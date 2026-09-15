വൈറല് വനിതാ ബൈക്ക് റൈഡറെ കാര് ഇടിച്ചുതെറിപ്പിച്ച സംഭവം: പ്രതി പിടിയിൽ, ചുമത്തിയത് വധശ്രമക്കുറ്റം!
പ്രമുഖ ബൈക്ക് റൈഡറായ സിയ യാത്ര ചെയ്യുമ്പോൾ ഒരു സ്വിഫ്റ്റ് കാർ അമിതവേഗതയിൽ വന്ന് മനഃപൂർവ്വം ഇടിച്ചുതെറിപ്പിക്കുന്ന ഞെട്ടിക്കുന്ന ദൃശ്യങ്ങൾ സിയ തന്നെ തൻ്റെ ഇൻസ്റ്റാഗ്രാമിലൂടെ പങ്കുവച്ചിരുന്നു. വീഡിയോ വൈറലായതോടെ പൊലീസ് സ്വമേധയാ കേസെടുക്കുകയായിരുന്നു.
Published : September 15, 2026 at 1:09 PM IST
ഗുരുഗ്രാം: സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ വൻ പ്രതിഷേധത്തിന് കാരണമായ, വനിതാ സ്പോർട്സ് ബൈക്ക് റൈഡര് സിയയെ കാറിടിച്ച് വീഴ്ത്തിയ കേസിൽ പ്രതി ഒടുവിൽ പിടിയിൽ. ഒളിവിലായിരുന്ന കാർ ഡ്രൈവർ കല്യാൺ ബൈൻസ്ലയെ രാജസ്ഥാനിലെ രാജ്ഗഢിൽ നിന്നാണ് ഗുരുഗ്രാം പൊലീസ് അറസ്റ്റ് ചെയ്തത്. സംഭവത്തിൽ വധശ്രമക്കുറ്റം കൂടി ഉൾപ്പെടുത്തിയതിന് തൊട്ടുപിന്നാലെയാണ് നാടകീയമായ അറസ്റ്റ് നടന്നതെന്ന് ഗുരുഗ്രാം പൊലീസ് കമ്മീഷണർ സിബാഷ് കബിരാജ് അറിയിച്ചു.
ഇൻസ്റ്റാഗ്രാം വീഡിയോ വഴി 'സൂപ്പർ സിക്സ്' പോലീസ് ആക്ഷൻ
പ്രമുഖ ബൈക്ക് റൈഡറായ സിയ ഗോൾഫ് കോഴ്സ് റോഡിലൂടെ യാത്ര ചെയ്യുമ്പോൾ ഒരു സ്വിഫ്റ്റ് കാർ അമിതവേഗതയിൽ വന്ന് മനഃപൂർവ്വം ഇടിച്ചുതെറിപ്പിക്കുന്ന ഞെട്ടിക്കുന്ന ദൃശ്യങ്ങൾ സിയ തന്നെ തൻ്റെ ഇൻസ്റ്റാഗ്രാമിലൂടെ പങ്കുവച്ചിരുന്നു. വീഡിയോ വൈറലായതോടെ പൊലീസ് സ്വമേധയാ കേസെടുക്കുകയായിരുന്നു. സിസിടിവി ദൃശ്യങ്ങളും ഇൻസ്റ്റാഗ്രാം വീഡിയോയും വിശദമായി പരിശോധിച്ച ശേഷം, 10 വർഷം വരെ തടവുശിക്ഷ ലഭിക്കാവുന്ന വധശ്രമക്കുറ്റം (ഭാരതീയ ന്യായ സംഹിത വകുപ്പ് 109) പൊലീസ് എഫ്.ഐ.ആറിൽ പുതുതായി കൂട്ടിച്ചേർത്തു.
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"അത് വെറുമൊരു അപകടം"; ന്യായീകരണവുമായി പ്രതിഭാഗം
അതേസമയം, ഇതൊരു മനഃപൂർവ്വമുള്ള ആക്രമണമല്ലെന്നും വെറുമൊരു റോഡപകടം മാത്രമാണെന്നുമാണ് പ്രതിഭാഗം അഭിഭാഷകൻ നവീൻ ബൈൻസ്ല അവകാശപ്പെടുന്നത്. "അവർ ബൈക്ക് റൈഡർമാരായിരുന്നു, എൻ്റെ സുഹൃത്തിനെ (പ്രതിയെ) അവർ നിരന്തരം റേസിംഗിനായി വെല്ലുവിളിക്കുകയും പ്രകോപിപ്പിക്കുകയും ചെയ്തു. മുന്നോട്ട് പോകാനായി കാറിൻ്റെ വേഗത കൂട്ടിയപ്പോൾ യു-ടേണിന് സമീപം വെച്ച് നിയന്ത്രണം നഷ്ടപ്പെട്ട് ബൈക്കിൽ തട്ടുകയായിരുന്നു," എന്നാണ് അഭിഭാഷകൻ്റെ വാദം.
"അബദ്ധമാണെങ്കിൽ വണ്ടി നിർത്തി നോക്കില്ലേ?" ചോദ്യങ്ങളുമായി സിയയുടെ കുടുംബം
പ്രതികളുടെ വാദങ്ങളെ പൂർണമായി തള്ളിക്കൊണ്ട് സിയ ഇൻസ്റ്റാഗ്രാമിൽ പുതിയ വീഡിയോയുമായി രംഗത്തെത്തി. മാനസിക സമ്മർദ്ദവും കടുത്ത പേശിവേദനയും കാരണം സിയ ചികിത്സയിലാണ്.
"അവർക്ക് എന്തും ന്യായീകരിക്കാം. എന്നാൽ റോഡ് ലൈൻ മാറുമ്പോൾ എത്ര പതുക്കെയാണ് മാറേണ്ടതെന്ന് വീഡിയോയിൽ വ്യക്തമാണ്. അതൊരു അബദ്ധമായിരുന്നെങ്കിൽ അവർ വണ്ടി നിർത്തി നോക്കുമായിരുന്നു. ഇടിച്ചിട്ട് നിർത്താതെ പോയ പ്രതികൾക്കെതിരെ വധശ്രമം, നിര്ത്താതെ പോകല്, സ്ത്രീപീഡനം/ഉപദ്രവിക്കൽ എന്നീ കടുത്ത വകുപ്പുകൾ പ്രകാരം പരമാവധി ശിക്ഷ ഉറപ്പാക്കണം," സിയയുടെ സഹോദരൻ ദീപങ്കർ ചൗഹാൻ പ്രതികരിച്ചു.
കാറിനുള്ളിൽ നാലുപേർ ഉണ്ടായിരുന്നതായും അതിൽ രണ്ടുപേരുടെ മുഖം താൻ വ്യക്തമായി കണ്ടതായും സിയ പൊലീസിന് മൊഴി നൽകിയിട്ടുണ്ട്.
സ്വന്തം കുടുംബമായാലും വിട്ടുവീഴ്ചയില്ല: ഹരിയാന മന്ത്രി
സംഭവത്തിൽ കർശന നടപടിയുണ്ടാകുമെന്ന് ഹരിയാന മന്ത്രി ഗൗരവ് ഗൗതം ഉറപ്പുനൽകി. "കുറ്റവാളി ആരായാലും പിടികൂടിയിരിക്കും. അതിനിനി എൻ്റെ സ്വന്തം കുടുംബത്തിൽ നിന്നുള്ള ആളാണെങ്കിൽ പോലും ഒരു വിട്ടുവീഴ്ചയും ഉണ്ടാകില്ല," എന്ന് മുഖ്യമന്ത്രി വ്യക്തമാക്കി. നിലവിൽ സെക്ടർ 56 പൊലീസ് സ്റ്റേഷൻ എസ്.എച്ച്.ഒ നേരിട്ടെത്തി സിയയുടെ വിശദമായ മൊഴി രേഖപ്പെടുത്തി വരികയാണ്.
സംഭവമിങ്ങനെ..
ഗുരുഗ്രാമിലെ തിരക്കേറിയ ഗോൾഫ് കോഴ്സ് റോഡിലൂടെ വനിതാ റൈഡറായ സിയ തൻ്റെ സ്പോർട്സ് ബൈക്കിൽ സഞ്ചരിക്കുകയായിരുന്നു. ഈ സമയം പ്രതിയായ കല്യാൺ ബൈൻസ്ല ഓടിച്ചിരുന്ന സ്വിഫ്റ്റ് കാർ ബൈക്കിന് തൊട്ടുപിന്നാലെ ഉണ്ടായിരുന്നു. കാറിനുള്ളിൽ പ്രതിയെ കൂടാതെ മറ്റ് മൂന്ന് പേർ കൂടി ഉണ്ടായിരുന്നു. വളരെ വേഗത്തിൽ വന്ന കാർ യാതൊരു മുന്നറിയിപ്പുമില്ലാതെ പെട്ടെന്ന് ഇടതുവശത്തേക്ക് വെട്ടിത്തിരിക്കുകയായിരുന്നു കാർ ഇടതുവശത്തേക്ക് വെട്ടിച്ചപ്പോൾ തൊട്ടടുത്ത് റൈഡ് ചെയ്യുകയായിരുന്ന സിയയുടെ ബൈക്കിൻ്റെ വശത്ത് കാർ ശക്തിയായി ഇടിക്കുകയും, സിയ റോഡിലേക്ക് തെറിച്ചുവീഴുകയുമാണുണ്ടായത്. അപകടം നടന്നിട്ടും പ്രതികൾ കാർ നിർത്താനോ, റോഡിൽ വീണ സിയയെ സഹായിക്കാനോ തയ്യാറായില്ല. അവർ അതിവേഗത്തിൽ കാറോടിച്ച് അവിടെനിന്ന് രക്ഷപ്പെടുകയായിരുന്നു.
കാർ വളരെ ക്രൂരമായ രീതിയിലാണ് ബൈക്കിന് നേരെ വെട്ടിത്തിരിച്ചതെന്ന് പൊലീസ് വ്യക്തമാക്കി. സാധാരണ നിലയിൽ ലെയ്ൻ മാറുമ്പോൾ കാണിക്കുന്ന യാതൊരു ജാഗ്രതയും ഡ്രൈവർ കാണിച്ചില്ല. ഇടിച്ചിട്ട് നിർത്താതെ പോയതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇത് മനഃപൂർവ്വം അപായപ്പെടുത്താൻ ചെയ്തതാണെന്ന് പൊലീസ് കൂട്ടിച്ചേര്ത്തു. അതേസമയം, ഈ സംഭവം സോഷ്യല് മീഡിയയില് വലിയ പ്രതിഷേധത്തിന് കാരണമാകുകയും ദേശീയതലത്തില് വരെ ഇത് ചര്ച്ച ചെയ്യുകയും ചെയ്തിരുന്നു.
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