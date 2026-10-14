'രാജ്യത്തെ തെറ്റിദ്ധരിപ്പിക്കുന്നു', രാഹുൽ ഗാന്ധിക്കെതിരെ ആഞ്ഞടിച്ച് ബിജെപി നേതാവ്
സിജെപി നോതാക്കൾക്കെതിരായ പൊലീസിൻ്റെ നടപടയിൽ രാഹുൽ ഗാന്ധി വിമർശനമുന്നയിച്ചതിനെ തുടർന്നാണ് ബിജെപി രംഗത്തെത്തിയത്.
By PTI
Published : October 14, 2026 at 4:21 PM IST
ന്യൂഡൽഹി: മുഖ്യ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷണർ ഗ്യാനേഷ് കുമാറിന്റെ രാജി ആവശ്യപ്പെട്ട് പ്രതിഷേധം നടത്തിയ കോക്രോച്ച് ജനതാ പാർട്ടി (സിജെപി) നേതാക്കൾക്കെതിരായ പൊലീസിന്റെ നടപടിയിൽ വിമർശനമുന്നയിച്ച രാഹുൽ ഗാന്ധിക്കെതിരെ ആഞ്ഞടിച്ച് ബിജെപി. രാഹുൽ ഗാന്ധി രാജ്യത്തെ തെറ്റിദ്ധരിപ്പിക്കുകയാണെന്ന് ബിജെപി ആരോപിച്ചു.ഭരണഘടന പ്രതിഷേധിക്കാനുള്ള അവകാശമാണ് നൽകുന്നതെന്നും നിയമം ലംഘിക്കാനുള്ള അവകാശമല്ലെന്നും ബിജെപി വ്യക്തമാക്കി. അധികാരം പിടിച്ചെടുക്കാൻ പൊതുസ്ഥലങ്ങളെ രാഷ്ട്രീയ പോർക്കളങ്ങളാക്കി മാറ്റാൻ കഴിയില്ലെന്ന് ബിജെപി ദേശീയ മാധ്യമ കൺവീനർ ആശിഷ് ഉഷ അഗർവാൾ എക്സിൽ കുറിച്ചു.
സിജെപി നേതാക്കളായ സൗരവ് ദാസ്, അശുതോഷ് രങ്ക എന്നിവരെ അഞ്ച് ദിവസത്തെ ജുഡീഷ്യൽ കസ്റ്റഡിയിൽ വിട്ട നടപടിയിൽ നേരത്തെ രാഹുൽ ഗാന്ധി കേന്ദ്ര സർക്കാരിനെതിരെ രൂക്ഷ വിമർശനം ഉന്നയിച്ചിരുന്നു. ജന്തർ മന്തറിൽ സമാധാനപരമായി പ്രതിഷേധിക്കുന്ന യുവാക്കളെ ജയിലിലടയ്ക്കുന്നത് ഭീരുത്വമാണെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.ദേശീയ പതാക വീശുന്നത് കുറ്റമല്ലെന്നും ജന്തർമന്തർ ജനങ്ങളുടേതാണെന്നും അത് തിരിച്ചുപിടിക്കുമെന്നും അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കി.
Rahul Gandhi, stop misleading the nation! The Constitution guarantees the right to protest, not the right to violate the law. Jantar Mantar’s de-notification followed due legal process. No one is above the law. For decades, your party and family defended Article 370, which stood in the way of J&K’s full constitutional integration. It was Hon'ble PM Shri Narendra Modi ji’s decisive leadership and commitment to national unity that ensured J&K’s full integration, and today, the Tricolour flies proudly in Kashmir. Democracy is governed by the Constitution, not the street. You cannot turn public spaces into political battlegrounds or manufacture chaos to capture power. India will always stand by the rule of law not your political ambitions. @PMOIndia @NitinNabin @AmitShah @BJP4India— Ashish Usha Agarwal आशीष ऊषा अग्रवाल (@Ashish_HG) October 14, 2026
വിദ്യാർഥികൾ, യുവാക്കൾ, മാധ്യമ പ്രവർത്തകർ, ഇന്ത്യ മുന്നണി എന്നിവർ വ്യത്യസ്ത ബാനറുകൾക്ക് കീഴിലാണെങ്കിലും എല്ലാവരുടെയും ലക്ഷ്യം ഒന്നാണ്. ഭരണഘടനാപരമായ അവകാശങ്ങൾ ആവശ്യപ്പെടുന്ന പൗരന്മാരുടെ എല്ലാ പ്രതിഷേധങ്ങളും ഒന്നാണെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.രാഹുൽ ഗാന്ധി രാജ്യത്തെ തെറ്റിദ്ധരിപ്പിക്കുന്നത് അവസാനിപ്പിക്കുക. പ്രതിഷേധിക്കാനുള്ള അവകാശമാണ് ഭരണഘടന ഉറപ്പുനൽകുന്നത് നിയമം ലംഘിക്കാനുള്ള അവകാശമല്ല. നിയമപരമായ നടപടിക്രമങ്ങൾ പാലിച്ചാണ് ജന്തർ മന്തറിനെ നിശ്ചിത പ്രതിഷേധ കേന്ദ്രമെന്ന പദവിയിൽ നിന്ന് ഒഴിവാക്കിയതെന്നും ആരും നിയമത്തിന് അതീതരല്ലെന്നും ആശിഷ് ഉഷ അഗർവാൾ പറഞ്ഞു.
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ജമ്മു-കശ്മീരിന്റെ സമ്പൂർണ ഭരണഘടനാപരമായ സംയോജനത്തിന് തടസമായിരുന്ന ആർട്ടിക്കിൾ 370-നെ പതിറ്റാണ്ടുകളോളം നിങ്ങളുടെ പാർട്ടിയും കുടുംബവും സംരക്ഷിച്ചുപോന്നു. ബഹുമാനപ്പെട്ട പ്രധാനമന്ത്രി ശ്രീ നരേന്ദ്ര മോദിജിയുടെ നിർണായക നേതൃത്വവും ദേശീയോദ്ഗ്രഥനത്തോടുള്ള പ്രതിബദ്ധതയുമാണ് ജമ്മു-കശ്മീരിന്റെ സമ്പൂർണ സംയോജനം ഉറപ്പാക്കിയത്. ഇന്ന് കശ്മീരിൽ ദേശീയ പതാക അഭിമാനത്തോടെ പാറിക്കളിക്കുന്നു എന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.
അധികാരം പിടിച്ചെടുക്കാൻ പൊതുസ്ഥലങ്ങളെ രാഷ്ട്രീയ പോർക്കളങ്ങളാക്കി മാറ്റാനോ അരാജകത്വം സൃഷ്ടിക്കാനോ നിങ്ങൾക്ക് കഴിയില്ല. നിങ്ങളുടെ രാഷ്ട്രീയ അഭിലാഷങ്ങൾക്കൊപ്പമല്ല ഇന്ത്യ എപ്പോഴും നിയമവാഴ്ചയ്ക്കൊപ്പമേ നിൽക്കൂ എന്നും അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കി.മുഖ്യ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷണർ ഗ്യാനേഷ് കുമാറിനെ നീക്കുക, വോട്ടർപട്ടികയുടെ പ്രത്യേക തീവ്ര പരിഷ്കരണ നടപടിയായ എസ്ഐആർ നിർത്തിവയ്ക്കുക തുടങ്ങിയ ആവശ്യങ്ങളാണ് പ്രതിഷേധത്തിൽ ഉയർന്നത്. സിജെപിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ നടക്കുന്ന പ്രതിഷേധത്തിന് വൻ പങ്കാളിത്തമാണ് ലഭിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്.
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