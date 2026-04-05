'പണം, മദ്യം എന്നിവ ഉപയോഗിച്ച് തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ ജയിക്കാനാകില്ല'; കോൺഗ്രസിനെതിരെ രൂക്ഷ വിമർശനവുമായി യെദ്യൂരപ്പ
കോൺഗ്രസിനെതിരെ രൂക്ഷ വിമർശനവുമായി ബിജെപി നേതാവ് ബി എസ് യെദ്യൂരപ്പ രംഗത്ത്. കർണാടകയിലെ രണ്ട് മണ്ഡലങ്ങളിലെ ഉപതെരഞ്ഞെടുപ്പ് പ്രചാരണത്തിന് കോൺഗ്രസ് നേതാക്കൾ എത്തിയത് പണവുമായെന്ന് യെദ്യൂരപ്പ.
By PTI
Published : April 5, 2026 at 2:04 PM IST
ബെംഗളൂരു: പണം, മദ്യം, ആൾബലം എന്നിവ ഉപയോഗിച്ച് തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ ജയിക്കാമെന്ന മിഥ്യാധാരണയിലാണ് കോൺഗ്രസെന്ന് യെദ്യൂരപ്പ. കർണാടകയിലെ രണ്ട് മണ്ഡലങ്ങളിലെ ഉപതെരഞ്ഞെടുപ്പിനായി പ്രചാരണത്തിന് കോൺഗ്രസ് നേതാക്കൾ എത്തിയത് പണം നിറച്ച സ്യൂട്ട്കേസുകളുമായി ആണെന്ന് കർണാടക മുൻ മുഖ്യമന്ത്രിയും ബിജെപി നേതാവുമായ ബി എസ് യെദ്യൂരപ്പ ആരോപിച്ചു. എന്നാൽ ഈ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ ജനങ്ങൾ അവരെ ഒരു പാഠം പഠിപ്പിക്കുമെന്നും അദ്ദേഹം മാധ്യമങ്ങളോട് പറഞ്ഞു.
തെരഞ്ഞെടുപ്പ് നടക്കുന്ന മണ്ഡലങ്ങളിൽ ഒരാഴ്ചയോളം ക്യാമ്പ് ചെയതതിന് മുഖ്യമന്ത്രി സിദ്ധരാമയ്യയെയും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മന്ത്രിസഭയെയും അദ്ദേഹം പരിഹസിച്ചു. "സംസ്ഥാനത്തെ കോൺഗ്രസ് സർക്കാർ അധികാരത്തിൻ്റെ ലഹരിയിൽ അഴിമതിയിൽ മുഴുകിയിരിക്കുകയാണ്. ആ കാര്യത്തിൽ ആർക്കും യാതൊരു സംശയവും വേണ്ട. പണം, മദ്യം, ആൾബലം എന്നിവ ഉപയോഗിച്ച് ഈ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് ജയിക്കാമെന്ന മിഥ്യാ ധാരണയിലാണ് കോൺഗ്രസ് നേതാക്കൾ. അതിനാണ് പണം നിറച്ച സ്യൂട്ട്കേസുകളുമായി അവർ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് പ്രചാരണത്തിന് വന്നത്," യെദ്യൂരപ്പ പറഞ്ഞു.
ഇടിവി ഭാരത് കേരള വാട്സ്ആപ്പ് ചാനലില് ജോയിന് ചെയ്യാന് ഈ ലിങ്കില് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
കോൺഗ്രസിൻ്റെ പ്രലോഭനങ്ങൾ ജനങ്ങൾ പൂർണമായും നിരസിക്കും. ബിജെപി സ്ഥാനാർഥികളുടെ വിജയം ഉറപ്പാക്കാൻ ജനങ്ങൾ തീരുമാനിച്ചു കഴിഞ്ഞു. ബിജെപി തന്നെ വിജയിക്കുമെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു. ബാഗൽകോട്ടിലും ദാവണഗരെ സൗത്തിലും ബിജെപി സ്ഥാനാർഥികളുടെ വിജയം ഉറപ്പാക്കുന്നതിലൂടെ അഴിമതിക്കാരായ കോൺഗ്രസ് സർക്കാരിനും അധികാര ലഹരിയിൽ വൻതോതിലുള്ള അഴിമതിയിൽ ഏർപ്പെട്ട മുഖ്യമന്ത്രി സിദ്ധരാമയ്യയ്ക്കും ഒരു പാഠം പഠിപ്പിക്കാൻ ആളുകൾ തീരുമാനിച്ചു കഴിഞ്ഞു.
പ്രചാരണ വേളയിൽ ബിജെപിക്ക് പൊതുജനങ്ങളിൽ നിന്ന് നല്ല പ്രതികരണമാണ് ലഭിക്കുന്നതെന്നും അദ്ദേഹം അവകാശപ്പെട്ടു. സർക്കാരിൻ്റെ ഖജനാവ് കാലിയാക്കി കോൺഗ്രസ് പകൽ കൊള്ള നടത്തുകയാണ്. ഒരു ചോദ്യത്തിന് മറുപടിയായി, "ന്യൂനപക്ഷ മുസ്ലീം സമൂഹത്തിനും കോൺഗ്രസിൻ്റെ യഥാർഥ നിറം അറിയാം. അവരുടെ പ്രലോഭനങ്ങളിൽ ജനങ്ങൾ വീഴില്ല. ജനങ്ങൾ ഞങ്ങളോടൊപ്പം നിൽക്കുമെന്ന് ഞാൻ കരുതുന്നു," അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു.
ഉപതെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ കോൺഗ്രസ് തോൽക്കുമെന്ന് സിദ്ധരാമയ്യയ്ക്ക് അറിയാമെന്നും അതുകൊണ്ടാണ് രണ്ടാഴ്ചയായി രണ്ട് മണ്ഡലങ്ങളിലും പ്രചാരണം നടത്തുന്നതെന്നും ബിജെപി നേതാവ് പറഞ്ഞു. ബാഗൽകോട്ടിലും ദാവണഗരെ സൗത്തിലും നിയമസഭാ മണ്ഡലങ്ങളിലേക്ക് ഉപതെരഞ്ഞെടുപ്പ് ഏപ്രിൽ 9 ന് നടക്കും. മുതിർന്ന കോൺഗ്രസ് എംഎൽഎമാരായ എച്ച് വൈ മേട്ടിയുടെയും ഷാമണൂർ ശിവശങ്കരപ്പയുടെയും മരണത്തെ തുടർന്നാണ് ഉപതെരഞ്ഞെടുപ്പ് നടത്തുന്നത്.
