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മോദിയുടെ ദീര്‍ഘായുസിനായി ജന്മദിനത്തിൽ വീടുകളില്‍ ദീപം തെളിയിക്കണം; ആഹ്വാനവുമായി ബിജെപി അധ്യക്ഷൻ നിതിൻ നബിൻ

വൈകുന്നേരം 6 മണിക്കും 7 മണിക്കും ഇടയിൽ ദീപം തെളിയിച്ച് പ്രധാനമന്ത്രിയുടെ ദീർഘായുസിനായും ആരോഗ്യത്തിനായും രാജ്യം മുഴുവൻ പ്രാർഥിക്കണമെന്നാണ് ബിജെപി അധ്യക്ഷൻ്റെ ആഹ്വാനം

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നിതിൻ നബിനും മോദിയും (Modi X Account)
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By ETV Bharat Kerala Team

Published : September 14, 2026 at 2:24 PM IST

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ന്യൂഡൽഹി: പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദിയുടെ ജന്മദിനമായ സെപ്റ്റംബർ 17-ന് രാജ്യത്തെ എല്ലാ പൗരന്മാരും തങ്ങളുടെ വീടുകളിൽ ആശീർവാദത്തിൻ്റെ ദീപം തെളിയിക്കണമെന്ന് ബിജെപി ദേശീയ അധ്യക്ഷൻ നിതിൻ നബിൻ അഭ്യർഥിച്ചു. അന്ന് വൈകുന്നേരം 6 മണിക്കും 7 മണിക്കും ഇടയിൽ ദീപം തെളിയിച്ച് പ്രധാനമന്ത്രിയുടെ ദീർഘായുസിനായും ആരോഗ്യത്തിനായും രാജ്യം മുഴുവൻ പ്രാർഥിക്കണമെന്നാണ് ബിജെപി അധ്യക്ഷൻ്റെ ആഹ്വാനം.

തുടർച്ചയായ 25 വർഷത്തെ പൊതുസേവനം പൂർത്തിയാക്കുന്ന പ്രധാനമന്ത്രിക്ക് ആശംസകൾ നേർന്ന് എക്സിൽ പങ്കുവെച്ച കുറിപ്പിലും വീഡിയോ സന്ദേശത്തിലുമാണ് അദ്ദേഹം ഇക്കാര്യം വ്യക്തമാക്കിയത്. പൊതുസേവനത്തിനും രാഷ്ട്രനിർമ്മാണത്തിനുമായി സമർപ്പിച്ച ഒരു ഭരണത്തലവൻ എന്ന നിലയിലുള്ള അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ 25 വർഷത്തെ യാത്ര സമാനതകളില്ലാത്തതാണെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു.

"ഞാൻ ഒരു ആശീർവാദത്തിൻ്റെ ദീപം തെളിയിക്കും, അതോടൊപ്പം എൻ്റെ സഹഭാരതീയരോട് ഞാൻ അഭ്യർത്ഥിക്കുന്നു, വരൂ, നമുക്കെല്ലാവർക്കും ആശീർവാദത്തിൻ്റെ ദീപം തെളിയിച്ച് നമ്മുടെ പ്രധാനമന്ത്രിയുടെ ദീർഘായുസിനായും തുടർച്ചയായ വിജയത്തിനായും പ്രാർത്ഥിക്കാം," നിതിൻ നബിൻ കുറിച്ചു.

"അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ദീർഘവീക്ഷണമുള്ള നേതൃത്വം രാജ്യത്തിന് ഒരു പുതിയ ദിശയും പുത്തൻ ഊർജ്ജവും നൽകിയിട്ടുണ്ട്. ഇന്ന്, അദ്ദേഹം പ്രചോദിപ്പിച്ച കൂട്ടായ നിശ്ചയദാർഢ്യത്താൽ, 'വികസിത് ഭാരത് 2047' എന്ന ലക്ഷ്യത്തിലേക്ക് നമ്മൾ അതിവേഗം മുന്നേറുകയാണ്," നബിൻ കുറിച്ചു.

രാജ്യത്തിൻ്റെ ഈ പുരോഗമനപരമായ പ്രയാണത്തിനും മോദിജിയുടെ ഉജ്ജ്വലമായ നേതൃത്വത്തിനും നമ്മുടെ ആശംസകൾ അറിയിക്കാൻ, വരാനിരിക്കുന്ന സെപ്റ്റംബർ 17-ന് പ്രധാനമന്ത്രിയുടെ ജന്മദിനത്തോടനുബന്ധിച്ച് വൈകുന്നേരം 6 മണിക്കും 7 മണിക്കും ഇടയിൽ നമ്മുടെ വീടുകളിൽ ആശീർവാദത്തിൻ്റെ ദീപം തെളിയിക്കാം. നമുക്ക് അദ്ദേഹത്തെ അനുഗ്രഹിക്കുകയും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ദീർഘായുസിനായും നല്ല ആരോഗ്യത്തിനായും പ്രാർഥിക്കുകയും ചെയ്യാമെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു.

അദ്ദേഹം രാജ്യത്തിൻ്റെ നേതൃത്വം ഏറ്റെടുത്തപ്പോൾ സാഹചര്യങ്ങൾ അതീവ വെല്ലുവിളി നിറഞ്ഞതായിരുന്നു. ആ കഠിനമായ സാഹചര്യങ്ങൾക്കിടയിലും അദ്ദേഹം പുതിയ നയങ്ങൾ രൂപീകരിക്കുകയും പുതിയ പരിപാടികൾ ആവിഷ്കരിക്കുകയും സാധാരണക്കാരുടെ ജീവിതത്തിൽ വലിയ മാറ്റങ്ങൾ കൊണ്ടുവന്ന നിരവധി പദ്ധതികൾക്ക് തുടക്കം കുറിക്കുകയും ചെയ്തുവെന്നും നബിൻ പറഞ്ഞു.

കൊവിഡ് കാലത്ത് രാജ്യവും ലോകവും മുഴുവൻ സ്തംഭിച്ചുപോയെങ്കിലും വെല്ലുവിളികളെ അതിജീവിച്ച് മുന്നോട്ട് പോകാൻ ജനങ്ങൾക്ക് ആത്മവിശ്വാസം നൽകിയത് മോദിയുടെ നേതൃത്വമാണെന്ന് ബിജെപി അധ്യക്ഷൻ പറഞ്ഞു. "കൊവിഡ് കാലത്ത്, വാക്സിനേഷൻ ഡ്രൈവിലൂടെ, ഇന്ത്യ 'ആത്മനിർഭർ ഭാരത്' (സ്വയംപര്യാപ്ത ഇന്ത്യ) ആകാൻ മുന്നേറുകയാണെന്ന സന്ദേശമാണ് അദ്ദേഹം ലോകമെമ്പാടും നൽകിയത്," അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.

വിവിധ സർക്കാർ പദ്ധതികളെക്കുറിച്ച് എടുത്തുപറഞ്ഞ നവിൻ, സ്റ്റാർട്ടപ്പ് പദ്ധതികൾ യുവാക്കളെ സ്വയംപര്യാപ്തരാക്കാൻ സഹായിച്ചതായും സ്വച്ഛ് ഭാരത് മിഷനിലൂടെ സ്ത്രീകൾക്ക് അന്തസ്സും 'ലഖ്പതി ദിദി' സംരംഭത്തിലൂടെ ശാക്തീകരണവും ലഭിച്ചതായും പറഞ്ഞു.

"'ലഖ്പതി ദിദി' സംരംഭത്തിലൂടെ നമ്മുടെ സ്ത്രീകൾ സ്വയംപര്യാപ്തരാവുകയും രാജ്യത്തിൻ്റെ വികസനത്തിന് സംഭാവന നൽകുകയും ചെയ്യുന്നു. പ്രധാനമന്ത്രിയുടെ ഉജ്ജ്വലമായ നേതൃത്വം ഈ നാട്ടിലെ സ്ത്രീകളുടെ അവകാശങ്ങൾ സംരക്ഷിക്കുമെന്നും ആത്മവിശ്വാസത്തോടെ മുന്നോട്ട് പോകാൻ അവരെ പ്രാപ്തരാക്കുമെന്നും ഞങ്ങൾ വിശ്വസിക്കുന്നു," അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.

നക്സലിസം ഇല്ലാതാക്കാനും ഭീകരവാദത്തിനെതിരെ പോരാടാനും പ്രധാനമന്ത്രി പ്രവർത്തിച്ചെന്നും ബിജെപി നേതാവ് വ്യക്തമാക്കി. "ദീർഘകാലമായി നമ്മൾ ഈ രാജ്യത്ത് നക്സലിസത്തിൻ്റെ ഭീഷണി കണ്ടതാണ്. അതിൻ്റെ വേരുകൾ നമ്മുടെ 200-ലധികം ജില്ലകളെ ബാധിച്ചിരുന്നു. ഇത് പരിഹരിക്കുക എന്നത് പ്രധാനമന്ത്രി തൻ്റെ ദൃഢനിശ്ചയത്തിൻ്റെ ഭാഗമാക്കുകയും നക്സലിസത്തെ അതിൻ്റെ വേരുകളോടെ പൂർണമായും തുടച്ചുനീക്കുകയും ചെയ്തു. ഇന്ന്, നമ്മൾ 2026-ൽ നിൽക്കുമ്പോൾ ഇന്ത്യ നക്സലിസത്തിൽ നിന്ന് പൂർണ മുക്തമാണ്," അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.

വളരെക്കാലമായി രാജ്യം മുഴുവൻ ഭീകരവാദത്തിൻ്റെ നിഴലിലും ഭയത്തിൻ്റെ അന്തരീക്ഷത്തിലുമാണ് ജീവിച്ചിരുന്നത്. ജനങ്ങൾക്ക് തങ്ങളുടെ ജീവിതത്തെക്കുറിച്ച് സുരക്ഷിതത്വബോധം ഇല്ലായിരുന്നു. അവർ എപ്പോഴും തങ്ങളുടെ സുരക്ഷയെക്കുറിച്ച് ആശങ്കാകുലരായിരുന്നു. ഭീകരവാദത്തിന് ഉചിതവും നിർണായകവുമായ മറുപടിയാണ് പ്രധാനമന്ത്രി നൽകിയതെന്നും നബിൻ വ്യക്തമാക്കി

"ഇന്ന് നമ്മുടെ അതിർത്തികൾ സുരക്ഷിതമാണ്. നമ്മെ ആരെങ്കിലും വക്രദൃഷ്ടിയോടെ നോക്കിയാൽ അവർക്ക് കടുത്ത മറുപടി തന്നെയാണ് ലഭിക്കുന്നത്. ഈ മാറ്റം സാധാരണക്കാരുടെ ജീവിതത്തിൽ ആത്മവിശ്വാസം പകർന്നിട്ടുണ്ട്. ജനങ്ങൾക്ക് പ്രധാനമന്ത്രിയുടെ ദീർഘവീക്ഷണത്തിലും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ വികസന ലക്ഷ്യത്തിലും വിശ്വാസമുണ്ട്," അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു. പ്രധാനമന്ത്രി മോദി വിഭാവനം ചെയ്തതുപോലെ 2047-ഓടെ ഇന്ത്യ 'വികസിത് ഭാരത്' എന്ന ലക്ഷ്യം കൈവരിക്കുമെന്നും നബിൻ പറഞ്ഞു.

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