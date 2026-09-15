ജമ്മു കശ്മീർ നിയമസഭാ സമ്മേളനം: ദിവസങ്ങൾ വെട്ടിച്ചുരുക്കിയതിൽ സർക്കാരിനെതിരെ രൂക്ഷ വിമർശനവുമായി ബിജെപി
ജമ്മു-കശ്മീർ നിയമസഭയുടെ ശരത്കാല സമ്മേളനം സെപ്റ്റംബർ 21-ന് ആരംഭിക്കും. സർക്കാർ നടപടികൾക്കും സ്വകാര്യ അംഗങ്ങളുടെ ബില്ലുകൾക്കുമായി ഒരാഴ്ചയിൽ താഴെ സമയം മാത്രമേ സമ്മേളനത്തിൽ ലഭിക്കുവെന്നതാണ് വിമർശനത്തിന് കാരണമായത്.
Published : September 15, 2026 at 5:44 PM IST
ജമ്മു: ജമ്മു കശ്മീർ നിയമസഭയുടെ വരാനിരിക്കുന്ന ശരത്കാല സമ്മേളനത്തിൻ്റെ കാലാവധി അപര്യാപ്തമാണെന്ന് ആരോപിച്ച് ഒമർ അബ്ദുല്ല സർക്കാരിനെതിരെ രൂക്ഷ വിമർശനവുമായി ബിജെപി. നാഷണൽ കോൺഫറൻസ് സർക്കാർ തങ്ങളുടെ നിയമനിർമ്മാണപരമായ ഉത്തരവാദിത്തം പൂർണമായും നഷ്ടപ്പെടുത്തിയിരിക്കുകയാണെന്ന് ബിജെപി ആരോപിച്ചു.
സമ്മേളനത്തിന് കുറഞ്ഞത് 30 ദിവസമെങ്കിലും സമയം ലഭിക്കുമെന്ന് തങ്ങൾ പ്രതീക്ഷിച്ചിരുന്നതായി ജമ്മുവിൽ നടന്ന വാർത്താസമ്മേളനത്തിൽ സംസാരിക്കവെ മുതിർന്ന ബിജെപി നേതാവും ജമ്മു-കശ്മീർ നിയമസഭയിലെ പ്രതിപക്ഷ നേതാവുമായ സുനിൽ ശർമ്മ പറഞ്ഞു. വെറും അഞ്ച് സിറ്റിംഗുകൾ മാത്രം നിശ്ചയിച്ചതിലൂടെ ജമ്മു-കശ്മീരിലെ ജനങ്ങളോട് സർക്കാർ ക്രൂരമായ ഒരു തമാശയാണ് കാണിച്ചിരിക്കുന്നതെന്നും ശർമ്മ പറഞ്ഞു.
ജമ്മു-കശ്മീർ നിയമസഭയുടെ ശരത്കാല സമ്മേളനം സെപ്റ്റംബർ 21-ന് ആരംഭിക്കും. വാർഷിക 'ദർബാർ മൂവ്' (ഭരണസിരാകേന്ദ്രം ജമ്മുവിലേക്ക് മാറ്റുന്ന നടപടി) പ്രകാരം സർക്കാർ ഓഫീസുകൾ ജമ്മുവിലേക്ക് മാറ്റുന്നതിന് മുൻപായി നടക്കുന്ന ഈ സമ്മേളനത്തിനായി സ്പീക്കർ അബ്ദുൾ റഹീം റാഥർ സെപ്റ്റംബർ 8-ന് 10 ദിവസത്തെ സമയക്രമം പുറത്തിറക്കി.
മൂന്ന് അവധി ദിവസങ്ങളും ഉദ്ഘാടന ദിവസത്തെ അനുശോചന പ്രമേയങ്ങളും ഒഴിവാക്കിയാൽ സർക്കാർ നടപടികൾക്കും സ്വകാര്യ അംഗങ്ങളുടെ ബില്ലുകൾക്കുമായി ഒരാഴ്ചയിൽ താഴെ സമയം മാത്രമേ സമ്മേളനത്തിൽ ലഭിക്കൂ. ജമ്മു-കശ്മീർ സർക്കാർ നിയമസഭയെ പരിഹാസ്യമാക്കിയെന്നും സ്പീക്കറുടെ നടപടികൾ നിരാശാജനകമാണെന്നും ശർമ്മ കൂട്ടിച്ചേർത്തു. ജമ്മു-കശ്മീർ സർക്കാരിന് തങ്ങളുടെ നിയമനിർമാണപരമായ ഉത്തരവാദിത്തബോധം പൂർണമായും നഷ്ടപ്പെട്ടിരിക്കുന്നുവെന്ന് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.
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കഴിഞ്ഞ രണ്ട് വർഷമായി കേന്ദ്രഭരണപ്രദേശത്ത് സാധാരണ ഭരണനടപടികളുടെ ലക്ഷണങ്ങളൊന്നും കാണാനില്ലെന്ന് ശർമ്മ വിമർശിച്ചു. ഒമർ അബ്ദുള്ള മന്ത്രിസഭയിലെ മന്ത്രിമാർക്ക് ജനങ്ങളുമായി വേണ്ടത്ര സമ്പർക്കമില്ലെന്നും അദ്ദേഹം ആരോപിച്ചു. സാധാരണ ഉദ്യോഗസ്ഥർ മുതൽ മന്ത്രിതലത്തിലുള്ളവർ വരെ സർക്കാരിൽ അഴിമതി വ്യാപിച്ചിരിക്കുകയാണ്. അഴിമതി കാരണം സർക്കാർ ഓഫീസുകളിൽ പോകാൻ ജനങ്ങൾക്ക് വരെ ജനങ്ങൾക്ക് മടിയാണെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.
LoP, J&K Assembly Sh. @Sunil_SharmaBJP along with MLAs @iNarinderRaina, @ChVikramR, Sh. @YudhvirSethiBJP, Sh. RS Pathania and Sh. Surinder Kumar Bhagat addressed press conference at BJP Headquarters in Jammu. pic.twitter.com/pmkBiqpVXz— BJP Jammu & Kashmir (@BJP4JnK) September 15, 2026
പൊതുപ്രശ്നങ്ങൾ ഉന്നയിക്കാൻ മറ്റ് വേദികളില്ലാത്തതിനാൽ, നിയമസഭാ സമ്മേളനത്തിൻ്റെ കാലാവധി പുനഃപരിശോധിച്ച് 30 ദിവസമായി ഉയർത്തണമെന്ന് ശർമ്മ സ്പീക്കറോട് അഭ്യർഥിച്ചു. നേതാക്കൾ ജനങ്ങളുമായി നടത്തിയ കൂടിക്കാഴ്ചകളിൽ ഉയർന്നുവന്ന വിഷയങ്ങൾ ഇന്നത്തെ ദീർഘമായ യോഗത്തിൽ ചർച്ച ചെയ്തു. ജനങ്ങൾ നിരവധി പ്രശ്നങ്ങൾ ഉന്നയിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിലും നമുക്ക് ലഭിച്ചിരിക്കുന്നത് അഞ്ച് ദിവസം മാത്രമാണ്. സർക്കാരിനെ ഉത്തരവാദിത്തമുള്ളവരാക്കുന്നതിനായി, വരാനിരിക്കുന്ന സമ്മേളനത്തിൽ ഈ വിഷയങ്ങൾ ശക്തമായി ഉന്നയിക്കുമെന്ന് ജനങ്ങൾക്ക് ഉറപ്പുനൽകിയിട്ടുണ്ടെന്നും ശർമ്മ പറഞ്ഞു.
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