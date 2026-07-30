രാജ്യത്ത് കോടീശ്വരന്മാരുടെ എണ്ണത്തിൽ നാലുമടങ്ങ് വർധനവ്; ആദായ നികുതി ഫയല് ചെയ്യുന്നവരുടെ എണ്ണത്തില് കേരളം രണ്ടാമത്
2025-26 സാമ്പത്തിക വര്ഷത്തിലെ ആദായനികുതി റിട്ടേൺ കണക്കുകൾ പ്രകാരം 576 പേരാണ് തങ്ങൾക്ക് പ്രതിവർഷം 100 കോടി രൂപയോ അതിലധികമോ വരുമാനമുണ്ടെന്ന് വെളിപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ളത്.
Published : July 30, 2026 at 7:36 PM IST
ന്യൂഡല്ഹി: ഇന്ത്യയിൽ ശതകോടീശ്വരന്മാരുടെ എണ്ണത്തിൽ രേഖപ്പെടുത്തിയത് വൻ വർധനവ്. കഴിഞ്ഞ അഞ്ച് വർഷത്തിനിടെ രാജ്യത്തെ കോടീശ്വരന്മാരുടെ എണ്ണം നാല് മടങ്ങായി ഉയർന്നതായി കണക്കുകള് വ്യക്തമാക്കുന്നു. 2025-26 സാമ്പത്തിക വര്ഷത്തിലെ ആദായനികുതി റിട്ടേൺ കണക്കുകൾ പ്രകാരം 576 പേരാണ് തങ്ങൾക്ക് പ്രതിവർഷം 100 കോടി രൂപയോ അതിലധികമോ വരുമാനമുണ്ടെന്ന് വെളിപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ളത്. 2021-22 സാമ്പത്തിക വർഷത്തിൽ ഇത്തരക്കാരുടെ എണ്ണം കേവലം 142 മാത്രമായിരുന്നു.
രാജ്യത്തെ ശതകോടീശ്വരന്മാർ വൻ സാമ്പത്തിക നേട്ടമാണ് സ്വന്തമാക്കുന്നത്. 2026-ൽ ആദ്യമായി ഇവരുടെ മൊത്തം ആസ്തി ഒരു ട്രില്യൺ ഡോളർ, അതായത് ഏകദേശം 97.5 ലക്ഷം കോടി രൂപ കടന്നു. 2025-ൽ ഇത് 941 ബില്യൺ ഡോളറായിരുന്നു. അടുത്തിടെ പുറത്തുവന്ന ഫോർബ്സ് പട്ടിക പ്രകാരം ഇന്ത്യയിൽ ആകെ 229 ശതകോടീശ്വരന്മാരുണ്ട്. അതിൽ 30 പേർ പുതുതായി ഈ പട്ടികയിലേക്ക് എത്തിയവരാണ്. ലോകരാജ്യങ്ങളിൽ അമേരിക്കയിലാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ശതകോടീശ്വരന്മാരുള്ളത്, ചൈന രണ്ടാം സ്ഥാനത്തും ഇന്ത്യ മൂന്നാം സ്ഥാനത്തുമാണ്.
പാർലമെന്റിന്റെ മൺസൂൺ സമ്മേളനത്തിൽ കോൺഗ്രസ് എം.പി മുരാരി ലാൽ മീന ഉന്നയിച്ച ചോദ്യങ്ങൾക്ക് കേന്ദ്ര ധനകാര്യ സഹമന്ത്രി പങ്കജ് ചൗധരി മറുപടി നൽകിയതോടെയാണ് ഈ വിവരങ്ങൾ പുറത്തുവന്നത്. ആദായനികുതി നിയമത്തിൽ 'ശതകോടീശ്വരൻ' എന്നതിന് നിയമപരമായ നിർവചനം ഇല്ലെങ്കിലും, ഐടിആർ കണക്കുകൾ പ്രകാരം പ്രതിവർഷം 100 കോടി രൂപയ്ക്ക് മുകളിൽ വരുമാനമുള്ളവരുടെ വിവരങ്ങൾ സർക്കാറിന്റെ പക്കലുണ്ട്.
അതേസമയം, ആദായനികുതി വകുപ്പിന്റെ കണക്കുകൾ പ്രകാരം 2020-21-ൽ 6.31 കോടിയായിരുന്ന ഐടിആർ ഫയൽ ചെയ്യുന്നവരുടെ എണ്ണം 2025-26-ൽ 8.79 കോടിയായി വർധിച്ചു. കഴിഞ്ഞ 5 വർഷത്തിനിടെ ഐടിആർ ഫയൽ ചെയ്യുന്നവരുടെ എണ്ണത്തിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ വളർച്ച രേഖപ്പെടുത്തിയത് ബിഹാറിലാണ് (46.2%). 42.2% വളർച്ചയോടെ കേരളമാണ് രണ്ടാം സ്ഥാനത്ത്, 38.4% വളർച്ചയോടെ ഉത്തർപ്രദേശ് മൂന്നാം സ്ഥാനത്തുമുണ്ട്.
പാർലമെന്റില് സമർപ്പിച്ച കണക്കുകൾ പ്രകാരം, 2021-22 സാമ്പത്തിക വർഷത്തിൽ 142 പേരായിരുന്ന 100 കോടീശ്വരന്മാർ 2022-23-ൽ 301 ആയി ഉയർന്നു. എന്നാൽ 2023-24-ൽ ഇത് നേരിയ തോതിൽ കുറഞ്ഞ് 284-ൽ എത്തി. തുടർന്ന് 2024-25 വർഷത്തിലാണ് വലിയൊരു തരംഗം ഉണ്ടായത്. ഈ വർഷം എണ്ണം 415 ആയി ഉയർന്നതിനു ശേഷം 2025-26-ൽ 576 എന്ന റെക്കോർഡിലേക്ക് എത്തുകയായിരുന്നു. ഫോർബ്സ് തങ്ങളുടേതായ മാനദണ്ഡങ്ങൾ വച്ച് 229 എന്ന് കണക്കാക്കുമ്പോഴും, നികുതിദായകർ സ്വയം സമർപ്പിച്ച ഐടിആർ പ്രകാരം രാജ്യത്ത് വലിയ തുക വരുമാനമുള്ളവരുടെ എണ്ണം അതിവേഗം വർധിക്കുകയാണെന്ന് വ്യക്തമാകുന്നു.
അതേസമയം, രാജ്യത്തെ പൗരന്മാരുടെ ആകെ സ്വത്ത് സംബന്ധിച്ച വിവരങ്ങൾ സർക്കാറിന്റെ പക്കലില്ലെന്ന് ധനകാര്യ സഹമന്ത്രി വ്യക്തമാക്കി. 1957-ലെ വെൽത്ത് ടാക്സ് ആക്ട് 2016-ൽ നിർത്തലാക്കിയതാണ് ഇതിന് കാരണം. എങ്കിലും രാജ്യത്ത് ധനികരും പാവപ്പെട്ടവരും തമ്മിലുള്ള വിടവ് ക്രമേണ കുറഞ്ഞുവരികയാണെന്ന് മന്ത്രി ചൂണ്ടിക്കാട്ടി. 2023-24-ൽ നടന്ന ഗാർഹിക ഉപഭോഗ സർവേ പ്രകാരം ഗ്രാമങ്ങളും നഗരങ്ങളും തമ്മിലുള്ള വരുമാനത്തിലെയും ജീവിതനിലവാരത്തിലെയും വ്യത്യാസം മുൻപത്തേക്കാൾ കുറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്.
കോവിഡ് കാലത്തുണ്ടായ തൊഴിൽ പ്രതിസന്ധി നിലവിൽ അവസാനിച്ചതായും സർക്കാർ അറിയിച്ചു. മുൻവർഷങ്ങളെ അപേക്ഷിച്ച് തൊഴില്ലായ്മ നിരക്കിൽ വലിയ കുറവുണ്ടായിട്ടുണ്ട്. പി.എൽ.എഫ്.എസ് സർവേ പ്രകാരം 2022-ൽ 15 വയസ്സിന് മുകളിലുള്ളവരുടെ തൊഴില്ലായ്മ നിരക്ക് 3.6% ആയിരുന്നത് 2025-ൽ 3.1% ആയി കുറഞ്ഞു. ഗ്രാമങ്ങളിലും നഗരങ്ങളിലും കൂടുതൽ ആളുകൾക്ക് ജോലി ലഭിക്കുന്നുണ്ട്.
തൊഴിലവസരങ്ങൾ സൃഷ്ടിക്കുന്ന കമ്പനികൾക്ക് സർക്കാർ പ്രത്യേക നികുതി ഇളവുകളും നൽകുന്നുണ്ട്. പുതിയ ജീവനക്കാരെ നിയമിക്കുന്ന കമ്പനികളുടെ അധിക വേതനച്ചെലവിന്റെ ഒരു വിഹിതം തുടർച്ചയായി 3 വർഷത്തേക്ക് അവരുടെ നികുതി ചുമത്താവുന്ന ലാഭത്തിൽ നിന്ന് കുറയ്ക്കാൻ നിയമം അനുവദിക്കുന്നു. കൂടാതെ, ഫിനാൻസ് ആക്ട് 2026 പ്രകാരം ചെറുകിട കർഷകരുടെയും ക്ഷീരകർഷകരുടെയും സഹകരണ സംഘങ്ങൾക്കും വലിയ നികുതി ഇളവുകൾ നൽകിയിട്ടുണ്ട്.
ഹുറൂൺ റിപ്പോർട്ട് പ്രകാരം നിർമ്മാണം, ഐടി-ടെക്നോളജി, ഫിൻടെക്, ഫാർമ, റിയൽ എസ്റ്റേറ്റ്, ഗ്രീൻ എനർജി, ഇ-കോമേഴ്സ് എന്നീ മേഖലകളിലാണ് രാജ്യത്ത് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ശതകോടീശ്വരന്മാരുള്ളത്. ഫോർബ്സ് വിവരമനുസരിച്ച് ഇന്ത്യയിലെ പല ശതകോടീശ്വരന്മാരും 45 വയസ്സിൽ താഴെയുള്ള ചെറുപ്പക്കാരാണ്. പർപ്ലെക്സിറ്റിയുടെ കോ-ഫൗണ്ടറായ 31 വയസ്സുകാരൻ അരവിന്ദ് ശ്രീനിവാസ് 2.1 ബില്യൺ ഡോളർ ആസ്തിയോടെ രാജ്യത്തെ ഏറ്റവും പ്രായം കുറഞ്ഞ ശതകോടീശ്വരനാണ്. മഹാരാഷ്ട്ര, ഡൽഹി, കർണാടക, ഗുജറാത്ത്, തമിഴ്നാട് എന്നീ സംസ്ഥാനങ്ങളിലാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ സമ്പന്നർ താമസിക്കുന്നത്.
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