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ഉപതെരഞ്ഞെടുപ്പ് ഫലം അംഗീകരിച്ച് ബിജെപി; പരാജയം പരിശോധിക്കുമെന്ന് നിതിൻ നബിൻ

ബിഹാറിലെ പട്ന ജില്ലയിലുള്ള ബാങ്കിപുർ നിയമസഭ മണ്ഡലത്തിൽ ബിജെപിക്ക് കനത്ത തിരിച്ചടിയാണ് നേരിട്ടത്

BYPOLL RESULTS BANKIPUR DATIA GUJARAT MANJALPUR BYPOLL NITIN NABIN ON BANKIPUR BYPOLL PRASHANT KISHOR
BJP Chief Nitin Nabin (ANI)
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By ETV Bharat Kerala Team

Published : August 4, 2026 at 9:31 AM IST

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ന്യൂഡൽഹി: ബിഹാർ, മധ്യപ്രദേശ്, ഗുജറാത്ത് എന്നീ സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ നടന്ന മൂന്ന് നിയമസഭ ഉപതെരഞ്ഞെടുപ്പുകളിലെ ജനവിധി അംഗീകരിക്കുന്നതായി ബിജെപി ദേശീയ അധ്യക്ഷൻ നിതിൻ നബിൻ. ദേശീയ രാഷ്ട്രീയത്തിൽ ഏറെ ശ്രദ്ധിക്കപ്പെട്ട ഉപതെരഞ്ഞെടുപ്പുകളിലൊന്നായിരുന്നു ഇത്. ബിഹാറിലെ ബാങ്കിപുർ, മധ്യപ്രദേശിലെ ദതിയ എന്നീ മണ്ഡലങ്ങളിലേറ്റ പരാജയത്തെക്കുറിച്ച് പാർട്ടി വിശദമായി പരിശോധിക്കുമെന്നും നഷ്ടപ്പെട്ട ജനവിശ്വാസം വീണ്ടെടുക്കാൻ ഊർജസ്വലതയോടെ പ്രവർത്തിക്കുമെന്നും അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കി.

ബാങ്കിപുരിൽ പ്രശാന്ത് കിഷോറിന് അട്ടിമറി ജയം
ബിഹാറിലെ പട്ന ജില്ലയിലുള്ള ബാങ്കിപുർ നിയമസഭ മണ്ഡലത്തിൽ ബിജെപിക്ക് കനത്ത തിരിച്ചടിയാണ് നേരിട്ടത്. ജൻ സുരാജ് പാർട്ടി സ്ഥാപകൻ പ്രശാന്ത് കിഷോറാണ് ഇവിടെ അട്ടിമറി വിജയം നേടിയത്. നിതിൻ നബിൻ രാജ്യസഭയിലേക്ക് നാമനിർദേശം ചെയ്യപ്പെട്ടതിനെ തുടർന്ന് എംഎൽഎ സ്ഥാനം രാജിവച്ചതോടെയാണ് ബാങ്കിപുരിൽ ഉപതെരഞ്ഞെടുപ്പിന് കളമൊരുങ്ങിയത്. വർഷങ്ങളായി ബിജെപിയുടെ സിറ്റിങ് സീറ്റായിരുന്ന മണ്ഡലമാണ് പ്രശാന്ത് കിഷോർ പിടിച്ചെടുത്തത്. 25 സ്ഥാനാർഥികളാണ് ഇവിടെ മത്സരരംഗത്തുണ്ടായിരുന്നത്.

ശക്തമായ ത്രികോണ മത്സരം നടന്ന മണ്ഡലത്തിൽ 64,151 വോട്ടുകൾ നേടിയാണ് പ്രശാന്ത് കിഷോർ വിജയിച്ചത്. ബിഹാർ നിയമസഭയിൽ തൻ്റെ സാന്നിധ്യം ഉറപ്പിക്കാൻ പ്രശാന്ത് കിഷോറിന് ഈ വിജയത്തിലൂടെ സാധിച്ചു. ബിജെപി സ്ഥാനാർഥി നീരജ് കുമാറിന് 44,827 വോട്ടുകൾ മാത്രമാണ് നേടാനായത്. രാഷ്ട്രീയ ജനതാദൾ (ആർജെഡി) സ്ഥാനാർഥി രേഖാ കുമാരി 14,273 വോട്ടുകൾ നേടി മൂന്നാം സ്ഥാനത്തേക്ക് പിന്തള്ളപ്പെട്ടു. ബിഹാർ രാഷ്ട്രീയത്തിൽ ജൻ സുരാജ് പാർട്ടിയുടെ കടന്നുവരവ് വലിയ മാറ്റങ്ങൾക്ക് വഴിയൊരുക്കുമെന്നാണ് ഈ ഫലം സൂചിപ്പിക്കുന്നത്.

ദതിയയിൽ കോൺഗ്രസ്, മഞ്ചൽപുരിൽ ബിജെപി
മധ്യപ്രദേശിലെ ദതിയ നിയമസഭ മണ്ഡലത്തിലും ബിജെപിക്ക് പരാജയം രുചിക്കേണ്ടി വന്നു. കോൺഗ്രസ് സ്ഥാനാർഥി ഘനശ്യാം സിങ് ആണ് ഇവിടെ വിജയിച്ചത്. ബിജെപി സ്ഥാനാർഥി അശുതോഷ് തിവാരിയെ 6,056 വോട്ടുകളുടെ ഭൂരിപക്ഷത്തിലാണ് ഘനശ്യാം സിങ് പരാജയപ്പെടുത്തിയത്. കോൺഗ്രസിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം മധ്യപ്രദേശിൽ ലഭിച്ച ഈ വിജയം പ്രവർത്തകർക്ക് വലിയ ആവേശമാണ് നൽകുന്നത്.

അതേസമയം ഗുജറാത്തിലെ വഡോദര ജില്ലയിലുള്ള മഞ്ചൽപുർ നിയമസഭ മണ്ഡലം നിലനിർത്താനായത് ബിജെപിക്ക് ആശ്വാസമായി. ബിജെപി സ്ഥാനാർഥി സതീഷ് ഗോവിന്ദ്ഭായ് പട്ടേൽ 30,630 വോട്ടുകളുടെ ഭൂരിപക്ഷത്തിലാണ് ഇവിടെ വിജയിച്ചത്. കോൺഗ്രസ് സ്ഥാനാർഥിയും മുൻ മന്ത്രിയുമായ ഭിഖാഭായ് റബാരിയെയാണ് അദ്ദേഹം പരാജയപ്പെടുത്തിയത്. ഗുജറാത്തിൽ പാർട്ടിയുടെ സ്വാധീനം മങ്ങലില്ലാതെ തുടരുന്നുവെന്നാണ് ഈ വിജയം വ്യക്തമാക്കുന്നത്.

പരാജയം പരിശോധിക്കുമെന്ന് നിതിൻ നബിൻ
ഉപതെരഞ്ഞെടുപ്പിലെ ജനവിധി പൂർണമായും അംഗീകരിക്കുന്നതായി നിതിൻ നബിൻ എക്സിൽ കുറിച്ചു. ബാങ്കിപുർ, ദതിയ എന്നീ മണ്ഡലങ്ങളിലെ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് ഫലങ്ങളെക്കുറിച്ച് തികഞ്ഞ ഗൗരവത്തോടെ പാർട്ടി പരിശോധന നടത്തും. പുതിയ ഊർജത്തോടെയും നിശ്ചയദാർഢ്യത്തോടെയും ജനങ്ങൾക്കിടയിലേക്ക് ഇറങ്ങിച്ചെല്ലുമെന്നും അവരുടെ വിശ്വാസം കൂടുതൽ ശക്തിപ്പെടുത്താൻ അശ്രാന്തമായി പ്രവർത്തിക്കുമെന്നും അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കി.

ഇതിനൊപ്പം ഗുജറാത്തിലെ മഞ്ചൽപുർ മണ്ഡലത്തിൽ ബിജെപിയിൽ വിശ്വാസമർപ്പിച്ച ജനങ്ങൾക്ക് അദ്ദേഹം ഹൃദയംഗമമായ നന്ദി രേഖപ്പെടുത്തി. ഈ വിജയത്തിനായി പ്രയത്നിച്ച പാർട്ടിയുടെ എല്ലാ പ്രവർത്തകരെയും ഭാരവാഹികളെയും അഭിനന്ദിക്കുന്നതായും ബിജെപി അധ്യക്ഷൻ കൂട്ടിച്ചേർത്തു. വരാനിരിക്കുന്ന നിയമസഭ തെരഞ്ഞെടുപ്പുകൾക്ക് മുൻപായി പാർട്ടിയുടെ സംഘടനാ സംവിധാനം കൂടുതൽ ശക്തിപ്പെടുത്തേണ്ടതിൻ്റെ ആവശ്യകതയാണ് ഉപതെരഞ്ഞെടുപ്പ് ഫലങ്ങൾ വിരൽചൂണ്ടുന്നത്.

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TAGGED:

BYPOLL RESULTS BANKIPUR DATIA
GUJARAT MANJALPUR BYPOLL
NITIN NABIN ON BANKIPUR BYPOLL
PRASHANT KISHOR
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