 17ന് നടക്കാനാണ് സാധ്യത.

'രാജ്യസഭാ നേതാവ് കൂടിയായ ഹരിവംശിനെ ഡെപ്യൂട്ടി ചെയർമാനായി വീണ്ടും തെരഞ്ഞെടുക്കുന്നതിനെക്കുറിച്ച് വിവിധ പാർട്ടികളുടെ നേതാക്കളുമായി ചർച്ച നടത്തിയെന്ന് കേന്ദ്രമന്ത്രിയും ബിജെപി നേതാവുമായ ജെ പി നദ്ദ പറഞ്ഞു'. അതേസമയം വിഷയത്തിൽ എതിർപ്പുമായി പ്രതിപക്ഷം രംഗത്ത് എത്തിയിട്ടുണ്ട്. ഇത്തവണ പ്രതിപക്ഷം ഹരിവംശിനെതിരെ ഒരു സ്ഥാനാർഥിയെ നിർത്താൻ സാധ്യതയുണ്ടെന്ന് റിപ്പോർട്ടുകൾ സൂചിപ്പിക്കുന്നു.

വിഷയത്തിൽ നിരവധി നേതാക്കളും കോൺഗ്രസ്, ടിഎംസി, ഇടതുപക്ഷ പാർട്ടികളും എതിർപ്പ് പ്രകടിപ്പിക്കുകയും ചെയ്‌തു. 'ആറു വർഷമായി സർക്കാർ ലോക്‌സഭയിൽ ഡെപ്യൂട്ടി സ്‌പീക്കറെ നിയമിച്ചിട്ട്. അതേസമയം നാല് ദിവസത്തിനുള്ളിൽ രാജ്യസഭയിൽ ഒരു ഡെപ്യൂട്ടി ചെയർമാൻ്റെ നിയമനം അട്ടിമറിക്കാൻ ശ്രമിക്കാനാണ് ഇപ്പോഴത്തെ സർക്കാർ നോക്കുന്നതെന്ന് രാജ്യസഭ ചീഫ് വിപ്പ് ജയറാം രമേശ് ആരോപിച്ചു'. അതേസമയം സ്ഥാനാർഥിയെ സംബന്ധിച്ച് ഔദ്യോഗിക വിജ്ഞാപനം പുറപ്പെടുവിച്ചിട്ടില്ല.

ഇടിവി ഭാരത് കേരള വാട്‌സ്‌ആപ്പ് ചാനലില്‍ ജോയിന്‍ ചെയ്യാന്‍ ഈ ലിങ്കില്‍ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക

വനിതാ സംവരണ ഭേതഗതി ബില്ലുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഏപ്രിൽ 16 മുതൽ 18 വരെ പാർലമെന്‍റിന്‍റെ പ്രത്യേക സമ്മേളനം നടക്കും. അതിനിടയിൽ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് നടത്താനാണ് സാധ്യതയെന്നും ചില റിപ്പോർട്ടുകൾ വരുന്നുണ്ട്. മറ്റ് പ്രശ്‌നങ്ങൾക്കിടയിലും രാജ്യസഭാ ഡെപ്യൂട്ടി ചെയർമാൻ സ്ഥാനം നികത്താനാണ് ബിജെപി മുൻതൂക്കം നൽകുന്നതെന്ന് തൃണമൂൽ കോൺഗ്രസ് രാജ്യസഭാ ഫ്‌ളോർ ലീഡർ ഡെറക് ഒബ്രയൻ വിമർശിച്ചു.

'2019 മുതൽ ലോക്‌സഭാ ഡെപ്യൂട്ടി സ്‌പീക്കർ സ്ഥാനം ഒഴിഞ്ഞുകിടക്കുകയാണ്. അതിൽ ആർക്കും ആശങ്കയില്ല. വെറും പത്ത് ദിവസം ഒഴിഞ്ഞ് കിടക്കുന്ന രാജ്യസഭാ ഡെപ്യൂട്ടി ചെയർമാൻ സ്ഥാനം നികത്താൻ ബിജെപി എന്തിനാണ് ഇത്ര തിടുക്കം കാണിക്കുന്നത്. എംപിമാർ അവരുടെ സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ തിരക്കിലായിരിക്കുമ്പോൾ ഏപ്രിൽ 17 ന് ഈ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് നടത്താൻ ബിജെപി ആഗ്രഹിക്കുന്നത് എന്തുകൊണ്ടെന്ന് ഒബ്രയൻ എക്‌സിൽ കുറിച്ചു'.

ലോക്‌സഭയിൽ ഡെപ്യൂട്ടി സ്‌പീക്കറെ തെരഞ്ഞെടുക്കുന്നതിലും ബിജെപി അതേ ഉത്സാഹം കാണിക്കണമെന്ന് സിപിഐ നേതാവ് പി സന്ദോഷ് പറഞ്ഞു. ഏപ്രിൽ ഒമ്പതിനാണ് ഹരിവംശിൻ്റെ ചെയർമാൻ്റെ കാലാവധി കഴിഞ്ഞത്. അതിനുശേഷം രാഷ്ട്രപതി ദ്രൗപതി മുർമു ഹരിവംശിനെ ഉപരിസഭയിലേക്ക് നാമനിർദ്ദേശം ചെയ്യുകയും ഏപ്രിൽ പത്തിന് അദ്ദേഹം സത്യപ്രതിജ്ഞ ചെയ്യുകയും ചെയ്‌തു. ഇതിനിടയിലാണ് വീണ്ടും രാജ്യസഭയിലേക്ക് നാമനിർദ്ദേശം ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്.

Also Read: അതികായന്‍റെ പടിയിറക്കം, ബിഹാറില്‍ ഇനി ആര് മുഖ്യൻ? സർപ്രൈസ് ഒളിപ്പിച്ച് ബിജെപി, അവസരം മുതലാക്കാൻ ആർജെഡി

TAGGED:

BJP
HARIVANSH NARAYAN SINGH
DEPUTY CHAIRMAN OF RAJYA SABHA
RS DEPUTY CHAIRMAN
BJP NOMINATES HARIVANSH AS DC

Quick Links / Policies

എഡിറ്റേഴ്സ് പിക്ക്

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.