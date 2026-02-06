ETV Bharat / bharat

റോഡരികിലെ കുഴിയിൽ വീണ് ബൈക്ക് യാത്രികന് ദാരുണാന്ത്യം; അന്വേഷണത്തിന് ഉത്തരവിട്ട് സർക്കാർ, അനാസ്ഥയെന്ന് എഎപി

ഡൽഹി ജൽ ബോർഡ് (ഡിജെബി) കുഴിച്ച കുഴിയിലാണ് ബൈക്ക് യാത്രികൻ വീണത്. ഡിജെബിയുടെ ഭാഗത്തുനിന്നുള്ള അശ്രദ്ധയാണ് മരണകാരണമെന്ന് ഇരയുടെ കുടുംബം ആരോപിച്ചു.

BIKER FALL IN PIT IN DELHI DJB CONSTRUCTION PIT BIKER DEATH IN DELHI MOTORCYCLIST FALLS CONSTRUCTION PIT
Motorcyclist dies after falling into pit on under-construction road in west Delhi (ETV Bharat)
By ETV Bharat Kerala Team

Published : February 6, 2026 at 5:57 PM IST

ന്യൂഡൽഹി: നിർമ്മാണം നടക്കുന്ന റോഡരികിലെ കുഴിയിൽ വീണ് ബൈക്ക് യാത്രികന് ദാരുണാന്ത്യം. ഡൽഹി ജൽ ബോർഡ് (ജല അതോറിറ്റി) കുഴിച്ച കുഴിയിലാണ് ബൈക്ക് യാത്രികൻ വീണ് മരിച്ച നിലയിൽ കണ്ടെത്തിയത്. സംഭവത്തിൽ അന്വേഷണം പ്രഖ്യാപിച്ച് ഡൽഹി സർക്കാർ. കുറ്റക്കാർക്കെതിരെ കർശന നടപടി സ്വീകരിക്കുമെന്നും സർക്കാർ അറിയിച്ചു.

സുരക്ഷാ ഭിത്തികളില്ലാതെയുള്ള നിർമാണ പ്രവർത്തനം സർക്കാരിൻ്റെ അനാസ്ഥയാണെന്ന് ആം ആദ്‌മി ആരോപിച്ചു. നോയിഡയിൽ വെള്ളക്കെട്ടുള്ള കുഴിയിൽ കാർ മറിഞ്ഞ് എഞ്ചിനീയർ മരിച്ച സംഭവത്തിൻ്റെ ആഘാതം മാറുന്നതിന് മുൻപാണ് ഇപ്പോള്‍ മറ്റൊരു ദുരന്ത വാർത്തയും പുറത്ത് വരുന്നത്. ഡൽഹിയിലെ ജനക്‌പുരിയിലാണ് സംഭവം. കൈലാഷ്‌പുരി സ്വദേശി കമൽ ആണ് മരിച്ചത്. സ്വകാര്യ ബാങ്കിലെ കോൾസെൻ്ററിൽ ജോലി കഴിഞ്ഞ് മടങ്ങവെയാണ് ദാരുണ സംഭവം.

പ്രാഥമിക അന്വേഷണത്തിൽ ഡിജെബി (ജൽ ബോർഡ്) നിർമ്മാണത്തിനിടെ ബാരിക്കേഡ് കെട്ടിയിരുന്നതായാണ് വിവരമെന്ന് പൊലീസ് പറഞ്ഞു. രാത്രി ഏറെ വൈകിയും യുവാവ് വീട്ടിൽ എത്താത്തതോടെ കുടുംബം നൽകിയ പരാതിയിലാണ് രാവിലെ കുഴിയിൽ നിന്ന് മൃതദേഹം കണ്ടെത്തിയതെന്നും പൊലീസ് പറഞ്ഞു.

ജോഗീന്ദർ സിങ് മാർഗിൽ ഇത്തരമൊരു സാഹചര്യത്തിൽ യുവാവ് മരിച്ചതിൽ വളരെയധികം വേദനയുണ്ടെന്ന് നഗരവികസന മന്ത്രി ആശിഷ് സൂദ് പറഞ്ഞു. "ഞാൻ അപകടസ്ഥലം സന്ദർശിക്കുകയും മരിച്ചവരുടെ കുടുംബാംഗങ്ങളെ കാണുകയും ചെയ്‌തു. മുഖ്യമന്ത്രി രേഖ ഗുപ്‌തയും ഡൽഹി സർക്കാരും കുടംബത്തോടൊപ്പമുണ്ട്. സംഭവത്തെക്കുറിച്ച് കൃത്യമായ അന്വേഷണത്തിന് ഉത്തരവിട്ടിട്ടുണ്ട്. കുറ്റവാളികൾക്ക് കർശനമായ ശിക്ഷതന്നെ നൽകും" - ജോഗീന്ദർ സിങ് എക്‌സ് പോസ്‌റ്റിൽ കുറിച്ചു.

ഇടിവി ഭാരത് കേരള വാട്‌സ്‌ആപ്പ് ചാനലില്‍ ജോയിന്‍ ചെയ്യാന്‍ ഈ ലിങ്കില്‍ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക

അശ്രദ്ധമായാണ് നിർമാണ പ്രവർത്തനങ്ങൾ നടക്കുന്നതെന്ന് ആം ആദ്‌മി നേതാവ് സൗരഭ് ഭരദ്വാജ് വിമർശിച്ചു. ''അപകടം പിടിച്ച നിലയിലായിരുന്നു നിർമ്മാണങ്ങൾ നടന്നിരുന്നത്. ശരിയായി ബാരിക്കേഡുകൾ സ്ഥാപിച്ചില്ല. ജോലി കഴിഞ്ഞ് മടങ്ങിയെത്തുന്നത് കാത്തിരുന്ന അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കുടംബത്തെക്കുറിച്ച് ആലോചിച്ചുനോക്കൂ", എന്ന് ആം ആദ്‌മി നേതാവ് സൗരഭ് ഭരദ്വാജ് എക്‌സിൽ കുറിച്ചു.

അതേസമയം അപകടത്തിൻ്റെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ ഡൽഹി മന്ത്രി പർവേഷ് സാഹിബ് സിങ് വർമ്മ ഉന്നതതല അന്വേഷണ സമിതി രൂപീകരിക്കുകയും വിശദമായ റിപ്പോർട്ട് സമർപ്പിക്കാൻ വകുപ്പിനോട് നിർദ്ദേശിക്കുകയും ചെയ്‌തു. പൗരന്മാരുടെ സുരക്ഷയിൽ ഒരു വിട്ടുവീഴ്‌ചയും ഉണ്ടാകില്ലെന്നും അശ്രദ്ധ കാണിക്കുന്നവർക്കെതിരെ കർശന നടപടി സ്വീകരിക്കുമെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.

അപകടസ്ഥലം ഉടനടി പരിശോധിക്കാനും സുരക്ഷാ ക്രമീകരണങ്ങൾ, ബാരിക്കേഡുകൾ, സൈനേജുകൾ എന്നിവ അവലോകനം ചെയ്യാനും എല്ലാ സുരക്ഷാ മാനദണ്ഡങ്ങളും പാലിക്കുന്നുണ്ടെന്ന് പരിശോധിക്കാനും കമ്മിറ്റിയെ നിയോഗിച്ചു. എന്തെങ്കിലും വീഴ്‌ച കണ്ടെത്തിയാൽ തിരുത്തലും അച്ചടക്ക നടപടിയും സ്വീകരിക്കാൻ കമ്മിറ്റിയോട് നിർദേശിച്ചുവെന്നും പർവേഷ് സാഹിബ് സിങ് വർമ്മ പറഞ്ഞു.

അശ്രദ്ധയാണ് കാരണമെന്ന് ഇരയുടെ കുടുംബം

അതേസമയം ഡിജെബിയുടെ ഭാഗത്തുനിന്നുള്ള അശ്രദ്ധയാണ് യുവാവിൻ്റെ മരണത്തിന് കാരണമെന്നും മരണത്തിൽ ദുരൂഹതയുണ്ടെന്ന് സംശയിക്കുന്നുവെന്നും ഇരയുടെ കുടുംബം ആരോപിച്ചു. ഓഫിൽ നിന്ന് കമൽ വീട്ടിലേയ്‌ക്ക് മടങ്ങുകയായിരുന്നു എന്നും കമൽ ഇടയ്‌ക്ക് ഫോണിൽ വിളിച്ചിരുന്നു എന്നും കുടുംബം പറഞ്ഞു. രാത്രി ഏറെ വൈകിയിട്ടും കമലിനെ കാണാത്തതിൽ തിരക്കിയിറങ്ങി.

തുടർന്ന് കാണാനില്ലെന്ന വിവരം ജനക്‌പുരി, സാഗർപൂർ, വികാസ് പുരി, രോഹിണി തുടങ്ങിയ പൊലീസ് സ്‌റ്റേഷനിലും അറിയിച്ചു. എന്നാൽ രാത്രി മുഴുവൻ കമലിനെ തിരഞ്ഞെങ്കിലും രാവിലെ 7.30 ഓടെ കുഴിയിൽ നിന്ന് മൃതദേഹം കണ്ടെത്തുകയായിരുന്നു എന്ന് കുടംബം പറയുന്നു. കുടുംബം ഉന്നയിച്ച ആരോപണങ്ങൾ ഉൾപ്പെടെ എല്ലാ കോണുകളും പരിശോധിച്ചുവരികയാണെന്ന് പൊലീസ് പറഞ്ഞു.

