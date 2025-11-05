ബിലാസ്പൂർ ട്രെയിൻ അപകടം; മരണസംഖ്യ 11 ആയി ഉയർന്നു
ഇന്നലെയാണ് ഛത്തീസ്ഗഡില് ട്രെയിന് അപകടമുണ്ടായത്.
ഛത്തീസ്ഗഡ്: ബിലാസ്പൂര് ട്രെയിന് അപകടത്തില് മരിച്ചവരുടെ എണ്ണം 11 ആയി. ലോക്കോ പൈലറ്റ് ഉള്പ്പെടെയാണ് അപകടത്തില് മരിച്ചത്. അപകടത്തില് പരിക്കേറ്റ് 20 പേര് ചികിത്സയിലാണ്.
വനിതാ അസിസ്റ്റന്റ് ലോക്കോ പൈലറ്റിനും അപകടത്തില് പരിക്കേറ്റിട്ടുണ്ട്. കൂടാതെ മഥുര ഭാസ്കർ (55), ചൗര ഭാസ്കർ (50), ശത്രുഘ്നൻ (50), ഗീത ദേബ്നാഥ് (30), മെഹ്നിഷ് ഖാൻ (19), സഞ്ജീവ് വിശ്വകർമ (35), സോണി യാദവ് (25), സന്തോഷ് ഹൻസ്രാജ് (60), രശ്മി രാജ് (34), ഋഷി യാദവ് (2), തുലാറാം അഗർവാൾ (60), ആരാധന നിഷാദ് (16), മോഹൻ ശർമ്മ (29), അഞ്ജുല സിങ് (49), ശാന്താ ദേവി ഗൗതം (64), പ്രീതം കുമാർ (18), ശൈലേഷ് ചന്ദ്ര (49), അശോക് കുമാർ ദീക്ഷിത് (54), നീരജ് ദേവാങ്കൻ (53), രാജേന്ദ്ര മാരുതി ബിസാരെ (60) എന്നിവരാണ് പരിക്കേറ്റ് ചികിത്സയില് കഴിയുന്നവര്.
ഇന്നലെയാണ് (നവംബര് 04) ഛത്തീസ്ഗഡില് ട്രെയിന് അപകടമുണ്ടായത്. ബിലാസ്പൂര് സ്റ്റേഷന് സമീപമായിരുന്നു സംഭവം. മെമു ട്രെയിനിലേക്ക് ഗുഡ്സ് ട്രെയിന് ഇടിച്ച് കയറുകയായിരുന്നു. സ്ഥലത്ത് സൗത്ത് ഈസ്റ്റ് സെൻട്രൽ റെയിൽവേയുടെ രക്ഷാപ്രവർത്തനവും ട്രാക്ക് ക്ലിയറൻസ് ജോലികളും പുരോഗമിക്കുകയാണ്. സംഭവത്തിന് പിന്നാലെ ജനങ്ങള്ക്ക് ബന്ധപ്പെടുന്നതിനായി ഹെല്പ്പ് ലൈന് നമ്പറുകളും സജ്ജമാക്കി. ബിലാസ്പൂർ - 7777857335, 7869953330; ചമ്പ - 8085956528; റായ്ഗഡ് - 9752485600; പെന്ദ്ര റോഡ് - 8294730162, കോർബ - 7869953330.
ഭയാനക രംഗം ഓര്ത്തെടുത്ത് യാത്രക്കാര്
'വൈകുന്നേരം നാല് മണിയോടെയാണ് ട്രെയിന് അപകടത്തില്പ്പെട്ടത്. താന് ബന്ധുവീട്ടില് നിന്നും സ്വന്തം വീട്ടിലേക്ക് മടങ്ങവേ വലിയ ശബ്ദത്തോടെ ട്രെയിന് എവിടെയോ ഇടിച്ച് നിന്നുവെന്ന് ബിലാസ്പൂരുകാരനായ സഞ്ജീവ് വിശ്വകര്മ്മ പറഞ്ഞു. ട്രെയിന് നിന്നതിന് പിന്നാലെ കൂട്ട നിലവിളിയും ഉയര്ന്നു. താനിരുന്ന കമ്പാര്ട്ട്മെന്റില് സ്ത്രീകളും കുട്ടികളും അടക്കം 17 യാത്രക്കാര് ഉണ്ടായിരുന്നു. ഗട്ടോറ സ്റ്റേഷനില് നിന്നും യാത്ര തുടങ്ങി 500 മീറ്റര് മുന്നിലേക്ക് പോയപ്പോഴാണ് അപകടം.
'വലിയ ശബ്ദത്തോടെ ട്രെയിനിലേക്ക് ഗുഡ്സ് ട്രെയിന് ഇടിച്ചുകയറിയതെന്ന് മാർക്കറ്റിങ് പ്രൊഫഷണലായ മോഹൻ ശർമ്മ പറഞ്ഞു. ഞാന് കണ്ണ് തുറക്കുമ്പോള് സീറ്റിനടിയില് കുടുങ്ങിപ്പോയിരുന്നു. എന്റെ തൊട്ട് മുന്നില് താന് മൃതദേഹങ്ങള് കണ്ടു. ഒരു സ്ത്രീ ഉള്പ്പെടെ മൂന്ന് പേരാണ് തന്റെ കണ്മുന്നില് മരിച്ചത്. അവരുടെ മുഖങ്ങള് ഇപ്പോഴും തന്റെ മനസിലുണ്ടെന്നും' പരിക്കേറ്റ് ചികിത്സയില് കഴിയുന്ന മോഹന് ശര്മ പറഞ്ഞു.
'ഞാന് മൊബൈല് ഫോണ് നോക്കി ഇരിക്കുകയായിരുന്നു. അതിനിടെ ട്രെയിനിന് വലിയ കുലുക്കം അനുഭവപ്പെട്ടു. പിന്നാലെ സീറ്റിലിരുന്ന താന് നിലത്തേക്ക് തെറിച്ച് വീണുവെന്ന് വിദ്യാര്ഥിയായ മെഹ്ബിഷ് പർവീൺ പറഞ്ഞു. താന് വീണതോടെ തന്റെ മൊബൈല് ഫോണെല്ലാം തെറിച്ച് പോയി. അപകടത്തില് തന്റെ കാല് സീറ്റിനിടയില് കുടുങ്ങി പോയി. താന് എത്ര ശ്രമിച്ചിട്ടും കാലെടുക്കാന് കഴിഞ്ഞില്ല. പിന്നാലെ റെയില്വേ ജീവനക്കാരും രക്ഷാപ്രവര്ത്തകരും എത്തിയാണ് തന്നെ രക്ഷപ്പെടുത്തി ആശുപത്രിയിലെത്തിച്ചത്. ട്രെയിന് അല്പം വേഗത കുറച്ചിരുന്നുവെങ്കില് അപകടത്തിന്റെ തീവ്രത ഇത്രയും കൂടുമായിരുന്നില്ലെന്നും' മെഹ്ബിഷ് പർവീൺ പറഞ്ഞു.
