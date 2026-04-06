ബിജെപിയുടെ 47 വർഷങ്ങൾ:'ദൗത്യം പുരോഗമിക്കുന്നു' പ്രവർത്തകരുടെ സമർപ്പണത്തെ പ്രശംസിച്ച് മോദി
47 വർഷത്തെ പ്രവര്ത്തനങ്ങള്, രാജ്യത്തിൻ്റെ പുരോഗമനത്തിനായുള്ള പ്രവര്ത്തനങ്ങള് പുരോഗമനത്തില്, എന്നിട്ടും ഈ രണ്ട് ആഗ്രഹങ്ങള് ബാക്കിയെന്ന് മോദി
Published : April 6, 2026 at 5:11 PM IST
ന്യൂഡൽഹി: ഏകീകൃത സിവിൽ കോഡും 'ഒരു രാഷ്ട്രം, ഒരു തെരഞ്ഞെടുപ്പ്' എന്നതും ബിജെപിയുടെ പൂർത്തിയാകാത്ത രണ്ട് അജണ്ടകളെന്ന് പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദി. സ്വപ്നം യാഥാര്ഥ്യമാക്കാനുള്ള ഞങ്ങളുടെ ദൗത്യം ഇപ്പോഴും തുടരുകയാണെന്നും മോദി വ്യക്തമാക്കി. ഇതിനായി ഗൗരവമേറിയ ചർച്ചകൾ പുരോഗമിക്കുന്നെന്നും പ്രതികരണം.
ബിജെപിയുടെ 47-ാം സ്ഥാപക ദിന പരിപാടിയെ അഭിസംബോധന ചെയ്ത്സം സാരിക്കുകയായിരുന്നു അദ്ദേഹം. എല്ലാ വെല്ലുവിളികളെയും നേരിടാൻ ബിജെപി ആത്മാർത്ഥമായി പരിശ്രമിക്കുന്നുണ്ടെന്നും അത് തുടരുമെന്നും, മുമ്പ് നല്ല ഫലങ്ങൾ നേടിയിട്ടുണ്ടെന്നും ഭാവിയിലും അവ കൈവരിക്കുമെന്നും മോദി പറഞ്ഞു.
'ഒരു രാഷ്ട്രം, ഒരു തെരഞ്ഞെടുപ്പ്' സമ്പ്രദായം നിയമസഭയിലേക്കും ലോക്സഭയിലേക്കും ഒരേസമയം വോട്ടെടുപ്പ് നടത്താൻ നിർദ്ദേശിക്കുന്നതാണ്. ഏകീകൃത സിവിൽ കോഡ് (യുസിസി) രാജ്യത്തുടനീളമുള്ള വിവാഹം, ദത്തെടുക്കൽ തുടങ്ങിയ കാര്യങ്ങളിൽ എല്ലാവർക്കും ഒരേ നിയമങ്ങൾ സൃഷ്ടിക്കുന്നതിലേക്ക് നയിക്കുന്നു.
പഴയ ഭരണപാർട്ടിക്ക് കീഴില് അടിയന്തരാവസ്ഥ അടക്കം നിരവധി അടിച്ചമർത്തൽ നേരിട്ടവരാണ് ബിജെപി പ്രവര്ത്തകരെന്നും കോൺഗ്രസിനെ ലക്ഷ്യം വച്ചുകൊണ്ട് മോദി പറഞ്ഞു. "അക്രമം ഒരു രാഷ്ട്രീയ സംസ്കാരമാക്കി മാറ്റിയ പശ്ചിമ ബംഗാൾ, കേരളം തുടങ്ങിയ സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ കണ്ടതുപോലെ, നിരവധി ബിജെപി പ്രവർത്തകർ ജീവൻ പോലും ബലിയർപ്പിച്ചിട്ടുണ്ടെന്ന്" അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.
"ബ്രിട്ടീഷ് കാലഘട്ടത്തിലെ നൂറുകണക്കിന് കറുത്ത നിയമങ്ങൾക്ക് അന്ത്യം, ജനാധിപത്യത്തിനായുള്ള ഒരു പുതിയ പാർലമെൻ്റ് മന്ദിരത്തിൻ്റെ നിർമ്മാണം, പൊതുവിഭാഗത്തിലെ ദരിദ്രർക്ക് 10 ശതമാനം സംവരണം, മുത്തലാഖ് നിരോധിക്കുന്നതിനുള്ള നിയമം, പൗരത്വ ഭേദഗതി നിയമം, അയോധ്യയിൽ രാമക്ഷേത്ര നിർമ്മാണം തുടങ്ങിയവ ബിജെപിയുടെ സത്യസന്ധമായ ശ്രമങ്ങളുടെ ഫലമായ എണ്ണമറ്റ പ്രവർത്തനങ്ങളാണ്" അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.
ബിജെപിയെ പ്രവർത്തകർ തങ്ങളുടെ അമ്മയായി കാണുന്ന ഒരേയൊരു രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടി ബിജെപി മാത്രമാണെന്ന് പ്രധാനമന്ത്രി ചൂണ്ടിക്കാട്ടി. "അതുകൊണ്ടാണ് പാർട്ടിയുടെ സ്ഥാപക ദിനം ഒരു രാഷ്ട്രീയ പരിപാടി മാത്രമല്ല. ഓരോ പ്രവർത്തകനും ഇത് വൈകാരികമായ ഒരു അവസരമാണ്. രാജ്യത്തെ സേവിക്കാൻ അവസരം നൽകിയതിന് പാർട്ടിയോട് നന്ദി പ്രകടിപ്പിക്കാൻ ഈ ദിവസം നമ്മെ അനുവദിക്കുന്നു," അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.
പാര്ട്ടിയുടെ എണ്ണമറ്റ പ്രവര്ത്തനങ്ങളെ ഉയര്ത്തികാട്ടി അമിത് ഷാ
"രാഷ്ട്രം ആദ്യം, പാർട്ടി അടുത്തത്, സ്വന്തം ജീവന് അവസാനം" എന്ന പാർട്ടിയുടെ പ്രധാന മന്ത്രം ആവർത്തിച്ച് കേന്ദ്ര ആഭ്യന്തര മന്ത്രി അമിത് ഷായും പാർട്ടി പ്രവർത്തകർക്ക് ആശംസകൾ നേർന്നു.
"രാജ്യത്തിൻ്റെ അതിർത്തികൾ സുരക്ഷിതമാക്കുക, ആഭ്യന്തര സുരക്ഷ ശക്തിപ്പെടുത്തുക, വികസനത്തിനായി പുതിയ മാനദണ്ഡങ്ങൾ സ്ഥാപിക്കുക, അല്ലെങ്കിൽ ഇന്ത്യൻ സംസ്കാരത്തിൻ്റെ ചരിത്രപരമായ സ്വത്ത്വവും സുപ്രധാന ചൈതന്യവും പുനരുജ്ജീവിപ്പിക്കുക എന്നിവ ബിജെപി മാതൃകയാക്കി. ബിജെപിയുടെ കാതലായ മന്ത്രം എല്ലായ്പ്പോഴും വ്യക്തമാണ് - 'രാഷ്ട്രം ആദ്യം, പാർട്ടി അടുത്തത് സ്വന്തം ജീവന് അവസാനം' ഈ അടിസ്ഥാനപരമായ ആത്മാവോടെ, ഓരോ ബിജെപി പ്രവർത്തകനും രാഷ്ട്രസേവനത്തിനായി രാവും പകലും സമർപ്പിതനാണ്" ഷാ എക്സിൽ എഴുതി.
വികസനത്തിനും ക്ഷേമത്തിനും ബിജെപി പ്രതിജ്ഞാബദ്ധരെന്ന് രാജ്നാഥ് സിങ്
പ്രതിരോധ മന്ത്രി രാജന്ത് സിംഗ് എല്ലാ പാർട്ടി പ്രവർത്തകർക്കും ഹൃദയം നിറഞ്ഞ അഭിനന്ദനങ്ങളും ആശംസകളും നേർന്നു. പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ പാർട്ടി ഇന്ത്യൻ രാഷ്ട്രീയത്തിൻ്റെ ഉന്നതിയിൽ ഉറച്ചുനിൽക്കുന്നുവെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. "സമൂഹത്തിലെ എല്ലാ വിഭാഗങ്ങളുടെയും വികസനത്തിനും ക്ഷേമത്തിനും ബിജെപി പൂർണമായും പ്രതിജ്ഞാബദ്ധമാണ്. കേന്ദ്ര സർക്കാരിന്റെയും നിരവധി സംസ്ഥാനങ്ങളിലെ സർക്കാരുകളുടെയും നയങ്ങളിലും പ്രവർത്തനങ്ങളിലും പൊതുജനക്ഷേമത്തോടുള്ള പാർട്ടിയുടെ പ്രതിബദ്ധത വ്യക്തമായി കാണാം" രാജ്നാഥ്സിങ് എക്സില് എഴുതി.
പ്രധാനമന്ത്രി മോദിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ ബിജെപി, ഒരു വികസിത ഇന്ത്യ എന്ന ദൃഢനിശ്ചയത്തിനായി പൂർണ ശക്തിയോടെയും തന്ത്രപരമായും പ്രവർത്തിക്കുന്നു. ഈ ശ്രമത്തിൽ ഇന്ത്യയിലെ ജനങ്ങളുടെ പൂർണ വിശ്വാസവും പിന്തുണയും ഞങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കുന്നുവെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേര്ത്തു. വികസിത ഇന്ത്യ കെട്ടിപ്പടുക്കുന്നതിനുള്ള ദൃഢനിശ്ചയം കൂടുതൽ ശക്തിപ്പെടുത്തുകയും പൂർണ സമർപ്പണത്തോടും കൂടി അതിനായി പ്രവർത്തിക്കുകയും ചെയ്യുക എന്നതാണ് ഓരോ ബിജെപി പ്രവർത്തകൻ്റെയും ഉത്തരവാദിത്തമെന്ന് അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കി.
ബിജെപി പ്രവർത്തകരുടെ സമർപ്പണത്തെ അഭിന്ദിച്ച് നിതിൻ ഗഡ്കരി
ബിജെപി പ്രവർത്തകരുടെ സമർപ്പണത്തെ കേന്ദ്രമന്ത്രി നിതിൻ ഗഡ്കരി പ്രശംസിച്ചു. ഇന്ത്യയെ സ്വാശ്രയത്വവും പുരോഗമനപരവുമാക്കാൻ ബിജെപി നിരന്തരം പ്രവർത്തിക്കുന്നുണ്ടെന്ന് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. "ഭാരതീയ ജനതാ പാർട്ടിയുടെ സ്ഥാപക ദിനത്തിൽ ദേശീയ സേവനത്തിനായി സമർപ്പിച്ചിരിക്കുന്ന എല്ലാ പ്രവർത്തകർക്കും ഹൃദയംഗമമായ അഭിനന്ദനങ്ങളും ആശംസകളും നേരുന്നു. കഠിനാധ്വാനത്തിലൂടെയും സമർപ്പിത മനോഭാവത്തിലൂടെയും പാർട്ടിയെയും സംഘടനയെയും ശക്തിപ്പെടുത്തി, അതിനെ ഒരു വിശാലമായ ആൽമരമാക്കി മാറ്റിയ എല്ലാ മഹാത്മാക്കൾക്കും അഭിവാദ്യങ്ങൾ. പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്രമോദിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ ദേശീയവാദ പ്രത്യയശാസ്ത്രത്തിൻ്റെ പാതയിൽ സഞ്ചരിക്കുന്ന ബിജെപി, രാജ്യത്തെ പുരോഗമനപരവും സ്വാശ്രയപരവുമാക്കാൻ നിരന്തരം പരിശ്രമിക്കുന്നു" എന്ന് ഗഡ്കരി എക്സില് എഴുതി.
1977-ൽ അടിയന്തരാവസ്ഥയ്ക്ക് ശേഷം കോൺഗ്രസിനെ പരാജയപ്പെടുത്താൻ ജനസംഘം ലയിച്ചു. പിന്നീട്, ആർഎസ്എസ് അംഗങ്ങൾക്കും ജനസംഘത്തിനും ഇടയിൽ ഇരട്ട അംഗത്വത്തെക്കുറിച്ചുള്ള ചോദ്യങ്ങൾ ഉയർന്നുവന്നു. ജനസംഘം അംഗങ്ങൾ ജനതാ പാർട്ടി വിടുകയോ ആർഎസ്എസിലെ അംഗത്വം ഉപേക്ഷിക്കുകയോ ചെയ്യണമെന്ന ആവശ്യം ഉയർന്നുവന്നു. ഈ പ്രശ്നം ജനസംഘം അംഗങ്ങൾ ജനതാ പാർട്ടി വിട്ട് 1980 ഏപ്രിൽ 6-ന് ഔദ്യോഗികമായി ബിജെപി സ്ഥാപിക്കുന്നതിലേക്ക് നയിച്ചു.
