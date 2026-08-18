'ദേശീയ ഗീതത്തെ ബഹുമാനിക്കാത്തവർക്ക് സ്വാതന്ത്ര്യസമര പാരമ്പര്യം അവകാശപ്പെടാനാവില്ല': രവിശങ്കർ പ്രസാദ്
വോട്ട് ബാങ്ക് രാഷ്ട്രീയം കാരണം കോൺഗ്രസ് പാർട്ടി സ്വന്തം പാരമ്പര്യങ്ങളെത്തന്നെ തള്ളിപ്പറയുകയാണെന്ന് ബിജെപി നേതാവ് രവിശങ്കർ പ്രസാദ് പറഞ്ഞു.
By PTI
Published : August 18, 2026 at 6:11 PM IST
ന്യൂഡൽഹി: ദേശീയ ഗീതമായ വന്ദേമാതരത്തിൻ്റെ രണ്ട് വരികൾ മാത്രം ആലപിച്ച കോൺഗ്രസിൻ്റെ നടപടിക്കെതിരെ വിമർശനവുമായി ബിജെപി രംഗത്ത്. ഗോവയിൽ പാർട്ടി അധ്യക്ഷൻ മല്ലികാർജുൻ ഖാർഗെ പങ്കെടുത്ത പരിപാടിയിലാണ് 'വന്ദേമാതരം' ഗാനത്തിൻ്റെ രണ്ട് വരികൾ മാത്രം ആലപിച്ചത്. വോട്ട് ബാങ്ക് രാഷ്ട്രീയം കാരണം കോൺഗ്രസ് പാർട്ടി സ്വന്തം പാരമ്പര്യങ്ങളെത്തന്നെ തള്ളിപ്പറയുകയാണെന്ന് ബിജെപി ആരോപിച്ചു.
ഗോവയിലെ വെർനയിൽ നടന്ന ബൂത്ത് പ്രവർത്തകരുടെ സമ്മേളനത്തിൽ ഖാർഗെ പങ്കെടുത്തതിന് പിറ്റേ ദിവസമാണ് ബിജെപി വിമർശനവുമായി രംഗത്തെത്തിയത്. ദേശീയ ഗാനത്തെ ബഹുമാനിക്കുന്നില്ലെങ്കിൽ സ്വാതന്ത്ര്യസമരത്തിൻ്റെ പാരമ്പര്യത്തിന്മേലുള്ള കുത്തകാവകാശം അവകാശപ്പെടുന്നത് കോൺഗ്രസ് അവസാനിപ്പിക്കണെമന്ന് മുതിർന്ന ബിജെപി നേതാവ് രവിശങ്കർ പ്രസാദ് പത്രസമ്മേളനത്തിൽ പറഞ്ഞു.
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ഇന്ത്യയുടെ സ്വാതന്ത്ര്യസമരത്തിലെ സുപ്രധാന ഗാനമാണ് വന്ദേമാതരമെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. വന്ദേ മാതരത്തിൻ്റെ രണ്ട് വരികൾ മാത്രം ആലപിക്കാനുള്ള കോൺഗ്രസിൻ്റെ തീരുമാനം 1930-കളിൽ മുസ്ലീം ലീഗിൽ നിന്നുണ്ടായ സമ്മർദ്ദവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടതാണെന്നും പ്രസാദ് ആരോപിച്ചു.
1971-ലെ 'ദേശീയമാനത്തെ അപമാനിക്കുന്നത് തടയുന്ന നിയമം ' (Prevention of Insults to National Honour Act) പരാമർശിച്ച അദ്ദേഹം, വന്ദേമാതരത്തിന് സംരക്ഷണം നൽകുന്നതിനായി പിന്നീട് ഈ നിയമത്തിൽ ഭേദഗതി വരുത്തിയിട്ടുണ്ടെന്നും പറഞ്ഞു. കോൺഗ്രസ് സർക്കാർ അധികാരത്തിലിരിക്കുകയും ഇന്ദിരാഗാന്ധി പ്രധാനമന്ത്രിയായിരിക്കുകയും ചെയ്തപ്പോഴാണ് 1971-ൽ ദേശീയ ബഹുമാനത്തിന് നേരെയുള്ള അവഹേളനം തടയൽ നിയമം പാസാക്കിയതെന്ന് പ്രസാദ് പറഞ്ഞു. വന്ദേമാതരം ഉൾപ്പെടുത്തുന്നതിനായി നിയമത്തിൽ ഇപ്പോൾ ഭേദഗതി വരുത്തിയിട്ടുണ്ട്. ആരെങ്കിലും അതിനെ പരിഹസിക്കുകയോ അവഹേളിക്കുകയോ ചെയ്താൽ അവർക്കെതിരെ നടപടിയെടുക്കാമെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു.
കോൺഗ്രസ് സ്വന്തം പാരമ്പര്യം ഉപേക്ഷിക്കുന്നു
വോട്ട് ബാങ്ക് രാഷ്ട്രീയത്തിൻ്റെ താൽപ്പര്യങ്ങൾക്കായി കോൺഗ്രസ് സ്വന്തം പാരമ്പര്യങ്ങൾ ഉപേക്ഷിക്കുകയാണെന്ന് പ്രസാദ് ആരോപിച്ചു. വാർത്താസമ്മേളനത്തിൽ യഥാർത്ഥ ഭരണഘടനയുടെ പകർപ്പ് പ്രദർശിപ്പിച്ച പ്രസാദ്, അതിലെ ചിത്രീകരണങ്ങളെക്കുറിച്ച് പരാമർശിച്ചു.
ശ്രീരാമനും സീതയും ലക്ഷ്മണനും അയോധ്യയിലേക്ക് മടങ്ങിയെത്തുന്ന ചിത്രവും, ശ്രീകൃഷ്ണന് അർജ്ജുനന് ഗീതാോപദേശം നൽകുന്ന ചിത്രവും അദ്ദേഹം ചൂണ്ടിക്കാട്ടി. ഇന്ത്യയുടെ സംസ്കാരത്തെയും നാഗരികതയെയും പ്രതിനിധീകരിക്കുന്ന ചിഹ്നങ്ങൾ യഥാർത്ഥ ഭരണഘടനയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തണമെന്ന് ഭരണഘടനാ ശിൽപ്പികൾ തീരുമാനിച്ചിരുന്നു. ഇത് മതവിശ്വാസത്തെ അവഹേളിക്കലാണോയെന്ന് മല്ലികാർജുന് ഖാർഗെയോട് അദ്ദേഹം ചോദിച്ചു.
സർക്കാരിനെ വിമർശിക്കാനുള്ള പ്രതിപക്ഷത്തിൻ്റെ അവകാശത്തെ തൻ്റെ പാർട്ടി മാനിക്കുന്നുവെന്നും എന്നാൽ രാജ്യത്തിൻ്റെ താൽപ്പര്യങ്ങൾ സംബന്ധിച്ച വിഷയങ്ങളിൽ വിട്ടുവീഴ്ച ചെയ്യില്ലെന്നും രവിശങ്കർ പ്രസാദ് പറഞ്ഞു. അർത്ഥവത്തായതുമായ വിമർശനങ്ങളെ ബിജെപി പൂർണ്ണമായും മാനിക്കുന്നു. ഇതൊരു ജനാധിപത്യ രാജ്യമാണ്, നിങ്ങൾക്ക് വിമർശിക്കാൻ അവകാശവുമുണ്ട്. എന്നാൽ രാജ്യത്തെ ശിഥിലമാക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്ന ശക്തികൾക്കൊപ്പം നിലയുറപ്പിക്കുന്നത് ഗൗരവകരമായ വിഷയമാണെന്ന് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.
ദേശീയ ചിഹ്നങ്ങളെ എതിർക്കുന്നു
ബിജെപിയോടുള്ള എതിർപ്പിനപ്പുറം ദേശീയ ചിഹ്നങ്ങളെത്തന്നെ എതിർക്കുന്ന നിലപാടാണ് കോൺഗ്രസ് സ്വീകരിക്കുന്നതെന്ന് പ്രസാദ് ആരോപിച്ചു. ബിജെപിയോടുള്ള എതിർപ്പും മോദിയോടുള്ള വിദ്വേഷവും കാരണം കോൺഗ്രസ് പാർട്ടി അതിരുകൾ ലംഘിച്ച് ഇപ്പോൾ ദേശീയ ചിഹ്നങ്ങളെത്തന്നെ എതിർക്കുന്ന നിലയിലെത്തിയിരിക്കുന്നു. ഇത് വളരെ ദൗർഭാഗ്യകരമാണെന്ന് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.
'വന്ദേമാതര'ത്തെക്കുറിച്ചുള്ള കോൺഗ്രസിൻ്റെ നിലപാട് മുസ്ലീം വോട്ട് ബാങ്കിൻ്റെ സമ്മർദ്ദം മൂലമാണോ എന്ന ചോദ്യത്തിന് മറുപടിയായി തെരഞ്ഞെടുപ്പ് നേട്ടങ്ങൾക്കായി ഏത് തരം താഴ്ന്ന നിലയിലേക്കും പോകാൻ കോൺഗ്രസ് തയ്യാറാണെന്ന് പ്രസാദ് വിമർശിച്ചു.
ദേശീയ ചിഹ്നങ്ങളെ എതിർക്കുന്നതിന് പകരം തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ മോദിയെ പരാജയപ്പെടുത്താൻ പ്രതിപക്ഷ കോൺഗ്രസിനെ പ്രസാദ് വെല്ലുവിളിക്കുകയും ചെയ്തു. എന്നാൽ കോൺഗ്രസ് തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ പരാജയപ്പെടുമെന്നും ആ നിരാശയിലാണ് അവർ രാജ്യത്തിൻ്റെ ചിഹ്നങ്ങളെ എതിർക്കുന്നതെന്ന് പ്രസാദ് കൂട്ടിച്ചേർത്തു.
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