വെജ് ബിരിയാണിക്ക് പകരം നോണ് വെജ്; സ്വിഗ്ഗിക്ക് പിടി, ജാമ്യമില്ലാ വാറണ്ട് പുറപ്പെടുവിച്ച് ഉപഭോക്തൃ കോടതി
സ്വിഗ്ഗി വഴി ഓർഡർ ചെയ്ത വെജിറ്റേറിയൻ ബിരിയാണിയിൽ ചിക്കൻ കഷണം ലഭിച്ച സംഭവം, കേസിൽ സ്വിഗ്ഗിയിലെ ഉദ്യോഗസ്ഥർക്കും ഹോട്ടൽ മാനേജ്മെൻ്റിനുമെതിരെ ജില്ലാ ഉപഭോക്തൃ തർക്ക പരിഹാര കമ്മീഷൻ ജാമ്യമില്ലാ വാറണ്ട് പുറപ്പെടുവിച്ചു.
Published : May 22, 2026 at 1:42 PM IST
അമരാവതി: വെജിറ്റേറിയൻ ബിരിയാണി കേസിൽ ഓൺലൈൻ ഭക്ഷണ വിതരണ പ്ലാറ്റ്ഫോമായ സ്വിഗ്ഗിക്ക് ജാമ്യമില്ലാ വാറണ്ട് പുറപ്പെടുവിച്ച് ഉപഭോക്തൃ കോടതി. കേസുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് കമ്മീഷൻ പുറപ്പെടുവിച്ച ഉത്തരവുകൾ പാലിക്കാത്തതിനെ തുടർന്നാണ് സ്വിഗ്ഗിയിലെ മുതിർന്ന ഉദ്യോഗസ്ഥർക്കും ഹോട്ടൽ ജീവനക്കാർക്കും എതിരെ കുർണൂലിലെ ജില്ലാ ഉപഭോക്തൃ തർക്ക പരിഹാര കമ്മീഷൻ ജാമ്യമില്ലാ വാറണ്ട് പുറപ്പെടുവിച്ചത്.
ബെംഗളൂരു ആസ്ഥാനമായുള്ള സ്വിഗ്ഗിയുടെ മാനേജിംഗ് ഡയറക്ടർ, കമ്പനിയുടെ അസിസ്റ്റൻ്റ് വൈസ് പ്രസിഡൻ്റ്, ബണ്ടിൽ ടെക്നോളജീസ് പ്രൈവറ്റ് ലിമിറ്റഡിൻ്റെ ഗ്രീവൻസ് ഓഫീസർ, ന്യൂ അപ്സര ഹോട്ടലിൻ്റെ മാനേജർ എന്നിവർക്കെതിരെയാണ് ജാമ്യമില്ലാ വാറണ്ട് പുറപ്പെടുവിച്ചത്. വെജ് ബിരിയാണി ഓർഡർ ചെയ്ത ഉപഭോക്താവിന് സ്വിഗ്ഗി വഴി നോൺവെജ് ബിരിയാണി ലഭിച്ച സംഭവത്തെ തുടർന്ന് ഒരു വർഷമായി നിലനിൽക്കുന്ന കേസിലാണ് കോടതി വ്യാഴാഴ്ച വീണ്ടും ഇടപെട്ടത്.
കഴിഞ്ഞ വർഷം ഡിസംബറിൽ ഒരു ഉപഭോക്താവ് സ്വിഗ്ഗി ആപ്പ് വഴി ആർ എസ് റോഡിലുള്ള ന്യൂ അപ്സര ഹോട്ടലിൽ നിന്ന് വെജ് ബിരിയാണി ഓർഡർ ചെയ്തു. എന്നാൽ വെജിറ്റേറിയൻ ബിരിയാണി ഓർഡർ ചെയ്ത ഉപഭോക്താവിന് സ്വിഗ്ഗി ജീവനക്കാരൻ വീട്ടിലെത്തിച്ച ബിരിയാണിയിൽ ചിക്കൻ കഷണങ്ങൾ ലഭിച്ചു. ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്നതിന് തൊട്ടു മുമ്പാണ് ഉപഭോക്താവിൻ്റെ ശ്രദ്ധയിൽ ഇക്കാര്യം പെട്ടത്. ഉടൻ തന്നെ അവർ നിയമപരമായി നീങ്ങി. സംഭവത്തിൽ കുറ്റക്കാരായവർക്കെതിരെ നടപടി ആവശ്യപ്പെട്ട് ജില്ലാ ഉപഭോക്തൃ തർക്ക പരിഹാര കമ്മീഷനെ സമീപിച്ചു.
ഇരുവിഭാഗത്തിൻ്റെയും വാദങ്ങൾ കേട്ട ശേഷം കഴിഞ്ഞ വർഷം ഡിസംബർ 31 ന് ഉപഭോക്തൃ കമ്മീഷൻ സ്വിഗ്ഗി മാനേജ്മെൻ്റിനോടും മറ്റ് പ്രതികളോടും പരാതിക്കാരന് നഷ്ടപരിഹാരമായി 50,000 രൂപ നൽകാൻ നിർദേശിച്ചു. ഇത് കൂടാതെ നിയമപരമായ ചെലവുകൾക്കായി 5,000 രൂപയും നൽകാൻ നിർദേശിച്ചു. എന്നാൽ ആവർത്തിച്ച് നോട്ടീസ് നൽകിയിട്ടും കമ്പനി മാനേജ്മെൻ്റ് കമ്മീഷൻ്റെ നിർദേശങ്ങൾ പാലിച്ചില്ലെന്നും നഷ്ടപരിഹാരം കൊടുത്തില്ലെന്നും ഉദ്യോഗസ്ഥർ പറഞ്ഞു.
വ്യാഴാഴ്ച നടന്ന വാദം കേൾക്കലിലും പ്രതിഭാഗം നേരിട്ട് ഹാജരായില്ലെന്നതും കോടതി നിരീക്ഷിച്ചു. തുടർച്ചയായ അസാന്നിധ്യം ഗൗരവമായി കണക്കിലെടുത്ത കമ്മീഷൻ, സ്വിഗ്ഗിയുടെ മേലധികാരികൾക്കും ന്യൂ അപ്സര ഹോട്ടലിൻ്റെ മാനേജരും ഉൾപ്പെടെയുള്ളവർക്കെതിരെ നടപടി എടുത്തത്. കൂടുതൽ നിയമ നടപടികൾക്കായി അടുത്ത വാദം കേൾക്കൽ കമ്മീഷൻ ജൂൺ 22 ലേക്ക് മാറ്റിവച്ചു. ഓൺലൈൻ ഭക്ഷണ വിതരണ സേവനങ്ങളിലെ ഭക്ഷ്യ സുരക്ഷ, ഓർഡർ കൃത്യത, ഉത്തരവാദിത്തം എന്നിവയെക്കുറിച്ചുള്ള ആശങ്കകൾ ഈ സംഭവം വീണ്ടും ഉയർത്തിക്കാട്ടുന്നു.
