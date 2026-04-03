തമിഴ്നാട് നിയമസഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പ്: ബിജെപിയുടെ സ്ഥാനാർഥി പട്ടികയിൽ അണ്ണാമലൈ ഇല്ല
ബിജെപി നിരവധി മുതിർന്ന നേതാക്കളെയും മുൻ ഗവർണർമാരെയും രംഗത്തിറക്കി. അന്തിമ സ്ഥാനാര്ഥി പട്ടിക പുറത്ത്.
Published : April 3, 2026 at 3:56 PM IST
ചെന്നൈ: വരാനിരിക്കുന്ന തമിഴ്നാട് നിയമസഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പിനുള്ള ബിജെപിയുടെ അന്തിമ സ്ഥാനാർത്ഥി പട്ടികയിൽ കെ അണ്ണാമലൈ ഇല്ല. 27 സ്ഥാനാർത്ഥികളുടെ പട്ടിക ഭാരതീയ ജനതാ പാർട്ടി ഔദ്യോഗികമായി പുറത്തിറക്കിയതിന് പിന്നാലെയാണ് അണ്ണാമലയ്ക്ക് സീറ്റ് ഇല്ലെന്ന് വ്യക്തമായത്.
അണ്ണാമലൈയെ ഒഴിവാക്കിയെങ്കിലും ബിജെപി നിരവധി മുതിർന്ന നേതാക്കളെയും മുൻ ഗവർണർമാരെയും രംഗത്തിറക്കിയിട്ടുണ്ട്. കേന്ദ്ര സഹമന്ത്രി ഡോ. എൽ. മുരുകൻ അവനാഷി (എസ്സി) സീറ്റിൽ നിന്ന് മത്സരിക്കും, മുൻ ഗവർണർ ഡോ. തമിഴിസൈ സൗന്ദരരാജൻ മൈലാപ്പൂരിലേക്ക് നാമനിർദ്ദേശം ചെയ്യപ്പെട്ടു.
മഹിളാ മോർച്ചയുടെ ദേശീയ പ്രസിഡൻ്റും സിറ്റിങ് എംഎൽഎയുമായ വനതി ശ്രീനിവാസൻ തൻ്റെ മുൻ കോയമ്പത്തൂർ സൗത്ത് സീറ്റിൽ നിന്ന് കോയമ്പത്തൂർ (നോർത്ത്) നിന്ന് മത്സരിക്കും. ബിജെപി സഖ്യകക്ഷിയായ എഐഎഡിഎംകെയ്ക്ക് അനുവദിച്ച മണ്ഡലങ്ങളിൽ അതൃപ്തി പ്രകടിപ്പിച്ചതിനെത്തുടർന്ന് അണ്ണാമലൈ മത്സരിക്കാൻ വിമുഖത കാണിച്ചിരുന്നു. എന്നാൽ മത്സരിക്കുമെങ്കിൽ കോയമ്പത്തൂരിൽ മാത്രമേ മത്സരിക്കൂ എന്ന് അണ്ണാമലൈ പ്രഖ്യാപിച്ചു.
ഇതോടെ കോയമ്പത്തൂർ സീറ്റുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ബിജെപിയിൽ ആഭ്യന്തര പൊട്ടിത്തെറി നടന്നിരുന്നു. എന്നാൽ താൻ മത്സരിച്ച് ജയിച്ച മണ്ഡലം വിട്ടുകൊടുക്കാൻ നിലവിലെ നിയമസഭാംഗം വനതി ശ്രീനിവാസൻ തയ്യാറായിരുന്നില്ല. തർക്കം രൂക്ഷമായതോടെ കഴിഞ്ഞ ദിവസം പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദിയെ സ്വീകരിക്കാൻ അണ്ണാമലൈ എത്തിയിരുന്നില്ല. പാലക്കാട്ടെ പൊതുയോഗത്തിൽ പങ്കെടുക്കാൻ വന്ന മോദി കോയമ്പത്തൂർ വിമാനത്താവളത്തിൽ എത്തിയപ്പോൾ സ്വീകരിക്കേണ്ടവരുടെ പട്ടികയിൽ അണ്ണാമലൈയുടെ പേരുണ്ടായിരുന്നു. എന്നാൽ അദ്ദേഹം സ്ഥലത്തേക്ക് എത്തിയില്ല.
ബിജെപി സംസ്ഥാന അധ്യക്ഷൻ നൈനാർ നാഗേന്ദ്രൻ ആദ്യമായി സത്തൂർ മണ്ഡലത്തിൽ മത്സരിക്കുന്നത് ശ്രദ്ധേയമാണ്. കോൺഗ്രസിൽ നിന്ന് അടുത്തിടെ ചേർന്ന എസ്. വിജയധരണി തൻ്റെ ശക്തികേന്ദ്രമായ വിളവൻകോട് മണ്ഡലത്തിൽ മത്സരിക്കുമെന്നും പട്ടിക ഉറപ്പിക്കുന്നു. തമിഴ്നാട്ടിൽ 2026 ഏപ്രിൽ 23 വ്യാഴാഴ്ച വോട്ടെടുപ്പ് നടക്കും, അന്തിമ ഫലം 2026 മെയ് 4 ന് പ്രഖ്യാപിക്കും.
ബിജെപിയുടെ ഔദ്യോഗിക സ്ഥാനാർഥി പട്ടിക
6 - ആവഡി - എം. രാജസിംഹ മഹീന്ദ്ര (എം. അശ്വിൻകുമാർ)
25 - മൈലാപ്പൂർ - (ഡോ.) തമിഴിസൈ സൗന്ദരരാജൻ
56 - തള്ളി - ഡോ. നാഗേഷ് കുമാർ
63 - തിരുവണ്ണാമലൈ - സി. ഏലുമല
92 - രാസിപുരം (എസ്സി) - ഡോ. എസ്.ഡി. പ്രേംകുമാർ
100 - മൊടക്കുറിച്ചി - കീർത്തിക ശിവകുമാർ
108 - ഉദഗമണ്ഡലം - ഭോജരാജൻ
112 - അവനാഷി (എസ്സി) - ഡോ. എൽ. മുരുകൻ
114 - തിരുപ്പൂർ (തെക്ക്) - എസ്. തങ്കരാജ്
118 - കോയമ്പത്തൂർ (വടക്ക്) - വാനതി ശ്രീനിവാസൻ
168 - തിരുവാരൂർ - ഗോവി ചന്ദ്രു
174 - തഞ്ചാവൂർ - എം.മുരുകാനന്ദം
178 - ഗന്ധർവ്വകോട്ടൈ (എസ്സി) - സി. ഉദയകുമാർ
180 - പുതുക്കോട്ടൈ - എൻ. രാമചന്ദ്രൻ
183 - അറന്താങ്ങി - കവിത ശ്രീകാന്ത്
185 - തിരുപ്പത്തൂർ - കെ.സി. തിരുമാരൻ
187 - മാനാമധുരൈ (എസ്സി) - പൊൻ. വി.ബാലഗണപതി
192 - മധുര സൗത്ത് - പ്രൊഫ. രാമ ശ്രീനിവാസൻ
204 - സത്തൂർ - നൈനാർ നാഗേന്ദ്രൻ
211 - രാമനാഥപുരം - ജിബിഎസ് കെ.നാഗേന്ദ്രൻ
215 - തിരുച്ചെന്തൂർ - കെആർഎം രാധാകൃഷ്ണൻ
220 - വാസുദേവനല്ലൂർ (എസ്സി) - അനന്തൻ അയ്യസാമി
228 - രാധാപുരം - എസ്.പി.ബാലകൃഷ്ണൻ
230 - നാഗർകോവിൽ - എം.ആർ.ഗാന്ധി
231 - കൊളച്ചൽ - ടി. ശിവകുമാർ
232 - പത്മനാഭപുരം - പി.രമേഷ്
233 - വിളവൻകോട് - എസ്. വിജയധരണി
