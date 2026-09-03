ബലാത്സംഗക്കേസുകൾ ഒത്തുതീർപ്പാക്കാൻ പഞ്ചാബ് മുഖ്യമന്ത്രിയും ഭാര്യയും അഞ്ചു കോടി കൈക്കൂലി വാങ്ങി; ആരോപണവുമായി ബിജെപി
ബലാത്സംഗക്കേസുകൾ ഒത്തുതീർപ്പാക്കുന്നതിന് 5 കോടി രൂപ വരെ കൈക്കൂലി വാങ്ങി ഇടനിലക്കാർ വഴി അഴിമതി നടത്തുന്നതായിയാണ് ബിജെപിയുടെ ആരോപണം.
By PTI
Published : September 3, 2026 at 5:11 PM IST
ചണ്ഡീഗഡ്: പഞ്ചാബിൽ ബലാത്സംഗക്കേസുകൾ ഒത്തുതീർപ്പാക്കുന്നതിന് അഞ്ചു കോടി രൂപ വരെ കൈക്കൂലി വാങ്ങി ഇടനിലക്കാർ വഴി അഴിമതി നടത്തുന്നതായി ആരോപണം ഉന്നയിച്ച് ബിജെപി. ആം ആദ്മി പാർട്ടി ദേശീയ കൺവീനർ അഓവിന്ദ് കെജ്രിവാൾ, പഞ്ചാബ് മുഖ്യമന്ത്രി ഭഗവന്ത് മൻ, അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഭാര്യ എന്നിവർക്കെതിരെയാണ് ബിജെപിയുടെ ഗുരുതര ആരോപണം . ഇതിനെ 'എഎപി കൊള്ളയടിക്കൽ മാതൃക' (AAP loot model) എന്നാണ് ബിജെപി വിശേഷിപ്പിച്ചത്.ഈ ആരോപണങ്ങളോട് ആം ആദ്മി പാർട്ടി (എഎപി) ഇതുവരെ പ്രതികരിച്ചിട്ടില്ല.
ബലാത്സംഗക്കേസ് റദ്ദാക്കുന്നതിനായി മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ ഭാര്യ ഗുർപ്രീത് കൗർ 5 കോടി രൂപ ആവശ്യപ്പെട്ടെന്ന പരാതിയിൽ അന്വേഷണം നടത്താൻ ദേശീയ മനുഷ്യാവകാശ കമ്മീഷൻ (NHRC) ഉത്തരവിട്ട പശ്ചാത്തലത്തിലാണ് ഈ ആരോപണങ്ങൾ ഉയർന്നിരിക്കുന്നത്. വിഷയത്തിൽ അന്വേഷണം ആരംഭിച്ച് രണ്ടാഴ്ചയ്ക്കുള്ളിൽ സ്വീകരിച്ച നടപടികളെക്കുറിച്ചുള്ള റിപ്പോർട്ട് (ATR) സമർപ്പിക്കാൻ പഞ്ചാബ് ചീഫ് സെക്രട്ടറിയോടും പൊലീസ് മേധാവിയോടും ദേശീയ മനുഷ്യാവകാശ കമ്മീഷൻ (NHRC) ഓഗസ്റ്റ് 21-ന് നിർദ്ദേശിച്ചു.
തെളിവുകൾ പുറത്ത് വിട്ട് പ്രദീപ് ഭണ്ഡാരി
വാർത്താസമ്മേളനത്തിൽ, ബിജെപി ദേശീയ വക്താവ് പ്രദീപ് ഭണ്ഡാരി ഇടനിലക്കാരെന്ന് ആരോപിക്കപ്പെടുന്നവരുടെതെന്ന് പറയപ്പെടുന്ന ഓഡിയോ റെക്കോർഡിംഗുകൾ പുറത്തുവിടുകയും മറ്റ് തെളിവുകൾ നിരത്തുകയും ചെയ്തു. അരവിന്ദ് കെജ്രിവാളിനെ പഞ്ചാബിൻ്റെ "സൂപ്പർ സിഎം" എന്ന് അദ്ദേഹം വിശേഷിപ്പിക്കുകയും മുഖ്യമന്ത്രി ഭഗവന്ത് മാൻ, അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഭാര്യ എന്നിവർക്ക് ഇതിൽ പങ്കുണ്ടെന്നും അദ്ദേഹം അവകാശപ്പെട്ടു.
ഓഡിയോ റെക്കോർഡിംഗുകളും തെളിവുകളും സൂചിപ്പിക്കുന്നത്, പഞ്ചാബ് മുഖ്യമന്ത്രി ഭഗവന്ത് മാൻ പുതിയൊരു കൊള്ളയ്ക്കും അഴിമതിക്കും നേതൃത്വം നൽകുന്നുണ്ടെന്നാണ് ഭണ്ഡാരി പറഞ്ഞു. നിയമപരമായ ബലാത്സംഗക്കേസുകൾ ഒത്തുതീർപ്പാക്കുന്നതിനായി ഇടനിലക്കാർ വഴി അഞ്ച് കോടി രൂപ വരെ കൈക്കൂലി ആവശ്യപ്പെടുന്നുവെന്നാണ് അദ്ദേഹവും ഭാര്യയും ഉൾപ്പെട്ട ഈ അഴിമതി റാക്കറ്റിനെതിരായ ആരോപണമെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. ഇത്തരം ഇടപാടുകൾക്ക് സൗകര്യമൊരുക്കുന്നതിനായി മുഖ്യമന്ത്രിയുടെയും ഭാര്യയുടെയും നിർദ്ദേശപ്രകാരം പഞ്ചാബിലുടനീളം ഇടനിലക്കാരെ നിയോഗിച്ചിട്ടുണ്ടെന്ന് ഭണ്ഡാരി ആരോപിച്ചു.
"മുഖ്യമന്ത്രിയും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഭാര്യയും ചേർന്ന് പഞ്ചാബിലുടനീളം ഇടനിലക്കാരെ നിയോഗിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇവരുടെ നിർദ്ദേശപ്രകാരം ഈ ഇടനിലക്കാർ അഴിമതിയുടെ ഒരു പുതിയ മാതൃക തന്നെ സൃഷ്ടിച്ചിരിക്കുന്നു; 'ആം ആദ്മി പാർട്ടിയുടെ കൊള്ളയടിക്കൽ മാതൃക' (loot model) എന്ന് ഞങ്ങൾ ഇതിനെ വിളിക്കുന്നു. ഇതിലൂടെ ബലാത്സംഗക്കേസുകൾ ഒത്തുതീർപ്പാക്കാൻ അവർ അഞ്ച് കോടി രൂപ വരെ കൈക്കൂലി വാങ്ങുന്നു," അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു. തൻ്റെ ആരോപണം ശരിവെക്കുന്നതെന്ന് അവകാശപ്പെടുന്ന ചില ശബ്ദരേഖകളും ഭണ്ഡാരി പുറത്തുവിട്ടു.
പ്രതിയുടെ ബന്ധുവിനോട് സംസാരിക്കവേ, 'മുഖ്യമന്ത്രിയെ (CM sahab) ഇക്കാര്യം അറിയിച്ചിട്ടുണ്ടെന്നും ഇപ്പോൾ അദ്ദേഹം കൂടി ഇതിൽ ഇടപെട്ടിട്ടുണ്ടെന്നും' ഇടനിലക്കാരൻ പറയുന്നതായി കേൾക്കാമെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. ഈ അഴിമതി റാക്കറ്റിൽ കേജ്രിവാളിനുള്ള പങ്കിനെക്കുറിച്ചും പ്രദീപ് ഭണ്ഡാരി ചോദ്യങ്ങൾ ഉന്നയിച്ചു.
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ബലാത്സംഗക്കേസുകൾ പിൻവലിക്കുന്നതിനായി കൈക്കൂലിയും പണവും വാങ്ങുന്ന ഒരു ശൃംഖലയെ മുഖ്യമന്ത്രിയും അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഭാര്യയും ചേർന്ന് നടത്തുന്നുണ്ടോയെന്നും മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ ഓഫിസ് അഴിമതിയുടെ ഒരു ശൃംഖലയെ മാറിയോയെന്നും അദ്ദേഹം ചോദിച്ചു.
2026 ഓഗസ്റ്റ് 21-ന്, ഈ വിഷയം ശ്രദ്ധയിൽപ്പെട്ടതിനെത്തുടർന്ന് ദേശീയ മനുഷ്യാവകാശ കമ്മീഷൻ പഞ്ചാബ് സർക്കാർ ചീഫ് സെക്രട്ടറിക്കും പഞ്ചാബ് ഡിജിപിക്കും കത്ത് നൽകിയിട്ടുണ്ടെന്ന് ദേശീയ മനുഷ്യാവകാശ കമ്മീഷൻ (NHRC) അന്വേഷണത്തിന് ഉത്തരവിട്ട കാര്യം പരാമർശിച്ചുകൊണ്ട് ഭണ്ഡാരി പറഞ്ഞു. ബലാത്സംഗത്തിനിരയായവരുടെ കേസുകൾ പിൻവലിക്കുന്നതിനായി 5 കോടി രൂപ കൈക്കൂലി വാഗ്ദാനം ചെയ്യുന്ന തരത്തിലുള്ള ഒരു അഴിമതി റാക്കറ്റ് മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ ഓഫിസും മുഖ്യമന്ത്രിയും ചേർന്ന് പഞ്ചാബിൽ നടത്തുന്നുണ്ടോ എന്ന് അന്വേഷിക്കാൻ കമ്മീഷൻ ആവശ്യപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.
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