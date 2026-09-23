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സംസ്ഥാന പ്രഭാരികളെ അഴിച്ചുപണിഞ്ഞ് ബിജെപി; എം നാഗരാജയ്‌ക്ക് കേരളത്തിന്‍റെ ചുമതല, കെ സുരേന്ദ്രന് പുതുച്ചേരി

ഉത്തർപ്രദേശ്, ഹരിയാന, ഡൽഹി തുടങ്ങിയ പ്രമുഖ സംസ്ഥാനങ്ങളിലടക്കം അനുഭവസമ്പന്നരായ മുതിർന്ന നേതാക്കളെയാണ് പാർട്ടി പുതിയ ചുമതലകൾ ഏൽപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത്.

Vinod Tawde UP BJP Smriti Irani Haryana incharge BJP organisational reshuffle states 28 States and 8 Union Territories
എം നാഗരാജ, എം വെങ്കിടേശൻ (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Kerala Team

Published : September 23, 2026 at 4:59 PM IST

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ന്യൂഡൽഹി: ദേശീയതലത്തിൽ സംഘടനാ അഴിച്ചുപണി ശക്തമാക്കുന്നതിൻ്റെ ഭാഗമായി ഭാരതീയ ജനതാ പാർട്ടി (ബി ജെ പി) രാജ്യത്തെ 28 സംസ്ഥാനങ്ങളിലേക്കും 8 കേന്ദ്രഭരണ പ്രദേശങ്ങളിലേക്കുമുള്ള ഇൻ-ചാർജുമാരുടെയും (പ്രഭാരി) കോ-ഇൻ-ചാർജുമാരുടെയും (സഹ പ്രഭാരി) പുതിയ പട്ടിക പുറത്തിറക്കി. ബി ജെ പി ദേശീയ അധ്യക്ഷൻ്റെ നിർദേശപ്രകാരം പാർട്ടിയുടെ ദേശീയ ജനറൽ സെക്രട്ടറി തരുൺ ചുഗ് ഒപ്പുവെച്ച ഉത്തരവിലൂടെയാണ് പുതിയ നിയമനങ്ങൾ പ്രഖ്യാപിച്ചത്. പ്രകാശ് ജാവഡേക്കറിനെ കേരളത്തിന്‍റെ ചുമതലയില്‍ നിന്നു മാറ്റി. പകരം കര്‍ണാടകയില്‍ നിന്നുള്ള ബിജെപി നേതാവ് എം നാഗരാജു ആണ് കേരളത്തിന്‍റെ പുതിയ പ്രഭാരി. എം വെങ്കിടേശൻ ആണ് സഹ പ്രഭാരി.

പ്രധാന സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ പാർട്ടിയുടെ പ്രചാരണങ്ങളും സംഘടനാ പ്രവർത്തനങ്ങളും ഏകോപിപ്പിക്കുന്നതിനായി അനുഭവസമ്പന്നരായ മുതിർന്ന നേതാക്കൾക്കാണ് ചുമതല നൽകിയിരിക്കുന്നത്. സംഘടനാ ജനറൽ സെക്രട്ടറി ബി എൽ സന്തോഷുമായി നടത്തിയ നിർണായക ചർച്ചകൾക്ക് ശേഷമാണ് പട്ടികയ്ക്ക് അന്തിമരൂപം നൽകിയത്.

പ്രധാന നിയമനങ്ങളും സംസ്ഥാനങ്ങളും

ദേശീയ രാഷ്ട്രീയത്തിൽ നിർണായകമായ ഉത്തർപ്രദേശിന്റെ സംസ്ഥാന ഇൻ-ചാർജായി ദേശീയ ജനറൽ സെക്രട്ടറി വിനോദ് താവ്ഡെയെ നിയമിച്ചു. അദ്ദേഹത്തോടൊപ്പം ജഗ്ദീഷ് പട്ടേൽ, മേധാ കുൽക്കർണി, പ്രദീപ് വർമ്മ, അനന്ത് ഓജ എന്നിവർ കോ-ഇൻ-ചാർജുമാരായി പ്രവർത്തിക്കും. മഹാരാഷ്ട്രയിൽ ബൈജയന്ത് പാണ്ഡയെ ഇൻ-ചാർജായും അമിത് മാളവ്യ, സദാനന്ദ് ഷെറ്റ് തനാവഡെ, കമൽജീത് സെഹ്‌രാവത് എന്നിവരെ കോ-ഇൻ-ചാർജുമാരായും ചുമതലപ്പെടുത്തി. കെ സുരേന്ദ്രന് പുതുച്ചേരിയുടെ ചുമതലയാണ്. ജോര്‍ജ് കുര്യനാണ് ലക്ഷദ്വീപിന്‍റെ ചുമതല. അനില്‍ ആന്‍റണി നാഗാലാന്‍ഡിന്‍റെ ചുമതല വഹിക്കും.

മുൻ കേന്ദ്രമന്ത്രി സ്മൃതി ഇറാനിക്ക് ഹരിയാനയുടെയും ഛത്തീസ്ഗഢിന്‍റെയും പ്രധാന ചുമതലകൾ കൈമാറി. രാജ്യതലസ്ഥാനമായ ഡൽഹിയിൽ ഡോ. വിനയ് സഹസ്രബുദ്ധെയെയാണ് ഇൻ-ചാർജായി നിയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത്. തെലങ്കാന, പശ്ചിമ ബംഗാൾ എന്നീ സംസ്ഥാനങ്ങളുടെ ചുമതല സുനിൽ ബൻസാൽ തുടർന്നും വഹിക്കും. ഒഡീഷയിൽ ഡി. പുരന്ദേശ്വരിയാണ് പുതിയ ഇൻ-ചാർജ്.

പുതിയ നിയമനങ്ങളുടെ പൂർണ പട്ടിക

സംസ്ഥാനംഇൻ-ചാർജ് കോ-ഇൻ-ചാർജ്
ആൻഡമാൻ & നിക്കോബാർജയ് പ്രകാശ്, ഡൽഹി-
അരുണാചൽ പ്രദേശ്ദേവേഷ് കുമാർ, ബീഹാർ-
അസംമംഗൾ പാണ്ഡെ ഫങ്‌നോൺ കൊന്യാക്, മനോജ് ടിഗ്ഗ
ബിഹാർഹരീഷ് ദ്വിവേദിസംഗീത യാദവ്, രോഹൻ ഗുപ്ത
ചണ്ഡീഗഢ്മഹേന്ദ്ര പാണ്ഡെ-
ഛത്തീസ്ഗഢ്സ്മൃതി ഇറാനി

സിദ്ധാർത്ഥ് ശംഭു

ദാദ്ര & നഗർ ഹവേലി, ദാമൻ & ദിയുവർഷബെൻ നരേന്ദ്ര ഭായ് ദോഷി
ഡൽഹിവിനയ് സഹസ്രബുദ്ധേജംയാങ് സെറിംഗ് നംഗ്യാൽ, ദർശന ജർദോഷ്
ഗോവഭാരതി പ്രവീൺ പവാർഅനിൽ ആന്റണി
ഗുജറാത്ത്തരുൺ ചുഗ്അജയ് മഹാവർ, ഗോമതി സായ്
ഹരിയാനസ്മൃതി ഇറാനിഭോല സിംഗ്
ഹിമാചൽ പ്രദേശ്ശ്രീകാന്ത് ശർമ്മദർശന സിംഗ്
ജമ്മു & കശ്മീർസതീഷ് പൂനിയറീന കശ്യപ്
ജാർഖണ്ഡ്ഗജേന്ദ്ര പട്ടേൽസൗരഭ് സിംഗ്, നിവേദിത സിംഗ്
കർണാടകഹരീഷ് ദ്വിവേദികാസം വെങ്കിടേശ്വരലു
കേരളംഎം. നാഗരാജഎം വെങ്കിടേശൻ
ലഡാക്ക്രാജ്കുമാർ ഭാട്ടിയ, ഡൽഹി-
ലക്ഷദ്വീപ്ജോർജ് കുര്യൻ-
മധ്യപ്രദേശ്ബാബുൽ കുമാർ ദേബ്രേഖ വർമ്മ
മഹാരാഷ്ട്രബൈജയന്ത് ജയ് പാണ്ഡഅമിത് മാളവ്യ, സദാനന്ദ് ഷേത് തനവാഡെ, കമൽജീത് സെഹ്‌രാവത്
മണിപ്പൂർരാജ്ദീപ് റോയ്-
മേഘാലയകനദ് പുർകായസ്ഥനുമൽ മോമിൻ
മിസോറംഭഗവത് കരാഡ്-
നാഗാലാൻഡ്അനിൽ ആന്റണി-
ഒഡീഷഡി. പുരന്ദേശ്വരിസ്വദേശ് സിംഗ്
പുതുച്ചേരികെ. സുരേന്ദ്രൻ-
പഞ്ചാബ്സതീഷ് പൂനിയവീരേന്ദ്ര സച്ദേവ, അൽക ഗുർജാർ
രാജസ്ഥാൻസഞ്ജയ് ഭാട്ടിയകവിത പാട്ടിദാർ, കുൽജീത് ചാഹൽ
സിക്കിംരാജു പ്രതിമ-
തമിഴ്നാട്രാം മാധവ്നിർമ്മൽ കുമാർ സുരാന, ഡി.കെ. അരുണ
തെലങ്കാനസുനിൽ ബൻസാൽഅഭയ് പാട്ടീൽ, രേഖ ശർമ്മ
ത്രിപുരമൃഗങ്ക ദേബ് ബർമൻ-
ഉത്തർപ്രദേശ്വിനോദ് തവ്ഡെജഗദീഷ് പട്ടേൽ, മേധ കുൽക്കർണി, പ്രദീപ് ശർമ്മ, അനന്ത് ഓജ
ഉത്തരാഖണ്ഡ്രാം മാധവ്അരവിന്ദ് മേനോൻ, ബൻസുരി സ്വരാജ്
പശ്ചിമ ബംഗാൾസുനിൽ ബൻസാൽലാൽ സിംഗ് ആര്യ, രാജേന്ദ്ര സിംഗ്, പിങ്കി കുശ്വാഹ

വരാനിരിക്കുന്ന പ്രധാന സംസ്ഥാന നിയമസഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പുകൾ മുന്നിൽക്കണ്ട് പാർട്ടിയുടെ താഴെത്തട്ടിലുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങൾ ഏകോപിപ്പിക്കാനും, ഘടകകക്ഷികളുമായുള്ള ബന്ധം തടസമില്ലാതെ മുൻപോട്ടു കൊണ്ടുപോകാനുമാണ് ബി ജെ പി. ഈ വിപുലമായ ഭാരവാഹി പട്ടിക പുറത്തിറക്കിയിരിക്കുന്നത്. ഓരോ സംസ്ഥാനത്തിൻ്റെയും രാഷ്ട്രീയ സ്വഭാവം മുൻനിർത്തി പരിചയസമ്പന്നരായ നേതാക്കൾക്ക് ചുമതല നൽകിയതിലൂടെ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് പടയൊരുക്കത്തിന് ബി ജെ പി തുടക്കമിട്ടിരിക്കുകയാണ്.

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VINOD TAWDE UP BJP
SMRITI IRANI HARYANA INCHARGE
BJP ORGANISATIONAL RESHUFFLE STATES
28 STATES AND 8 UNION TERRITORIES
BJP STATE IN CHARGES

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