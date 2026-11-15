'ഇന്ത്യൻ ജനാധിപത്യത്തിൽ വിദേശ കടന്നുകയറ്റം രാഹുൽ ഗാന്ധി ആഗ്രഹിക്കുന്നു'; 'ഭാരത് ഉച്ചകോടി'യിലെ പരാമർശങ്ങളിൽ വിമർശനവുമായി ബിജെപി
ഇന്ത്യ യഥാർഥത്തിൽ ഇപ്പോൾ ഒരു ജനാധിപത്യ രാജ്യമല്ലെന്നും മോദിയെ അധികാരത്തിൽ നിന്ന് നീക്കുമെന്നുമുള്ള രാഹുൽ ഗാന്ധിയുടെ പരാമർശങ്ങളിലാണ് വിമർശനം.
By PTI
Published : November 15, 2026 at 5:32 PM IST
ന്യൂഡൽഹി: ഹൈദരാബാദിൽ നടന്ന' ഭാരത് ഉച്ചകോടി'യിൽ , മോദി സർക്കാരിനെ നീക്കം ചെയ്യാൻ വിദേശ പ്രതിനിധികളോട് രാഹുൽ ഗാന്ധി യാചിച്ചുവെന്ന് ബിജെപി. ഉച്ചക്കോടിയുടെ വേദിയിൽ പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദിക്കും ബിജെപിക്കുമെതിരെയുള്ള രാഹുൽ ഗാന്ധിയുടെ വിമർശനത്തിനെതിരെയാണ് ബിജെപിയുടെ പ്രതികരണം.
നവംബർ 13, 14 തീയതികളിൽ ഹൈദരാബാദിലെ എച്ച്.ഐ.സി.സി ൺവെൻഷൻ സെൻ്ററിൽ വച്ച് നടന്ന ഭാരത് ഉച്ചകോടിയിൽ സംസാരിക്കവേ, മോദി സർക്കാരിനും ബിജെപിക്കുമെതിരെ ആഞ്ഞടിച്ച രാഹുൽ ഗാന്ധി, ഇന്ത്യ യഥാർഥത്തിൽ ഇപ്പോൾ ഒരു ജനാധിപത്യ രാജ്യമല്ല എന്ന് പറഞ്ഞു. വിദേശ പ്രതിനിധികൾ ഉൾപ്പെടെയുള്ളവരെ അഭിസംബോധന ചെയ്ത് കൊണ്ടായിരുന്നു രാഹുലിൻ്റെ ഈ പ്രസ്താവന. മോദിയെ പരാജയപ്പെടുത്തുകയും അദ്ദേഹത്തെ അധികാരത്തിൽ നിന്ന് നീക്കം ചെയ്യുകയും ചെയ്യുമെന്നും രാഹുൽ പറഞ്ഞു. ഇതിന് തൊട്ടു പിന്നാലെയാണ് വിവാദങ്ങൾ പൊട്ടിപുറപ്പെട്ടത്.
"പുതിയൊരു ലോകം കെട്ടിപ്പടുക്കുക" (Forging a New World) എന്ന പ്രമേയത്തിൽ നടന്ന ഉച്ചകോടിയിൽ 70-ലധികം രാജ്യങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള ഏകദേശം 1,000-ത്തോളം പ്രതിനിധികൾ, നയരൂപകർത്താക്കൾ, ചിന്തകർ, പുരോഗമന രാഷ്ട്രീയ നേതാക്കൾ എന്നിവർ പങ്കെടുത്തു. നെതർലൻഡ്സ് മുൻ വിദേശകാര്യ മന്ത്രി ബെർട്ട് കോണ്ടേഴ്സ്, പോർച്ചുഗീസ് മുൻ മന്ത്രി മരിയ ജോവോ റോഡ്രിഗസ്, ദക്ഷിണ കൊറിയൻ മുൻ വിദേശകാര്യ മന്ത്രി ചുങ് യുയി-യോങ് തുടങ്ങി നിരവധി അന്താരാഷ്ട്ര പ്രമുഖർ ഉച്ചകോടിയുടെ ഭാഗമായി.
Rahul Gandhi has become puppet of foreign powers & George Soros wanting instability in India! He begging for removal of Modi govt with foreign delegates & members of George Soros present proves: - Rahul is against Indian Democracy. - Rahul Gandhi wants foreign interference in Indian Democracy. Rahul Gandhi wants Regime Change with Foreign help! Rahul Gandhi is no longer LOP, he is behaving as puppet of Foreign powers wanting instability in India! Congress is Anti India!— Pradeep Bhandari(प्रदीप भंडारी)🇮🇳 (@pradip103) November 14, 2026
വിമർശനവുമായി ബിജെപി വക്താവ്
ഭാരത് ഉച്ചകോടിയിലെ രാഹുലിൻ്റെ പരാമർശങ്ങൾക്കെതിരെ രൂക്ഷ വിമർശനവുമായിയാണ് ബിജെപി രംഗത്തെത്തിയത്. വിദേശികളുടെയും ജോർജ് സോറോസിൻ്റെ സഹായികളുടെയും ഒത്താശയോടെ മോദി സർക്കാരിനെ പുറത്താക്കുന്നതിനെക്കുറിച്ചാണ് കോൺഗ്രസ് നേതാവ് രാഹുൽ ഗാന്ധി സംസാരിച്ചതെന്ന് ബിജെപി വക്താവ് പ്രദീപ് ഭണ്ഡാരി പ്രതികരിച്ചു. ഹംഗേറിയൻ-അമേരിക്കൻ ശതകോടീശ്വരനും നിക്ഷേപകനും ജീവകാരുണ്യ പ്രവർത്തകനുമാണ് ജോർജ് സോറോസ്.
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ഈ പ്രസംഗത്തിലൂടെ നമുക്ക് കാണിച്ച് തരുന്നത് രാഹുൽ ഗാന്ധി ഇന്ത്യൻ ജനാധിപത്യത്തിന് എതിരാണെന്നും വിദേശ സഹായത്തോടെ ഭരണമാറ്റം ആഗ്രഹിക്കുന്നു എന്നുമാണെന്നും പ്രദീപ് ഭണ്ഡാരി ആരോപിച്ചു.
"ഇന്ത്യൻ ജനാധിപത്യത്തിൽ വിദേശ ഇടപെടൽ ഉണ്ടാകണമെന്ന് രാഹുൽ ഗാന്ധി ആഗ്രഹിക്കുന്നു. ഇന്ത്യയിൽ അസ്ഥിരത ആഗ്രഹിക്കുന്ന വിദേശ ശക്തികളുടെയും ജോർജ് സോറോസിൻ്റെയും ഒരു പാവയായി രാഹുൽ ഗാന്ധി മാറിയിരിക്കുന്നു," ഭണ്ഡാരി എക്സിൽ കുറിച്ചു. രാഹുൽ ഗാന്ധി ഇനി പ്രതിപക്ഷ നേതാവല്ല. ഇന്ത്യയിൽ അസ്ഥിരത ആഗ്രഹിക്കുന്ന വിദേശ ശക്തികളുടെ ഒരു പാവയെപ്പോലെയാണ് അദ്ദേഹം പെരുമാറുന്നതെന്നും കോൺഗ്രസ് ഇന്ത്യയ്ക്ക് എതിരാണെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു.
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