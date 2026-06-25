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'ആ കറുത്ത അധ്യായം ഓര്‍മ്മിക്കപ്പെടണം'; ഒന്‍പതാം ക്ലാസ് പാഠപുസ്തകത്തില്‍ അടിയന്തരാവസ്ഥ ഉള്‍പ്പെടുത്തിയതിനെ അനുകൂലിച്ച് ബിജെപി

ഇന്ദിരാഗാന്ധി രാജ്യത്തെ അടിയന്തരാവസ്ഥയ്ക്ക് വിധേയമാക്കി എല്ലാ ഭരണഘടനാ സ്ഥാപനങ്ങളെയും ആക്രമിച്ചു. പാർലമെൻ്റ് നിയമസഭ, ജുഡീഷ്യറി, മാധ്യമങ്ങൾ എന്നിവ സെൻസർ ചെയ്‌ത് അടിച്ചമർത്തി രാജ്യത്തെ സമാധാനം ഇല്ലാതാക്കിയെന്ന് ബിജെപി

EMERGENCY CHAPTER NCERT BJP SUPPORT EMERGENCY CHAPTER IN TEXTBOOK
Representative image (ANI)
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By PTI

Published : June 25, 2026 at 2:41 PM IST

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ന്യൂഡൽഹി: ഒന്‍പതാം ക്ലാസിലെ സോഷ്യല്‍ സയന്‍സ് പാഠപുസ്തകത്തില്‍ അടിയന്തരാവസ്ഥയെക്കുറിച്ചുള്ള ഭാഗം ഉള്‍പ്പെടുത്താനുള്ള എന്‍.സി.ഇ.ആർ.ടി.യുടെ (NCERT) തീരുമാനത്തെ പിന്തുണച്ച് ബിജെപി രംഗത്ത്. ഇന്ത്യന്‍ ഭരണഘടനാ ചരിത്രത്തിലെ 'കറുത്ത അധ്യായം' ഒരിക്കലും ആവര്‍ത്തിക്കില്ലെന്ന് ഉറപ്പാക്കാന്‍ അത് ഓര്‍മ്മിക്കപ്പെടേണ്ടതുണ്ടെന്നാണ് ബിജെപി നിലപാട്.

'അണ്ടര്‍സ്റ്റാന്‍ഡിങ് സൊസൈറ്റി: ഇന്ത്യ ആന്‍ഡ് ബിയോണ്ട്' എന്ന പുതിയ സോഷ്യല്‍ സയന്‍സ് പാഠപുസ്തകത്തിലാണ് എന്‍.സി.ഇ.ആർ.ടി. ആദ്യമായി അടിയന്തരാവസ്ഥയെക്കുറിച്ചുള്ള ഒരു പ്രത്യേക ഭാഗം ഉള്‍പ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത്. ഇന്ത്യയിലെ ജനാധിപത്യം നേരിട്ട ഏറ്റവും വലിയ വെല്ലുവിളികളിലൊന്നായാണ് ഇതില്‍ അടിയന്തരാവസ്ഥയെ വിശേഷിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത്. കൂടാതെ ഈ കാലയളവില്‍ ഭൂരിഭാഗം മൗലികാവകാശങ്ങളും റദ്ദാക്കപ്പെട്ടിരുന്നതായും പുസ്തകത്തില്‍ വ്യക്തമാക്കുന്നുണ്ട്.

ഈ തീരുമാനത്തിന്‍റെ പശ്ചാത്തലത്തില്‍ പ്രതിപക്ഷമായ കോണ്‍ഗ്രസിനെതിരെ ബി.ജെ.പി. രൂക്ഷമായ വിമര്‍ശനമാണ് ഉന്നയിച്ചത്. 1975-ല്‍ രാജ്യത്ത് അടിയന്തരാവസ്ഥ പ്രഖ്യാപിച്ച കോണ്‍ഗ്രസ് നടപടിയെ കടന്നാക്രമിച്ച ഭരണകക്ഷി, പാഠപുസ്തകത്തില്‍ ഈ ഭാഗം ഉള്‍പ്പെടുത്തുന്നതിനെ കോണ്‍ഗ്രസ് എതിര്‍ക്കുകയാണെന്നും പാര്‍ട്ടി വക്താവ് ഷെഹ്സാദ് പൂനാവാല ആരോപിച്ചു.

1975 ജൂണ്‍ 25 ഇന്ത്യയുടെ ജനാധിപത്യപരവും ഭരണഘടനാപരവുമായ പ്രയാണത്തിലെ ഏറ്റവും ഇരുണ്ട അധ്യായമാണെന്നും ഷെഹ്സാദ് പൂനാവാല പറഞ്ഞു. അന്നത്തെ പ്രധാനമന്ത്രി ഇന്ദിരാഗാന്ധിയും കോണ്‍ഗ്രസും തങ്ങളുടെ അധികാരത്തോടുള്ള ആര്‍ത്തി കാരണമാണ് 1975 ജൂണ്‍ 25 മുതല്‍ 1977 മാര്‍ച്ച് 21 വരെ രാജ്യത്ത് അടിയന്തരാവസ്ഥ അടിച്ചേല്‍പ്പിച്ചതെന്നും അദ്ദേഹം വീഡിയോ പ്രസ്താവനയിലൂടെ കുറ്റപ്പെടുത്തി.

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അടിയന്തരാവസ്ഥാ കാലത്ത് പാര്‍ലമെന്‍റ്, നിയമസഭകള്‍, നീതിന്യായ വ്യവസ്ഥ, മാധ്യമങ്ങള്‍ എന്നിവയുള്‍പ്പെടെയുള്ള എല്ലാ ഭരണഘടനാ സ്ഥാപനങ്ങളും സെന്‍സര്‍ഷിപ്പിന് വിധേയമാവുകയും അടിച്ചമര്‍ത്തപ്പെടുകയും ചെയ്തുവെന്ന് പൂനാവാല ചൂണ്ടിക്കാട്ടി. പ്രശസ്ത ഗായകന്‍ കിഷോര്‍ കുമാറിനെപ്പോലെയുള്ളവരുടെ ശബ്ദം പോലും അടിച്ചമര്‍ത്തപ്പെടുകയും അവരുടെ ഗാനങ്ങള്‍ ഓള്‍ ഇന്ത്യ റേഡിയോയില്‍ നിന്ന് നീക്കം ചെയ്യപ്പെടുകയും ചെയ്യുന്ന തരത്തിലുള്ള അതിക്രമങ്ങളാണ് അന്ന് നടന്നത്.

മൗലികാവകാശങ്ങള്‍ സസ്പെന്‍ഡ് ചെയ്യപ്പെടുകയും ജുഡീഷ്യല്‍ റിവ്യൂ അധികാരം എടുത്തുകളയുകയും ഭരണഘടനാപരമായ സുരക്ഷാ സംവിധാനങ്ങള്‍ തകര്‍ക്കപ്പെടുകയും ചെയ്ത ആ കാലഘട്ടത്തെക്കുറിച്ച് വിദ്യാര്‍ത്ഥികള്‍ പഠിക്കുന്നത് ഇത്തരം സംഭവങ്ങള്‍ ഇനി ആവര്‍ത്തിക്കാതിരിക്കാന്‍ സഹായിക്കും. അടിയന്തരാവസ്ഥ ജനാധിപത്യത്തിന് അപകടകരമാണെന്ന് വിദ്യാര്‍ത്ഥികളെ പഠിപ്പിക്കാനാണ് എന്‍.സി.ഇ.ആർ.ടി. ഈ തീരുമാനമെടുത്തതെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേര്‍ത്തു.

കോണ്‍ഗ്രസ് ഇപ്പോഴും അടിയന്തരാവസ്ഥാ മാനസികാവസ്ഥയിലാണ് ജീവിക്കുന്നതെന്ന് ആരോപിച്ച ബി.ജെ.പി. വക്താവ്, ഈ അധ്യായം പാഠപുസ്തകത്തില്‍ ഉള്‍പ്പെടുത്തുന്നതിനെ അവര്‍ എന്തിനാണ് എതിര്‍ക്കുന്നതെന്ന് ചോദ്യം ചെയ്തു. നിങ്ങള്‍ ഭരണഘടനയുടെ സംരക്ഷകരാണെങ്കില്‍ ഭൂതകാലത്തിലെ തെറ്റുകളില്‍ നിന്ന് പഠിക്കാന്‍ തയ്യാറാകണമെന്നും അതിനെ സ്വാഗതം ചെയ്യണമെന്നും അദ്ദേഹം ആവശ്യപ്പെട്ടു.

ജയപ്രകാശ് നാരായണന്‍, മുലായം സിങ് യാദവ്, ലാലു പ്രസാദ് യാദവ് തുടങ്ങിയ പ്രമുഖ നേതാക്കള്‍ അടിയന്തരാവസ്ഥയ്ക്കെതിരെ പോരാടിയവരാണെന്നും, എന്നാല്‍ ഇന്ന് അവരുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പല പാര്‍ട്ടികളും കോണ്‍ഗ്രസിനൊപ്പം സഖ്യത്തിലാണെന്നത് വൈരുദ്ധ്യമാണെന്നും പൂനാവാല വാര്‍ത്താസമ്മേളനത്തില്‍ അഭിപ്രായപ്പെട്ടു.

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