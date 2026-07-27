പുസ്തക വിവാദത്തിൽ രാഷ്ട്രീയ പോര് മുറുകുന്നു; കശ്മീർ വിദ്യാഭ്യാസ മന്ത്രിയുടെ രാജി ആവശ്യപ്പെട്ട് ബിജെപി
ജൂലൈ 4-ന് നിയമസഭ പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് സുനിൽ ശർമയാണ് 'പേഴ്സ ണാലിറ്റീസ് ആൻഡ് ലെജൻഡ് ഓഫ് ജമ്മു ആൻഡ് കശ്മീർ എന്ന പുസ്തകം സ്കൂൾ ലൈബ്രറികളിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വിഷയം ആദ്യമായി ഉയർത്തിയത്
Published : July 27, 2026 at 7:13 PM IST
ശ്രീനഗർ: ജമ്മു കശ്മീരിലെ സർക്കാർ സ്കൂൾ ലൈബ്രറികളില് ഭീകരവാദികളെയും വിഘടനവാദികളെയും മഹത്വവൽക്കരിക്കുന്ന ഉള്ളടക്കമുള്ള പുസ്തകങ്ങൾ അംഗീകരിച്ചെന്ന ആരോപണം ഉയർത്തി വിദ്യാഭ്യാസമന്ത്രി സകീന ഇറ്റുവിൻ്റെ രാജി ആവശ്യപ്പെട്ട് ബിജെപി മന്ത്രി സ്വമേധയാ രാജിവെക്കാത്ത പക്ഷം മുഖ്യമന്ത്രി ഒമർ അബ്ദുല്ല അവരെ മന്ത്രിസഭയിൽ നിന്ന് പുറത്താക്കണമെന്നും ശ്രീനഗറിൽ നടത്തിയ വാർത്താ സമ്മേളനത്തില് ബിജെപി വക്താക്കളായ പൂർണിമ ശർമയും സോരാവർ സിംഗ് ജാംവാളും ആവശ്യപ്പെട്ടു.
ന്യൂഡൽഹിയിൽ വിദ്യാർഥികളുടെ താൽപര്യത്തെക്കുറിച്ച് സംസാരിക്കുന്ന ദേശീയ കോൺഗ്രസ് (എൻസി) ജമ്മു കശ്മീരിൽ വിദ്യാർഥികൾക്കിടയിൽ വിഘടനവാദ ആശയങ്ങൾ പ്രചരിപ്പിക്കുന്ന നടപടികൾക്ക് മൗനാനുവാദം നൽകുകയാണെന്നാണ് ബിജെപിയുടെ വിമർശനം.
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കേന്ദ്ര വിദ്യാഭ്യാസമന്ത്രി ധർമേന്ദ്ര പ്രധാൻ വിദ്യാർഥികളുടെ താൽപര്യവും ദേശീയ ഉത്തരവാദിത്തവും മുൻനിർത്തി രാജിവെച്ച സാഹചര്യം ബിജെപി ചൂണ്ടിക്കാട്ടി. എന്നാൽ ജമ്മു കശ്മീരിൽ വിദ്യാഭ്യാസ വകുപ്പിൻ്റെ കീഴിൽ വിഘടനവാദികളെയും ഭീകരരെയും മഹത്വവൽക്കരിക്കുന്ന പുസ്തകങ്ങൾ സ്ഥാപനങ്ങളിലെ ലൈബ്രറികളിലെത്തിയിട്ടും വിദ്യാഭ്യാസമന്ത്രി സകീന ഇറ്റുവിനെതിരെ യാതൊരു നടപടിയും സ്വീകരിച്ചിട്ടില്ലെന്ന് പൂർണിമ ശർമ ആരോപിച്ചു.
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ഒരുവശത്ത് ഇന്ത്യ സഖ്യം കേന്ദ്രസർക്കാരിനോട് മാപ്പ് പറയാനും വിദ്യാഭ്യാസമന്ത്രിയുടെ രാജി ആവശ്യപ്പെടാനും വിദ്യാർഥികൾക്കെതിരായ കേസുകൾ പിൻവലിക്കാനും ആവശ്യപ്പെടുമ്പോൾ, മറുവശത്ത് ജമ്മു കശ്മീരിൽ ഒമ്പതാം ക്ലാസ് മുതൽ വിദ്യാർഥികളെ തെറ്റായ രീതിയിൽ സ്വാധീനിക്കുന്ന തരത്തിലുള്ള പുസ്തകങ്ങൾ വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനങ്ങളിൽ എത്തിച്ചുവെന്നത് അംഗീകരിക്കാനാകില്ലെന്നും അവർ പറഞ്ഞു.
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നാഷണൽ ടെസ്റ്റിങ് ഏജൻസി സ്വതന്ത്രമായി നടത്തുന്ന പരീക്ഷകളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വിഷയത്തിൽ പോലും ധാർമിക ഉത്തരവാദിത്തം ഏറ്റെടുത്ത് കേന്ദ്രമന്ത്രി രാജിവെച്ചപ്പോൾ, ജമ്മു കശ്മീരിലെ പുസ്തക വിവാദത്തിൽ ഒമർ അബ്ദുല്ല സർക്കാർ വിപരീത നിലപാടാണ് സ്വീകരിക്കുന്നത് എന്ന് ബിജെപി വക്താവ് സോറാവർ സിങ് ജംവാൾ ആരോപിച്ചു.
ബിജെപി വിഷയം ഉയർത്തിക്കാട്ടിയില്ലെങ്കിൽ ഈ പുസ്തകങ്ങൾ സ്കൂളുകളിലെ ലൈബ്രറികളിൽ എത്തുമായിരുന്നുവെന്നും, വിദ്യാർഥികളെ തെറ്റായ ആശയങ്ങളിലേക്ക് നയിക്കാനുള്ള ഗൂഢശ്രമത്തിൻ്റെ ഭാഗമായാണ് ഇത്തരം ഉള്ളടക്കം ഉൾപ്പെടുത്തിയതെന്നും അദ്ദേഹം ആരോപിച്ചു.
മഖ്ബൂൾ ഭട്ടിനെ രക്തസാക്ഷിയായി ചിത്രീകരിക്കുകയും, വിഘടനവാദ നേതാവ് സയ്യിദ് അലി ഷാ ഗീലാനിയെ നായകനായി അവതരിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന പുസ്തകങ്ങൾ വിദ്യാർഥികൾക്ക് പഠിപ്പിക്കാൻ സർക്കാർ നല്കുകകയാണോ എന്ന ചോദ്യവും അദ്ദേഹം ഉന്നയിച്ചു.
ധാർമിക മൂല്യങ്ങളെക്കുറിച്ച് സംസാരിക്കുന്ന മുഖ്യമന്ത്രിയും എൻസിയും ഈ വിഷയത്തിൽ എന്തുകൊണ്ട് മൗനം പാലിക്കുന്നുവെന്നും, സകീന ഇറ്റു രാജിവെക്കാത്ത പക്ഷം അവരെ മന്ത്രിസഭയിൽ നിന്ന് പുറത്താക്കണമെന്നും ബിജെപി ആവശ്യപ്പെട്ടു.
ജൂലൈ 4-ന് നിയമസഭ പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് സുനിൽ ശർമയാണ് 'പേഴ്സ ണാലിറ്റീസ് ആൻഡ് ലെജൻഡ് ഓഫ് ജമ്മു ആൻഡ് കശ്മീർ എന്ന പുസ്തകം സ്കൂൾ ലൈബ്രറികളിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വിഷയം ആദ്യമായി ഉയർത്തിയത്.
തുടർന്ന് ലഫ്റ്റൻ്റ് ഗവർണർ വിഷയത്തിൽ ഇടപെട്ട് സമഗ്ര ശിക്ഷാ പദ്ധതിയിലെ ചില ഉദ്യോഗസ്ഥരെ സസ്പെൻഡ് ചെയ്യുകയും, വിവാദമായ രണ്ട് പുസ്തകങ്ങൾ നിരോധിക്കുകയും ചെയ്തിരുന്നു. സംഭവവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ചിലരെ അറസ്റ്റ് ചെയ്തതായും റിപ്പോർട്ടുകളുണ്ട്.
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