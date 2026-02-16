ETV Bharat / bharat

ആന്ധ്രയിലെത്തി ബില്‍ ഗേറ്റ്സ്; ചന്ദ്രബാബു നായിഡുവുമായി പ്രത്യേക കൂടിക്കാഴ്‌ച, ചര്‍ച്ചയായത് എഐയും ആരോഗ്യവും

ആന്ധ്രാപ്രദേശ് മുഖ്യമന്ത്രി ചന്ദ്രബാബു നായിഡുവുമായി കൂടിക്കാഴ്‌ച നടത്തി ബില്‍ ഗേറ്റ്സ്. സര്‍ക്കാരുമായുള്ള ബന്ധം ദൃഢമാക്കാനാണ് പ്രത്യേക കൂടിക്കാഴ്‌ച.

BILL GATES IN ANDHRA PRADESH BILL GATES NAIDU ON AI SUMMIT AI IMPACT SUMMIT 2026 AMARAVATI
Andhra Pradesh Chief Minister N Chandrababu Naidu, left, greets Former Microsoft CEO Bill Gates, at the state Secretariat, in Amaravati (PTI)
author img

By ETV Bharat Kerala Team

Published : February 16, 2026 at 2:09 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

അമരാവതി: മൈക്രോസേഫ്‌റ്റ് സ്ഥാപകന്‍ ബില്‍ ഗേറ്റ്സ് ആന്ധ്രാപ്രദേശ് മുഖ്യമന്ത്രി ചന്ദ്രബാബു നായിഡുവുമായി കൂടിക്കാഴ്‌ച നടത്തി. ഗേറ്റ്‌സ് ഫൗണ്ടേഷനും ആന്ധ്രപ്രദേശ് സർക്കാരും തമ്മിലുള്ള സഹകരണം ശക്തിപ്പെടുത്തുന്നതിൻ്റെ ഭാഗമായിരുന്നു കൂടിക്കാഴ്‌ച. അമരാവതിയിലെ സംസ്ഥാന സെക്രട്ടേറിയറ്റിൽ വച്ചായിരുന്നു (ഫെബ്രുവരി 16) കൂടിക്കാഴ്‌ച.

ആരോഗ്യം, കൃഷി, വിദ്യാഭ്യാസ, സാങ്കേതിക വിദ്യാധിഷ്‌ഠിതമായ ഭരണം എന്നീ മേഖലകളായിരുന്നു കൂടിക്കാഴ്‌ചയിലെ മുഖ്യ വിഷയങ്ങള്‍. സംസ്ഥാനത്തുടനീളം നിലവിലുള്ള ആരോഗ്യ സംരംഭങ്ങൾ വർധിപ്പിക്കാൻ മുഖ്യമന്ത്രി ഗേറ്റ്സിനോട് അഭ്യർഥിച്ചു.

ഇടിവി ഭാരത് കേരള വാട്‌സ്‌ആപ്പ് ചാനലില്‍ ജോയിന്‍ ചെയ്യാന്‍ ഈ ലിങ്കില്‍ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക

ചിറ്റൂർ ജില്ലയിലെ കുപ്പത്തിൽ ഗേറ്റ്സ് ഫൗണ്ടേഷൻ ഇതിനകം ആരോഗ്യ സംബന്ധിയായ പദ്ധതികൾ നടപ്പിലാക്കുന്നുണ്ട്. കൂടുതൽ ആളുകൾക്ക് പ്രയോജനപ്പെടുന്നതിനായി ഈ പരിപാടികൾ വ്യാപിപ്പിക്കുന്നതിനെക്കുറിച്ചും ചർച്ചകൾ നടന്നു. ഇന്ത്യ എഐ ഇംപാക്‌ട് ഉച്ചകോടിയിൽ പങ്കെടുക്കുന്ന മുൻനിര ആഗോള നേതാക്കളിൽ ഗേറ്റ്‌സും ഉൾപ്പെടുന്നു. ഫെബ്രുവരി 16 മുതൽ 20 വരെ ഡൽഹിയിലാണ് ഉച്ചകോടി നടക്കുക. പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദി ഇന്ന് ഭാരത് മണ്ഡപത്തിൽ AI ഇംപാക്‌ട് എക്‌സ്‌പോ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്‌തു.

ബില്ലിന് ഊഷ്‌മളമായ സ്വീകരണം

മുഖ്യമന്ത്രി നായിഡുവിൻ്റെ പ്രത്യേക ക്ഷണ പ്രകാരമാണ് ബില്‍ഗേറ്റ്‌സ് ആന്ധ്രയിലേക്ക് വന്നത്. ഗന്നവാരം വിമാനത്താവളത്തിൽ ഐടി മന്ത്രി നര ലോകേഷും മറ്റ് മന്ത്രിമാരും മുതിർന്ന ഉദ്യോഗസ്ഥരും ചേർന്ന് ഗേറ്റ്സിനെ സ്വീകരിച്ചു. മൂടല്‍മഞ്ഞ് അനുഭവപ്പെട്ടതിനെ തുടര്‍ന്ന് ഗേറ്റ്‌സിനെ വഹിച്ചുകൊണ്ടിരുന്ന പ്രത്യേക വിമാനം ലാൻഡിങിൽ ബുദ്ധിമുട്ട് നേരിട്ടു. അനുമതി ലഭിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് കുറച്ചുനേരം വായുവിൽ വട്ടമിട്ടു.

വിമാനത്താവളത്തിൽ നിന്ന് ഗേറ്റ്‌സ് സെക്രട്ടേറിയറ്റിലേക്ക് പോയി. അവിടെ മുഖ്യമന്ത്രി നായിഡു അദ്ദേഹത്തെ സ്വാഗതം ചെയ്‌തു. ബില്ലിനെ സംസ്ഥാന മന്ത്രിസഭയിലെ അംഗങ്ങൾക്ക് പരിചയപ്പെടുത്തി നല്‍കി. ഉപമുഖ്യമന്ത്രി പവൻ കല്യാണും നിരവധി മുതിർന്ന ഉദ്യോഗസ്ഥരും ആശയവിനിമയ വേളയിൽ പങ്കെടുത്തു. ഫൗണ്ടേഷനിൽ നിന്നുള്ള ആറ് അംഗ പ്രതിനിധി സംഘവും ഗേറ്റ്‌സിനൊപ്പമുണ്ടായിരുന്നു.

ബന്ധം ദൃഢമാക്കാന്‍ ബില്ലും നായിഡുവും

സന്ദർശനത്തിൻ്റെ ഭാഗമായി ഗേറ്റ്സ് സെക്രട്ടേറിയറ്റിലെ റിയൽ ടൈം ഗവേണൻസ് സിസ്റ്റം (ആർടിജിഎസ്) സെൻ്ററും സന്ദർശിക്കും. അവിടെ ഭരണവും സേവന വിതരണവും മെച്ചപ്പെടുത്തുന്നതിന് സാങ്കേതികവിദ്യയും ഡാറ്റയും എങ്ങനെ ഉപയോഗിക്കുന്നുവെന്ന് നായിഡു വിശദീകരിക്കും.

അവിടെ വച്ച് മുഖ്യമന്ത്രി തൻ്റെ "സ്വർണ ആന്ധ്ര 2047" എന്ന ദർശനം അവതരിപ്പിക്കും. കൂടാതെ മെഡ്-ടെക്, ഡയഗ്നോസ്റ്റിക് സേവനങ്ങൾ, സഞ്ജീവനി ആരോഗ്യ റെക്കോർഡ് ഡിജിറ്റൈസേഷൻ പ്രോഗ്രാം എന്നിവയിലെ പരിഷ്‌കരങ്ങൾ എടുത്തുകാണിക്കുകയും ചെയ്യും. തുടര്‍ന്ന് കൃഷിയിൽ ഡ്രോണുകളുടെയും കൃത്രിമബുദ്ധിയുടെയും ഉപയോഗം നിരീക്ഷിക്കാൻ ഗേറ്റ്സും സംഘവും അമരാവതിക്കടുത്തുള്ള ഉണ്ടവള്ളി ഗ്രാമത്തിലെ ഒരു ഫാം സന്ദർശിക്കും.

നേരത്തെയും രണ്ട് തവണ ഗേറ്റ്സും സംഘവും സംസ്ഥാനത്ത് സന്ദര്‍ശനം നടത്തിയിരുന്നു. സംസ്ഥാന സർക്കാരുമായുള്ള സഹകരണം കൂടുതൽ ആഴത്തിലാക്കാൻ മുഖ്യമന്ത്രി നായിഡു നൽകിയ ക്ഷണത്തെ തുടർന്നാണ് ഈ സന്ദർശനം.

Also Read:'എഐ ആഗോള ഉച്ചകോടി'; ഡല്‍ഹിയില്‍ ഇന്ന് തുടക്കമാകും

TAGGED:

BILL GATES IN ANDHRA PRADESH
BILL GATES NAIDU ON AI SUMMIT
AI IMPACT SUMMIT 2026
AMARAVATI
BILL GATES MEETS CHANDRABABU NAIDU

Quick Links / Policies

എഡിറ്റേഴ്സ് പിക്ക്

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.