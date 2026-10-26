പ്രധാനമന്ത്രിക്കെതിരെയുള്ള പരാമർശം; രാജ്യത്തുടനീളം ബിജെപി പ്രതിഷേധം, ഖാര്ഗെയുടെ കോലം കത്തിച്ചു
തലസ്ഥാന നഗരമായ ഡൽഹിയിൽ ബിജെപി നേതാക്കളും പ്രവർത്തകരും രാജ്നാഥ് മാർഗിലുള്ള ഖാർഗെയുടെ വസതിയിലേക്ക് പ്രതിഷേധ മാർച്ച് നടത്തി. സേനാ ഭവൻ സർക്കിളിൽ വച്ച് പ്രതിഷേധക്കാരെ പൊലീസ് ബാരിക്കേഡുകൾ ഉപയോഗിച്ച് തടഞ്ഞു
By PTI
Published : October 26, 2026 at 5:41 PM IST
ന്യൂഡൽഹി: പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദിക്കെതിരെ കോൺഗ്രസ് അധ്യക്ഷൻ മല്ലികാർജുൻ ഖാർഗെ നടത്തിയ പരാമർശത്തിൽ പ്രതിഷേധിച്ച് രാജ്യവ്യാപകമായി ബിജെപിയുടെ വൻ പ്രതിഷേധം. ഖാർഗെയും കോൺഗ്രസgx പരസ്യമായി മാപ്പ് പറയണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ട് വിവിധ സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ ബിജെപി പ്രവർത്തകർ തെരുവിലിറങ്ങി പ്രതിഷേധ മാർച്ച് നടത്തുകയും കോലം കത്തിക്കുകയും ചെയ്തു.
ബിഹാറിൻ്റെ പ്രഥമ മുഖ്യമന്ത്രി ശ്രീകൃഷ്ണ സിങ്ങിൻ്റെ ജന്മവാർഷിക ആഘോഷ വേളയിൽ പട്നയിൽ വെച്ചാണ് ഖാർഗെ വിവാദ പ്രസ്താവന നടത്തിയത്. "പ്രധാനമന്ത്രി എങ്ങും പോകില്ല" എന്ന സദസ്സിൽ നിന്നുള്ള ഒരാളുടെ പ്രതികരണത്തിന് മറുപടിയായാണ് ഖാർഗെ അധിക്ഷേപകരമായ രീതിയിൽ സംസാരിച്ചത്.
#WATCH | Chandigarh: Water cannons are being used to disperse the BJP workers and leaders holding a protest against Congress president Mallikarjun Kharge over his remarks about Prime Minister Narendra Modi https://t.co/4tx9rx4Cd1— ANI (@ANI) October 26, 2026
ഡൽഹിയിൽ വസതിയിലേക്ക് മാർച്ച്
തലസ്ഥാന നഗരമായ ഡൽഹിയിൽ ബിജെപി നേതാക്കളും പ്രവർത്തകരും രാജ്നാഥ് മാർഗിലുള്ള ഖാർഗെയുടെ വസതിയിലേക്ക് പ്രതിഷേധ മാർച്ച് നടത്തി. സേനാ ഭവൻ സർക്കിളിൽ വച്ച് പ്രതിഷേധക്കാരെ പൊലീസ് ബാരിക്കേഡുകൾ ഉപയോഗിച്ച് തടഞ്ഞു. മല്ലികാർജുൻ ഖാർഗെയും പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് രാഹുൽ ഗാന്ധിയും രാജ്യത്തോട് മാപ്പ് പറയണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ട് പ്രവർത്തകർ മുദ്രാവാക്യം വിളിച്ചു.
ബിഹാറിൽ 'ജനആക്രോശ് മാർച്ച്'
പ്രസ്താവന നടന്ന ബിഹാറിൽ ബിജെപി കടുത്ത പ്രതിഷേധമാണ് ഉയർത്തിയത്. സംസ്ഥാന അധ്യക്ഷൻ സഞ്ജയ് സരാവോഗിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ പട്നയിൽ നടന്ന 'ജനആക്രോശ് മാർച്ചിൽ' ഖാർഗെയുടെ കോലം കത്തിച്ചു. ആധുനിക ബിഹാറിൻ്റെ ശില്പിയായ ശ്രീകൃഷ്ണ സിങ്ങിൻ്റെ ജന്മവാർഷിക വേദി, പ്രധാനമന്ത്രിയുടെ അന്തരിച്ച പിതാവിനെപ്പോലും അധിക്ഷേപിക്കാൻ കോൺഗ്രസ് ഉപയോഗിച്ചുവെന്ന് സരാവോഗി കുറ്റപ്പെടുത്തി.
#WATCH | Hyderabad, Telangana: BJP workers protest against Mallikarjun Kharge’s remarks, burn effigy at Moazzam Jahi Market. https://t.co/7ZWyHiZsSW— ANI (@ANI) October 26, 2026
വിവിധ സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ പ്രതിഷേധം ശക്തം
കർണാടകയിലെ ബെംഗളൂരുവിലെ ഫ്രീഡം പാർക്കിൽ നടന്ന പ്രതിഷേധത്തിനിടെ ബാരിക്കേഡുകൾ മറികടന്ന് നിയമസഭയിലേക്ക് മാർച്ച് ചെയ്യാൻ ശ്രമിച്ച പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് ആർ. അശോക, ചലവാദി നാരായണസ്വാമി എന്നിവരടങ്ങുന്ന മുതിർന്ന ബിജെപി നേതാക്കളെ പൊലീസ് കസ്റ്റഡിയിലെടുത്തു. ജമ്മുവിലെ ഡോഗ്ര ചൗക്കിൽ എംഎൽഎ ഷാഗുൻ പരിഹാറിൻ്റെ നേതൃത്വത്തിൽ കോൺഗ്രസ് വിരുദ്ധ പ്രകടനം നടന്നു. സാംബ, കത്വ, പൂഞ്ച്, ഉധംപൂർ ഉൾപ്പെടെയുള്ള ജില്ലകളിലും പ്രതിഷേധം ഇരമ്പി. ജാർഖണ്ഡിലെ റാഞ്ചിയിലെ കോൺഗ്രസ് ഓഫീസിലേക്ക് ബിജെപി സംസ്ഥാന അധ്യക്ഷൻ ആദിത്യ സാഹു, പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് ബാബുലാൽ മറാണ്ടി എന്നിവരുടെ നേതൃത്വത്തിൽ നൂറുകണക്കിന് പ്രവർത്തകർ മാർച്ച് നടത്തി.
#WATCH | Bhopal, Madhya Pradesh: Police use water cannons as BJP workers stage a protest near the Congress office against Congress president Mallikarjun Kharge over his remarks about Prime Minister Narendra Modi. https://t.co/RkfKkp5hZo— ANI (@ANI) October 26, 2026
ഉത്തർപ്രദേശ്, ഉത്തരാഖണ്ഡ്, പശ്ചിമ ബംഗാൾ, തെലങ്കാന തുടങ്ങിയ സംസ്ഥാനങ്ങളിലും ബിജെപിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ ശക്തമായ പ്രതിഷേധ പ്രകടനങ്ങളാണ് അരങ്ങേറിയത്. തുടർച്ചയായ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് പരാജയങ്ങൾ നേരിടുന്ന കോൺഗ്രസ്, രാഷ്ട്രീയ മര്യാദകളുടെ എല്ലാ അതിർവരമ്പുകളും ലംഘിക്കുകയാണെന്ന് ബിജെപി നേതൃത്വം ആരോപിച്ചു.
ആർ.എസ്.എസിനെ ഉദ്ദേശിച്ചാണ് പറഞ്ഞതെന്ന്
തൻ്റെ പ്രസ്താവന വിവാദമായതിനെ തുടർന്ന്, താൻ പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദിയുടെ അന്തരിച്ച പിതാവിനെ വ്യക്തിപരമായി അധിക്ഷേപിക്കാൻ ഉദ്ദേശിച്ചല്ല അങ്ങനെ പറഞ്ഞതെന്ന് ഖാർഗെയും കോൺഗ്രസും വ്യക്തമാക്കി. മോദിയുടെ 'ആശയപരമായ പിതാവിനെ' അതായത് ആർ.എസ്.എസിനെയും മോഹൻ ഭാഗവതിനെയുമാണ് താൻ 'ബാപ്പ്' എന്ന വാക്ക് കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിച്ചതെന്ന് കോൺഗ്രസ് വക്താവ് പവൻ ഖേര വിശദീകരിച്ചു. മോദി അധികാരത്തിൽ നിന്ന് പുറത്തുപോകുമെന്നാണ് ഖാർഗെ അർത്ഥമാക്കിയതെന്നും കോൺഗ്രസ് വ്യക്തമാക്കി.
VIDEO | BJP workers stage protest outside Congress office in Bhopal over Mallikarjun Kharge’s remarks against PM Modi. https://t.co/IxIki5VUJG— Press Trust of India (@PTI_News) October 26, 2026
സദസ്സിൽ നിന്നുള്ള പ്രകോപനം
പട്നയിലെ പ്രസംഗത്തിനിടെ സദസ്സിലിരുന്ന ഒരാൾ എഴുന്നേറ്റ് "നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്താലും മോദി ഇവിടെത്തന്നെ കാണും, അദ്ദേഹം എങ്ങും പോകില്ല" എന്ന് ഉറക്കെ വിളിച്ചുപറഞ്ഞ് പ്രസംഗം തടസ്സപ്പെടുത്തിയപ്പോഴാണ് ഖാർഗെ പെട്ടെന്നുണ്ടായ പ്രകോപനത്തിൽ അങ്ങനെ മറുപടി നൽകിയതെന്ന് കോൺഗ്രസ് നേതാക്കൾ പറയുന്നു. വോട്ടർപട്ടികയിലെ ക്രമക്കേടുകൾ വഴി ജനാധിപത്യത്തെ അട്ടിമറിക്കുന്ന മോദി സർക്കാർ ഇത്തവണ അധികാരത്തിൽ നിന്ന് പുറത്തുപോകുമെന്ന രാഷ്ട്രീയ വിമർശനമാണ് അദ്ദേഹം നടത്തിയത്. മുമ്പ് കോൺഗ്രസ് നേതാക്കളായ സോണിയ ഗാന്ധിക്കും രാഹുൽ ഗാന്ധിക്കും എന്തിനേറെ ദളിത് നേതാവായ മല്ലികാർജുൻ ഖാർഗെയ്ക്ക് എതിരെ പോലും ബിജെപി നേതാക്കൾ മോശം വാക്കുകൾ ഉപയോഗിച്ചപ്പോൾ ഇല്ലാത്ത എന്ത് പ്രതിഷേധമാണ് ഇപ്പോൾ ബിജെപി നടത്തുന്നതെന്ന് കോൺഗ്രസ് ചോദിച്ചു. ബിജെപി രാഷ്ട്രീയമായ ഇരട്ടത്താപ്പാണ് കാണിക്കുന്നതെന്നും കോൺഗ്രസ് ആരോപിച്ചു.
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