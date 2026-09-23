സംസ്ഥാന പ്രഭാരികളെ അഴിച്ചുപണിഞ്ഞ് ബിജെപി; എം നാഗരാജയ്ക്ക് കേരളത്തിന്റെ ചുമതല, കെ സുരേന്ദ്രന് പുതുച്ചേരി
ഉത്തർപ്രദേശ്, ഹരിയാന, ഡൽഹി തുടങ്ങിയ പ്രമുഖ സംസ്ഥാനങ്ങളിലടക്കം അനുഭവസമ്പന്നരായ മുതിർന്ന നേതാക്കളെയാണ് പാർട്ടി പുതിയ ചുമതലകൾ ഏൽപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത്.
Published : September 23, 2026 at 4:59 PM IST
ന്യൂഡൽഹി: ദേശീയതലത്തിൽ സംഘടനാ അഴിച്ചുപണി ശക്തമാക്കുന്നതിൻ്റെ ഭാഗമായി ഭാരതീയ ജനതാ പാർട്ടി (ബി ജെ പി) രാജ്യത്തെ 28 സംസ്ഥാനങ്ങളിലേക്കും 8 കേന്ദ്രഭരണ പ്രദേശങ്ങളിലേക്കുമുള്ള ഇൻ-ചാർജുമാരുടെയും (പ്രഭാരി) കോ-ഇൻ-ചാർജുമാരുടെയും (സഹ പ്രഭാരി) പുതിയ പട്ടിക പുറത്തിറക്കി. ബി ജെ പി ദേശീയ അധ്യക്ഷൻ്റെ നിർദേശപ്രകാരം പാർട്ടിയുടെ ദേശീയ ജനറൽ സെക്രട്ടറി തരുൺ ചുഗ് ഒപ്പുവെച്ച ഉത്തരവിലൂടെയാണ് പുതിയ നിയമനങ്ങൾ പ്രഖ്യാപിച്ചത്. പ്രകാശ് ജാവഡേക്കറിനെ കേരളത്തിന്റെ ചുമതലയില് നിന്നു മാറ്റി. പകരം കര്ണാടകയില് നിന്നുള്ള ബിജെപി നേതാവ് എം നാഗരാജു ആണ് കേരളത്തിന്റെ പുതിയ പ്രഭാരി. എം വെങ്കിടേശൻ ആണ് സഹ പ്രഭാരി.
പ്രധാന സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ പാർട്ടിയുടെ പ്രചാരണങ്ങളും സംഘടനാ പ്രവർത്തനങ്ങളും ഏകോപിപ്പിക്കുന്നതിനായി അനുഭവസമ്പന്നരായ മുതിർന്ന നേതാക്കൾക്കാണ് ചുമതല നൽകിയിരിക്കുന്നത്. സംഘടനാ ജനറൽ സെക്രട്ടറി ബി എൽ സന്തോഷുമായി നടത്തിയ നിർണായക ചർച്ചകൾക്ക് ശേഷമാണ് പട്ടികയ്ക്ക് അന്തിമരൂപം നൽകിയത്.
പ്രധാന നിയമനങ്ങളും സംസ്ഥാനങ്ങളും
ദേശീയ രാഷ്ട്രീയത്തിൽ നിർണായകമായ ഉത്തർപ്രദേശിന്റെ സംസ്ഥാന ഇൻ-ചാർജായി ദേശീയ ജനറൽ സെക്രട്ടറി വിനോദ് താവ്ഡെയെ നിയമിച്ചു. അദ്ദേഹത്തോടൊപ്പം ജഗ്ദീഷ് പട്ടേൽ, മേധാ കുൽക്കർണി, പ്രദീപ് വർമ്മ, അനന്ത് ഓജ എന്നിവർ കോ-ഇൻ-ചാർജുമാരായി പ്രവർത്തിക്കും. മഹാരാഷ്ട്രയിൽ ബൈജയന്ത് പാണ്ഡയെ ഇൻ-ചാർജായും അമിത് മാളവ്യ, സദാനന്ദ് ഷെറ്റ് തനാവഡെ, കമൽജീത് സെഹ്രാവത് എന്നിവരെ കോ-ഇൻ-ചാർജുമാരായും ചുമതലപ്പെടുത്തി. കെ സുരേന്ദ്രന് പുതുച്ചേരിയുടെ ചുമതലയാണ്. ജോര്ജ് കുര്യനാണ് ലക്ഷദ്വീപിന്റെ ചുമതല. അനില് ആന്റണി നാഗാലാന്ഡിന്റെ ചുമതല വഹിക്കും.
भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री @NitinNabin ने विभिन्न राज्यों के निम्नलिखित प्रदेश प्रभारियों और सह प्रभारियों की नियुक्तियां की है।— BJP (@BJP4India) September 23, 2026
ये नियुक्तियां तत्काल प्रभाव से लागू होंगी। pic.twitter.com/S3as4bSf3q
മുൻ കേന്ദ്രമന്ത്രി സ്മൃതി ഇറാനിക്ക് ഹരിയാനയുടെയും ഛത്തീസ്ഗഢിന്റെയും പ്രധാന ചുമതലകൾ കൈമാറി. രാജ്യതലസ്ഥാനമായ ഡൽഹിയിൽ ഡോ. വിനയ് സഹസ്രബുദ്ധെയെയാണ് ഇൻ-ചാർജായി നിയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത്. തെലങ്കാന, പശ്ചിമ ബംഗാൾ എന്നീ സംസ്ഥാനങ്ങളുടെ ചുമതല സുനിൽ ബൻസാൽ തുടർന്നും വഹിക്കും. ഒഡീഷയിൽ ഡി. പുരന്ദേശ്വരിയാണ് പുതിയ ഇൻ-ചാർജ്.
പുതിയ നിയമനങ്ങളുടെ പൂർണ പട്ടിക
|സംസ്ഥാനം
|ഇൻ-ചാർജ്
|കോ-ഇൻ-ചാർജ്
|ആൻഡമാൻ & നിക്കോബാർ
|ജയ് പ്രകാശ്, ഡൽഹി
|-
|അരുണാചൽ പ്രദേശ്
|ദേവേഷ് കുമാർ, ബീഹാർ
|-
|അസം
|മംഗൾ പാണ്ഡെ
|ഫങ്നോൺ കൊന്യാക്, മനോജ് ടിഗ്ഗ
|ബിഹാർ
|ഹരീഷ് ദ്വിവേദി
|സംഗീത യാദവ്, രോഹൻ ഗുപ്ത
|ചണ്ഡീഗഢ്
|മഹേന്ദ്ര പാണ്ഡെ
|-
|ഛത്തീസ്ഗഢ്
|സ്മൃതി ഇറാനി
സിദ്ധാർത്ഥ് ശംഭു
|ദാദ്ര & നഗർ ഹവേലി, ദാമൻ & ദിയു
|വർഷബെൻ നരേന്ദ്ര ഭായ് ദോഷി
|ഡൽഹി
|വിനയ് സഹസ്രബുദ്ധേ
|ജംയാങ് സെറിംഗ് നംഗ്യാൽ, ദർശന ജർദോഷ്
|ഗോവ
|ഭാരതി പ്രവീൺ പവാർ
|അനിൽ ആന്റണി
|ഗുജറാത്ത്
|തരുൺ ചുഗ്
|അജയ് മഹാവർ, ഗോമതി സായ്
|ഹരിയാന
|സ്മൃതി ഇറാനി
|ഭോല സിംഗ്
|ഹിമാചൽ പ്രദേശ്
|ശ്രീകാന്ത് ശർമ്മ
|ദർശന സിംഗ്
|ജമ്മു & കശ്മീർ
|സതീഷ് പൂനിയ
|റീന കശ്യപ്
|ജാർഖണ്ഡ്
|ഗജേന്ദ്ര പട്ടേൽ
|സൗരഭ് സിംഗ്, നിവേദിത സിംഗ്
|കർണാടക
|ഹരീഷ് ദ്വിവേദി
|കാസം വെങ്കിടേശ്വരലു
|കേരളം
|എം. നാഗരാജ
|എം വെങ്കിടേശൻ
|ലഡാക്ക്
|രാജ്കുമാർ ഭാട്ടിയ, ഡൽഹി
|-
|ലക്ഷദ്വീപ്
|ജോർജ് കുര്യൻ
|-
|മധ്യപ്രദേശ്
|ബാബുൽ കുമാർ ദേബ്
|രേഖ വർമ്മ
|മഹാരാഷ്ട്ര
|ബൈജയന്ത് ജയ് പാണ്ഡ
|അമിത് മാളവ്യ, സദാനന്ദ് ഷേത് തനവാഡെ, കമൽജീത് സെഹ്രാവത്
|മണിപ്പൂർ
|രാജ്ദീപ് റോയ്
|-
|മേഘാലയ
|കനദ് പുർകായസ്ഥ
|നുമൽ മോമിൻ
|മിസോറം
|ഭഗവത് കരാഡ്
|-
|നാഗാലാൻഡ്
|അനിൽ ആന്റണി
|-
|ഒഡീഷ
|ഡി. പുരന്ദേശ്വരി
|സ്വദേശ് സിംഗ്
|പുതുച്ചേരി
|കെ. സുരേന്ദ്രൻ
|-
|പഞ്ചാബ്
|സതീഷ് പൂനിയ
|വീരേന്ദ്ര സച്ദേവ, അൽക ഗുർജാർ
|രാജസ്ഥാൻ
|സഞ്ജയ് ഭാട്ടിയ
|കവിത പാട്ടിദാർ, കുൽജീത് ചാഹൽ
|സിക്കിം
|രാജു പ്രതിമ
|-
|തമിഴ്നാട്
|രാം മാധവ്
|നിർമ്മൽ കുമാർ സുരാന, ഡി.കെ. അരുണ
|തെലങ്കാന
|സുനിൽ ബൻസാൽ
|അഭയ് പാട്ടീൽ, രേഖ ശർമ്മ
|ത്രിപുര
|മൃഗങ്ക ദേബ് ബർമൻ
|-
|ഉത്തർപ്രദേശ്
|വിനോദ് തവ്ഡെ
|ജഗദീഷ് പട്ടേൽ, മേധ കുൽക്കർണി, പ്രദീപ് ശർമ്മ, അനന്ത് ഓജ
|ഉത്തരാഖണ്ഡ്
|രാം മാധവ്
|അരവിന്ദ് മേനോൻ, ബൻസുരി സ്വരാജ്
|പശ്ചിമ ബംഗാൾ
|സുനിൽ ബൻസാൽ
|ലാൽ സിംഗ് ആര്യ, രാജേന്ദ്ര സിംഗ്, പിങ്കി കുശ്വാഹ
വരാനിരിക്കുന്ന പ്രധാന സംസ്ഥാന നിയമസഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പുകൾ മുന്നിൽക്കണ്ട് പാർട്ടിയുടെ താഴെത്തട്ടിലുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങൾ ഏകോപിപ്പിക്കാനും, ഘടകകക്ഷികളുമായുള്ള ബന്ധം തടസമില്ലാതെ മുൻപോട്ടു കൊണ്ടുപോകാനുമാണ് ബി ജെ പി. ഈ വിപുലമായ ഭാരവാഹി പട്ടിക പുറത്തിറക്കിയിരിക്കുന്നത്. ഓരോ സംസ്ഥാനത്തിൻ്റെയും രാഷ്ട്രീയ സ്വഭാവം മുൻനിർത്തി പരിചയസമ്പന്നരായ നേതാക്കൾക്ക് ചുമതല നൽകിയതിലൂടെ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് പടയൊരുക്കത്തിന് ബി ജെ പി തുടക്കമിട്ടിരിക്കുകയാണ്.
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